Главная / Популярная медицина стр. 98 / ПСИХОЛОГИЯ И РАК: обида и гнев, разрушительная энергия приводящая к раку, эмоции, дыхание, методика прощения ПСИХОЛОГИЯ И РАК: обида и гнев, разрушительная энергия приводящая к раку, эмоции, дыхание, методика прощения Сейчас онкологи все больше склоняются к тому, что психологический аспект лечения раковых больных - одно из основных направлений борьбы с болезнью. Уже более 10 лет существует отдельное направление психоонкологии, которое дает потрясающие результаты: удается достичь полного излечения с помощью психологических методик. Известно много методик работы с собственным сознанием для онкологических больных, но основная установка в них - научиться прощать. Прощать себя и других, освобождая свое сознание от постоянного переживания прошлых тяжелых событий, поддерживающих состояние обиды. Обида - это застывший гнев, а энергия гнева разрушительна . Надо научиться оставлять обиды позади, выходить за пределы образа жертвы. Конечно, работа с собственной психикой совершенно необходима больным онкологией, тем более что сама болезнь наводит на размышление, почему это случилось именно с вами, и заставляет пересмотреть свое отношение к жизни. Избавление от негативных эмоций по отношению к окружающим - это просто необходимое условие для благополучного излечения от данной болезни. Подробнее... Но еще лучше не доводить себя до этого края, а заниматься психологической профилактикой заболевания. Начните прямо сейчас использовать те методики, о которых расскажет данная рубрика. Эмоции предупреждают «...У меня в семье раком заболел отец. К великому сожалению, рак печени обнаружили очень поздно, помочь уже ничем не смогли, и его не стало... С того момента я глубоко задумалась, почему приходит эта болезнь, и стала много читать об этом. Оказалось, что мы сами своим отношением к жизни и различным событиям создаем нездоровую психологическую среду для развития онкологии. Нагнетание психологического фона, при котором развивается опухоль, происходит постепенно и проявляется в виде беспокойства, тревожных мыслей, апатии, бессонницы, депрессии. Научившись справляться с ними, человек, возможно, станет неуязвим для раковой болезни. И я хочу поделиться своим опытом преодоления таких состояний. Подробнее... Как побороть тревогу? Прекрасное средство от навязчивых страхов и тревожности - общение с приятными и позитивными людьми, увлекательное хобби, юмор и смех. При любом соприкосновении с чем-то положительным, наблюдайте, как появляется улыбка у вас на лице, старайтесь зафиксировать ее и продлить это состояние. Ищите повсюду факторы, вызывающие у вас улыбку. Очень важно осознать: то, что случилось, исправить нельзя. Но оно уже произошло, осталось в прошлом, его нет. Значит, волноваться о былом, переживать пережитое - неразумная трата душевной энергии. Пока вы фиксируете свое сознание на прошлом, оно влияет на вас. Как только вы переключите сознание на любую другую позитивную деятельность, произойдет разрыв связи с прошлым и оно перестанет иметь для вас значение. Подробнее... Как побороть неврозы? Избавьте себя от того, что приводит к невротическим расстройствам, оградитесь по возможности от таких обстоятельств. Прекратите общение с людьми, которые вам неприятны, не позволяйте втягивать себя в конфликты на работе, в бытовые скандалы. Создайте дома уют, приятную вам атмосферу и полноценные условия для отдыха. Окружите себя милыми безделушками, приятными вам ароматами, фотографиями любимых людей, заведите ласковое животное. Как побороть стресс? Помогут регулярные пробежки или просто прогулки, независимо от погоды. Чтение мотивирующей литературы, позитивная музыка, чашка любимого чая и любая дыхательная гимнастика. Как побороть бессонницу? Опять таки хорошее средство - прогулка. Успокаивает и нормализует сон ванна с ароматами. Если все это не помогает-освойте аутотренинг, научитесь медитировать. Здоровому сну способствуют четкий режим дня, а также пища, богатая магнием и витаминами группы В (рыба,печень, шпинат, зернобобовые, дрожжи, семечки, орехи). Конечно же, большую роль играет удобный, правильный ортопедический матрац. Подробнее... Как побороть депрессию? Со страхами, тревогами и другими психологическими причинами рака, как свидетельствует опыт многих онкобольных, можно справиться своими силами. Но что делать, если дело дошло до депрессии? В таком случае