Главная / Популярная медицина стр. 95 / ГИПЕРТИРЕОЗ: что это, как лечить без таблеток, рецепты народного лечения, рекомендации ГИПЕРТИРЕОЗ: что это, как лечить без таблеток, рецепты народного лечения, рекомендации Гипертиреоз, т.е. повышенная гормональная активность щитовидной железы, проявляется в виде базедовой болезни (болезнь Грейвса, или диффузный токсический зоб). Это все названия одного заболевания, которое, как и болезнь Хашимото, тоже является аутоиммунным и сопровождается увеличением объемов железы. Разница в том, что при болезни Хашимото иммунная система вырабатывает антитела, которые разрушают ткани щитовидки, уменьшая количество продуцируемых гормонов. А вот заболевание Грейвса (базедова болезнь) сопровождается выработкой иных антител, которые, наоборот, стимулируют активность клеток щитовидной железы, что приводит к гипертиреозу со всеми вытекающими последствиями. При этой форме зоба клетки щитовидной железы начинают активно делиться, при этом увеличивается и количество гормонов, которые они вырабатывают. Избыток йодсодержащих гормонов приводит к отравлению организма. Диффузный токсический зоб является частым заболеванием (1 больной на 100 человек). Чаще всего им болеют женщины молодого и среднего возраста. Одними из самых тяжелых проявлений диффузного токсического зоба являются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение (даже во время сна), приступы стенокардии, подъемы артериального давления. Это опасное состояние, которое может закончиться слепотой и даже летальным исходом. Избыток тироидных гормонов приводит к нарушений пищеварения, оказывает токсический эффект на печень. В некоторых случаях развивается жировая дистрофия печени. Страдает центральная нервная система: развивается бессонница, головокружения, головные боли, тревожные состояния. Страдают также все эндокринные органы. Именно поэтому так важно вовремя поставить диагноз и начать лечение. Зюзник в лечении гипертиреоза «...Расскажу свою историю. Мне поставили диагноз болезни Грейвса, это токсический зоб, который отравляет гормонами щитовидки весь организм. Эндокринолог сразу назначил сильный препараты - метимазол и пропранолол, но я не захотел их принимать, потому что они убивают щитовидку. Помогла мне тогда одна трава - зюзник. Это главная трава, которая позволила мне справиться с симптомами. Кроме этого я начал соблюдать здоровую диету, занялся йогой, чтобы научиться справляться со стрессами, принимал также некоторые другие настои трав, но зюзник сыграл основную роль в депе моего выздоровления. Из этого растения лучше приготовить спиртовую настойку, поскольку зюзник содержит такие активные вещества, которые лучше всего растворяются в спирте. Для приготовления лекарства используют верхушки растения. Их нужно залить в соотношении 1:10 сырья к спирту и настаивать в теплом темном месте 2 недели, после чего профильтровать. Полученную 10%-ную настойку зюзника принимают каплями 2-3 раза в день, запивая водой. Поскольку это растение ядовитое и воздействует на гормоны, то начните прием с малых доз, а потом постепенно их увеличивайте. Я начинал с 10 капель на прием, затем каждую неделю увеличивал дозу на 5 капель. Так я довел прием до 40 капель, а после этого двигался в обратном порядке, уменьшая каждую неделю дозу настойки на 5 капель. Это метод приема «горкой», который обычно используют для ядовитых трав. Перенес лечение спокойно, без каких-либо неприятных симптомов. Наоборот, симптомы моей болезни стали уходить, мне становилось все легче, а анализы все лучше. Врач была довольна результатами, но только я долго не говорил ей, что ее препараты не принимаю, чтобы избежать длинных объяснений. Сказал, когда дела уже совсем поправились, и та призадумалась. Пропив курс зюзника, я принимал еще пустырник, чтобы помочь нервной системе снять постоянное напряжение и устранить бессонницу. Пустырник потребовался мне потому, что даже через несколько месяцев после применения зюзника у меня все еще оставалось незначительное учащенное сердцебиение. Вскоре сердцебиение нормализовалось. Это тоже очень сильная и нужная трава при токсическом зобе, без нее я бы не справился с болезнью». Зюзник европейский действует как естественная антитиреоидная трава. Клинические исследования показали, что зюзник блокирует выход гормона Т4. Кроме того, фармакологические исследования показали, что при приеме зюзника снижается и гормон ТЗ, а значит, это растение блокирует и процесс превращения малоактовного гормона Т4 в основной активный ТЗ. И при этом эффект подавления гормонов щитовидки осуществляется естественным агентом травяным настоем, а не жестокими химическими препаратами, а значит, и побочных эффектов, которые