Сок сельдерея: как правильно приготовить, листья сельдерея, мытье, хранение сельдерея и сока

Мытье

Если вы используете сельдерей, купленный в магазине, то лучше его помыть перед приготовлением сока. Если сельдерей хранился в холодильнике, а вам не хочется пить холодный сок, промойте его под горячей водой из-под крана. Мытье в горячей воде меняет температуру внутри стебля как минимум на 50 %, а это значит, что сок будет примерно комнатной температуры. Вы быстро научитесь регулировать температуру воды и время мытья, чтобы получить такой сок, который вам нравится. Не стоит беспокоиться о том, что сельдерей сварится. Чтобы разрушились ферменты сельдерея, пришлось бы держать его под крутым кипятком, и намного дольше.

Если вы покупаете сельдерей у местного фермера, которому доверяете, или выращиваете его в собственном саду, то он, скорее всего, будет богат веществами, которые я называю внешними биотиками: это неизвестные полезные микроорганизмы на поверхности фруктов, овощей и трав, выращенных естественным путем. В таком случае лучше не мыть сельдерей горячей водой. Тогда вы сохраните качественные биотики в неприкосновенности. Мойте спокойно местный сельдерей водой комнатной температуры.

Обычный или биологически чистый?

По возможности покупайте биологически чистый сельдерей. Если по какой-то причине его достать не удалось, не беспокойтесь. Обычный сельдерей в любом случае лучше, чем полный отказ от сельдерейного сока. Если сельдерей обычный, просто не помешает предосторожность: капните на каждый стебель натуральное, не ароматизированное жидкое мыло и хорошо промойте.

Вкус

Первые вкусовые ощущения от сельдерейного сока уникальны, и у каждого они свои. Некоторым сок сначала не очень нравится, но со временем они привыкают к незнакомому вкусу. Некоторые влюбляются в него с первого глотка. Очень многое зависит от того, сколько токсинов скопилось в организме к тому моменту, когда вы впервые попробуете сок. Если токсинов много, то сельдерейный сок может оказаться шоком для организма. Поскольку сок связывает токсины и вымывает их из печени, мы действительно можем почувствовать их вкус и запах. Токсины способны превращать бесподобный вкус в кислятину. Но это пройдет. Отдельные люди, которым в первый день сельдерейный сок совершенно не понравился, полюбили его через несколько дней. А кто-то по-настоящему его распробовал только через полгода. Степень загрязнения токсинами и перегруженности организма (особенно печени) у разных людей разная. Для улучшения вкуса некоторые выжимают в сок сельдерея лимон. Но таким образом этим они лишают его целительной силы. Куда полезнее выпить немного чистого сельдерейного сока, чем много с лимоном. Вообще, пока вы привыкаете к аромату и вкусу сока, пейте его небольшими порциями.

Ощущения от сельдерейного сока могут меняться ежедневно – даже если он из одного магазина, с одной и той же фермы, из одного ящика. Более того, могут возникать самые разные ощущения в течение одного дня. Это может быть связано с тем, что ушли токсины, которые занес в организм вчерашний ужин, или с тем, что вы накануне выпили кофе, или перед тем, как пить сок, почистили зубы.

Аромат и цвет сельдерейного сока могут меняться и от пучка к пучку. Со временем вы заметите, что покупаете разные сорта сельдерея и соответственно пьете разные типы сельдерейного сока. Иногда сельдерей зеленее, иногда в нем больше листьев. Случается, что он темнее, и его стебли потоньше; из таких тонких стеблей сок чуть больше горчит и пить его труднее. Вам встретятся крупные, хрустящие стебли, дающие много сока с солоноватым привкусом или даже со сладкими нотками. А в другой раз вы с трудом распробуете натриевый вкус, даже пусть при этом полезные кластерные натриевые соли никуда не делись. Все это зависит от того, на какой ферме рос сельдерей, какие семена использовались, как улучшали почву, как и когда поливали, в какое время года и при каких погодных условиях.

Какой бы сельдерей вы ни обнаружили, он все равно обеспечит вас кластерными натриевыми солями и другими ценными питательными компонентами.

