Главная / Популярная медицина стр. 91 / Медовуха: что это, рецепты приготовления, виды медовухи, мёд как безалкогольный напиток, применение, в чем польза Медовуха: что это, рецепты приготовления, виды медовухи, мёд как безалкогольный напиток, применение, в чем польза Медовуха - хмельной напиток, полученный сбраживанием некоторых пищевых продуктов, основным из которых является именно мед. Если вы знаете технологию приготовления кваса или вина, вы легко сможете освоить и процесс приготовления медовухи. Крепость медовухи как продукта свободной ферментации не превышает 10-11 градусов, но обычно составляет не более 5, так как при изготовлении процесс прекращают до того, как перебродил весь сахар: медовуха - сладкий напиток. А насчет пользы - чем больше полезных продуктов сложите и чем меньше термической обработки, тем и пользы больше.

Подробнее... «...Меда всегда у нас производили много - в каждой деревне был не один пасечник. Вот и делали хмельные напитки разной степени крепости из меда: он и сбраживается легко, и вкус-аромат имеет, а если ягод разных добавить, то не хуже всякого вина пойдет. Ну а поскольку сам мед, ягоды и все, что туда складывается, продукты натуральные и полезные, то и медовухи несут пользу здоровью. Если, конечно, с градусами (и с количеством выпитого) не перебрать. ✅ Медовуха пряная . 1 кг-меда, 3 л воды, 10 г пряностей (перец, имбирь, кардамон, корица), 100 г дрожжей. Свежий мед довести до кипения, снять пену, добавить пряности, воду, снова вскипятить и остудить. Затем добавить дрожжи и поставить в теплое место на 12 часов. После этого посуду плотно закрыть и оставить на холоде для созревания на 2-3 недели. Готовую медовуху разлить в бутылки и закупорить.

. 1 кг-меда, 3 л воды, 10 г пряностей (перец, имбирь, кардамон, корица), 100 г дрожжей. Свежий мед довести до кипения, снять пену, добавить пряности, воду, снова вскипятить и остудить. Затем добавить дрожжи и поставить в теплое место на 12 часов. После этого посуду плотно закрыть и оставить на холоде для созревания на 2-3 недели. Готовую медовуху разлить в бутылки и закупорить. Подробнее... ✅ Мед-вишняк (старинный рецепт) . 2 кг меда, 1 л воды, 4-5 кг вишни. Мед положить в эмалированную кастрюлю, залить водой и сварить сироп, периодически помешивая и снимая пену. В стеклянную банку с узким горлом засыпать промытую вишню без косточек и залить ее остуженным сиропом. Посуду накрыть влажной тканью (периодически увлажнять, не давая высохнуть) и оставить в теплом месте на 3 дня для брожения. Когда смесь забродит, вынести посуду в прохладное место и, закрыв отверстие туго свернутым холстом, оставить для созревания. Через 3 месяца медовуха готова к употреблению.

. 2 кг меда, 1 л воды, 4-5 кг вишни. Мед положить в эмалированную кастрюлю, залить водой и сварить сироп, периодически помешивая и снимая пену. В стеклянную банку с узким горлом засыпать промытую вишню без косточек и залить ее остуженным сиропом. Посуду накрыть влажной тканью (периодически увлажнять, не давая высохнуть) и оставить в теплом месте на 3 дня для брожения. Когда смесь забродит, вынести посуду в прохладное место и, закрыв отверстие туго свернутым холстом, оставить для созревания. Через 3 месяца медовуха готова к употреблению. ✅ Вишневая медовуха . 1 кг меда, 2 л воды, 1 л вишневого сока, 5-10r пряностей (гвоздика, корица), 2 ст. ложки изюма, 50 г дрожжей. Мед растворить в горячей воде и прокипятить 5 минут, снимая пену. Остудить, добавить вишневый сок, пряности, изюм и разведенные дрожжи. Перемешать и оставить на 2-3 дня в теплом месте для брожения. Затем разлить в бутылки, закупорить и поставить на 10-20 дней в прохладное место.

