Главная / Популярная медицина стр. 95 / Гипотиреоз: аутоиммунный тиреоидит и эндемический зоб, что это, проверенные рецепты народного лечения, рекомендации Гипотиреоз: аутоиммунный тиреоидит и эндемический зоб, что это, проверенные рецепты народного лечения, рекомендации В настоящее время отмечается неуклонный рост заболеваний щитовидной железы, что связано с неблагоприятной и все ухудшающейся экологической обстановкой и дефицитом йода в окружающей среде. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) патологией щитовидной железы страдают более 200 млн человек. Только за последние 5 лет численность вновь выявленных заболеваний в экономически развитых странах составила 51,8% среди женщин и 16,7% среди мужчин. Болезни щитовидной железы наиболее распространены среди лиц молодого возраста, особенно среди женщин детородного возраста. В России по поводу данной патологии ежегодно оперируются около 40 тысяч больных, и в большинстве случаев показанием к операции является онкопогическая настороженность.

Подробнее... Щитовидная железа играет огромную роль в нашем организме: вырабатываемые ей гормоны являются основными регуляторами гомеостаза (способности открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния) организма человека. Они отвечают за поддержание температуры тела, регулируют потребление кислорода тканями организма, выработку энергии, контролируют нейтрализацию и образование свободных радикалов. На протяжении всей жизни гормоны оказывают влияние на психическое, а также физическое развитие организма. При непосредственном участии гормонов происходят главные обменные процессы в органах и тканях. Они регулируют образование новых клеток, а также отвечают за их структурную дифференциацию. Под их контролем происходит очень важный процесс генетически запрограммированного уничтожения старых клеток, а значит, от них во многом зависит риск образования опухолей различного вида. Дефицит гормонов щитовидки в раннем возрасте может спровоцировать заболевания костной ткани и привести к задержке роста ребенка. Во время беременности недостаток этих гормонов серьезно увеличивает риск развития кретинизма у новорожденного. Это может произойти из-за недостаточного развития мозга в утробе матери. Гормоны щитовидки также отвечают за нормальную работу иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями. Виды и причины болезней Подробнее... Сейчас очень многие женщины страдают заболеваниями щитовидной железы, но при этом часто не могут точно назвать свой диагноз и не представляют, какие процессы при этом происходят, что зачастую приводило к неверной оценке своего состояния и неверному поведению. Какие виды болезней щитовидной железы следует выделить, чтобы не заблудиться в бесчисленных диагнозах? Не менее важно знать, какие факторы служат причиной заболевания, чтобы по возможности предупредить болезнь. Патологий щитовидной железы очень много, и много различных классификаций ее заболеваний. И все же все эти заболевания можно условно разделить на 3 основные группы: • Заболевания, при которых функция железы не нарушена, но имеются морфологические структурные изменения (узлы, эутиреоидный зоб, гиперплазия и т. д.). • Заболевания, при которых снижается гормональная функция щитовидной железы. • Заболевания, которые проявляются повышенной секрецией гормонов. Выделяют еще воспалительные заболевания щитовидной железы вирусной природы как осложнение вирусных инфекций: подострый тиреоидит - зоб Де Кервена и острый тиреоидит. Основными причинами развития заболеваний щитовидной железы считают следующие факторы: • Сбой в работе собственной иммунной системы.

• Различные инфекции и хронические заболевания.

• Употребление некоторых медикаментов.

• Недостаточное поступление йода в организм.

• Неблагоприятная экология - радиация. Щитовидка является самым радиочувствительным органом, и радиация оказывает на ее работу огромное влияние.

• Стрессы - острые и хронические.

• Генетическая предрасположенность. Если вы хотите снизить свой риск получить заболевание щитовидной железы, то прислушайтесь к следующим советам: • Никогда не переносите вирусные и простудные заболевания, особенно грипп или ангину, на ногах.

• Избегайте возможного радиоактивного воздействия и излишнего рентгеновского излучения.

• Следите, чтобы йод поступал в организм в достаточном количестве, для чего употребляйте продукты питания, богатые этим микроэлементом (морепродукты, водоросли и др.).