подключите тонизирующие травы, типа зверобоя, мяты, и не бойтесь обратиться к психотерапевту. С тех пор я полностью пересмотрела свои установки, стала анализировать свою реакцию на житейские неурядицы и в результате сумела изменить себя. Теперь мне жить намного легче, как будто фуз упал с моих плеч, и я надеюсь, это поможет мне избежать участи отца». Наши эмоции действительно могут способствовать появлению и развитию болезней, и онкология - не исключение. Интересно, что онкопсихологи выявили зависимость различных видов онкологических заболеваний от определенных эмоций. ⚠ Так, опухоль мозга связана с глубоким разочарованием человека в себе, с самообвинениями в своей несостоятельности, с убеждением «меня никто не любит». ⚠ К раку легких далеко не всегда приводит курение. Зачастую эта болезнь настигает разуверившихся в жизни пессимистов, которые никогда не брали в рот сигареты. У них нет хороших и верных друзей, отсутствуют теплые эмоциональные связи, как в собственной семье,так и в коллективе. ⚠ Молочные железы символизируют защиту и заботу, но излишек этих чувств, их чрезмерное проявление, может привести к проблемам с молочными железами вплоть до развития опухоли. Кроме того, новообразования в груди,как и во всей женской сфере, очень часто являются следствием обиды на мужчин, и в первую очередь на мужа. Такие женщины ощущают нехватку любви и внимания и испытывают гнев на весь мужской род в целом. Вдобавок такие женщины страдают от невозможности изменить свою жизнь и ощущают себя абсолютно беспомощными. ⚠ Соответственно, рак половых органов у мужчин также связан с обидой на представительниц противоположного пола. Мужчины, у которых онкология простаты, слишком болезненно реагируют на шутки и намеки, связанные с их мужскими качествами и отцовством. ⚠ Злокачественные опухоли желудка, утверждают онкологи, это следствие неспособности человека «переваривать» житейские трудности, болезненное восприятие любых проблем. ⚠ Рак пищевода выявляют у тех, кто слишком привязан к личным желаниям, становится, по сути, их рабом. Такой человек, не считаясь с обстоятельствами, упрямо пытается «проломить стену», не пытаясь ее обойти. Вопреки обстоятельствам, он стремится воплощать свои планы в жизнь любой ценой и впадает в отчаяние, когда это не удается. ⚠ Рак поджелудочной железы - спутник болезненного тщеславия, желания славы, своего рода, следствие проявления гордыни. ⚠ Новообразование в мочевом пузыре - следствие злобы, которую человек испытывает к людям ему неприятным или причинившим ему зло. Это ответ на мысленные призывы возмездия и неумение прощать. ⚠ Опухоль прямой кишки злокачественной природы - итог постоянного недовольства собой, разочарования в своей работе, страха, что его труд не оценят, не похвалят, неудовлетворенность личной жизнью. Конечно, все указанные наблюдения - не жесткая закономерность, реакция организма может быть разная. Главное, помнить - любой эмоциональный кризис и шок, длительное переживание по поводу события, изменить которое вы не в силах, мрачные, депрессивные мысли могут привести к развитию онкологии. Этот коварный недуг - отклик на внутреннюю дисгармонию, озлобление, восприятие себя, как неудачника и жертву. Это все эмоции уничтожения и разрушения. Поэтому психологи для противостояния раку советуют «держать курс на позитив». Дыхание с улыбкой Подробнее... «...Сейчас ученые медики все больше склоняются к мнению, что онкология имеет психологическую основу. И я полностью с этим согласна. Я перенесла операцию по поводу рака прямой кишки, к счастью она была сделана вовремя. Потом была химиотерапия, очень тяжелый период жизни, но я и это вытерпела. Пережив все это, я много раздумывала, почему со мной такое произошло? Всему виной оказался сильный затяжной стресс. По инициативе моих близких я оказалась на улице, без жилья,в чужой стране. Я поднялась с этого «дна», но предательство самых близких людей не прошло даром: я не смогла вовремя остановить эмоции, свою ненависть, желала мести, а получилось все против самой себя. Сейчас я уже вижу, что и положение свое быстрее бы поправила, и разрушительный толчок не получила, если бы правильно отнеслась к событаям. Только сейчас я поняла - в том, что произошло, была и моя вина. Но некому было вовремя остановить мою жажду мести - ее остановила болезнь, Теперь я всячески оберегаю свою «внутреннюю экологию души». Я не позволяю