Главная / Популярная медицина стр. 95 / Образования и узлы щитовидной железы: что это, как лечить без таблеток, проверенные методы народного лечения, рекомендации Образования и узлы щитовидной железы: что это, как лечить без таблеток, проверенные методы народного лечения, рекомендации Образования в железе часто развиваются исподволь, незаметно, без изменения функции железы, а также со снижением или с повышением уровня выработки гормонов. Если уровень гормонов не меняется, то болезнь себя не проявляет до тех пор, пока из-за увеличения железа не начнет мешать глотанию и не станет видна в зеркале. Образования в щитовидной железе могут носить различный характер. Нарушение структуры тканей железы может выражаться в виде равномерного увеличения ее размеров (диффузный зоб) и в форме узловых нарушений. Чаще всего встречается узловой зоб. Зоб означает «увеличение», а слово «узловой» отражает характер изменения ткани железы. Узловой зоб щитовидной железы - это разрастание ограниченного участка ткани щитовидки. Узлом называются все образования щитовидной железы, которые отличаются по строению от остальной ткани органа. К узловым процессам относятся коллоидный зоб, киста щитовидной железы, карцинома, аденомы кистозного и фиброзного характера. В зависимости от количества узлов разделяют одноузловой зоб (образовался 1 узел) и многоузловой зоб (2 и больше узлов). Этот вид заболевания щитовидной железы один из наиболее распространенных: считается, что узлы разного размера есть у 50% населения. Из-за чего болеет щитовидка? Как уберечься от болезни, если в роду все страдали щитовидкой? Какие факторы способствуют развитию заболевания? Подробнее... Вероятность развития процессов разрастания и образования узлов зависит от многих факторов. Перечислю наиболее значимые. Недостаточное потребление йода . Как уже говорилось, йод входит в состав гормонов щитовидной железы. Если йода не хватает, то железа в целях компенсации увеличивает количество клеток, улавливающих этот элемент из крови. В результате железа увеличивается в размере, но зачастую это увеличение происходит неравномерно, тогда образуются узлы.

. Как уже говорилось, йод входит в состав гормонов щитовидной железы. Если йода не хватает, то железа в целях компенсации увеличивает количество клеток, улавливающих этот элемент из крови. В результате железа увеличивается в размере, но зачастую это увеличение происходит неравномерно, тогда образуются узлы. Застой крови и лимфы . Нарушение оттока из железы может быть связано с поражением сосудов, например, атеросклерозом или недостаточным венозным оттоком, при нарушении тока лимфы. Застойные явления на отдельном участке и повышение концентрации продуктов обмена железы вызывают отек и ускоренное деление клеток.

. Нарушение оттока из железы может быть связано с поражением сосудов, например, атеросклерозом или недостаточным венозным оттоком, при нарушении тока лимфы. Застойные явления на отдельном участке и повышение концентрации продуктов обмена железы вызывают отек и ускоренное деление клеток. Подробнее... Наследственные факторы . По наследству передаются некоторые особенности организма, при которых щитовидная железа вынуждена работать очень активно, чтобы производить больше гормонов- повышенный обмен веществ, сниженная чувствительность к гормонам щитовидной железы.

. По наследству передаются некоторые особенности организма, при которых щитовидная железа вынуждена работать очень активно, чтобы производить больше гормонов- повышенный обмен веществ, сниженная чувствительность к гормонам щитовидной железы. Нарушение функции вегетативной нервной системы . Нарушение работы нервных окончаний на отдельном участке щитовидной железы может спровоцировать образование узла.