Не уходите из магазина с пустыми руками, если на полке лежит не слишком аппетитный и сочный пучок сельдерея; такой сельдерей может обладать даже лучшими целебными свойствами. Не проходите мимо, если обнаружили светлый, почти просвечивающий внизу сельдерей. Изменения в процессе роста, которые приводят к такому осветлению, – это нормально. Светлый сельдерей часто бывает насыщеннее – вы получите от него больше пользы. Даже при меньшем количестве хлорофилла сельдерей все равно содержит фито- и микроэлементы, которые помогут вам улучшить здоровье. Хлорофилл в сельдерейном соке сильнее, чем в любом другом источнике, поскольку он связан с кластерными натриевыми солями, растительными гормонами и витамином C, то есть с комплексом, которым обладает только сельдерей. Это значит, что хлорофилл, который вы получаете с сельдерейным соком, даже пусть и в небольшом количестве, окажет более сильное действие, чем любой другой.

Все это вы поймете, когда начнете путешествие в «страну сельдерея». Какой бы сельдерей вы ни обнаружили, он все равно обеспечит вас кластерными натриевыми солями, о которых вы столько читали, и другими ценными питательными компонентами. Каким бы сельдерей ни был – если только это не его корень, – из него получится сок, который поможет вам выздороветь.

Листья сельдерея

Люди часто спрашивают, полезны ли листья сельдерея и делают ли из них сок. Ответ: листья сельдерея тоже обладают исключительными лекарственными свойствами.

Вам встретятся крупные, хрустящие стебли, дающие много сока с солоноватым привкусом или даже со сладкими нотками. А в другой раз вы с трудом распробуете натриевый вкус, даже пусть при этом полезные кластерные натриевые соли никуда не делись. Все это зависит от того, на какой ферме рос сельдерей, какие семена использовались, как улучшали почву, как и когда поливали, в какое время года и при каких погодных условиях.

Какой бы сельдерей вы ни обнаружили, он все равно обеспечит вас кластерными натриевыми солями и другими ценными питательными компонентами.

Не уходите из магазина с пустыми руками, если на полке лежит не слишком аппетитный и сочный пучок сельдерея; такой сельдерей может обладать даже лучшими целебными свойствами. Не проходите мимо, если обнаружили светлый, почти просвечивающий внизу сельдерей. Изменения в процессе роста, которые приводят к такому осветлению, – это нормально. Светлый сельдерей часто бывает насыщеннее – вы получите от него больше пользы. Даже при меньшем количестве хлорофилла сельдерей все равно содержит фито- и микроэлементы, которые помогут вам улучшить здоровье. Хлорофилл в сельдерейном соке сильнее, чем в любом другом источнике, поскольку он связан с кластерными натриевыми солями, растительными гормонами и витамином C, то есть с комплексом, которым обладает только сельдерей. Это значит, что хлорофилл, который вы получаете с сельдерейным соком, даже пусть и в небольшом количестве, окажет более сильное действие, чем любой другой.

Все это вы поймете, когда начнете путешествие в «страну сельдерея». Какой бы сельдерей вы ни обнаружили, он все равно обеспечит вас кластерными натриевыми солями, о которых вы столько читали, и другими ценными питательными компонентами. Каким бы сельдерей ни был – если только это не его корень, – из него получится сок, который поможет вам выздороветь.

Листья сельдерея

Люди часто спрашивают, полезны ли листья сельдерея и делают ли из них сок. Ответ: листья сельдерея тоже обладают исключительными лекарственными свойствами.

В них множество микроэлементов и других питательных веществ, а также полезных растительных гормонов. Однако листья не обязательно надо использовать. Они могут быть очень горькими, поэтому если вкус сока сельдерея вас отталкивает, попробуйте до приготовления сока либо частично, либо полностью обрезать листья и проверьте, стал ли после этого сок вкуснее.

