Сбитень: что это, в чем польза для здоровья, как приготовить напиток, рецепты

«...Я коллекционирую рецепты старинных русских напитков. И особую любовь в моей коллекции завоевал такой напиток, как сбитень. Сейчас многие совсем ничего не могут рассказать про него, а ведь когда-то он заменял чай в каждом доме. Это безалкогольный напиток, и пили его все - от мала до велика.

Его полезные свойства сложно переоценить, ведь в основе лежит использование меда и трав. Про сбитень говорили: «Не пей пива кружку, выпей сбитня на полушку!» Появился этот напиток около тысячи лет назад. В его состав в качестве обязательного компонента входил мед. Кроме меда, непременными составляющими сбитня являлись зверобой, шалфей, имбирь, корень валерианы и другие целебные и богатые вкусом растения.

Сбитень употребляют в горячем виде. Он быстро возвращает силы, насыщает организм энергией и полезными веществами, хорош и в прохладный день, и в жару. Вот несколько рецептов этого целебного напитка.

Дачный сбитень

3 ст. ложки меда, 2 стакана воды, по 1/2 ч. ложки сухой мяты, листа смородины, эстрагона или других ароматных трав. Листья и травы залить крутым кипятком и дать настояться полчаса или час. После того как настой остынет, его требуется пpoцедить. Мед и лимон добавить по вкусу. Пить горячим и холодным.

Владимирский сбитень

200 г меда, по 5 г гвоздики, корицы, имбиря, 1 лавровый лист, 1 л воды. Мед развести в воде и кипятить 20 минут, затем добавить пряности и кипятить еще 5 минут. Напиток процедить через марлю и подкрасить жженым сахаром.

Заварной сбитень

1 кг белого меда, пряности (корица, кардамон, мята и др.), 3 л воды. Мед растворить в кипятке, перемешать и оставить на сутки. Затем, непрерывно помешивая, кипятить на слабом огне в течение 2 часов, при этом нужно периодически снимать пену. За 15 минут до окончания варки добавить в мед пряности. Смесь слить в чистый бочонок и, когда она остынет, добавить 1/2 стакана жидких дрожжей. Бочонок тщательно закупорить и поставить в прохладное место на 2 недели. После этого сбитень разлить по бутылкам, которые можно хранить в холодильнике.

Липовый сбитень

100-150г меда, 5-6 ч. ложек сухих цветов липы, 1 л воды. Цветы липы залить кипящей водой и настаивать в течение 10-15 минут. Затем настой процедить, добавить мед и воду, довести до кипения. Подавать в горячем виде.

В нашей семье у каждого свой любимый рецепт этого замечательного древнего напитка, он помогает снимать усталость, раздражение, улучшает сон, предохраняет от простуды, нормализует кровяное давление».