Пиво: в чем польза для здоровья и красоты, солод, хмель и пивные дрожжи

В АВСТРИИ ходит легенда, что Арнольд Шварценегер в детстве был хилым болезненным мальчиком. И стал таким крепышом только благодаря тому, что в детстве врач предписал ему пить пиво.

Если посмотреть на компоненты пива, то кроме алкоголя, который может приносить вред в больших дозах, все остальные его составляющие исключительно полезны.

Да и алкоголь в небольших количествах полезен как средство от атеросклероза, для снижения уровня холестерина, как средство для усиления аппетита и др.

Высокое содержание в пиве витаминов, аминокислот, сахаров и биологически активных веществ делает пиво популярным лечебно-профилактическим и косметическим средством.

Мюнхенский институт пива доказал, что в пиве содержится в 10 раз больше полезных веществ чем в молоке.

Немного истории

Согласно археологическим исследованиям, еще со времен шумеров подогретое пиво использовалось в виде полоскания для утоления зубной боли или при воспалении горла. В средние века пиво предписывалось для изгнания камней из почек и для лечения истощения как физического, так и духовного. В XVI веке знаменитый Парацельс лечил болезни печени пивом, настоянным на папоротнике, а заболевания дыхательных путей – шалфейным пивом. Со времен древнего Египта пиво использовалось в качестве масок и растираний как омолаживающее средство для кожи лица и тела. Кроме того, ванночками и растираниями ног снимали усталость после дальней дороги.

Чешские ученые считали пиво эффективным средством от холеры. В этом убеждении их полностью поддерживал немецкий профессор Кох – первооткрыватель возбудителей холеры. Кох выяснил, что возбудители холеры не развиваются в пиве и в результате гибнут. Что любопытно, эпидемии холеры действительно практически не касалась работников пивоварен!

В Петербурге вплоть до XIX века давали в больницах пиво больным, как тонизирующий и общеукрепляющий напиток. Лекарства предписывалось запивать только пивом!

Монастырские хроники бенедиктинского монастыря Андекс, к юго-западу от Мюнхена, хранят свидетельства о чудесных случаях исцеления пилигримов. Только с 1624 по 1657 год были поставлены на ноги 355 паралитиков, 188 эпилептиков, прорезался слух у 237 глухих, прозрели 860 слепых, обрел рассудок 221 его потерявший. Каким чудодейственным лекарством пользовались монахи? Конечно пивом!

ПИВО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Умеренное употребление пива (около одной кружки в день) по результатам исследований чешских и немецких врачей, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В пиве очень много калия, магния и фосфора – отличная профилактика инфаркта миокарда, гипертонии и сердечной недостаточности.

А безалкогольное пиво и темное пиво некоторых марок уменьшает свертываемость крови и потому снижает риск образования тромбов.

Некоторые сорта пива способствуют выведению камней, в частности знаменитое чешское Пльзенское пиво.

Пиво ускоряет обмен веществ в организме, способствует омоложению клеток. геронтологи считают, что 1-2 кружки пива в день замедляют старение организма. говорят, что люди, регулярно употребляющие пиво (в умеренных количествах), стареют значительно медленнее, чем те, кто пиво не пьет. Их продолжительность в среднем на 3 года выше, чем у непьющих.

Исследования японских ученых показали, что употребление пива снижает риск раковых заболевания в 2-3 раза, благодаря способности пива выводить из организма канцерогенные вещества.

Небольшое количество пива помогает быстро восстановить нормальную флору желудочно-кишечного тракта.

Пиво – богатый источник кремния. Этот минерал играет большую роль в прочности костно-мышечной системы.

Пиво используют для лечения простудных заболеваний. Подогретое пиво с медом снимает простуду как рукой! Можно добавлять в теплое пиво гвоздику, корицу и другие пряности.

ПИВО ДЛЯ КРАСОТЫ

Пивные ванны, кроме того, что существенно улучшают вид кожи тела, еще и регулируют потоотделение. Для этого достаточно добавить в теплую ванну 0,5л пива.

