Главная / Популярная медицина стр. 97 / Средства от круглых червей (аскарид): рецепты народного лечения, рекомендации Средства от круглых червей (аскарид): рецепты народного лечения, рекомендации Круглые черви - это всем известные острицы и аскариды, которых чаще всего обнаруживают у детей. Этими глистами заражаются от животных, через немытые руки, через загрязненную яйцами глистов землю. В запущенных случаях аскариды могут вызывать заболевания внутренних органов и даже стать причиной смерти человека. Место паразитирования этого червя - тонкий кишечник, однако во время миграции личинок аскариды попадают в разные органы. При большой численности аскариды могут паразитировать в поджелудочной железе, желчных протоках и других органах ЖКТ, а также в сердце, мозге и т.д., имитируя другие заболевания, поэтому очень важно лечить их своевременно. Проводим профилактику Подробнее... «...Заразиться аскаридами не так уж сложно, даже если постоянно моешь руки. Если пользуешься услугами общественного питания, то нельзя быть уверенным, что вся еда чистая и безопасная. В общем, так или иначе,а я заразился аскаридами, и надо было избавляться от этих паразитов. Печень у меня больная, после гепатита, поэтому химические препараты были для меня нежелательными. Вот и обратился я к травам, которые не просто паразитов выгонят, но и печени помогут. ✅ Настой из одуванчика: 1 ст. ложку смеси корней и травы одуванчика настаивать 1 час в стакане кипятка, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день за полчаса до еды.

✅ Можно использовать порошок корней одуванчика: порцию на кончике ножа принимать с водой 3 раза в день за полчаса до еды.

✅ Настой почек березы: 1 ч. ложку березовых почек настаивать в 1/2 стакана кипятка в термосе в течение часа, процедить. Настой выпить за день в 3 приема.

