Ортопед: что лечит этот врач, когда обращаться к ортопеду, какие методы лечения, как записаться к ортопеду на прием

Ортопедия - это медицинская специальность, которая специализируется на диагностике, коррекции, профилактике и лечении пациентов с деформациями скелета - нарушениями костей, суставов, мышц, связок, сухожилий, нервов и кожи. Эти элементы составляют опорно-двигательную систему.

Скелетно-мышечная система нашего организма представляет собой сложную систему костей, суставов, связок, сухожилий, мышц и нервов и позволяет нам двигаться, работать и быть активным.

Когда-то ортопедия занималась уходом за детьми с деформациями позвоночника и конечностей, сегодня она занимается пациентами всех возрастов, от новорожденных до юных спортсменов, нуждающихся в артроскопической хирургии, до пожилых людей, страдающих артритом.

Врачи, специализирующиеся в этой области, называются хирургами-ортопедами или ортопедами.

Ортопед: что лечит этот врач?

Ортопеды используют медицинские, физические и реабилитационные методы, а также хирургические вмешательства и занимаются всеми аспектами лечения, связанными с опорно-двигательным аппаратом.

Ортопеды лечат огромное количество заболеваний и состояний, в том числе переломы и вывихи, разрыв связок, растяжения и травмы сухожилий, растяжение мышц и разрывы бурситовых дисков, радикулит, боли в пояснице и сколиоз в коленях, ноги бантиком, бурсит и пальцы ног, артрит и остеопороз, опухоли костей, мышечную дистрофию и церебральный паралич, патологии пальцев ног и пальцев ног различной длины, а также нарушения ростовых процессов.

В целом, ортопеды занимаются:

Диагностикой травмы или ортопедического заболевания

Лечение с помощью медикаментов, упражнений, операций или других видов лечения

Реабилитация, рекомендуя упражнения или физиотерапию для восстановления движения, силы и функции.

Профилактика с помощью информационных и лечебных систем для предотвращения травм или замедления прогрессирования заболеваний.

Как правило, до 50 процентов ортопедической патологии посвящено нехирургическому или консервативному лечению травм или заболеваний и 50 процентов - хирургическому.

Хирургическое вмешательство может потребоваться для восстановления функций, потерянных в результате травмы или заболевания костей, суставов, мышц, сухожилий, связок, нервов или кожи.

Ортопед также тесно сотрудничает с другими медицинскими работниками и часто выступает в качестве консультанта других врачей. Ортопеды являются членами команд, которые справляются со сложными, многосистемными травмами и часто играют важную роль в организации и оказании неотложной помощи.

Область, известная своей инновационностью

Как и другие отрасли медицины, замечательные технологические достижения в последние годы значительно сформировали область ортопедии.

Артроскопия - применение инструментов визуализации для диагностики и хирургического лечения заболеваний внутренних суставов - открыла новые горизонты терапии.

Захватывающие клеточные исследования могут позволить хирургам-ортопедам когда-нибудь в будущем стимулировать рост связок и костей у пациентов.

Большие успехи произошли в хирургическом лечении дегенеративных заболеваний суставов. Например, хирурги-ортопеды могут заменить пораженный сустав протезом (тотальная замена сустава).

Продолжаются исследования по "выращиванию" суставного хряща в суставах, что может однажды снизить потребность некоторых людей в замене суставов.

Специальности

В то время как большинство ортопедов практикуют общую ортопедию, некоторые из них могут специализироваться на лечении стопы, кисти, плеча, позвоночника, тазобедренного сустава, колена, а другие - в педиатрии, травматологии или спортивной медицине. Некоторые ортопеды могут специализироваться в нескольких областях.

Лечение

Врачи ортопеды владеют и пользуются такими технологическими достижениями, как замена суставов, а также артроскопом, позволяющим ортопеду заглянуть внутрь сустава.

Посещение ортопеда начнется с личного собеседования и медицинского осмотра. За этим могут последовать диагностические тесты, такие как анализ крови, рентгеновские снимки или другие тесты.

Ваше лечение может включать медицинские консультации, лекарства, слепки, шины, а также терапию, например, физические упражнения или операцию.

Для большинства ортопедических заболеваний и травм существует несколько форм лечения. Ортопед подскажет варианты лечения и поможет выбрать оптимальный план лечения, который позволит вам жить активной и функциональной жизнью.