стрессам доставать меня. Для этого долго искала разные тренинги, а остановилась на простой антистрессовой технике дыхания. Это дыхание с улыбкой. Сначала представьте, что вы вдыхаете аромат прекрасного цветка. Зафиксируйте улыбку, которая возникает при этом на вашем лице. Не упуская эту улыбку, сделайте глубокий длинный вдох (продолжайте вдыхать аромат цветка), затем резко выдохните животом. После этого выполните три последовательных вдоха, как бы всхлипывая, и после этого длинный и глубокий выдох грудной клеткой и животом, втягивая его до упора. Теперь задержите дыхание на счет 8 (это получится само собой, потому что в этой фазе дышать не хочется). Одновременно вы почувствуете, что и мысли ваши замерли, вы оторвались от реальности. Выполните цикл 4 раза подряд- и от стресса не останется и следа! Улыбка сохранится на лице надолго, постарайтесь ее удержать как можно дольше. Я практикую это дыхание несколько раз в день, и сейчас, если я встречаюсь со стрессовой ситуацией, то делаю глубокий вдох, и улыбка спокойствия появляется сама собой, а сознание отограняется от ситуации, не давая стрвссу захлестнуть меня. После операции я прожила уже 12 лет, все показатели нормальные, следов от болезни никаких не осталось. Очень надеюсь, что не дам болезни ни единого шанса». Дыхательные упражнения - это лучшее средство от стресса, так как через дыхание выражаются все наши эмоциональные реакции, и, наоборот, дыханием проще всего управлять, эмоциями. Методика прощения Подробнее... «...Обида - страшная сила, способная разрушить здоровье человека. Она сродни пожеланию смерти обидчику. Задумайтесь об этом, если вы держите в сердце обиду на своих родных. Но прежде всего она поражает самого обиженного. Куда эта эмоция направит свои повреждающие стрелы, никто предсказать не сумеет. Это может вылиться в гипертонию, в болезнь сердца и нередко в онкологию. Все это я пережила на своем горьком опыте. У меня обнаружили рак молочной железы, прооперировали, уговаривали на химиотерапию, но я не согласилась. Болезнь перевернула мое сознание. Я вдруг ощутила ценность самой жизни как факта, и все поводы для обид и ведения войн с другими людьми показались мне мелкими и незначительными. Но так как обиды я копила не один десяток лет, избавиться от них было не так просто. Поэтому я стала искать техники прощения, к тому же мой врач-онколог объяснил мне важность психологического фактора в развитии рака. Оказалось, что совершенно ни к чему для этого погружаться в религию, достаточно поработать со своим сознанием. Техника, которая мне помогла отпустить все обиды, очень проста и доступна каждому. Нужно каждый день с утра спокойно сесть и обратить взор внутрь себя. Вспоминайте всех людей, которые, как вы считаете, вас обидели или поступили по отношению к вам несправедливо. Представьте лицо каждого из них и, никого не обвиняя, даже себя, просто попросите прощения у своего обидчика за то, что держали на него зло и постарайтесь представить его улыбающимся. Сначала, возможно, воспоминания вызовут слезы, всколыхнут давние переживания, но вскоре вы почувствуете, как вас все меньше задевают события прошлого, злоба уходит, а вместо этого появляется жалость к обидчику. Вскоре вы почувствуете огромное облегчение, и улыбка сама появится на вашем лице. Вы освободитесь от огромного груза, который носили в себе. Скажу еще, что обида на мертвых (свекровь, тесть, родители и т.д.) вообще не имеет никакого логического объяснения, ведь их уже нет. Их тоже надо простить и молить Бога дать им прощение. Соблюдайте чистоту своих эмоций, и рак никогда не настигнет вас». Часто на пути к прощению встает непонимание: «Как же я могу простить обидчика, причинившего мне столько боли?» Дело в том, что прощение - не оправдание виновника ваших страданий, а отказ от навязчивых переживаний по этому поводу, от постоянного возвращения к прошлому и желания кары для своего обидчика, которая выливается в кару для самого себя. Недаром на Востоке существует такое понятие, как культура эмоционального реагирования. Давайте и мы начнем к ней приобщаться. Если перед вами встал вопрос, как вылечить рак, значит, пришло время остановиться и подумать, что именно стало причиной развития злокачественного образования. Постарайтесь ответить сами себе на причины появления рака, что же могло стать начальной точкой разрушительной болезни? ❗ Ненависть к людям?