На сельдерее из магазина листьев обычно немного. На выращенном вами или купленном на рынке листьев часто даже больше, чем нужно. Если вы используете домашний или фермерский сельдерей, я рекомендовал бы часть листьев обрезать и готовить сок в основном из стеблей. Слишком большое количество листьев может сделать сок очень терпким, и вы просто не сможете выпить достаточно сока. Изобилие листьев может также вызвать слишком быструю детоксикацию, что сделает общее ощущение от сока не слишком приятным, а ваш отказ от его дальнейшего употребления – весьма вероятным.

Насколько листья сельдерея покажутся горькими, зависит еще от того, входит ли в ваш рацион зелень с горчинкой. Если она хорошо вам знакома как ингредиент салата, то листья сельдерея не покажутся вам чем-то необычным. Горечь листьев сельдерея объясняется содержанием в них алкалоидов. Эти фитохимические вещества мощно действуют на вкусовые сосочки, и их влияние может быть довольно продолжительным. Это совершенно нормально, они не ядовиты. Алкалоиды некоторых растений могут быть токсичными, но к сельдерею это не относится. Алкалоиды в сельдерее обладают лекарственным воздействием и нейтрализуют токсины. Они подщелачивают тело и выводят токсичные кислоты, присутствующие во всех наших внутренних органах. В частности, алкалоиды сельдерейных листьев помогают удалять токсины из печени.

Между прочим, когда я делаю сельдерейный сок, то до начала приготовления отрезаю сантиметр с небольшим от верхушки пучка (лиственный конец) и полсантиметра или чуть больше от основания (корневой конец). И я вовсе не против употребления листьев. Просто лучше обрезать сельдерей с двух концов. Кроме того, я обрезаю стебель, поскольку не знаю, каким инструментом пользовались до меня – был он чистым или грязным, находились ли рядом животные, резали сельдерей машиной или вручную и был ли на лезвии жир. Однако обрезать стебли не обязательно. Вполне возможно, что все было сделано образцово, и для полезных растительных гормонов. Однако листья не обязательно надо использовать. Они могут быть очень горькими, поэтому если вкус сока сельдерея вас отталкивает, попробуйте до приготовления сока либо частично, либо полностью обрезать листья и проверьте, стал ли после этого сок вкуснее.

На сельдерее из магазина листьев обычно немного. На выращенном вами или купленном на рынке листьев часто даже больше, чем нужно. Если вы используете домашний или фермерский сельдерей, я рекомендовал бы часть листьев обрезать и готовить сок в основном из стеблей. Слишком большое количество листьев может сделать сок очень терпким, и вы просто не сможете выпить достаточно сока. Изобилие листьев может также вызвать слишком быструю детоксикацию, что сделает общее ощущение от сока не слишком приятным, а ваш отказ от его дальнейшего употребления – весьма вероятным.

Насколько листья сельдерея покажутся горькими, зависит еще от того, входит ли в ваш рацион зелень с горчинкой. Если она хорошо вам знакома как ингредиент салата, то листья сельдерея не покажутся вам чем-то необычным. Горечь листьев сельдерея объясняется содержанием в них алкалоидов. Эти фитохимические вещества мощно действуют на вкусовые сосочки, и их влияние может быть довольно продолжительным. Это совершенно нормально, они не ядовиты. Алкалоиды некоторых растений могут быть токсичными, но к сельдерею это не относится. Алкалоиды в сельдерее обладают лекарственным воздействием и нейтрализуют токсины. Они подщелачивают тело и выводят токсичные кислоты, присутствующие во всех наших внутренних органах. В частности, алкалоиды сельдерейных листьев помогают удалять токсины из печени.

Между прочим, когда я делаю сельдерейный сок, то до начала приготовления отрезаю сантиметр с небольшим от верхушки пучка (лиственный конец) и полсантиметра или чуть больше от основания (корневой конец). И я вовсе не против употребления листьев. Просто лучше обрезать сельдерей с двух концов. Кроме того, я обрезаю стебель, поскольку не знаю, каким инструментом пользовались до меня – был он чистым или грязным, находились ли рядом животные, резали сельдерей машиной или вручную и был ли на лезвии жир. Однако обрезать стебли не обязательно. Вполне возможно, что все было сделано образцово, и для сбора сельдерея использовали чистые инструменты. А то, о чем я рассказал, – только мои личные опасения.

