Главная / Популярная медицина стр. 99 / Травы для снижения веса: рецепты в копилку, рекомендации народной медицины, полезные советы Травы для снижения веса: рецепты в копилку, рекомендации народной медицины, полезные советы У каждого растения в природе есть свое предназначение. Похудение на травах будет эффективным, если грамотно скомпоновать растения между собой. Чтобы добиться результата, важно уметь различать принципы влияния трав на организм, а они бывают жиросжигающими, мочегонными или слабительными, улучшающими обменные процессы или снижающими аппетит. Из лекарственных трав можно готовить чудесные отвары, делать настойки, заваривать чай. Только помните, что жиросжигающие добавки следует принимать перед сном. Травы для ускорения метаболизма - перед тренировкой, а диуретические и слабительные для похудения - в выходные дни или после работы. Очищение только травами Подробнее... «...На моей кухне в любое время года есть петрушка, укроп, мята перечная. Свежие, сушеные - не важно. Конечно, они незаменимы в кулинарии, но с некоторых пор я их еще использую, делая отвар для похудения. Причем теперь я не сижу ни на каких диетах, в этом просто нет необходимости. Последнее время стала добавлять в отвар еще корни одуванчика, которые запасаю сама. Заготавливать их надо так: собирать осенью или весной, когда корень наиболее насыщен полезными веществами. Аккуратно лопатой выкапываю куст, отрезаю корень и отряхиваю его. Затем промываю водой и сушу сначала под навесом на открытом воздухе, а через неделю - в духовке или сушилке при температуре 60 фадусов. Да, чуть не забыла, собирать корень надо подальше от дорог и пыльного города. Я это делаю на дачном участке и на поляне, недалеко от нашего дачного леса. А вот как я готовлю свой любимый отвар: беру по 1 ст. ложке измельченного корня одуванчика, зелени петрушки и укропа, добавляю 1 ч. ложку измельченных мятных листьев. Все хорошо перемешиваю, этой сухой смеси хватает на неделю. Завариваю в термосе, заливая 1 ч. ложку смеси стаканом кипятка. Принимаю перед сном в течение 2 недель. Потом недельный перерыв и можно снова пить...» Первое, на чем стоит заострить внимание всем желающим сбросить несколько лишних килограммов, - очищение организма. Все вышеперечисленные травы очень хороши для этих целей. Также можно использовать фенхель, анис и тысячелистник. Накапливаясь в организме, они начинают стимулировать активное кровообращение, помогают вывести токсины и улучшают процессы липидного обмена. Подробнее... Травы хороши комплексным воздействием на организм, поэтому можно приготовить отвар, который не только очищает, но и снижает аппетит. 2 ст. ложки семян укропа и такое же количество лопуха залейте горячей водой. Поставьте миску на паровую баню, накройте крышкой и проварите 20-30 минут. Перед приемом отвар остудите и обязательно процедите. Однако помните, любые напитки для похудения из трав нельзя пить слишком долго. Оптимальный курс -1,5-2 месяца. Затем организму потребуется перерыв на восстановление. ❗ Кроме того, категорически противопоказано похудение на травах людям с неправильной работой печени или патологиями почек, при нарушениях в работе ЖКТ или аллергии. Фитосборы с укропом нельзя пить во время беременности, а во время кормления грудью необходима консультация врача. В любом случае перед началом приема проконсультируйтесь с врачом или опытным фитотерапевтом. Специалист обязательно расскажет обо всех деталях, противопоказаниях, а еще определит оптимальную дозировку. Майоран укрощает аппетит Подробнее... «...Как только я садилась на диету, у меня просыпался «волчий» аппетит. Однажды мне посоветовали пить траву под названием бардакош. С удивлением узнала, что это моя любимая приправа - майоран. Я его часто добавляю к рыбным блюдам, супам или овощам, использую в консервации, даже добавляю для ароматизации чая. А вот то, что ее можно использовать для похудения, не знала. Стала заваривать как простой чай в термосе и носить с собой. Как только просыпался аппетит, делала несколько глотков и через какое-то время голода уже не чувствовала. На своем дачном участке увеличила площадь посева этой травы, чтобы заготовить на зиму для отваров...» Действительно, в народной медицине майоран используется для похудения. Он помогает ускорить обмен веществ, вывести продукты распада. Диетологи рекомендуют добавлять в пищу майоран в связи с тем, что он улучшает вкус несоленых блюд. Также эта специя облегчает переваривание тяжелой и жирной пищи. Однако увлекаться этим растением не стоит, так как оно, напротив, моi жет способствовать повышению аппетита, как и любая пряность. Помочь людям с большим аппетитом уменьшить чувство голода, особенно тем, кто привык есть очень много и растянул желудок, могут полезные семена льна и водоросли спирулина. Во-первых, они обволакивают стенки желудка необходимой слизью, которая вызывает эффект сытости.