✅ Настой девясила высокого: 20 г корневищ с корнями варить 5 минут в стакане воды, настаивать в течение 4 часов, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения любым из рецептов 7 дней. Через месяц рекомендуется повторить курс. С помощью этих способов я легко решил свою проблему и избавился от глистов. Теперь раз в год провожу один курс для профилактики». Подробнее... Все части одуванчика несут противоглистный эффект благодаря содержанию в соке растения тараксацина и горечей. Отвары из одуванчика обладают также легким слабительным, желчегонным действием. После приема средства в организме создается высокая концентрация растительных ядов, которые не переносят паразиты и потому покидают кишечник. К тому же гельминты не способны адаптироваться к действию горечей. Принимать отвар одуванчика следует 7 дней,через 2 недели курс можно повторить. Отвары и настои из почек березы (бородавчатая, повислая) обладают глистогонным действием на круглых глистов. Множество эфирных масел, смол и горечей в составе почек объясняет их результативность против аскарид и остриц, а также против лямблий. Диуретические, противовоспалительные, обеззараживающие, желчегонные свойства препаратов из почек березы обеспечивают правильный процесс дегельминтизации, включая очищение от продуктов жизнедеятельности паразитов. Подробнее... ✅ Противогнилостный эффект после приема препаратов из почек березы помогает уничтожить питательную среду, в которой находятся паразиты, и они погибают. ✅ Усиление выделения желчи и мочи способствует удалению из организма личинок и останков погибших глистов. ✅ Витамины укрепляют иммунитет и позволяют избавиться от негативных последствий жизнедеятельности паразитов. ❗ Средство имеет совсем немного противопоказаний: индивидуальная непереносимость, беременность на любом сроке и кормление грудью, а также хронические заболевания псмек и мочевыводящих путей. При наличии любых хронических заболеваний перед применением берозовых почек необходимо посоветоваться с врачом. Учитывая высокий риск заражения глистами, оправдан и профилактический прием настоев или отваров из березовых почек. Настойка от описторхоза Подробнее... «...Долгое время я жил в Сибири. По роду своей деятельности (работал в плавсоставе) ежегодно проходил комиссию. И во время одной из них анализы показали наличие описторхоза. Это когда личинки двуустки сибирской паразитируют в протоках печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Заражение происходит при употреблении в пищу недожаренной, слабопросоленной рыбы. Боль в печени стала моим постоянным спутником, я уже почти свыкся с этим, всегда горсть лекарств наготове... Но помог его величество случай. Разговорился с попутчицей в почтово-багажном поезде, который ходил в то время с черепашьей скоростью, и времени на разговоры было хоть отбавляй. Она-то и поведала мне о том,что лекарство от моей проблемы есть, но сибирякам оно неизвестно, так как находится на юге. Это грецкий орех, и его плоды нужны в незрелом виде, в стадии молочно-восковой спелости. И вот волей судьбы я оказался там, сменил место жительства и перебрался с дикого берега Иртыша на вольную Кубань. Случилось это 10 лет тому назад. Вспомнил о лекарстве сразу. В первое же лето нарвал зеленых плодов ореха, набил ими доверху две трехлитровые банки и залил водкой, закрыл крышками и поставил в подвал. Через месяц жидкость приобрела янтарно-зеленый опенок. Попробовав, я ощутил довольно терпкий, необычный вкус. Вытяжку перелил в бутылки, получилось около 3 л.Начал я принимать ореховую настойку. Первую неделю - по чайной ложке за полчаса до еды 3 раза в день. Со второй недели перешел на десертную ложку, а с третьей - уже по столовой принимал. Во время приема печень сначала реагировала ощутимо, но терпимо. Да иначе и быть не могло, ведь освобождались и очищались протоки. Но что меня приятно удивило, к осени я уже начал забывать, где этот орган у меня находится. В дальнейшем я перешел на медовую вытяжку и даже немного пожалел, что не с нее начал. Оказывается, на паразитов она действует немногим слабее, чем спиртовая, зато процесс происходит более мягко. К тому же медовая вытяжка попутно укрепляет иммунитет и восстанавливает обмен веществ, насыщая железы внутренней секреции микроэлементами и биологически активными веществами, которыми так богаты и орехи, и мед. Медовая настойка: молодые орехи, собранные до конца июня, пропустить через мясорубку, смешать с медом 1:1. Настаивать месяц под крышкой в прохладном темном месте, периодически встряхивая. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. С тех пор прошло много времени, но никогда, даже в молодости, я не чувствовал себя так прекрасно, как сейчас, в свои 54 года». Препараты грецкого ореха содержат смолы, дубильные вещества, витамины, алкалоиды, кумарины, стероиды и фенолкарбоновые кислоты, которые и обеспечивают бактерицидные, противовоспалительные, противоглистные и общеукрепляющие свойства препаратов ореха. Орех помогает в борьбе с описторхозом, а также острицами, аскаридами и солитером. Кроме всего, это еще отличное средство для укрепления иммунитета. Рецепты от глистов для детей Подробнее... «...Именно дети больше всего подвержены заражению глистами, ведь уберечь их практически невозможно все тянут в рот, облизывают. Поэтому я своим ребятишкам после лета обязательно провожу очищение, да и нам с мужем тоже. Эти средства подходят не только для профилактики, но и для лечения гельминтозов. ✅ При аскаридах хорошим средством для детишек является свежий сок моркови. Детям нужно выпивать по 2 ст. ложки, а взрослым - по 1/3 стакана утром натощак и вечером перед сном.

✅ Для того чтобы вывести остриц, глистов, живущих в прямой кишке, делают клизмы с отваром чеснока в молоке. Но перед этим нужно обязательно выполнять очищение прямой кишки, ставя обычную клизму с температурой воды не выше 38 °С. Нескопько зубчиков (2-3 шт.) среднего размеpa пропускают через чесночницу. Затем берут 0,5 л молока, добавляют в него 1 ст. ложку сухой пижмы, чеснок и проваривают 7 минут. Остывший отвар процеживается и вводится в кишечник. Держать его следует там как можно дольше. Процедура проводится раз в день до полного излечения. Обыкновенно курс составляет 1 неделю.

Средства простые, эффективные, а главное, безвредные». Подробнее... Морковный сок широко применяется в народной медицине. Его пьют при заболеваниях сердца, сосудов, печени, органов дыхания и пищеварения. Эффективен морковный сок и от глистов - он не только губительно влияет на паразитов, но и мягко выводит их из организма.