Соковыжималки

Подойдет любая соковыжималка. Но если у вас ее еще нет или вы хотите приобрести новую, то идеальной будет шнековая модель. Она вытянет в целости и сохранности большую часть питательных веществ из сельдерея и не будет сильно шуметь. Шнековые соковыжималки также извлекают максимум сока, то есть на пучок получится больше сока и меньше пены с мякотью.

Если вас устраивает центробежная соковыжималка – замечательно. Она работает быстрее, так что если вам дорого время, пользуйтесь ею. Главное, чтобы в процессе приготовления сока соковыжималка сохранила температуру фруктов и овощей, а не нагрела их, как делают некоторые высокоскоростные соковыжималки.

Если сейчас в вашем распоряжении только высокоскоростной блендер или кухонный комбайн, то все-таки подумайте и о соковыжималке. Блендер дает меньше сока, а дополнительное процеживание перемолотого сельдерея в конце концов вам надоест. Однако помните: не важно, какой агрегат вы используете для получения сока, главное, что он есть. Не смущайтесь отсутствием супертехнологичной соковыжималки. Важнее всего – получать сок, который принесет вам огромную пользу.

Фреш-бары

Бывает проще выпить свежий сок во фреш-баре, в магазине, в кафе или соковом баре в магазине натуральных продуктов, чем делать сок самому.

Если это сельдерейный сок холодного отжима – прекрасно. Но холодный отжим – отнюдь не единственный способ получения целительного напитка. Покупной сок, извлеченный на центробежной соковыжималке, тоже вполне подходит. А сок, приготовленный дома на старой доброй шнековой соковыжималке, ничуть не менее полезен, чем сделанный модным способом холодного отжима в магазине. В общем, повторюсь, для получения полезного продукта подойдет соковыжималка любого типа, которая есть у вас дома.

Если вы все же предпочитаете покупать сок, а не готовить его дома, важно знать следующее.

Во-первых, спросите, как этот сок приготовили. В некоторых местах в воду для мойки продукта перед приготовлением сока добавляют немного хлорки. Это недопустимо.

Во-вторых, если сок бутилированный, поищите на этикетке аббревиатуру «ПВД». Иногда она напечатана мелким шрифтом. Если вы нашли эти буквы, поищите другой магазин, где сок делают из свежего сырья. ПВД вам совершенно не нужно!

ПВД означает пастеризацию под высоким давлением, то есть сок не выжат холодным способом, разлит и поставлен на полку сегодня, а доставлен с предприятия. Такой процесс пастеризации не требует нагревания, и это может создать иллюзию, что сок необработанный. На самом деле все совсем не так. Сок, который подвергся ПВД, денатурирован. Его клеточные структуры изменили форму в процессе ПВД, долгосрочное тестирование которого никто не проводил. Обычная пастеризация является процессом нагревания, и она доказала свою безопасность за сотню с лишним лет применения. Сок сельдерея, пастеризованный обычным способом, вам тоже не подойдет – он вам нужен свежим и необработанным. Мнение о ПВД как о процессе, дающем необработанный сок, в корне неверно. Он необработанный, но только теоретически. А в реальности, чтобы соблюсти сроки хранения, в процессе было нарушено все, что только можно нарушить. С ПВД надо быть осторожным, потому что приготовленный таким способом сок не принесет пользы. Я видел многих пациентов, попробовавших пастеризованный сок сельдерея, а потом отказавшихся от него, поскольку их симптоматика не претерпела никаких изменений, не говоря уже об улучшении состояния здоровья. Не хотелось бы, чтобы такое произошло с вами.

При ПВД других фруктовых и овощных соков могут сохраняться питательные вещества, поэтому если вы пьете такие соки и собираетесь продолжать, то некоторая польза, конечно, будет. Но сельдерей – это все-таки трава. Именно поэтому при ПВД происходит потеря многих чудесных свойств (включая и самые важные), чего можно было бы избежать. Когда речь идет о лекарственных травах и сельдерее в частности, то, потеряв хотя бы один полезный элемент, вы теряете и возможность выздороветь.