. Нарушение работы нервных окончаний на отдельном участке щитовидной железы может спровоцировать образование узла. Загрязнение атмосферы, плохая экология. Щитовидная железа наиболее чувствительный орган к радиации, а также она может пострадать от некоторых токсинов окружающей среды: загрязнения продуктов питания или воды нитратами, если вода содержит много кальция, если в почве, а значит и в продуктах питания мало селена, марганца, меди, кобальта. Щитовидная железа первая реагирует на эти факторы мутацией своих клеток. Помимо причинных факторов, перечисленных выше, следует еще остановиться на так называемых пусковых факторах, которые могут выступать провокатором начала болезни. К ним относятся: Подробнее... • Стрессы. Первым органом, который берет на себя основной удар при стрессе, является щитовидная железа. Это касается и острого и хронического стресса. В результате такой повышенной нагрузки железа, чтобы покрыть потребности организма, начинает увеличивать количество клеток, т. е. опять-таки происходит процесс разрастания ткани диффузно или в виде отдельных участков, образуя узлы. Поэтому в период стресса нужно обязательно обеспечивать организм достаточным количеством йода. • Переходные гормональные состояния организма. Подростковый возраст, беременность, климакс - периоды сильных гормональных всплесков. Во время них страдают все составляющие эндокринной системы, в том числе и щитовидная железа, которая вынуждена опять-таки активизировать свою работу. • Снижение иммунитета после инфекционных и воспалительных заболеваний. Нарушается работа факторов иммунитета, которые регулируют рост и деление клеток. Воспалительные процессы в глотке и шее могут активировать защитные механизмы, когда клетки начинают активно разрастаться. Самодиагностика новообразований Редко кому удается проходить регулярные профилактические обследования щитовидной железы, поэтому пациенты часто спрашивают, можно ли самостоятельно обнаружить у себя первые признаки изменения щитовидки? Подробнее... Существует довольно простой способ самодиагностики и выявления проблемных узлов в щитовидке: нужно взять в рот глоток воды, запрокинуть голову назад и проглотить. Во время глотательного движения внимательно понаблюдайте за областью шеи, не появляется ли там каких-либо выпуклостей, шишек, утолщений. Так как щитовидная железа расположена близко к поверхности шеи, любое увеличение ее может быть заметно при внимательном рассмотрении себя в зеркало. Можно также аккуратно пропальпировать, прощупать эту зону. Если при этом выявляются болезненные участки, припухлость, узлы и уплотнения или явные изменения внешнего вида шеи, видимые взгляду увеличения зоны щитовидки, то вам стоит срочно обратиться к эндокринологу . Но при отсутствии опыта при таком самообследовании щитовидки можно элементарно перепутать плотные хрящи на горле с якобы имеющимися «опасными узлами щитовидки», поэтому результаты своего обследования обязательно следует проверить у врача, если возникли подозрения, и в панику раньше времени не впадать. Оздоровительный сбор Подробнее... «...Когда обнаружили, что у меня проблема со щитовидной железой, то врач посоветовала полечиться травами, поскольку функция железы не била нарушена и показаний к гормонотерапии не было. Щитовидка имела узлы и была увеличена, но в операции тоже не было необходимости. Меня очень обрадовало предложение врача, потому как я всегда была сторонницей траволечения, а таблетками пользовалась в самых редких случаях. Оказалось, что мой эндокринолог имеет образование фитотерапевта, и она сама рекомендовала мне один сбор, который считается универсальным, потому что подходит при любом заболевании железы. Вот этот рецепт: возьмите 3 ст. ложки измельченных молодых иголок сосны, смешайте их с 2 ст. ложками измельченных плодов шиповника, 4 ст, ложками луковой шелухи и 2 ст. ложками листьев дикой малины. Вечером положите смесь в термос и залейте 1 л кипятка. Утром термос откройте и процедите настой. Пейте его сначала по 0,5 л в день вместо воды, затем постепенно увеличьте суточную дозу до 1 л. Этот настой обладает мощным очищающим и противовоспалительным действием, но для получения стабильного результата пейте его от 3 месяцев до полугода. Противопоказанием служат болезни почек, нефрит. Я пила настой полгода, чтобы получить максимальный результат, и мне это удалось. Через полгода узлы стали намного меньше, и щитовидка меня не беспокоила, а это было здорово. Я очень благодарна своему доктору, что она дала мне шанс такого лечения. Если бы все доктора владели натуропатией, то и больных было бы намного меньше» Лечим зоб чистотелом «...