Морковь имеет богатый химический состав, в ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов, ежедневно необходимых человеку. Безусловно, витамины и микроэлементы не о6падают антигельминтным действием, но они укрепляют иммунную систему, которая часто ослаблена в результате жизнедеятельности паразитов. Также сок помогает восполнить дефицит полезных веществ, возникающий из-за паразитов, которые ими питаются. Помимо витаминов и микроэлементов, в моркови имеется большое количество флавоноидов. Значительная часть которых обладает свойствами и растительного антибиотика, и противоглистного средства. Они-то и определяют активность морковного сока против паразитов (глистов и грибков). Морковный сок эффективен против круглых глистов (аскарид, остриц, власоглавов и пр.). В отличие от химических препаратов морковный сок не просто безвреден, но даже очень полезен. После изгнания из организма глистов он поможет быстрее снять воспаление, вывести токсины, заживить слизистые органов пищеварения и просто укрепит организм. О чесноке и его глистогонных свойствах уже говорилось выше. Его применение в виде молочных клизм исключает раздражение кишки и доставляет активные вещества непосредственно к цели - к месту обитания остриц. Детишки легко переносят данную процедуру. Обязательно при этом соблюдение строгих мер гигиены: ежедневная смена, стирка и проглаживание нижнего и постельного белья, тщательное мытье рук, на ночь ребенку обязательно надевают чистые трусики. Обеззараживаются все игрушки и до выздоровления мягкие игрушки не используют. При данном гельминтозе возможно самозаражение. Марь душистая «...Никому неприятно вспоминать, что у него были глисты, а тем более если они есть. Я тоже была шокирована таким известием, когда мне поставили диагноз аскаридоза, но нашла способ без вреда для здоровья от них избавиться и теперь делюсь своим опытом. Помота справиться с опасными паразитами мне одна трава - марь душистая. Правда, для большей эффективности в данной ситуации лучше использовать ее эфирное масло. Эфирное масло мари душистой применяют в двух разовых дозах (с интервалом в 2 часа) по 15 капель в первой половине дня. Если лечить ребенка (до 15 лет), то количество капель должно быть равным количеству лет. Через 2 часа после приема второй порции масла мари нужно выпить хорошее слабительное. Через неделю я повторила очищение (повторять раньше нельзя), а через месяц вновь пошла на обследование - яйца глист не обнаружили. Я была очень довольна, что избавилась от непрошеных гостей быстро и эффективно, при этом перенесла лечение без каких-либо неприятных симптомов». Марь душистая (марь доброго Генриха) - еще одно средство, применяемое при аскаридозе. Опытным путем установлено, что трава мари оказывает выраженный противоглистный эффект. Первые дозы этого средства провоцируют бегство аскарид, при повторных приемах наблюдается паралич мышечной мускулатуры паразитов. Черный тмин Подробнее... «...Тмин я всегда любил добавлять в различные блюда, хотя готовлю сам редко. Несколько лет назад я узнал,что есть еще его «дальний родственник» черный тмин, который очень ценят в восточной кухне, и решил его попробовать. Очень ароматная специя оказалась. Но дело здесь не столько в кулинарии, сколько в том, что этот тмин, или, как его еще называют на Востоке, калинджи, еще и очень целебен. Он меня три года назад просто спас от аскарид, которых я даже не понял,как подцепил. Когда начались проблемы с животом, общее самочувствие сильно ухудшилось, врач даже не сразу определил, что причиной являются паразиты... Но я, когда читал про полезные свойства черного тмина, запомнил, что он очень эффективен против глистов, поэтому сразу решил попробовать. Рецепт я использовал следующий: измельчить семена тмина и принимать ежедневно утром перед едой по 1 ч. ложке, разбалтывая порошок в стакане теплой воды. Курс - 7 дней,перерыв неделя. Так 3 курса. Действительно, средство помогло, и это подтвердили анализы». Черный тмин - это универсальное лечебное средство, содержащее природные антибиотики, иммуномодуляторы и другие биологически активные вещества, среди которых тимол, цинеол, туйон, алкалоиды, танины, сапонимы. Именно они и обеспечивают противогельминтное действие растения: парализуют взрослых глистов, разрушают их цисты, выводят из организма останки и токсины, оказывают заживляющее действие на слизистые оболочки, снимают воспаление. Употребление семян регулярно 2 раза в год по 3 курса