Хранение сельдерея

Если вы регулярно делаете сок сельдерея сами, не имеет смысла бежать в воду для мойки продукта перед приготовлением сока добавляют немного хлорки. Это недопустимо.

Во-вторых, если сок бутилированный, поищите на этикетке аббревиатуру «ПВД». Иногда она напечатана мелким шрифтом. Если вы нашли эти буквы, поищите другой магазин, где сок делают из свежего сырья. ПВД вам совершенно не нужно!

ПВД означает пастеризацию под высоким давлением, то есть сок не выжат холодным способом, разлит и поставлен на полку сегодня, а доставлен с предприятия. Такой процесс пастеризации не требует нагревания, и это может создать иллюзию, что сок необработанный. На самом деле все совсем не так. Сок, который подвергся ПВД, денатурирован. Его клеточные структуры изменили форму в процессе ПВД, долгосрочное тестирование которого никто не проводил. Обычная пастеризация является процессом нагревания, и она доказала свою безопасность за сотню с лишним лет применения. Сок сельдерея, пастеризованный обычным способом, вам тоже не подойдет – он вам нужен свежим и необработанным. Мнение о ПВД как о процессе, дающем необработанный сок, в корне неверно. Он необработанный, но только теоретически. А в реальности, чтобы соблюсти сроки хранения, в процессе было нарушено все, что только можно нарушить. С ПВД надо быть осторожным, потому что приготовленный таким способом сок не принесет пользы. Я видел многих пациентов, попробовавших пастеризованный сок сельдерея, а потом отказавшихся от него, поскольку их симптоматика не претерпела никаких изменений, не говоря уже об улучшении состояния здоровья. Не хотелось бы, чтобы такое произошло с вами.

При ПВД других фруктовых и овощных соков могут сохраняться питательные вещества, поэтому если вы пьете такие соки и собираетесь продолжать, то некоторая польза, конечно, будет. Но сельдерей – это все-таки трава. Именно поэтому при ПВД происходит потеря многих чудесных свойств (включая и самые важные), чего можно было бы избежать. Когда речь идет о лекарственных травах и сельдерее в частности, то, потеряв хотя бы один полезный элемент, вы теряете и возможность выздороветь.

Хранение сельдерея

Если вы регулярно делаете сок сельдерея сами, не имеет смысла бежать в магазин каждый раз, когда вы собрались выдавить сок. Купите сразу много сельдерея.

Обычно сельдерей хранят в холодильнике в течение недели. Я видел сельдерей, который и через две недели хранения оставался зеленым и хрустящим. Правда, для этого пучок изначально должен быть свежим и крепким. По цвету тоже можно определить свежесть сельдерея. Старайтесь пустить его в дело раньше, чем он начнет желтеть или становиться коричневым и терять зеленую окраску. Даже если получилось так, что вы пропустили момент, когда сельдерей пожелтел, не расстраивайтесь из-за того, что его пришлось выбросить. Это не повод отказываться от сельдерейного сока.

Если вы покупаете сельдерей и планируете скоро его использовать, хранить его лучше в холодильнике, в отделении для овощей. На обычной кухонной полке он через несколько дней высохнет и станет мягким. Часто сельдерей продают в пластиковых пакетах либо вы сами в магазине кладете его в продуктовый пакет. В таком случае он прекрасно сохраняется и вне овощного ящика. Если вы купили коробку сельдерея без пластиковых пакетов, оторвите несколько мешочков от рулонов в магазине – вопросов не будет, продавцы будут только рады продать вам целый ящик.

Хранение сока сельдерея

Если вы не можете сразу выпить сок из целого пучка, то лучше хранить сок в холодильнике, в стеклянной банке с закручивающейся крышкой. Свежий сок сохраняет лечебные свойства в течение 24 часов. Технически он может храниться в холодильнике и три дня – только будет уже не столь полезен, как в первые сутки. Сельдерейный сок теряет эффективность каждый час, поэтому через 24 часа и более он уже будет далек от идеала.

