Главная / Популярная медицина стр. 99 / Правильное дыхание ключ к похудению: дыхание животом, условия правильного дыхания Правильное дыхание ключ к похудению: дыхание животом, условия правильного дыхания Как только вы начнете питаться правильно и постепенно худеть, ваш обмен веществ перейдет в режим экономии или попросту замедлится, и, чтобы ускорить обменные процессы, важно насытить его кислородом. Правильное дыхание ключ к похужению «...Мой вес с годами, конечно, увеличился, но я не придавала этому значения - годы есть годы. Решила что-то предпринять, когда начались проблемы со здоровьем. В основном меня стало беспокоить сердце. Подробнее... Подруга посоветовала врача, который помог ей справиться с такими же вопросами. Конечно, я пошла к нему и очень удивилась, когда после «послушать-измерить», он предложил сделать одно упражнение. Надо было стоя положить правую руку на грудь, левую точно над пупком и сделать обычный вдох, после чего поднять обе руки. Оказалось, что правая рука поднялась выше. Это значит, что у меня хронически ограниченное дыхание. Выяснилась и причина: сдерживание эмоций разрушило механизм дыхания, оно стало сдержанным. Чтобы избавиться от этого, в первую очередь надо было научиться «выдыхать трудности». Каждый раз, когда возникали проблемы любого характера, надо было выдыхать до конца воздух из легких. Вот тогда я и обратила внимание, что, даже когда поднимаю что-то тяжелое, задерживаю дыхание, а нужно это делать на выдохе. Со временем я научилась дышать правильно. Самое интересное, что у меня не только прошли боли в сердце, а еще вес снизился на 2 кг. Немного, конечно, но ведь я ничего для этого не делала. Даже чай с булочками продолжала пить...» Наше тело перерабатывает три вещи: воду, пищу и кислород. Именно кислород обеспечивает топливом наше тело, превращая пищу и воду в энергию. Если вы дышите правильно - кислорода получаете много, а следовательно, и энергии. К тому же дыхание - основное средство, очищающее тело. Весь отработанный материал удаляется легко. Если же кислорода мало, то происходит зашлакованность организма. Подробнее... Собственно, одна из задач физических упражнений - это увеличение поступления кислорода в организм. Поэтому научиться правильно дышать - важно не только для похудения, но и для здоровья в целом. Учимся дыханию животом Лягте на спину и положите книгу на живот, под нижний край грудной клетки. Делайте глубокие, медленные вдохи через нос так, чтобы книга поднималась с каждым движением живота. Теперь, медленно выдыхая воздух через нос, дайте животу опуститься. Выдавите воздух полностью. Если вы почувствовали дискомфорт или головокружение - не волнуйтесь, это скоро пройдет. Потребуется совсем немного времени, и вы освоитесь с этим. Старайтесь выдыхать немного дольше, чем делаете вдох. Это поможет телу очиститься от токсинов. Такое упражнение не обязательно делать лежа, можно сидя, стоя, в поездке, на прогулке, главное - чаще обращайте внимание на то, как вы дышите. Дышать можно и носом, и ртом, но для ежедневного дыхания правильнее дышать носом. Именно нос направляет и пропускает больше кислорода в нижние легочные доли, где значительно выше потенциальная возможность для кислородного обмена. Такое дыхание поможет в борьбе с необузданным аппетитом. Если вы уже съели намеченную порцию, но хочется еще, сядьте и сделайте десять медленных, глубоких вдохов и выдохов животом. После этого ваше желание съесть чего-нибудь должно пропасть. Стройное тело «...Хочу рассказать очень интересный метод похудения. Может, кто-то его и знает, но среди моих знакомых и друзей таких не оказалось. Сначала они все относились к этому скептически, а теперь сами втянулись. Не знаю, как это работает, но работает! Надо делать всего одно упражнение по 1 0 раз после каждого приема пищи. Если нет возможности - пропустите разок. Главное, чтобы делать его не менее 3 раз в день. Итак, встаньте около зеркала, гордо подняв голову, выпрямите позвоночник и мысленно скажите: «У меня стройное тело!» При этом делайте медленный глубокий вдох животом через нос на 4 счета. Задержите дыхание по схеluie 1:4, т.е. если при вдохе произнесли фразу 1 раз, то задержать дыхание необходимо, произнеся ее мысленно 4 раза, и главное - верить, что «у меня стройное тело». Затем ртом сделайте выдох, который должен быть в 2 раза длиннее вдоха. Соотношение этого дыхания всегда 1:4:2. Со временем я увеличила время вдоха, задержания воздуха в легких и выдоха до 2:8:4. Чтобы не сбиться, говорю: «У меня стройное тело- раз, у меня стройное тело-два...» и тд. Моя подруга решила не повторяться и придумала для себя другую фразу: «Завидуйте молча, я - красавица!» Этим следует заниматься по крайней мере 3 раза в день: утром, днем и вечером - по 10 таких дыханий. Очень скоро это упражнение станет для вас почти потребностью...» Это одно из самых распространенных упражнений дыхательной гимнастики, но прежде, чем приступать к нему, научитесь правильно дышать и запомните несколько условий. Подробнее... ✅ 1. Не напрягайтесь во время дыхания - это естественный процесс, который должен доставлять удовольствие. ✅ 2. Сосредоточьтесь на процессе дыхания и не загоняйте воздух в легкие насильно. ✅ 3. Держите челюсть в расслабленном состоянии. ✅ 4. В конце дыхательного цикла слегка нажмите на желудок, чтобы вытеснить последний застоявшийся воздух. ✅ 5. Для улучшения дыхания сделайте в течение 5 минут знаменитое упражнение воинов-апачей. Чтобы выработать выносливость и укрепить дисциплину, они должны были бежать через пустыню с полным ртом воды. Вы же, набрав в рот воды, погуляйте в безлюдном месте. Не хотите использовать воду, просто следите за тем, чтобы рот был всегда закрыт. Во время этой прогулки дышите только носом! Сначала может возникнуть чувство, что вы задыхаетесь. Замедлите темп, но не начинайте дышать ртом. Относитесь к этому не как к трудному упражнению, а как к способу накачать свое тело кислородом. Выполняйте упражнение только 5 минут, даже если вам захочется увеличить время, не делайте этого. Как только вы освоили правильное дыхание, приступайте к ежедневному выполнению упражнения «У меня стройное тело». Текст можете заменить на любой, который вам в тот момент ближе. Меняйте его в зависимости от настроения и собственных пожеланий своему телу. Главное, чтобы вдох был глубоким и как можно более длительным. Вдыхайте носом, выдыхайте ртом. Совет: «Лучший друг девушки в любом возрасте - велосипед! Ноги будут идеально очерченными и стройными, а талия тонкая и без грамма жира».

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА: что это, как проводится, комплекс упражнений, и правила дыхательной гимнастики Без правильного дыхания невозможно нормальное функционирование ни одной из систем органов, поскольку при недостатке кислорода в тканях нарушается протекание окислительных процессов, а переизбыток углекислоты ведет к отравлению организма. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.