позволит очистить организм не только от взрослых паразитов, но и уничтожить их яйцекладки, поскольку тмин содержит вещества, способные разрушать защитный слой оболочки яиц. Комплексное воздействие средства на паразитов заключается также в угнетении их репродуктивной функции и ускоренному выводу из организма. Можно использовать не только семена, но и масло черного тмина, которое также успешно справляется со всеми перечисленными выше задачами, оказывая на организм комплексное положительное влияние. В результате происходит активизация всех внутренних резервов организма, начинается активная борьба с аллергическими заболеваниями, обычно возникающими у лиц, страдающих гельминтозами. Действие черного тмина и тминного масла универсально, они лечат глистные инвазии по всему организму - в кишечнике, печени, дыхательных органах, ведь паразиты склонны к миграции. Тимьян Подробнее... «...Приключилась с моей семьей такая история. При прохождении врачей к школе обнаружили яйца аскарид у моей восьмилетней внучки. Тогда взяли анализ у внука - и тоже обнаружили. Решили и взрослых проверить - результат тот же. Стали думать-гадать, где так дружно заразились, а один доктор данную ситуацию объяснил очень просто. Он сказал, что, скорее всего, поели какой-то растительный продукт, который произрастал близко к земле, и плохо его отмыли, а земля была заражена яйцами аскарид. Но они могут туда попасть только с фекальными зафязнениями, и это часто происходит на дачных участках. Тогда мы вспомнили, что гостили у знакомых на даче, а те угощали нас и клубничкой своей, и салатиком листовым. Расспросили тех знакомых, чем они грядки подкармливают - и все оказалось так, как сказал доктор. У той семьи тоже оказались глисты, а они даже не догадывались, так как маленьких детей в семье не было, и комиссии давно никто не проходил. Ну а мы стали думать, что делать с этим «гостинцем». Так как заболевание не было запущено, мы решили не пить токсичные таблетки, а полечиться травами. Остановились на проверенном средстве - настое тимьяна. Очень расхвалила мне одна травница это растение как безопасное и верное средство от аскарид. Взрослым оно еще и другие проблемы со здоровьем поможет решить, но это отдельный разговор... Всей семьей пропили 2 курса. Готовят настой чабреца так: 1 ст. ложку залейте стаканом крутого кипятка, накройте крышкой и настаивайте в течение 5 часов. После этого процедите и принимайте по 2 ст. ложки 4-5 раз в день, желательно после еды. Избавиться от глистов вы сможете уже после недели приема, но затем через 5 дней необходимо повторить курс для закрепления результата. После завершения лечения мы все снова прошли обследование - глистов не обнаружили, и через месяц еще раз сдали - тоже все было нормально. А к мытью клубники и овощей теперь относимся очень серьезно». Заражение аскаридами чаще всего и происходит при употреблении в пищу недостаточно отмытых от земли ягод, зелени или овощей. Что касается тимьяна как средства от аскарид, то оно эффективное и безопасное. Тимьян применяют для изгнания ленточных и круглых червей. Антигельминтная, противомикробная, противогрибковая, противовоспалительная и антиоксидантная активность обусловлена присутствием эфирного маспа, содержащего фенольные соединения - карвакрол и тимол. Как помыть клубнику? Что можете посоветовать; как помыть клубнику, чтобы избвжать заражения аскаридами, ведь ягода такая нежная, а от земли ее очистить сложно? Могу дать один простой совет. Существует эффективный способ обеззараживания этих нежных ягод, как, впрочем, любых фруктов, овощей и зелени. Приготовьте крепкий (насыщенный) раствор соли (1 ст. ложка на стакан воды). После мытья клубники или других продуктов под проточной водой, опустите их в этот раствор на 2-3 минуты, а потом снова промойте проточной водой. Концентрированный солевой раствор разрушит яйца гельминтов, а просолиться продукт не успеет, лишнюю соль вы смоете. Такой метод раньше всегда рекомендовали в детских садах для обработки фруктов.

Глисты (гельминты): наиболее распространенные гельминтозы, симптомы, пути заражения, таблетки от глистов Плохо вымытые овощи могут служить источником заражения человека такими инвазиями как: аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз, стронгилоидоз. Напомню, что в почве могут содержаться не только яйца гельминтов, но и целая коллекция других организмов, часть из которых – патогенны. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.