Чистотел - мое любимое лекарственное растение. Он помогает практически от всех бед, очищая каждую клеточку организма. Я всегда заготавливаю его на зиму на случай различных заболеваний, ведь он и микробов убивает, и токсины из клеток выводит и печень чистит. Он чистоту во всем теле наводит, потому так и прозвали его. В этот раз чистотел помог мне в лечении зоба, который образовался у меня в результате аутоиммунного тиреоидита. Нашли зоб и узлы, в общем, ничего хорошего. Расстроилась я, не знала, что бы такое предпринять. А когда стала убирать у себя в шкафу на кухне, то наткнулась на пакетик с чистотелом, который сама заготовила в прошлом году. Взяла его в руки и поняла, что это подсказка мне, что надо начать лечение чистотелом, ведь это сильное растение, с ним разные опухоли лечат, а значит, и моей щитовидке может помочь. Узнала рецепты для этого случая и начала лечение. Сначала приготовила настойку: мелко нарезала чистотел, плотно набила им до половины 0,5 л банку, залила водкой доверху и перемешала. Настаивала 14 дней в прохладном темном месте, время от времени встряхивая. Пила по специальной схеме. Принимала натощак по утрам, капая лекарство в 50 мл воды. Начинала с 2 кап., каждый день прибавляла по 2 капли, довела до 16 капелек и в этой дозировки пила целый месяц. Потом сделала перерыв на 10 дней. После перерыва начала сразу с 16 капелек. И еще лечилась наружно: нужно обильно смазывать зоб соком чистотела, когда есть свежее растение, а зимой можно ставить компрессы с настойкой чистотела. Для приготовления такого компресса нужно пропитать настойкой небольшой кусок ткани, сверху положить полиэтилен, затем нагретый слой ваты. Можно включить утюг, а когда немного нагреется, то поставить его на подготовленную вату, после чего аккуратно прибинтовать к шее в области щитовидной железы. Через полчаса его можно удалить, а кожу протереть влажной салфеткой». Такое средство дает хороший результат при аутоиммунном тиреоидите щитовидной железы, избавляет от кист и узлов, нормализует функции щитовидки, помогает при зобе. Чистотел - ядовитое растение, поэтому следует точно соблюдать дозировку. Главными симптомами интоксикации организма чистотелом являются тошнота, рвота, головокружение. Отсюда и противопоказания. Не рекомендуется применять средства, в состав которых входит это растение, людям, страдающим бронхиальной астмой и стенокардией. Противопоказаны они и женщинам в период вынашивания и кормления ребенка грудью. Не следует поить подобными препаратами и детей. У людей с неустойчивой психикой, особенно при серьезных психических расстройствах, после применения чистотела также могут отмечаться нездоровые реакции. Мое спасение лабазник «...У меня был токсический зоб в запущенной стадии, ставили 4-ю степень и не оставляли надежды. Меня замучили тахикардия, гипертония, были поражены почки, поджелудочная, я стала очень плохо видеть, просто превратилась в лежачую больную. Но на мое счастье мне принесли статью, где рассказывалось, что от моего заболевания может помочь лабазник, там был также адрес, по которому можно было заказать готовую настойку у травницы. Я и заказала сразу на весь курс. На 4-й бутылке (всего надо было 8 на курс) почувствовала значительное улучшение самочувствия. Я уже не была лежачей больной, могла самостоятельно управляться по дому и даже начала выходить на улицу. А после 8-й бутылки почувствовала себя практически здоровой. Начала делать всю работу и в огороде. Я не остановилась на первом курсе, а продолжила лечение. Настойку уже готовила