Пиво является прекрасным естественным средством для укладки волос и для ухода за волосами. Пиво и маски на его основе возвращают волосам блеск и шелковистость, предотвращают ломкость, останавливают выпадение и даже избавляют от перхоти. Пиво можно использовать как самостоятельное средство или смешивать с фабричными масками или бальзамами для волос.

Так же можно самостоятельно делать яично-пивные или медово-пивные маски, одинаково полезные и для волос, и для кожи лица и тела.

Пиво – прекрасное средство для омоложения кожи. Пиво разглаживает морщины, смягчает кожу и делает ее более эластичной. В XVI столетии аптекари рекомендовали женщинам умываться пивом, чтобы кожа была нежной. А прусской королеве Луизе, страдавшей плоской грудью, посоветовали пить пиво три раза в день и три раза в день cмазывать грудь пивом. Говорят, что помогло.

По легенде, пивные ванны принимала легендарная красавица Клеопатра!

Почему полезно пиво?

Современное пиво состоит из солода, хмеля и пивных дрожжей. Каждый из этих компонентов, растворяясь в воде, привносит свои полезные свойства в золотой напиток. Рассмотрим каждый компонент пива отдельно.

СОЛОД

Солод – это проросшее зерно ячменя, реже – ржи или других злаков. во влажном зерне во время прорастания происходит процесс ферментации – крахмал и другие сложные соединения превращаются в более легкие для усвоения организмом вещества.

Солод содержит в себе белки, глюкозу, мальтозу, сахарозу и др. углеводы, фосфор, калий, магний, железо, марганец, кальций, магний, медь, цинк, селен, витамины в1, в2, в3, в5, в6, в9, Е, биотин.

Солод рекомендуют применять как витаминное и общеукрепляющее средство, повышающее тонус организма. Солод применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях почек, как восстанавливающее средство после длительных заболеваний. Так же солод полезен при тромбофлебитах.

Благодаря высокому содержанию полезных веществ, приятному вкусу и аппетитному запаху, солод используют в многих рецептах хлеба, пряников и другой выпечки.

ХМЕЛЬ

С древних времен шишки хмеля использовались для приготовления пива, браги , меда, в хлебопечении и медицине. Издревле хмель использовали как лекарственное растение. Настой или отвар шишек хмеля усиливает пищеварение, их рекомендуют при болезнях почек и печени, гастритах, водянке, желтухе, невралгии, бессоннице.

Хмель оказывает успокаивающее, противосудорожное, болеутоляющее, противовоспалительное, противоглистное, нежное слабительное действие. Одно из составляющих хмеля— метилбутинол, на основе которого делают снотворное.

В качестве наружного (ванны, примочки, припарки, мази) настой шишек хмеля эффективен при радикулите, язвах, нарывах, различных кожных заболеваниях.

Благодаря содержанию смол, дубильных веществ, витаминов и микроэлементов, хмель является прекрасным средство для восстановления и укрепления волос.

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ

Пивные дрожжи применялись в медицине с незапамятных времен и по сей день при самых разнообразных заболеваниях. Удачное естественное сочетание в дрожжах белков, аминокислот и витаминов группы В ведет к улучшению обмена веществ в кишечнике, лучшему усвоению белков пищи.

Под влиянием дрожжей исчезают спазмы в кишечнике, чувство жжения, судороги в икроножных мышцах, нормализуется сон, исчезают раздражительность, рассеянность.

Пивные дрожжи хорошо усваиваются желудочно-кишечным трактом, не вызывая ни вздутия живота, ни расстройства функции кишечника. При их употреблении улучшается секреторная деятельность желудка. Дрожжи улучшают процесс кроветворения, от дрожжей восстанавливается аппетит, устраняются явления нарушения питания тканей, прекращается выпадение волос.

Еще в 1943 году профессор И. М. Клинков применял сухие дрожжи при лечении сахарного диабета и установил, что 10-15 г сухих дрожжей могут заменить 7-10 единиц инсулина.

doclvs.ru 25.06.19