Стресс: что это, какие причины, виды реакций на стресс, рекомендации и шаги борьбы со стрессом

Стрессом в психологии называется защитная реакция организма на какие-то необычные новые для организма факторы. Основанием для сильного нервного напряжения может стать любой повод. Для кого-то и муха в супе слишком большое переживание, а кто-то и в войне с соседями находит для себя выгоду.

Факторы могут быть не только отрицательными, но и положительными, например, сдача экзаменов, переезд. В подобных условиях наш организм способен более быстро мобилизоваться и эффективно решать нужные задачи. Чем станет в конкретной ситуации стресс: проблемой или ресурсом, зависит от человека, его отношения к жизни.

Важно помнить, что постоянное внутреннее напряжение может снизить иммунитет. И как последствие влияния сильного стресса это— постоянные простуды, потеря или набор веса, снижение или исчезновение сексуального влечения и многое другое. Отсутствие лечения именно психосоматической сферы может привести к более серьезным исходам, таким как инфаркт или инсульт.

Стрессы влияют негативно как на мужчин, так и на женщин. Длительные головные боли, панические реакции, снижение памяти — лишь часть из множества проблем. Постоянное пребывание в нервном возбуждении становится причинами расстройства половой сферы, бесплодия, появления злокачественных образований.

Стрессовые состояния приводят к проблемам на производстве, разладу внутри семьи, к конфликтам как с родителями, так и взрослым сыном или дочерью, пережить которые необходимо. Особенно много трудностей доставляют подростки в переходном возрасте. Страдают многие сферы жизни человека, он упускает возможности, теряет друзей, снижает свой уровень производительности, с пессимизмом смотрит в будущее.

РАЗЛИЧИЯ В РЕАКЦИИ НА СТРЕСС

Мужчины переживают стресс несколько по-иному, чем женщины. Затянувшееся нервное напряжение может проявляться в виде такого поведения:

❗ Замыкание в себе. Не всякий мужчина может высказать наболевшее, поделиться с ближними. Он как бы и присутствует в доме, но все больше чувствуется его отсутствие. В результате нередки конфликты, после которых бывает сложно наладить отношения.

❗ Раздражение. Это вечное ворчание на всех и вся: семью, собаку, соседей, столб на дороге. Внутреннее сосредоточение на своей проблеме не позволяет правильно реагировать на окружающую обстановку, а попытки прийти с мирными переговорами встречают глухую оппозицию или открытую конфронтацию.

❗ Появление пагубных привычек. Невозможность избавиться от нервного напряжения самостоятельно приводит мужчин в мир нехороших наклонностей. Человек может пристраститься к алкоголю, наркотикам, азартным играм.

Как влияют стрессы на женщин?

В отличие от мужчин они стараются обрести поддержку у подруг, коллег, родственниц. Главное — обсудить свою проблему и выслушать советы. Это как раз тот случай, когда полезно не молчать или спорить, а выговариваться. Причем от нынешней проблемы дамы в разговоре плавно перетекают к тому, что случилось вчера, неделю, год назад, и, вообще, «говорила мне мама»! А еще женщины склонны заедать стресс, оправдывая появившиеся лишние килограммы распоясавшимся обменом веществ. Бывает ситуация с точностью наоборот. Результатом длительного нервного напряжения становится полный отказ от еды.

Что же делать?

Универсальных рецептов борьбы со стрессом нет. Высыпаться, правильно питаться, заняться спортом, жить по режиму, уехать в путешествие… Хочу предложить 8 шагов по борьбе со стрессом, которые вы можете использовать. Эти шаги рекомендую и мужчинам, и женщинам.

✅ Шаг первый. Научитесь управлять эмоциями. Измените свое отношение к проблемам. Ведь на любое, даже самое ужасное на первый взгляд событие можно смотреть как с негативной, так и с положительной стороны.

✅ Шаг второй. Не берите на себя больше, чем можете сделать. Работать в меру сил и чувствовать удовлетворение от сделанного лучше, чем ставить недостижимые цели и испытывать потом разочарование.

✅ Шаг третий. Оградите себя от негативной теле - и газетной информации.

✅ Шаг четвертый. Не замыкайтесь на проблемах. Одиночество – не лучший помощник в борьбе со стрессом. Обсудите свои печали с друзьями, близкими.

✅ Шаг пятый. Чаще улыбайтесь. Специалисты давно заметили: даже если у человека плохое настроение, работа лицевых мышц «включает» генетически заложенный механизм обратной связи и улучшает настроение.

✅ Шаг шестой. Больше двигайтесь. Физические упражнения сжигают в организме избыток выделяющегося в кровь адреналина. Самыми полезными в борьбе со стрессом считаются бег, плавание, теннис, аэробика.

✅ Шаг седьмой. Научитесь расслабляться. Что это будет – медитация, сеанс массажа или прогулки на свежем воздухе, – решать вам.

✅ Шаг восьмой. Правильно питайтесь. Чемпионы по борьбе с депрессией и нервным напряжением – персики, виноград, груша, киви, грейпфрут и другие цитрусовые, красный перец, бананы, кориандр, базилик.

Помните очень важно проработать причину вашего стресса с профессиональным психологом, психотерапевтом.

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