• Учитесь противостоять стрессам, а в случае наступления стрессовой ситуации обязательно подкрепите свою щитовидку органическим йодом в составе БАДов или продуктов питания. ГИПОТИРЕОЗ Наиболее частыми заболеваниями, сопровождающимися снижением уровня гормонов щитовидной железы, являются аутоиммунный тиреоидит и эндемический зоб. Зоб Хашимото, или аутоиммунный тиреоидит Хашимото - хроническое воспаление щитовидной железы, вызванное дефектом иммунной системы. При этом клетки железы воспринимаются организмом как чужеродные, и он начинает вырабатывать против них антитела. Если эти антитела уничтожают собственные ткани железы, то развивается аутоиммунный тиреоидит, который сначала приводит к компенсаторному повышению выработки гормонов, а затем - к снижению, поскольку клетки железы погибают, а на их месте образуется фиброзная соединительная ткань. Эндемический зоб щитовидной железы связан с недостаточным поступлением в организм йода с продуктами питания и водой. Заболевание характеризуется увеличением объема железы и снижением количества ее гормонов - тироксина и трийодтиронина. Эндемическим такой зоб назван потому, что есть определенные районы - эндемические, где вода и почва, а соответственно и продукты, выращенные на них, обеднены йодом. В деле лечения гипотиреозов различного происхождения важное значение имеет восполнение дефицита йода. Его источником могут быть целебные травы или продукты. Второй важной задачей является стимуляция функции железы и противовоспалительная терапия. Со всем этим успешно справляется народная медицина, в частности травы. Ее возможности по восстановлению функции щитовидной железы весьма значительны, но, безусловно, все методы следует согласовывать с вашим эндокринологом, поскольку вопрос здоровья этого органа жизненно важен. Только эндокринолог может решать вопрос о необходимости назначения и отмены гормонального лечения. В пользу лечения щитовидной железы травами говорит и то, что на работу щитовидной железы они воздействуют очень мягко, не дают значительных осложнений при долгом употреблении, тогда как лекарства должны применяться в строгих дозировках и определенными курсами. Диета обязательна «...Множество заболеваний зависит от нашего питания, но состояние щитовидной железы особенно. В этом и убедилась сама, на собственном опыте. Я всегда считала себя здоровой, пока вдруг все не покатилось по наклонной. Всегда деятельная, активная, я вдруг стала уставать, и усталость накапливалась день ото дня. Я уже просыпалась с ощущением усталости. Вставала и собиралась на работу через силу, а приходила - и буквально падала на кровать, ничего не желая делать. Стали вылезать волосы, лицо осунулось, появились перебои с менструациями. Неужели климакс? - с ужасом подумала я, - это в мои-то 37 лет!» Пошла к гинекологу, а тот отправил к эндокринологу. Вот тогда-то и обнаружили болезнь Хашимото, т. е. аутоиммунный тиреоидит, Назначили гормоны, потому как все показатели были очень низкими. Сразу почувствовала себя человеком, появилось желание все делать и просто жить. Но мысль, что всю жизнь придется зависеть от таблеток, просто ужасала. Мне повезло, что врач попалась с пониманием. Она сказала, что от гормонов можно будет отказаться, если я поменяю свою жизнь. Начать следует с питания. Хватит есть всякие чипсы и сидеть на бутербродах (я живу одна и готовить бывает просто лень или некогда). Организму требуется полноценное питание. Врач рассказала, как мне теперь следует питаться. Щитовидке необходимы белки (рыба, постное мясо, птица, фасоль. творог, бобы, чечевица). Нужно есть больше зелени, овощей и фруктов. Категорически исключить из рациона острые Блюда, кофе и крепкий чай, алкоголь. Есть нужно регулярно, не менее 4 раз в сутки. Поначалу у меня был шок от такой перспективы, но и перспектива сидеть на гормонах не устраивала. Я решила попробовать изменить свою жизнь. Кроме того. что стала хорошо питаться, приготовила себе еще несколько витаминных смесей для щитовидки: Подробнее... • Лимон с медом . Вымойте и натрите на крупной терке 2-3 лимона с кожурой, чтобы получился стакан однородной массы. Смешайте эту массу со стаканом меда. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день между едой, пока лекарство не закончится. Хранить смесь в холодильнике.

. Вымойте и натрите на крупной терке 2-3 лимона с кожурой, чтобы получился стакан однородной массы. Смешайте эту массу со стаканом меда. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день между едой, пока лекарство не закончится. Хранить смесь в холодильнике. • Орехи с медом . Раздавите ядра 3-4 грецких орехов, смешайте их с 1 ст. ложкой меда и съешьте утром натощак. Принимайте постоянно продолжительное время.