. 1 кг меда, 2 л воды, 1 л вишневого сока, 5-10r пряностей (гвоздика, корица), 2 ст. ложки изюма, 50 г дрожжей. Мед растворить в горячей воде и прокипятить 5 минут, снимая пену. Остудить, добавить вишневый сок, пряности, изюм и разведенные дрожжи. Перемешать и оставить на 2-3 дня в теплом месте для брожения. Затем разлить в бутылки, закупорить и поставить на 10-20 дней в прохладное место. Подробнее... ✅ Березовая медовуха. 500 г меда, 2,5-3 л березового сока, 1 ломтик черного хлеба, 20 г дрожжей. В эмалированную кастрюлю положить мед, залить его березовым соком и прокипятить сироп в течение часа на слабом огне. В теплый сироп опустить намазанный дрожжами ломтик черного хлеба и оставить для брожения в теплом месте на час. Если за это время напиток не забродит, добавить дрожжей. Когда начнется брожение, хлеб удалить, посуду накрыть полотном и оставить в теплом месте до тех пор, пока медовуха не перебродит. Затем разлить ее в бутылки, закупорить и поставить в прохладное место. Медовуха будет готова к употреблению через 4-5 месяцев. У меня уже сложилась традиция, что вместо вина по праздникам у меня на столе медовуха, и гостям это нравится пьют с удовольствием, и химии никакой, все натуральное». Существует несколько видов этого напитка. Отличаются они не только способом приготовления, но и набором ингредиентов. ✅ Ставленная . При ее приготовлении мед не кипятят.

. При ее приготовлении мед не кипятят. ✅ Сытная или вареная . Напиток подвергается кипячению.

. Напиток подвергается кипячению. ✅ Крепленая . В состав медовухи входит этиловый спирт.

. В состав медовухи входит этиловый спирт. ✅ Хмельная . В нее добавляют хмель, в результате чего сокращается процесс брожения, а напиток приобретает горьковатый привкус.

. В нее добавляют хмель, в результате чего сокращается процесс брожения, а напиток приобретает горьковатый привкус. ✅ Поддельная. Содержит специи и пряности. Варим медовуху Подробнее... «...Как-то побывал я в гостях, где угощали собственной медовухой. Слышал об этом напитке много, но не пробовал ни разу. А тут вот довелось. Понравился мне напиток - и не крепкий, и очень оригинальный по вкусу. Решил сам начать готовить. Рецептов медовух много, но я научился варить самые полезные из них, где мед не кипятят. Это прекрасные витаминные напитки, насыщающие и дающие энергию. Особенно помогают они в период поста, когда организм необходимо поддерживать и укреплять. Медовухи в большинстве своем разрешены к употреблению постящимися, правда, не всякий день, но это очень помогает. ✅ Клюквенная медовуха .1 кг меда, 2,5 л воды, 1 л клюквенного сока, 1 ч. ложка корицы, 10-12 бутонов гвоздики, 100 г дрожжей. Отжать сок из клюквы. Воду вскипятить со жмыхом, снять пену, процедить. Вылить в стеклянную банку, дать немного остыть и добавить мед, клюквенный сок, корицу, гвоздику, дрожжи и поставить для брожения на 2 дня. Затем посуду плотно закрыть, выдержать на холоде около 3 недель, после чего разлить в бутылки и закупорить.

.1 кг меда, 2,5 л воды, 1 л клюквенного сока, 1 ч. ложка корицы, 10-12 бутонов гвоздики, 100 г дрожжей. Отжать сок из клюквы. Воду вскипятить со жмыхом, снять пену, процедить. Вылить в стеклянную банку, дать немного остыть и добавить мед, клюквенный сок, корицу, гвоздику, дрожжи и поставить для брожения на 2 дня. Затем посуду плотно закрыть, выдержать на холоде около 3 недель, после чего разлить в бутылки и закупорить. Подробнее... ✅ Фруктовая медовуха . 1 л меда, 3 л фруктового сока, 50 г дрожжей. Фруктовый сок наметь, не доводя до кипения, растворить в нем мед, охладить, влить растворенные в воде дрожжи и оставить на 1 -2 дня для брожения. Затем разлить медовуху в бутылки, плотно закупорить и поставить в прохладное место на 2-3 недели.