имеют химические лекарства, не будет. Пустырник при всей своей простоте имеет множество функций. Подробнее... У человека с гипертиреозом эта трава выполняет роль естественного бета-блокатора, снимая все проявления «гипер». Он уменьшает проявления тахикардии. Конечно, бета-блокаторы (как пропранолол) являются более мощными, но при незначительных симптомах мощный препарат обычно не нужен. Современные исследования показали и то, что пустырник обладает антитиреоидной активностью. В таком случае эта трава становится еще более полезной при гипертиреозе. Следует отметить, что травы эффективны далеко не для всех пациентов с гипертиреозом одинаково. Некоторые больные вынуждены продолжать применять химические препараты даже после курса лечения травами. Если кто-то ищет естественный способ управления симптомами гипотиреоза, то главной травой является зюзник, но для некоторых пациентов эффективно сочетание зюзника и пустырника. Применение комбинации этих двух трав позволяет контролировать многие симптомы гипертиреоза, но, повторю, подход должен быть индивидуальным. На поправку Подробнее... «...У нас в роду многие страдают щитовидкой, вот и дочку не обошла эта болезнь. Еще в самом начале я заметила неладное—дочка нервная стала, раздражительная, появилась плаксивость, на сердечко стала жаловаться, даже давление запрыгало. Я ее сразу кровь на гормоны послала сдавать, анализ и подтвердил избыток тиреогормонов, а затем на УЗИ и узлы нашли. Расстроилась я, но не опустила руки, а стала искать средства, чтобы помочь. В первую очередь к травам обратилась, стала читать журналы и газеты с народными рецептами. Один случай исцеления меня очень впечатлил, там был приведен рецепт из трав, который очень быстро помог нормализовать самочувствие, а потом и гормоны пришли в норму. Так случилось и с моей дочкой, и теперь я могу рекомендовать эти травы другим людям с таком же проблемой. Валериана (корень), омела белая по 30 г; цветки арники горной, багульник болотный, цветки бузины черной, трава зверобоя продырявленного, цветки календулы, трава чистотела - по 20 г, корневище лапчатки белой - 60 г. Пион уклоняющийся (корень), трава пустырника пятилопастного, плоды шиповника - no 50 г, цветки боярышника, трава чабреца - по 40 г. Все сырье измельчить, смешать, половину чайной ложки залить 500 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды, 4-й прием перед сном. Говорилось, что дозировку надо соблюдать точно, так как ядовитые растения входят в состав. Зато уж они-то точно помогают, я это знала, вот и прибегла к этому рецепту. Дочка моя все старательно исполняли, пила сбор, не пропускала приемы, уж больно пугало ее, что еще и глаза станут пучеглазыми. И действительно, очень скоро она пошла на поправку повеселела, ведь ей так тяжко приходилось учиться в таком состоянии. Надеюсь, что сможет теперь без проблем школу закончить и в институт поступить. А дальше. Бог даст, и избавимся от болезни совсем)» Подробнее... Указанный сбор действительно очень сильный, его можно принимать независимо от тяжести гипертиреоза, но хотим предупредить: чем тяжелее степень заболевания, тем меньше должна быть доза лекарственных растении. То есть максимальная доза должна быть 1/4 ч. ложки на 200 мл воды. Дозировку лучше подобрать вместе с лечащим врачом и лечение проводить под его наблюдением. Курс приема лекарства может продолжаться 2-4 месяца, в зависимости от тяжести заболевания. В сборе присутствуют травы разного направления, что и ценно: противогормональные (лапчатка белая), противоопухолевые ядовитые (чистотел, багульник) и даже омела белая - средство профилактики рака. Подробнее... Много в нем и симтпоматических трав: для сердца и нервной системы (боярышник, арника, пион, пустырник, валериана), для нормализации желудочно-кишечного тракта (цветки бузины черной, зверобой, календула), и, что важно, в сборе есть плоды шиповника, содержащие большое количества витамина С-сильнейшего антиоксидамта. Очень сильное успокаивающее действие на нервную систему оказывает арника, известная в гомеопатии, но и в виде настоя она также применяется с большой эффективностью. При гипертиреозе это как нельзя кстати - она поможет снять перевозбуждение, усилит действие других успокоительных трав. Арника снижает возбудимость головного мозга, улучшает тонус нервной системы, успокаивает. Лекарственные препараты с экстрактом арники нормализуют сердечный ритм. Ее часто используют при восстановлении от инсульта. Укрощение гормона Подробнее... «...