сама. Если у вас нет готовой настойки, то можете приготовить по следующему рецепту: взять 100 г свежих корней (они клубневидные, размером с фасолину, в разломе коричневые, имеют запах йода), хорошо промыть, мелко нарезать, сложить в пол-литровую бутылку и залить водкой по плечики, настаивать 2 недели. Принимать по 1 ст. ложке, разводя в воде, 3 раза в день. Когда бутылка закончится, сделать 7 дней перерыв и приняться за новую бутылку. Для лечения этим народным средством токсического зоба 1-й степени достаточно 4-х бутылок, а 4-й степени - 8-10 бутылок. Когда бутылка заканчивается, находящиеся в ней корни снова заливаются водкой. Когда основное лекарство закончится (от 4 до 10 бутылок), сделать месяц перерыв и принимать вторичный настой». На сегодняшний день лабазник вязолистный не только применяется в народной медицине, но и входит в реестр официальной фармакопей России. Данное растение используется в качестве антитоксического, противовоспалительного, заживляющего, противовирусного и антибактермального средства. В основном в лекарственных целях применяют корни растения с его клубневидными утолщениями, поскольку именно корни содержат максимальную концентрацию активных веществ. Немаловажен тот факт, что лабазник, обладая широким спектром лекарственных свойств, не вызывает аллергических реакций, что делает его безопасным для употребления. Это удивительное растение обладает настолько сильным антитоксическим действием, что благодаря ему даже применяется при укусах змей либо бешеных собак. Щитовидная железа в состоянии токсического зоба отравляет весь организм избытком своих токсинов, а лабазник способен их инактивировать. Дополнительно он поможет снять воспаление и уничтожит имеющуюся инфекцию. Калина избавит от узлов Подробнее... «...Воспетая в песнях калина славится не только своей красотой, но и целебными свойствами. Я познакомилась с ее лечебной силой, когда у меня нашли узлы в щитовидке. Оперироваться я отказалась сразу и категорично. Пожаловалась своей соседке по даче, она в травах и народной медицине разбиралась, часто своими советами помогала людям. Когда я спросила, не может ли она мне что-нибудь посоветовать, где мне найти средство от моей напасти, та только рассмеялась - далеко идти не надо, поскольку мое лекарство у меня на участке растет, и показала на куст калины, который красовался своими ярко-алыми ягодами. Оказалось, что это одно из лучших средств от узлового зоба. Лечиться надо соком ягод калины, добавляя по вкусу мед, а самое главное, одновременно надо принимать порошок косточек калины. Дневная норма лекарства 3 ст. ложки сока калины и немного порошка косточек (на кончике ножа). Этот порошок можно добавлять во вторые блюда, чай. Калиновое средство работает удивительно быстро и эффективно. Соседка сказала, что уже через неделю мои узлы могут уменьшиться вдвое я не поверила, что такое чудо возможно так быстро, но лечение начала, и чудо произошло! Не через одну, но через две недели я не смогла нащупать свой самый большой узел. А через месяц я пошла на обследование, и УЗИ щитовидки подтвердило, что лечение идет успешно, это просто окрылило меня, и сейчас мои узелки практически все рассосались» Ягоды калины обладают многими лечебными свойствами, и далеко не все они изучены и объяснены официальной медициной. Отличается калина большим содержанием витаминов С (концентрация больше, чем в цитрусовых), Е, К, каротина, гликозидов, фосфора, минеральных солей (йод, хром, цинк, железо), органических кислот, жирного масла, пектинов и др. Опыт народной медицины свидетельствует о высокой эффективности сока калины в лечении не только узлов, но и кист щитовидной железы. Противоопухолевая активность калины объясняется большим количеством природных антиоксидантов, но калина способна воздействовать нормализующим образом на все обменные процессы в организме, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, укрепляет иммунитет. Важным полезным свойством ягод калины является очищение и обновление крови, это еще один из механизмов их положительного воздействия на щитовидную железу.

