Иван-чай (копорский): сбор, способ приготовления, ферментация, хранение; в чем польза иван-чая (кипрея) для здоровья

Копорский чай, который изготавливается из известного растения иван-чая, или кипрея, вновь завоевывает популярность в наше время, хотя лет 10-15 назад это название мало кому о чем-то говорило.

А ведь на Руси, до того как народу стали навязывать чуждые традиции питья заморского напитка из листьев чайного куста, это был самый распространенный вид чая. Главное, он был доступен каждому совершенно бесплатно, ведь иван-чай - растение живучее, очень распространенное на территории России и к тому же весьма полезное.

Сбор, способ приготовления, ферментация и хранение иван-чая

Способ приготовления заварки из кипрея для чайного напитка был почти забыт, но, к счастью, не утрачен. Весь секрет - в процессе ферментации, который превращает растение, собственно, в чай. Чем больше ферментация, тем более черный получается чай. Поделюсь нашим опытом заготовки сырья для получения заварки.

Траву иван-чая надо не просто высушить, как сушат, например, душицу или мяту, ее надо ферментировать. На вкус и аромат чая как раз влияют время и температура ферментации. Способов ее проведения много, но мы выбрали самый простой, позволяющий получить чай со вкусом и ароматом по нашему желанию.

При этом способе получается самая качественная крупнолистовая заварка.

✅ 1) Собираем иван-чай, придерживая растение за верхушку левой рукой, а правой - сверху вниз отщипываем листья. Таким образом собираем столько листьев, сколько помещается в ладонь, укладываем их в холщовую сумку или мешок. Надо понимать, что из 5-6 кг свежего сырья получается всего 1-1,3 кг чая.

✅ 2) Дома перебираем собранное и кладем в матерчатый мешок, например, в чистую наволочку, завязываем и помещаем в полиэтиленовый мешок для мусора. Стараемся выдавите из него весь воздух, как бы создавая вакуум, затем плотно завязываем и оставляем на двое суток.

✅ 3) Через 2 дня достаем сырье и начинаем мять его руками на деревянной доске, как будто месим тесто. Через 3-5 минут начинает выделяться сок, руки становятся влажными, а по кухне раздается сильный, приятный цветочный аромат. Ковда мнем, тщательно разрыхляем образовавшиеся комочки - их не должно быть, от этого зависит качество будущей заварки. Если этот процесс затруднителен, то можно пропустить листья через мясорубку, но контакт с металлом нежелателен, да и чай получится мелколистовой.

✅ 4) Когда все листья хорошо размяты, складываем их в эмалированную кастрюлю на ферментацию. После этого прессуем массу и на деревянный кружок (из 2 половинок) кладем гнет. Можно, конечно, использовать обычную тарелку соответствующего диаметра, но она может лопнуть.

✅ 5) Время выдержки под гнетом зависит от того, насколько глубокую ферментацию вы хотите получить:

• Если желаете менее крепкий, но более ароматный чай (мягкий фруктовый аромат), под гнетом надо держать 10-15 часов.

• Если выдержать 16-25 часов, чай приобретает кислинку, а также терпкий запах и вкус.

• Если ферментировать тубоко 25-30 часов, аромат остается легким, а вкус становится крепким и насыщенным.

Это время указываю для нежаркого лета: если температура воздуха высокая, то время сокращается значительно - на 4-6 часов! Главное - не передержать, иначе сырье приобретет запах и вкус гнили или плесени.

⚠ 1) При желании чай можно смешивать с другими травами и цветками: мятой, душицей, смородиной, малиной, ромашкой, иссопом, чабрецом и др. Тут свобода действий - кто с чем желает.

⚠ 2) Теперь сушим в духовке или электропечи при температуре 40-60 °С около суток. Понял, что чай готов, можно по крепким чаинкам, которые не разваливаются и не продавливаются. Так получается крупнолистовой качественный чай.

⚠ 3) Храним его в плотном матерчатом мешочке, чтобы туда не могли проникнуть моль и другие насекомые.

В чем польза иван-чая для здоровья Так что пользуйтесь традиционным русский чаем, который ничем не уступает его заморским видам, а польза от него, несомненно, больше. Он и организм чистит, и бодрит, и иммунитет поддерживает, и при этом вреда нервной системе и сердцу не наносит.

Иван-чай перестали пить современники, потому что утеряли рецепт его приготовления путем ферментации.

А ведь такой чай под названием «Копорский» в старину ценился весьма дорого не только на Руси, но и за морем. Дело в том, что китайский чай впервые попал в Россию в первой половине XVII века, когда царь Михаил Федорович Романов получил в подарок от китайских послов несколько ящиков чая. Но поскольку заграничный товар стоил немалых денег, то при его продаже в китайские чаи подмешивали дешевый, в ту пору копорский, который русские заваривали и пили еще в XII веке. Качества китайского чая он не ухудшал, а полезных свойств прибавлял значительно.

Больше всего такого чая заготавливали в селении Копорье под Петербургом, потому и назвали его копорским. Позже он стал важнейшей составляющей в российском экспорте. В Англии и других странах Европы, он был так же знаменит, как персидские ковры, китайский шелк, дамасская сталь. За границей иван-чай называли русским чаем.

Согласно медицинским исследованиям, кипрей обладает противовоспалительным, обволакивающим действием, поэтому полезен при гастрите, колите, язве желудка. Копорский чай имеет ярко выраженное успокаивающее действие, обладает противоопухолевыми, ранозаживляющими, жаропонижающими свойствами, повышает иммунитет, нормализует давление и сон.

Народная медицина использует этот чай в лечении-воспалительных и инфекционных заболеваний, болезней мочеполовой системы, заболеваний ЖКТ, кожных болезней (экзема, дерматит, гнойные раны), а также как успокоительное средство.

Помогает напиток при головной боли и мигренях. Эффективен копорский чай в лечении глистных инвазий, болезней кровеносной системы и опухолей. Отмечается его положительное влияние на потенцию.

Так как в этом чае не содержится кофеин и щавелевая кислота, его употребление не нарушает обменные процессы в организме. И, в отличие от черного чая, заварка кипрея не окрашивает зубную эмаль.

Благодаря содержанию эфирных масел, полезные свойства чая способны сохраняться в течение 3 дней после заваривания.

Иван-чай (копорский чай). Все о чае: свойства, приготовление, показания, противопоказания Ещё на Руси употребляли настой из Иван-чая как напиток и лекарство от различных хворей. Эта невзрачная на вид травка по лечебному воздействию и оздоравливающим свойствам, учитывая неповторимое химическое содержание, многократно превосходит даже морскую капусту. Подробнее...