Многие привыкли а наше время пить чай из мелиссы или добавлять ее в чай. Оказалось, что это растение может послужить лекарством для больных токсическим зобом, потому что оно блокирует гормон ТТГ (тиреотропный гормон). Я узнала об этом, когда у меня обнаружили именно это заболевание. Я раньше изредка пила чай с мелиссой, он мне нравился, но теперь я решила пить его регулярно, тем более что в огороде выращивать эту ароматную травку нет проблем. Заготавливала ее на весь год, и это было мое лекарство. Заваривала как обыкновенный чай по 1 ч. ложке на стакан и выпивала за день литр или больше. У меня прямо потребность ощущалась в этом напитке. На фоне приема чая из мелиссы я стала чувствовать себя намного лучше - ушли дрожь в руках, сердцебиение, бессонница и постоянное напряжение в теле. Теперь у меня есть лекарство от моей болезни - простое, безопасное, эффективное и вкусное». Мелисса - удивительное растение, сочетающее в себе аромат мяты и лимона. Так же, как и в случае с пустырником, мелисса выполняет множество функций. При гипертиреозе и базедовой болезни мелисса ингибирует ТТГ, что способствует уменьшению избыточной секреции гормонов щитовидной железы. Также она поднимает иммунитет, инактивирует и выводит токсины, ликвидирует спазмы и дает расслабление мышцам, снимает избыточный тонус сосудов, а вместе с тем и артериальное давление, успокаивает нервную систему и даже поднимает настроение. Мелисса способна принести большую пользу при гипертиреозе. Лапчатка белая заменит гормоны Подробнее... «...У моей сестры заболела щитовидка. Сначала у нее появилась какая-то нервозность, стала жаловаться на сердцебиение, повысилось артериальное что щитовидная железа у сестры немного увеличилась. Врач сказала, что это базедова болезнь, или токсический зоб. Диагноз очень нехороший, на всю жизнь. Перспектива одна - принимать гормональные препараты и сильные лекарства со множеством побочных эффектов, и я стала искать народные средства, чтобы помочь сестре. Кто-то посоветовал настойку корней лапчатки белой, сказал, что она помогает. Достала я корень этого растения у травницы, и та подтвердила, что это средство помогает от базедовой болезни. Приготовила я настойку; 50 г сухого корня растений залить 500 г водки. Содержимое поместите в темное место для настаивания на 21 день. По истечении срока настойку можно не процеживать, поскольку считается, что чем дольше корень настаивается, тем вытяжка будет обладать большей лечебной силой. Принимают лекарство по 30 капель за 20 минут до еды 3 раза в сутки. Лечебный курс - 30 дней. Если имеется узловой зоб или риск опухоли, принимать настой рекомендуется в течении 4 месяцев. Самочувствие сестры улучшилось достаточно быстро, но она пропила 2 курса, а потом через 2 месяца еще 2 курса, так как железа стала медленно уменьшаться, вернее, сначала размягчаться, а потом уже и объем спал. Понятно, что процесс излечения с травами идет медленно, но зато это щадящее и верное лечение». В данном сборе присутствуют уже известные вам травы, а также котовник, который оказывает положительное влияние на дыхательную, сёрдечно-сосудистую деятельность, работу нервной системы, обладает успокаивающим и антидепрессивным действием. Лапчатку белую лучше употреблять в сочетании с другими травами. Вот один такой рецепт: Смешайте 4 ст. ложки измельченных корней лапчатки, 3 ст. ложки сухой травы котовника. 2 ст. ложки травы перечной мяты, мелиссы, 1 ст. ложку пустырника. Затем засыпьте 2 ст. ложки травы в термос, залейте 1/3 л кипятка, оставьте на всю ночь. Утром настой процедите, пейте по полстакана 3 раза в день перед едой. Курс лечения 2 месяца, затем сделайте перерыв 2 месяца и нурс повторите. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ - удивительное лекарственное растение, одинаково полезно больным с гипер- и гипотиреозам, а также при опухолях железы. Лечебные свойства лапчатки обусловлены химическим составом, в ней содержится большое количество йода в соединениях, подходящих для любой патологии железы, а присутствие альбинина (активного вещества обладающего тиреотропными и гонадотропными свойствами) оказывает воздействие непосредственно на щитовидную и половые железы. Лапчатка белая относится к фитогормонам и улучшает работу не только щитовидной железы, но и организма в целом. Официальная медицина качала использовать данное растение сравнительно недавно, но успешно в лечении диффузного и узлового зоба, при аутоиммунном тиреоидите, гипотиреозе, гипертиреозе. Прием препаратов лапчатки белой способствует рассасыванию узлов, устраняет диффузные изменения в тканях щитовидной железы, нормализует выработу гормонов, сдерживает опухолевые процессы. Биологически активные вещества растения (сапонины, дубильные вещества, аминокислоты, флавоноиды, витамины и микроэлементы) обладают антисептичесним, противовоспалительным, стимулирующим действием. Они положительно влияют не только на работу щитовидной железы, и оказывают благотворное действие на эластичность сосудов, работу печени, сердца, качество и состав крови, нормализуют уровень холестерина в крови, улучшают мозговое кровообращение, оказывают комплексное воздействие на организм в целом. Воробейник «...