Ортопедические факты

Травмы опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия) или такие заболевания, как артрит, остеопороз занимают первое место при посещении врачей.

Количество людей с травмами опорно-двигательного аппарата составляет 28,6 миллиона человек в год, что составляет более половины всех травм за один год.

Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата составляют 67,6 миллионов посещений врачебных кабинетов и амбулаторно-поликлинических отделений больниц и отделений скорой помощи ежегодно.

Врачи-ортопеды (иногда их также называют врачами-ортопедами или хирургами-ортопедами) - это врачи, которые заботятся о ваших костях, суставах, связках, нервах и сухожилиях (тканях, которые соединяют кости и суставы). Эти части тела также называют "костно-мышечной системой".

Врачи-ортопеды:

ставят диагноз и лечат травмы, полученные в результате занятий спортом или физических нагрузок;

помогают справиться с заболеваниями, которые обычно со временем ухудшаются, такими как артрит или остеопороз; и

помогают избежать боли и дискомфорта от слишком частого использования мышц или суставов (также называемых "травмами при чрезмерном использовании").

Врачи-ортопеды специализируются на лечении этих частей тела:

кисть и запястье

стопа и лодыжка

колено

плечо и локоть

шея

обратно

бёдра

Врачи-ортопеды как лечат?

Распространенное заблуждение заключается в том, что врачи-ортопеды всегда рекомендуют хирургическое вмешательство для лечения проблем с костями и суставами. В большинстве случаев, операция - это крайнее средство.

Вместо этого врач-ортопед, скорее всего, порекомендует консервативное лечение:

покой

физиотерапия или реабилитация

медикаменты/инъекции

изменение образа жизни (когда ваш врач помогает вам найти другие виды деятельности, которые не усугубляют вашу травму)

Когда НУЖЕН ВРАЧ-ОРТОПЕД?

Многие люди обращаются к врачам-ортопедам по поводу боли или травм, вызванных физической активностью или занятиями спортом.

Например, если Вы заядлый горный велосипедист и у Вас болит колено, Вам может быть полезно обратиться к врачу-ортопеду, который специализируется на лечении заболеваний коленного сустава.

Но врачи-ортопеды лечат не только спортивные травмы, но и широкий спектр проблем. Люди обращаются к врачам-ортопедам, чтобы получить современное лечение этих проблем:

боли в спине

артрит

переломы

перелом костей

порванные связки и мышцы

мышечные напряжения и растяжения

производственные травмы

костные опухоли

возрастные заболевания, например, остеопороз

Несмотря на то, что врачи первичной медико-санитарной помощи лечат одни и те же травмы, может быть хорошей идеей обратиться к врачу, который является экспертом в лечении этих проблем.

Это связано с тем, что врачи-ортопеды обладают более глубокими знаниями и подготовкой, чем врач первичной медицинской помощи, для лечения проблем опорно-двигательного аппарата.

Различные врачи-ортопеды специализируются еще дальше в конкретных областях Вашего тела, таких как бедро, лодыжка, стопа или плечо.

Некоторые врачи-ортопеды специализируются на лечении детей. Педиатрические ортопеды следят за проблемами роста костей у детей, такими как сколиоз, или за проблемами развития, с которыми рождаются дети, например, с косолапостью или дисплазией тазобедренного сустава.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ-ОРТОПЕДУ

Необходимо обратиться к врачу-ортопеду, особенно если:

вы не можете двигаться так, как раньше (уменьшенный диапазон движения),

нестабильность походки, когда ходишь или стоишь, или тебе тяжело заниматься повседневными делами, например, подниматься по лестнице.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ НА ПРИЕМЕ У ОРТОПЕДА

Во время приема врач-ортопед спросит Вас о Ваших физических нагрузках, а также о боли и дискомфорте, которые Вы испытываете. Цель врача-ортопеда - понять, как Ваши повседневные привычки могут влиять на Вашу боль и как Вы до сих пор справлялись с ней.

Затем ваш врач изучит вашу историю болезни, посмотрев на все предыдущие анализы, которые у вас были. Ваш врач также может заказать рентгеновские снимки, анализы крови или другие анализы.

Врач травматолог-ортопед в Тюмени Травматолог-ортопед — это врач-специалист, в сферу профессиональных интересов которого входит диагностирование и лечение болезней и травм опорно-двигательной системы. Подробнее...