Топ 10 овощей в борьбе с раздражительностью, стрессом и для поднятия настроения

Способностью повышать настроение обладают практически все продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, ягоды и т.д. (прежде всего красного, оранжевого и зеленого цветов). Но некоторые из них наделены этим замечательным свойством больше других.

Брокколи

Брокколи, а также все зеленые овощи (капуста, листья салата, шпинат и т.д.) содержат фолиевую кислоту (В9), спасающую от депрессий и благотворно влияющую на нервную систему.

В брокколи - огромное количество полезных веществ: витамины группы В, каротиноиды. С, Е, D, К, калий, кальций, железо, натрий, фосфор, магний, медь, марганец, йод, хром, бор. Благодаря такому набору брокколи помогает устранить проявления стресса, снять необъяснимую тревогу, улучшить настроение.

Помимо этого, брокколи имеет множество других целебных свойств, о которых мы уже говорили в разделе о капусте.

Воздержаться от брокколи придется при повышенной кислотности желудочного сока, обострении заболеваний поджелудочной железы, аллергии. После операций на кишечнике рекомендуется употреблять в протертом виде вареную или тушеную брокколи.

Не рекомендуется употреблять отвар, полученный от капусты, - в нем содержатся гуанин и аденин, вредные для организма.

Витамин К из-за способности повышать вязкость крови может причинить вред при варикозном расширении вен или мигренях, способен привести к образованию тромбов. Ограничить употребление брокколи стоит больным с нарушениями функции щитовидной железы, поскольку изоцианаты капусты препятствуют усвоению йода.

Зеленый горошек

Витамины С, Е, каротиноиды, являющиеся сильными антиоксидантами, и витамины группы В оказывают положительное воздействие на психическое здоровье и снижают риск меланхоличных депрессивных симптомов. Горошек улучшает сон и снимает раздражительность, повышает работоспособность, настроение и энергичность.

Горошек отличается от многих других овощей тем, что содержит большов количество кремния (без него в организме не усваиваются другие элементы, страдают все органы и системы), кобальта и молибдена.

Кобальт нужен организму для синтеза витамина В12, без которого невозможно нормальное функционирование нервной системы, его нехватка сопровождается постоянными депрессиями, невралгиями, приступами астмы и бессонницы. Молибден улучшает синтез аминокислот, витаминов С, В 12 и Е, помогает организму вырабатывать в достаточном количестве гемоглобин.

Употребление горошка стоит ограничить при склонности к газообразованию, аллергии. Максимально осторожно употреблять при заболеваниях ЖКТ.

Морковь, кабачки, тыква

Морковь, кабачки, тыква. Богаты витаминами С, Е, группы В, каротиноидами, а также комплексом минералов, участвующих в синтезе «гормонов счастья». Прежде всего это магний, кальций, железо и цинк. Противопоказания каждого из овощей приведены в тематических разделах.

Перец (сладкий и острый)

Отличный антидепрессант, благодаря высокому содержанию витаминов С, Е, бета-каротина, витаминов группы В, всевозможных минералов (калия, цинка, хрома, кальция, фосфора, железа и магния) и ликопина. Его употребление способствует выработке эндорфинов, оказывающих успокаивающее действие. Придающий остроту капсаицин повышает тонус организма и подавляет болевые ощущения.

В стрессовых ситуациях в крови повышается уровень кортизола («гормон стресса» усиливает раздражительность, ухудшает обмен веществ). Перец эффективно снижает его уровень,что улучшает настроение и снимает стресс.

Свекла

В свекле содержится уникальное вещество - бетаин, природный антидепрессант. Он оказывает влияние на гормональный фон у женщин, участвует в выработке «гормонов радости», способствуя нормализации настроения.

Томаты

Томаты содержат ликопин - мощный антиоксидант, улучшающий обменные процессы в головном мозге, что помогает справляться с депрессией. Среди «улучшителей настроения» - фолиевая кислота, магнии, железо и витамин В6, которые важны для выработки серотонина и допамина.

Фасоль, бобовые

Их главное богатство - магний, элемент, расслабляющий мышцы и, соответственно, успокаивающий. Он помогает регулировать уровень кортизола, ответственного за стресс, способствует снятию таких неприятных симптомов, как усталость, вялость, физическое и психическое истощение, состояние утомленности и слабости. Все бобовые богаты витаминами группы В, кобальтом, молибденом, марганцем, кремнием.

Стоит воздержаться от употребления бобовых при гастрите, язве желудка с повышенной кислотностью желудочного сока, колите, холецистите, подагре. Не рекомендуется людям преклонного возраста. в Чеснок содержит большое количество хрома, влияющего на регуляцию образования серотонина.

Специалисты утверждают, что после стрессов, во время депрессии практически всегда наблюдается нехватка жидкости в мозговых структурах и во всем организме в целом. Чтобы этого не допустить и не столкнуться с недостатком энергии, кроме повышенного употребления овощей-антидепрессантов, рекомендуется выпивать каждый день не менее 2 л чистой воды.

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