Морсы и полезные напитки для здоровья, рецепты и секреты приготовления

Морсы – это негазированные освежающие напитки, изготавливаемые из ягодного сока, разбавленного водичкой и подслащенного сахарным песком либо медом. Морс – невероятно полезный для организма напиток, содержащий большое количество питательных веществ, витаминов и минеральных компонентов.

Напиток ягодный

✅ Потребуется 150 г клюквы (брусники, черной смородины, земляники, клубники или малины), 120 г меда, 1 л воды. Свежие ягоды промыть и отжать сок. Выжимки залить горячей водой, проварить при слабом кипении 5-8 минут и дать настояться в течение 25-30 минут. Отвар процедить, мезгу отжать, добавить в отвар мед и размешать его до полного растворения. Затем влить сок, еще раз процедить и охладить.

Напиток «Лесной аромат»

✅ Возьмите 1/2 стакана рябины красной, 1/2 стакана клюквы, 5 г душистой мяты, 4 стакана воды, сахар по вкусу. Клюкву промыть, ополоснуть холодной кипяченой водой и отжать сок. Клюквенную мезгу и рябину отварить в кипящем сахарном сиропе (при закрытой крышке), добавить в конце варки мяту и дать настояться 4-6 часов. Затем настой процедить, добавить отжатый клюквенный сок и охладить.

Рябиново-яблочный напиток

✅ Потребуется 5 ст. ложек рябины (красной или черноплодной) или калины, 2 яблока, 3 ст. ложки меда, 1 л воды. Рябину размять, яблоки нарезать мелкими кубиками (вместе с семенами), положить в эмалированную кастрюлю, залить кипятком и настаивать 20 минут. Затем настой процедить и добавить мед.

Напиток «Солнечный»

✅ В этом напитке присутствует и сухое вино, что делает его слабоалкогольным и пикантным. Смешать по 250 мл яблочного и абрикосового сока (вместо абрикосового можно добавить мандариновый), добавить 150 г сахара, 300 мл охлажденной кипяченой воды с растворенным в ней сахаром и 50-100 мл сухого вина. При подаче можно положить лед.

Попробуйте начать готовить такие напитки, и они вскоре заменят на вашем столе покупные лимонады, я уверена, к тому же авитаминоз вам больше грозить не будет.

Зимой свежие ягоды - редкость, точнее, их просто нет, а витаминный дефицит наступает непременно. Разнообразить свое меню и обогатить его витаминами можно с помощью различных напитков из замороженных ягод. Летом же тем более не следует упускать возможность насытить организм как можно большим количеством разных ягод и фруктов.

Приготовление таких напитков - один из способов это сделать, причем с применением дикорастущих ягод (рябина, калина, облепиха, шиповник), которых просто так много не съешь.

Ягоды рябины относят к дикорастущим семечковым плодам, содержащим значительное количество витамина С. Из рябины, особенно снятой после заморозков (она более сладкая и вкусная), готовят варенье, пастилу, ее солят, мочат и сушат. Хорошо ее добавлять и в напитки. Содержащаяся в рябине сорбиновая кислота помогает плодам долго сохраняться. Синтетическая сорбиновая кислота - один из промышленных консервантов для кондитерских и других изделий.

Калина прекрасно хранится всю зиму на балконе. Ее не надо подвергать какой-то специальной обработке. Ягоду можно просто слоями пересыпать в банке сахаром, но тогда хранить в холодильнике.

Абрикосы содержат большое количество каротина (провитамина А), органические кислоты, пектины, минеральные соли (калий, кальций, фосфор). Сушеные абрикосы (урюк, курага, кайса) - еще более ценный пищевой продукт.

Секреты приготовления напитков

⚠ Следует учесть, что для переработки овощей и фруктов и изготовления напитков необходимо пользоваться приборами из нержавеющей стали, стекла, фарфора, керамики, а также эмалированной посудой. Нельзя использовать приборы и посуду, изготовленные из меди, цинка или железа, так как они разрушают витамин С и изменяют натуральный цвет продуктов.

⚠ Приготовляя напитки из ягод, сок следует отжимать с помощью специальных механических приборов, позволяющих избегать контакта с металлами, а процеживать - через пластмассовое сито.

⚠ Напитки из ягод можно приготовлять также в блендере, который превращает их в пюре, и тогда не будет необходимости растирать ягоды.

⚠ Фрукты и овощи, предназначенные для приготовления напитков, особенно соков, следует перерабатывать быстро и непосредственно перед употреблением.

⚠ Варить напитки из фруктов и ягод следует 3-5 минут и быстро охлаждать их, погружая посуду в емкость с холодной или ледяной водой.

⚠ Купажи (смешивание соков из разных плодов и овощей) позволяют получить различные по вкусу и цвету напитки и повысить их пищевую ценность.



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