. Раздавите ядра 3-4 грецких орехов, смешайте их с 1 ст. ложкой меда и съешьте утром натощак. Принимайте постоянно продолжительное время. • Монастырский рецепт. Размешайте мед (1:1) с измельченными зелеными грецкими орехами (в блендере, мясорубке), орехи нужно собрать до 24 июня, выложите смесь в стеклянные банки, закройте крышками и оставьте в темном месте на месяц. Принимать по 1 ч- ложке 3 раза в сутки перед едой в течение 40 дней, При необходимости повторите курс через недели. Через месяц я почувствовала себя совсем хорошо и по договоренности с врачом стала постепенно отказываться от гормонов. Еще через месяц я прекратила прием всех таблеток, но самочувствие не ухудшилось. Так я остановила свою начинающуюся болезнь простым правильным питанием». Обеспечение щитовидной железы йодом - наиважнейший момент для ее здоровья. Йод входит непосредственно в состав гормонов щитовидной железы, без него невозможно нормальное функционирование этого органа. Болезнь Хашимото - это, как мы уже говорили, аутоиммунное заболевание, а потому, раз возникнув, этот сбой иммунной системы остается на всю жизнь, ко активность процесса моакно контролировать. Если не создается больших нагрузок на иммунную систему, то процесс поражения собственных клеток организма может замереть надолго. При этом если поражения щитовидной железы еще небольшие, то функция щитовидной железы тоже может восстановиться за счет сохранившейся здоровой ткани, которая способна скомпенсировать процесс выработки гормонов до нормы, но это возможно только при условии достаточного поступления йода и полноценного питания в целом. Если условия будут неблагоприятные, то процесс разрушения щитовидной железы продолжится. Подробнее... При недостаточной функции щитовидной железы можно использовать только натуральные источники органического йода. Не нужно принимать витамины с йодом, йодсодержащие химические препараты или пищевые добавки. Рецепты содержат грецкие орехи, а они очень богаты йодом, особенно орехи молочной спелости. Первый рецепт орехи не содержит, но содержит мед, богатый различними микроэлементами. Очень полезен для больной железы и витамин С, содержащийся в лимоне. Совершенно верно замечено, что следует также обеспечить белковое питание, ведь гормоны состоят из белковых молекул. Но предпочтите мясу - рыбу. Кроме рекомендованных питательных смесей а рацион следует включить морские продукты - кальмары, печень трески, креветки, морскую капусту и др. Подробнее... Из растительных продуктов рекомендую финики, синие сливы, баклажаны, шпинат и помидоры, также содержащие кобальт, медь, марганец, шиповник, крыжовник, чернику, листья и корни одуванчика. Полезны и те, что богаты железом и медью - грецкий орех, фундук, кешью, миндаль. А вот список продуктов, от которых следует отказаться: хлеб из муки высших сортов, пирожки, сдобные булочки, конфеты, бисквиты, жирные сорта сыра, мороженое. Из мясных продуктов отказаться следует от колбас, паштетов, утятины, гусятины, свинины. Из жиров - от сливочного масла, маргарина. Исключить необходимо копченые продукты и консервы, приготовленные с использованием уксуса. Эти продукты оказывают токсическое воздействие на организм человека, осложняя течение заболевания. Не забывайте и про физическую активность. Обязательно гуляйте и выполняйте любую гимнастику на свежем воздухе. Спасительный йод Подробнее... «...Еще в студенческие годы мне поставили диагноз аутоиммунный тиреоидит со снижением функции щитовидки. Чувствовала я себя тогда очень плохо, сил не было совсем, а надо было учиться и работать. Пошла к врачу, потому что поняла, что со мной что-то неладное. Ведь молодая и здоровая - откуда эта столетняя усталость? Сразу направили на обследование щитовидной железы и обнаружили, что гормонов не хватает. Назначили гормональные препараты, но я всегда ужас как опасалась принимать гормоны, поэтому решила сначала полечиться народными методами, а перво-наперво, как сказала мне травница, к которой я обратилась, в таких случаях нужно накормить щитовидку йодом. Стала искать рецепты трав и продукта, содержащие йод. А травница еще посоветовала мне пару хороших рецептов. • Водоросль ламинария, или морская капуста. Это одно из популярных народных средств лечения. Листья свежей морской капусты необходимо предварительно измельчить, можно воспользоваться блендером, и хранить в холодильнике. Для приготовления лекарства необходимо взять 1 ч. ложку измельченных листьев и залить 100-150 мл кипятка, дать настояться под крышкой до полного остывания, процедить, выпить в 3 приема за день до еды, курс лечения месяц. Можно готовить различные салаты с такой капустой, но не советую ее мариновать, т.