Что такое рак? Доброкачественная и злокачественная опухоль в чем разница?

Каждый, кто сталкивается с этой болезнью, пытается понять, откуда она взялась, и задается вопросом, что же такое рак?

Процесс развития рака всегда начинается с одной «неправильной» клетки. Процессы мутации постоянно происходят в тканях наших органов. Миллионы клеток делятся, обновляя таким образом состав тканей и заменяя «изношенные элементы».

При таком массовом делении мутации неизбежны, это норма. Но при определенных условиях организм, его иммунная система, стоящая на защите от всего чужеродного и «неправильного», дает сбой и пропускает эти мутации, в результате чего и появляются раковые клетки. В конце концов эти клетки размножаются, образуя опухоль.

Опухоль - это неестественное новообразование, иначе аномальная масса клеток и межклеточного вещества, возникшая из первоначально существовавшей ткани и не подчиняющаяся регуляции со стороны организма. Различают опухоли доброкачественные и злокачественные.

Доброкачественная опухоль представляет собой постоянно растущую массу клеток, которая не прорастает в окружающие ткани и не дает метастазов (не образует очагов в удаленных органах и тканях).

Доброкачественные опухоли обычно растут медленно, четко ограничены и, как правило,не причиняют существенного вреда здоровью, за исключением случаев, когда опухолевая масса начинает сдавливать окружающие органы и ткани.

Так, к примеру, доброкачественная опухоль, выросшая в ограниченном пространстве черепа, может стать причиной тяжелых неврологических нарушений и даже смерти в результате сдавливания мозга.

Доброкачественные опухоли с течением времени могут превращаться в злокачественные, хотя вероятность такого перерождения мала.

Злокачественная опухоль представляет собой постоянно растущую массу клеток, которые проникают в соседние ткани и прорастают в них, а также могут распространяться в отдаленные участки тела через кровь - метастазировать.

После хирургического вмешательства в ряде случаев злокачественные образования снова возникают на прежнем месте (рецидивируют).

Общий термин «рак» относится только к злокачественным опухолям, причем только к тем, которые образуются из эпителиальных тканей, выстилающих оболочки тела. Другие типы тканей тоже могут образовывать злокачественные опухоли, но они уже будут носить другое название. Выделяют три группы таких образований: карциномы, саркомы и опухоли, происходящие из прочих тканей.

Карциномы - злокачественные опухоли, образующиеся из тканей, которые расположены на границе внешней и внутренней среды, то есть из кожи, желудочно-кишечного траста, бронхов, мочеполовой системы. Поскольку такие оболочки в первую очередь подвергаются канцерогенным воздействиям, карциномы составляют более 90% всех злокачественных образований.

Аденокарциномы - это опухоли, возникшие из железистой структуры и сохраняющие некоторое сходство со структурой железистой ткани.

Анапластическая карцинома вообще не имеет никаких признаков структурирования и состоит практически только из клеток, происхождение которых в большинстве случаев невозможно определить.

Саркомы - это опухоли соединительных тканей, тех, что обеспечивают поддержание структуры тела, его формы и связывают различные виды тканей между собой. К ним относятся ткани костей скелета, жировых прослоек (липосаркома), хрящей (хондросаркома), мышц (миосаркома) и т.п. Саркомы составляют менее 5% всех злокачественных опухолей.

Остальные злокачественные опухоли вырастают не из оболочек и не из соединительных тканей, а из отдельных узкоспециализированных клеток тканей. Суммарно они составляют около 2% от всех опухолей (меланомы кожи, лимфомы, менингиомы головного мозга и т.д.)

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