. 1 л меда, 3 л фруктового сока, 50 г дрожжей. Фруктовый сок наметь, не доводя до кипения, растворить в нем мед, охладить, влить растворенные в воде дрожжи и оставить на 1 -2 дня для брожения. Затем разлить медовуху в бутылки, плотно закупорить и поставить в прохладное место на 2-3 недели. ✅ Русский ягодный мед. 1 кг вишни без косточек, 1 кг клубники или земляники, 2 кг меда, 1 л воды,100 г ржаного хлеба, 50 г пивных дрожжей. Вишню, клубнику (землянику) и мед растереть, добавить кипяченую воду и хлеб, размоченный вместе с Дрожжами. Затем жидкость слить в другую посуду и поставить в теплое место на 1-2 недели. Так что и гости мои теперь имеют возможность медовуху отведать, даже уже заказывают приготовить». Медовуха из цельного меда без термической обработки наиболее полезна. Такой напиток помогает бороться с простудными заболеваниями, способствует укреплению иммунитета, восполнению энергии и жизненных сил, препятствует развитию атеросклероза и сердечных заболеваний. Но этими свойствами обладает только напиток, приготовленный без кипячения. Дело в том, что все полезные вещества в меде пропадают под воздействием высоких температур. Мед как безалкогольный напиток «И я там был, мед-пиво пил», - так заканчиваются сказки. С незапамятных времен на славянской земле известны были такие напитки, как мед, медовуха и сбитень. Это разные напитки, и отличия у них существенные. Мед как безалкогольный напиток появился гораздо раньше. Способ приготовления был прост, люди брали мед и разводили его водой, могли по желанию добавлять отвары или настои пряных или целебных трав. Мед как алкогольный напиток появился позже, после того, как обнаружили, что содержимое дубовых бочек при долгом хранении перебраживает. Первые упоминания о меде как хмельном напитке относятся к VI-VII векам до н.э. Его использовали в ритуальных служениях. Об этом свидетельствуют найденная в древних храмах посуда с остатками меда и настенные рисунки, рассказывающие, как его приготовить. На Руси напиток делали из ягод, кореньев, трав, но главным ингредиентом был, конечно же, мед. Напиток хранили в дубовых бочках. Чтобы он забродил, приходилось ждала 5-20, а иногда и 40 лет. Такой мед очень ценился, пили его из маленьких чарок по особым праздникам. Уже позже рецепт меда претерпел изменения. Его стали кипятить, добавлять дрожжи, хмель. Естественно, процессы брожения при таком способе приготовления шли намного быстрее и градусы повышались. Такой напиток назвали медовухой. Крепость его была различна, в зависимости от назначения напитка. Хотя традиции медоварения возрождаются, но найти сегодня в продаже напиток, выдержанный на протяжении нескольких лет, а уж тем более десятилетий, невозможно. При простуде мед Подробнее... «...Когда наши малыши болеют, я всегда готовлю им различные напитки с медом: ягодные отвары, клюквенный или брусничный морс с медом, добавляю лимон, разные травы от простуды и для вкуса (липовый цвет, лист и цвет малины, смородины, мяту, мелиссу и пр.). А еще люблю добавить щепотку кардамона, имбирь, гвоздику, корицу. И такой теплый напиток детишки всегда с удовольствием пьют и быстро выздоравливают. С потом выходит вся хворь, а с медами (слышала, что на Руси такие напитки называли медами) витамины нужные поступают. Теперь уже внуки сами просят меня приготовить медок, даже если не болеют. Температуру напитка никогда не делаю сильно горячей, чтобы все целебные свойства меда сохранить - если варю ягодный или травяной отвар, даю ему немного остыть и только потом добавляю мед и пряности. Вот такое вкусное и эффективное лекарство можно приготовить дома самостоятельно, только люди народную мудрость подзабыли и потому без таблеток сейчас даже обычную простуду лечить не умеют». Чтобы приготовить безалкогольный мед, специальных рецептов не надо, поскольку мед просто разводится в воде или в ягодных соках, отварах плодов, ягод или трав с добавлением специй. Вода может быть холодной или горячей, но не выше 60 °С, чтобы целебные свойства меда сохранились. Такие напитки и от простуды помогут, и после любой серьезной болезни на ноги поднимут, и просто приятно охладят в летнюю жару, если лимончика или сока ягодного добавить. В любом, случае это замечательный витаминный напиток. ХОЛОДНЫЙ МЕД Ягоды клюквы перебирают, промывают в холодной проточной воде, разминают деревянным пестиком в деревянной или эмалированной посуде, отжимают сон. Полученный сон сливают в стеклянную бутыль, которую закрывают крышкой и ставят в холодильник. Жмых заливают водой, кипятят 5-7 минут на слабом огне, затем, немного охладив, процеживают. В еще теплый отвар добавляют мед. После растворения меда вливают клюквенный сок и тщательно перемешивают. На 1 л смеси (сока и отвара) берут 80 г меда. Напиток можно пить сразу, но он будет намного приятнее, если его выдержать в прохладном месте около 7 дней.

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