к. при этом теряется часть целебных свойств. Можно использовать и сухую ламинарию, которая продаётся в аптеках. Подробнее... Я ею заменяю обыкновенную соль, предварительно измельчив. Добавляю уже в готовое блюдо, в любое, к которому подходит вкус капусты. Это очень просто и без лишних заморочек. Конечно, некоторым надо сначала привыкнуть к своеобразному привкусу, но, используя сок лимона, кардамон и другие приправы, можно получить очень вкусное меню. Если нет сырой капусты, а ее можно купить в рыбном отделе на рынке или в некоторых рыбных магазинах, то можно замочить сушеную, а потом использовать ее в салаты. • Второе эффективное средство перегородки грецких орехов. В них очень высокое содержание йода. Для приготовления целебной настойки необходимо взять перегородки из 25 орехов, залить все 100 мл спирта или водки. Поставить в темное место на 20 дней, после чего процедить и принимать 3 раза в день до еды по 15-20 капель. Минимальный курс приема - месяц, хотя я пила 3 месяца подряд, ведь вреда от этого не будет. Уже через месяц от начала такого лечения я почувствовала себя другим человеком, появились силы, настроение, желание деятельности. Это очень порадовало меня. А через 4 месяца я сдала анализы на гормоны, и они уже были в норме. Врач сказала, что аутоиммунный процесс просто остановился, а излечить это заболевание невозможно, но главное, что йод дал возможность железе справляться со своей функцией, несмотря на частичное поражение клеток. Хорошо, что мне удалось тогда справиться с ситуацией, и уже много лет прошло, а щитовидка меня больше не подводит, хотя я о ней теперь забочусь» МОРСКАЯ КАПУСТА МОРСКАЯ КАПУСТА (ламинарии) является одним из лучших источников пищевого йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы. Йод присутствует в ней в форме комплекса с аминокислотами, что способствует более легкому и эффективному его усвоение организмом. В 10 г морской капусты содержится легко усвояемых организмом соединении йода столько же, сколько в 11 кг трески. Морская капуста обладает высокой эффективностью в лечении патологий щитовидной железы, благодаря богатому химическому составу. Ежедневное употребление морской капусты не только улучшит состояние железы, но и поможет решить многие проблемы со здоровьем. Ведь даже при избыточной функции щитовидной железы диетологи рекомендуют употребление богатых йодом продуктов питания. К тому же в морской напусте содержатся доступные для усвоения формы аминокислот, полиненасыщенные жирные кислоты, альгинаты, витамины (А, С, группы В, Е, К, РР), макро- и микроэлементы (К, Na, Са, Ма и др.), биоактивные природные соединения. Сочетание всех целебных свойств ламинарии обеспечивает высокий лечебно-профилактический эффект как при внутреннем, так и при наружном применении водоросли. Ламинария помимо нормализации фунниии щитовидной железы повышает иммунитет, регулирует уровень холестерина в крови, стабилизирует обмен веществ, улучшает функции сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательиой систем, стимулирует работу желудочно-кишечкого тракта, выводит из организма соли тяжелых металлов и радионуклиды. Аир поможет при зобе Подробнее... «...Все началось с того, что я стала замечать увеличение своей щитовидной железы. Обследование показало, что у меня зоб, то есть функция щитовидки снизилась и в компенсацию она стала расти. Ситуация меня расстроила, но на гормоны я не согласилась, пошла к травнице. Та прописала мне настойку аира болотного, сказала, что обязательно поможет. Готовила настойку я сама по следующему рецепту залить 500 мл 70%-ного спирта 100 г измельченного корня аира болотного, настоять в темном месте 2 недели. Процедить и принимать 3 раза за день за 30 минут до еды по 50 капель. Курс - 2 месяца. Затем после 10-дневного перерыва курс лечения следует повторить. Так я пропила 2 курса. Этого оказалось достаточно, чтобы остановить разрушительный процесс и повысить выработку гормонов. Рост щитовидной железы остановился, и я чувствую себя сейчас хорошо Для профилактики ем морскую капусту и прохожу курс лечения аиром раз в год обязательно». Настойка аира болотного снижает уровень интоксикации при воспалительных процессах и способствует максимальному восстановлению поврежденных тканей железы. Кроме того, она обладает дезинфицирующим свойством, воздействуя на вирусы и бактерии, поэтому может быть использована при всех видах тиреоидита: хроническом, остром и подостром. Важно также, что это растение относится к психостимуляторам, значительно улучшает самочувствие при гипофункции щитовидной железы.

Щитовидная железа: зачем нужна, функции и гормоны щитовидной железы, к чему приводит дисбаланс гормонов щитовидной железы Щитовидная (тиреоидная) железа получила свое название от греческих слов tireos – щит и idos –вид. Она находится на передней поверхности шеи впереди гортани и колец трахеи. Состоит щитовидная железа из двух боковых долей и перешейка, изредка у некоторых людей встречается добавочная долька. Ткань железы состоит из множества мелких пузырьков (фолликулов). В фолликулах накапливается йод, который поступает в организм с пищей и водой. Вес щитовидной железы около 25 грамм. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.