❗ Тяжелая обида, которую вы несли с детства или молодости?

❗ Горечь потери, которую до сих пор не можете пережить?

❗ Беспокойство за нескладывающуюся судьбу детей? После того как вы сможете понять причину психологической травмы, у вас получится от нее избавиться, а там появится шанс расстаться и с болезнью. План психологической борьбы с раковым заболеванием Подробнее... «...Я перенес онкологическую операцию, после нее лучевую и химиотерапию. Было смень тяжело... Сейчас я считаюсь инвалидом 1-й группы. Но я не сдался. Мне прочили, что я проживу не более 5 лет, потому что в организме остались раковые клетки. Но я решил перебороть болезнь, в корне изменив свою жизнь. И вот уже минуло 14 лет, а я жив и даже работаю немного. Хочу рассказать о том, как я каждый день борюсь с раком. Я сам разработал план лечения по принципу «помоги себе сам». Вот из чего состоит мой день: 1. Внутренняя улыбка. Я сажусь в любимое кресло, улыбаюсь про себя и мысленно (можно и вслух) произношу: «Мир прекрасен. Какое счастье, что я живу». Улыбаться и повторять эту установку надо как минимум 3-5 минут. Когда я работал в США, то видел,как в ответ на приветствие и вопрос о самочувствии американцы всегда говорят: «Прекрасно. А Вы?» Независимо от того, как вы себя чувствуете, надо всегда говорить «прекрасно». Это нужно в первую очередь для нас, это помогает уменьшить стресс. 2. Медитация. Для каждодневной медитации лучше отвести постоянное место, рядок поставить букетик цветов, разместить часы так, чтобы циферблат был в боковом поле зрения. Одеться во все чистое, сесть поудобнее, убрать все посторонние мысли и повторять про себя слово-мантру. Выберите слово из шести букв, во втором слоге которого были бы буквы «н» или «м».Запомните его - это ваша мантра. Закройте глаза и мысленно повторяйте мантру, сидя неподвижно, 20 минут. И так каждое утро. Двигаться не разрешается. 3. Контрастный душ. Использую особую методику. Начинаю с холодной воды (15-17 °С), обливаю ступни, затем перемещаюсь вверх и снова вниз. Потом - теплый душ (40-43 °С) от шеи вниз, затем вверх и снова вниз. Так чередуем холодную и теплую воду в общей сложности 10 раз по 1 минуте. Меньше применять нельзя, вместо пользы может получиться вредный эффект. Выполняется все без моющих средств. Вы почувствуете состояние удивительной легкости. Ваши поры откроются, организм получит дополнительную возможность для очищения от шлаков и токсинов. Это очень важная процедура. 4. Здоровое питание: овощи, морковный и свекольный сок, цельнозерновые каши, полное исключение мяса. 5. Обязательная 20-минутная гимнастика по утрам с применением гантелей, ежедневные прогулки не менее часа. Работаю в день по 3-4 часа, делая перерывы каждые 1-1,5 часа. Мой режим организован, и это избавляет от ненужных сомнений и обременительного выбора, чем заняться сегодня, сейчас и т.д. Четкая организация очень помогает чувствовать моральное удовлетварение от выполнения каждого пункта своего распорядка. Попробуйте, и вы почувствуете, насколько это проще для психики, чем свободный распорядок дня». Организованность - это профилактика депрессии, ненужных терзаний и лишних размышлений на бытовую тему. При этом остается время для работы над собой, поддерживается душевное равновесие. Каждодневные медитации предупреждают накопление стресса и формируют психологический комфорт. Начните радоваться жизнью Подробнее... «...Когда моя мама заболела раком, я поняла, что надо идти к психологу, потому что болезни предшествовал сильныи стресс, который пережила не только она, но и я. Мама очень изменилась после этого стресса - стала замкнутой, мрачной, а через 2 года у нее выявили онкологию. Я долго уговаривала маму пойти к психологу вместе, потому что помощь нужна была и мне. Нам повезло, мы нашли онкопсихолога, и тот объяснил, что через психику можно не только заболеть, но и вылечиться от рака. Он научил нас нескольким простым методикам, которыми я и хочу поделиться. Но главное - он сумел донести до мамы, что этот метод лечения ей просто необходим. Операция и химия уже позади, а теперь нужно поработать со своей психикой и начать радоваться жизни. Самое главное - научиться расслабляться. Существует много способов этого, и вот те, которым нас научил доктор. 1. Глубокое дыхание. Чтобы заняться глубоким дыханием, выполните следующие рекомендации. ✅ Сядьте удобно, так, чтобы ваши ступни стояли на полу.