Несколько рецептов от узлов и уплотнений в щитовидной железе Подробнее... «...Многие женщины имеют изменения щитовидной железы в виде узлов, кист и других образований. И я не исключение: год назад УЗИ показало, что в моей железе есть несколько узелков, причем функция щитовидки у меня снизилась, самочувствие было ужасное. При этом я, как и многие, не представляла, как можно излечиться, если бы не случай, который послал мне очень грамотную травницу. Несколько рецептов, рекомендованных ею, просто спасли меня тогда, помогли обрести, казалось бы, уж навсегда утерянное здоровье. При узлах на щитовидной железе рекомендуется прием настоек лапчатки белой и грецкого ореха: • Для приготовления настойки из лапчатки белой 200 г сухого измельченного корня растения залейте 1 л теплой водки. Настаивать 3 недели и процедить. Долить водой до первоначального объема. Принимать по 1 ч, ложке (смешивая с 1/4 стакана теплой воды) за 30 минут до еды 2 раза в день (утром натощак и в обед). • Настойка грецкого ореха: сухие измельченные весенние побеги грецкого ореха и сухие измельченные внутренние перегородки плодов грецкого ореха смешать в равных частях. Стакан смеси залить 0,5 л водки. Настаивать 3 недели и процедить. Долить водой до первоначального объема. Принимать по 1 ч. ложке (смешивая с 1/4 стакана теплой воды) за полчаса до еды 1 раз в день (вечером). Вместе с лечением травами внутрь нужно проводить и наружное лечение. • Собрать свежие незрелые семена болиголова. Банка должна быть заполнена семенами на четверть. Сразу же, после срывания, запить банку подсолнечным маслом доверху. Настаивать 2 недели, ежедневно встряхивая. Процедить. Этой мазью смазывать область щитовидки перед сном. Эти простые рецепты позволили моей щитовидке заработать вновь в полную силу, а узлы постепенно исчезли совсем, и, надеюсь, навсегда. Во всяком случае, я теперь не переживаю, ведь у меня в запасе есть действенные рецепты». Корень лапчатки белой давно применяется в народной медицине, а в последнее время и официальная медицина проявила к нему большой интерес. Его используют травники при тиреотоксикозе, гипотиреозе, гиперплазии и узлах в щитовидной железе. Терапевтическая эффективность препаратов лапчатки белой подтверждена клинически. Изучение фармакологической активности растения показало, что экстракты из корней и травы являются практически нетоксичными. Кроме влияния на щитовидную железу наземная часть растения стимулирует центральную нервную систему, а корень усиливает диурез. Известно также, что лапчатка белая проявляет антибактериальную активность. И все же чаще всего это растение используют при заболеваниях щитовидной железы, сопровождающихся тиреотоксикозом. Тиреостатическое действие лапчатки доказано научными экспериментами. Основным действующим веществом лапчатки выступает альбинин, который влияет на выработку передних долей гипофиза тиреотропного гормона, а также нормализует морфологическую структуру железы, возвращает щитовидную железу к норме. При запущенных формах заболеваний щитовидной железы, в частности тиреотоксикоза, можно готовить более концентрированную настойку: 100-200 г корня на 0,5 л водки. Настойка перегородок грецкого ореха - богатый источник йода, о роли которого для щитовидки мы уже говорили. Всем известны сильные противоопухолевые свойства болиголова, его активные вещества даже при проникновении через кожу способны положитепьно воздействовать на состояние щитовидной железы: они помогают справиться с новообразованиями различного характера. Учтите, болиголов очень ядовит, поэтому при признаках отравления (тошнота, жжение во рту, нарушения зрения, слюноотделение, холод в конечностях, головокружение) применять это средство прекращайте.

Щитовидная железа: зачем нужна, функции и гормоны щитовидной железы, к чему приводит дисбаланс гормонов щитовидной железы Щитовидная (тиреоидная) железа получила свое название от греческих слов tireos – щит и idos –вид. Она находится на передней поверхности шеи впереди гортани и колец трахеи. Состоит щитовидная железа из двух боковых долей и перешейка, изредка у некоторых людей встречается добавочная долька. Ткань железы состоит из множества мелких пузырьков (фолликулов). В фолликулах накапливается йод, который поступает в организм с пищей и водой. Вес щитовидной железы около 25 грамм. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.