Моему мужу поставили диагноз токсического зоба, когда он был еще совсем молодым. Болезнь не предвещала ничего хорошего. Это заболевание аутоиммунное, а значит, как нам объяснили, может только приостанавливать свое развитие, но все равно медленно или быстро, но будет делать свое «грязное» дело ~ отравлятьорганизм избыточными гормонами. Сильные препараты, которые обычно назначаются при данной болезни, способны только сдерживать болезнь, но не лечить. Да и всю оставшуюся жизнь быть на таких препаратах очень тяжело. Муж это понимал, а также и то, что ему грозит инвалидность, что он станет обузой всем родным. Это его очень угнетало. Тогда мой сын сказал, что во что бы то ни стало найдет народный метод лечения болезни, ведь такой метод обязательно должен быть, даже от рака выздоравливают. Он обошел нескольких травников, побывал у знахаря в глухой деревне и нашел способ помочь отцу. Я никогда раньше не думала, что растения могут как-то влиять на уровень гормонов в организме, а воробейник, который порекомендовал травник, оказалось, может справиться с избыточной деятельностью щитовидки не хуже, а то и лучше лекарственных препаратов. Лечились сначала 10%-ной настойкой воробейника (1 часть травы и 10 частей водки), принимая по 10-15 капель с небольшим количеством воды 2-3 раза в день. Один курс лечения составляет 3 недели, затем надо сделать недельный перерыв, после чего снова продолжить лечение. У нас с мужем были очень большие надежды на это целебное растение, и они оправдались. Воробейник действительно подавлял выработку гормонов, и муж постепенно приходил в себя по мере того, как гормоны инактивировались и выводились из организма. У него даже характер стал прежним, ведь он всю жизнь был добрым, веселым и покладистым, без претензий, а во время болезни стал раздражительным, просто невыносимо стало с ним жить, но я надеялась, что болезнь отступит и муж снова станет прежним. К нашему счастью, все так и получилось, здоровье постепенно возвращалось. После первых 2 курсов терапии муж начал пить уже не одну траву воробейник, а сбор трав, его тоже дала та знахарка. Травяной сбор от токсического зоба. Возьмите корни подмаренника, цветки арники, траву лапчатки, плоды каперсов - по 3 части, листья шелковицы, траву котовника - по 2 части, листья воробейника, траву зюзника, череды, спорыша, мелиссы, пустырника - по 1 части, 2 ст. ложки измельченной смеси залить 0,5 л кипятка. Настоять в термосе в течение ночи. Процеженный настой принимают по 1/2-2/3 стакана 3 раза в день перед едой. Длительность приема - 2 месяца. Через 2-3 месяца повторный курс. Теперь муж проходит каждый год 4 курса лечения воробейником или этим сбором и чувствует себя хорошо, да и нам всем спокойнее стало». Воробейник - еще одна трава, способная регулировать уровень тиреоидных гормонов. Именно в воробейнике впервые была обнаружена литоспермовая кислота, которая в дальнейшем была найдена во всех растениях семейства бурачниковых (капустных, крестоцветных), а также в выше упомянутом зюзнике европейском. относящемся к семейству губоцветных. Литоспермовая кислота обладает способностью связываться с тиреотропным гормоном гипофиза (ТТГ), делая его неактивным. А это в свою очередь приводит к снижению функции щитовидной железы. При изучении действия литоспермовой кислоты было обнаружено, что в неизменном виде она работает слабо. А вот если окислить ее специальным ферментом, содержащимся в зюзнике (1), литоспермовая кислота приобретает высокие лечебные свойства. Поэтому добавление зюзника европейского в сборы от гипертиреоза повышает эффективность лечения. Надо добавить, что литоспермовая кислота обладает еще и противоопухолевым свойством. Противопоказания: следует учитывать, что длительный прием препаратов воробейника может привести к бесплодию (фитогормоны, содержащиеся в воробейнике, способствуют стерилизации женского организма), поэтому его не рекомендуется принимать чаще, чем 4 курса в год.

Гипотиреоз: аутоиммунный тиреоидит и эндемический зоб, что это, проверенные рецепты народного лечения, рекомендации Болезни щитовидной железы наиболее распространены среди лиц молодого возраста, особенно среди женщин детородного возраста. В России по поводу данной патологии ежегодно оперируются около 40 тысяч больных, и в большинстве случаев показанием к операции является онкопогическая настороженность. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.