✅ Наденьте комфортную одежду, чтобы ничто не стесняло вас в районе талии и живота.

✅ Положите руки на колени или опустите их вдоль тела.

✅ Закройте глаза и на четыре счета сделайте медленный вдох носом, пусть ваш живот наполняется воздухом.

✅ На секунду задержите дыхание, а затем выдохните через рот, как обычно.

✅ Повторяйте, стараясь все глубже расслабиться, пока не почувствуете, что достигли цели. 2. Постепенное расслабление мышц. Методика заключается в одновременном расслаблении нескольких групп мышц. Сначала напрягите все мышцы какой-либо части тела, например, рук или ног, а затем медленно расслабьте их. При этом перебирайте их, мысленно давая команду: расслабляется передняя группа мышц бедра, задняя и т.д. Сконцентрируйтесь на том, чтобы все мышцы полностью расслабились. Затем переходите к следующей группе мышц. 3. Повторение слов. Выберите для себя слово или фразу, которые станут ключом к вашему расслаблению, и затем постоянно повторяйте ее. Это поможет сформировать своеобразный рефлекс. Повторяя это слово или фразу, старайтесь глубоко и медленно дышать и думать о чем-нибудь, что дает вам приятные ощущения тепла и тяжести. 4. Создание мысленного образа. Это хорошо выполнять перед сном. Лягте удобно и представьте себя в приятной, спокойной обстановке, например, на море. Постарайтесь ощутить это всеми вашими органами чувств так, будто вы действительно там находитесь. Нарисуйте в воображении красивое голубое небо, почувствуйте запах морской воды, услышьте шелест волн и почувствуйте на коже приятное касание ветерка. Можно включить запись звуков моря. В это время ваш мозг получает сигналы, которые помогают вам расслабиться. Мы с мамой серьезно подошли к этим рекомендациям и достигли очень хорошего результата: обе изменились и внутренне, и внешне, стресс утратил свое влияние на нас. Думаю, что теперь болезнь будет обходить нас стороной». Расслабление помогает уменьшить стресс, который препятствует нормальной концентрации, сну и выздоровлению. Глубокое дыхание, включающее диафрагму, а не только грудную клетку, оказывает расслабляющее действие. Усиливается обмен кислорода и углекислого газа, что дает вам больше энергии. Когда вы вырабатываете рефлекс расслабления, связанный с дыханием, то вам легко в любую минуту подключить этот мвханизм защиты, стоит только глубоко вдохнуть. Это помогает противостоять любой стрессовой ситуации.

Онкопсихология - что это? Основные направления деятельности онкопсихологии Психоонкология как наука изучает влияние онкозаболевания на психологическое здоровье пациента, влияние социальных взаимодействий пациента с медицинским персоналом и семейным окружением на канцерогенез и течение онкологического процесса. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.