Ревматолог - что лечит этот врач, какие заболевания?

Многие люди, которых впервые направляют к ревматологу, могут мало знать об этой медицинской специальности. Здесь мы кратко объясняем, в чем заключается специальность ревматолога, что делают ревматологи и чего ожидать, когда вы обратитесь к ревматологу.

Ревматолог - это врач-специалист, который имеет опыт диагностики и лечения артрита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутоиммунных заболеваний.

Артроз поражает в основном суставы, а другие заболевания опорно-двигательного аппарата могут поражать суставы, кости, мышцы, сухожилия и связки. Аутоиммунные заболевания обычно поражают и опорно-двигательную систему, но многие из заболеваний, которые лечат ревматологи, могут поражать и остальной организм, в том числе глаза, кожу, внутренние органы и нервную систему.

Врачи-ревматологи являются специалистами в лечении различных видов артрита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе:

остеоартроз, который чаще всего развивается в кистях рук, бедрах, коленях или стопах

Подагра, которая чаще всего поражает большой палец ноги, но может затронуть и другие суставы, такие как колени и кисти.

Остеопороз, который увеличивает риск переломов костей.

Боль, которая затрагивает одну или несколько конкретных частей тела, чаще всего нижней части спины, шеи, плеч, бедер и стопы

Обобщенные болевые синдромы (например, фибромиалгия)

Они также диагностируют и лечат аутоиммунные заболевания, в том числе:

ревматоидный артрит

Псориатический артрит, тип артрита, который возникает у людей с псориазом

Анкилозирующий спондилит, который чаще всего поражает спину.

Реактивный артрит, который чаще всего развивается у молодых людей после инфекции.

Волчанка (Systemic Lupus Erythematosus, SLE)

склеродермия, которая поражает кожу, кровеносные сосуды (феномен Рейно) и может воздействовать на почки, легкие и другие органы

Синдром Шёгрена, который обычно вызывает сухость глаз и сухость во рту.

Миозит, который включает в себя воспаление в мышцах.

Некоторые ревматологи также будут иметь интересы или конкретный опыт в определенных областях. В частности, есть также педиатрические ревматологи, которые осматривают пациентов младше 18 лет. Условия жизни детей и подростков часто сильно отличаются от условий жизни взрослых и требуют специальных знаний.

Что произойдет, когда я обращусь к ревматологу?

Ревматологи проходят как минимум шестилетнюю специализированную подготовку после получения медицинского образования и стажировки в больнице. Сюда входит обучение врачей и подготовка специалистов в области ревматологии. Ревматолог специально обучен для выполнения работы, необходимой для выявления причин ваших симптомов. Как правило, он попросит вас объяснить историю болезни и проведет медицинское обследование. Также могут потребоваться дополнительные исследования, такие как анализ крови, ревмопробы, рентгеновские снимки.

Как только будет поставлен диагноз, ваш ревматолог объяснит природу вашей болезни и то, что вы можете ожидать в будущем. Это важный шаг, особенно для болезней, которые могут поразить вас в течение длительного периода времени.

Лечение

Ваш ревматолог является экспертом в комплексном и целостном управлении всем человеком. Имея точный диагноз и общее понимание вашей болезни, вы и ваш ревматолог можете вместе разработать программу лечения, направленную на лечение боли, уменьшение воспаления и обеспечение качества вашей жизни.

В зависимости от характера вашего заболевания, вам может потребоваться регулярное посещение ревматолога для постоянного лечения. Некоторые специализированные препараты могут быть прописаны только ревматологом. В качестве альтернативы, вы можете лечиться у своего терапевта, имея под рукой ревматолога для консультации специалиста.

Так как же будет лечиться мое заболевание?

Как объяснит ваш ревматолог, есть несколько вариантов лечения, в том числе:

Физиотерапия

Медикаменты

Хирургия

Он или она проконсультирует вас о различных вариантах и о том, что может быть лучше для вас. Это будет зависеть от точного характера Вашей болезни, Ваших обстоятельств и предпочтений, а также любых других индивидуальных потребностей или проблем. Важно, чтобы вы поделились своими проблемами с вашим ревматологом, чтобы вместе вы могли договориться о наилучшем подходе для вас.

При лечении и лечении вашей болезни ваш ревматолог будет работать в тесном контакте с вашим терапевтом, чтобы обеспечить вам наилучший уход. Другие квалифицированные специалисты также могут участвовать в вашем лечении:

Физиотерапевт обучен физическому лечению артрита и заболеваний опорно-двигательного аппарата и использует сочетание обучения и советов, упражнений и специальных методик лечения.

Физиотерапевт-физиотерапевт обучен выполнению программ физических упражнений.

Эрготерапевт дает советы по поводу того, как вести себя в повседневной жизни, например, работать, одеваться и выходить из дома.

Психолог или социальный работник дает советы и оказывает поддержку.

Врач ревматолог - г. Тюмень Своевременное обращение к ревматологу в Тюмени - позволит снизить активность заболевания, снижает вероятность необратимых изменений суставов и инвалидности, улучшает качество жизни и дает возможность сохранения трудоспособности. Подробнее...