Сок сельдерея можно хранить и в морозилке, хотя это тоже не идеальный выход. Если у вас нет других вариантов, что ж – заморозьте его. Здесь я рекомендовал бы разлить сок в форму для льда – так его использовать гораздо проще. Вы сможете при необходимости вынуть кубик из морозилки и выпить сок, когда он растает. При этом не добавляйте к кубикам воду и не размораживайте их в воде, такой сок не принесет пользы.

Сам сельдерей я предпочитаю не замораживать. Приготовление сока из размороженных стеблей хороших результатов не даст. Хоть процесс и похож на размораживание сока, но по сути это не так. Создавая сок из сельдерея.

Обычно сельдерей хранят в холодильнике в течение недели. Я видел сельдерей, который и через две недели хранения оставался зеленым и хрустящим. Правда, для этого пучок изначально должен быть свежим и крепким. По цвету тоже можно определить свежесть сельдерея. Старайтесь пустить его в дело раньше, чем он начнет желтеть или становиться коричневым и терять зеленую окраску. Даже если получилось так, что вы пропустили момент, когда сельдерей пожелтел, не расстраивайтесь из-за того, что его пришлось выбросить. Это не повод отказываться от сельдерейного сока.

Если вы покупаете сельдерей и планируете скоро его использовать, хранить его лучше в холодильнике, в отделении для овощей. На обычной кухонной полке он через несколько дней высохнет и станет мягким. Часто сельдерей продают в пластиковых пакетах либо вы сами в магазине кладете его в продуктовый пакет. В таком случае он прекрасно сохраняется и вне овощного ящика. Если вы купили коробку сельдерея без пластиковых пакетов, оторвите несколько мешочков от рулонов в магазине – вопросов не будет, продавцы будут только рады продать вам целый ящик.

Хранение сока сельдерея

Если вы не можете сразу выпить сок из целого пучка, то лучше хранить сок в холодильнике, в стеклянной банке с закручивающейся крышкой. Свежий сок сохраняет лечебные свойства в течение 24 часов. Технически он может храниться в холодильнике и три дня – только будет уже не столь полезен, как в первые сутки. Сельдерейный сок теряет эффективность каждый час, поэтому через 24 часа и более он уже будет далек от идеала.

Сок сельдерея можно хранить и в морозилке, хотя это тоже не идеальный выход. Если у вас нет других вариантов, что ж – заморозьте его. Здесь я рекомендовал бы разлить сок в форму для льда – так его использовать гораздо проще. Вы сможете при необходимости вынуть кубик из морозилки и выпить сок, когда он растает. При этом не добавляйте к кубикам воду и не размораживайте их в воде, такой сок не принесет пользы.

Сам сельдерей я предпочитаю не замораживать. Приготовление сока из размороженных стеблей хороших результатов не даст. Хоть процесс и похож на размораживание сока, но по сути это не так. Создавая сок из свежего сельдерея, вы получаете его жизненную силу. Замороженные и затем размороженные стебли будут безжизненными, соответственно, таким будет и сок.

И что уж совершенно лишнее, так это кипятить сельдерей или его сок – если, конечно вы не варите бульон. Вы можете класть сельдерей в супы или мясные блюда. Регулярное включение сельдерея в диету будет полезно при многих заболеваниях. Однако при кипячении вы разрушаете ферменты и денатурируете некоторые питательные вещества. Сельдерей уже не будет таким мощным лекарственным средством. Сдвинуть процесс исцеления с мертвой точки он точно не поможет. С этим справится только свежевыжатый сок.

Сельдерей: польза, лечебные свойства; применение, рецепты Все части ароматного сельдерея идут в пищу и обладают самыми замечательными свойствами. О нем знали еще во времена Гомера. Сельдерей был культовым растением — его изображение присутствовало на древних монетах Сицилии и Греции. В Греции венки из сельдерея возлагали на головы победителей Олимпийских игр, ведь зелень сельдерея в те времена считалась символом физической силы. Египтяне считали сельдерей лекарством «от недугов спасающим, сил прибавляющим». Подробнее...