Во-вторых, способны разбухать внутри, опять же создавая ощущение полного желудка. РЕЦЕПТ в КОПИЛКУ - СЕМЯ ЛЬНА Подробнее... Наиболее простым способом уменьшения аппетита является употребление семян льна в чистой виде. Для этого необходимо за 10-15 минут до приема основной пищи (3 раза в день) съедать 1 ст. ложку семян, запивая ее большим количеством воды, иначе они не разбухнут в желудке и не произведут желаемого эффекта. Курс длится не больше 10 дней, после чего делается перерыв на 10 дней, и при необходимости процедуру можно повторить. Настой для снижения аппетита готовится с вечера. 1 ст. ложку семян нужно засыпать в термос и залить 2-2,5 стаканами кипятка и плотно закрыть. Оставить настой до утра, потом процедить и трижды в день за полчаса до еды выпивать по 1/2 стакана. Это позволит снизить аппетит во время приема пищи. Продолжать процедуру на протяжении 10 дней, после чего сделать 10-дневный перерыв. Самый популярный и распространенный способ употребления семян льна для похудения - это отвар. Для его приготовления нужно 1 ст. ложку семян засыпать в кастрюльку и залить стаканом кипятка, после чего, плотно закрыв крышкой, поставить на медленный огонь на полчаса, периодически перемешивать. По истечении указанного времени дать отвару остыть и пить ежедневно натощак по 1/2 стакана за полчаса до еды. Курс остается прежним: 10 дней пьем, 10 - отдыхаем, потом снова 10 пьем, далее чередуем в зависимости от состояния организма. Подробнее... С семенами льна можно приготовить утреннюю кашу. Возьмите 1,5 стакана молока, вылейте в небольшую емкость, которую можно поставить на огонь. При закипании высыпьте в молоко 2 ст. ложки семян льна и варите 5-7 минут. Затем добавьте 1-2 ст. ложки овсяной муки и варите еще столько же. Готовая каша послужит отличным питательным завтраком, после которого не будет хотеться есть. Есть такую кашу вместо завтрака можно на протяжении всей диеты ежедневно, после чего перейти на правильное питание. С семенами льна можно сварить любой кисель, но сначала сделайте его достаточно жидким. В готовый горячий напиток нужно добавить 3 ст. ложки семечек льна на 1 л и дать настояться. Пока кисель остывает, семечки набухают. Готовый напиток можно употреблять в любое время в качестве перекуса или на ночь, чтобы быстро и эффективно утолить голод. Но, как и во всем, необходимо соблюдать осторожность и меру. Превышение нормы чревато отравлением. Длительный прием противопоказан. Кроме того, имеются ограничения. Семена льна могут быть опасны, если имеются аномалии печени, обострение хронического холецистита, панкреатита, кишечные инфекции, непроходимость или камни в желчном пузыре и почках. Также лучше отказаться от приема семян льна и продуктов на их основе при индивидуальной непереносимости или аллергии, в период беременности и лактации, до достижения ребенком 5 лет, при плохой свертываемости крови, воспалении роговицы (кератите), опухолях любых типов, острых заболеваниях кишечника, метеоризме, склонности к диарее, при приеме антидепрессантов, гормональных контрацептивов и противовирусных препаратов. Важно улучшить обмен веществ «...На нашем участке растут березы. Сначала я заготавливала почки и листья для чая в целях экономии, но потом узнала, что этот чай не только вкусный, но и очень полезный для здоровья. Он очищает организм, выводит жидкость, улучшает обмен веществ, следовательно, помогает похудеть. С тех пор я заготавливаю сырье для своего любимого чая целенаправленно и в больших количествах. Один раз столько заготовила, что решила подарить на Новый год своей подружке, которая тоже всю жизнь мечтала постройнеть. К празднику 8 Марта она попросила еще. К лету моя подруга похудела на 5 кг и, вдохновленная таким результатом, стала сама заготавливать сырье для чая. Готовить такой чай просто: надо взять 2 ч. ложки с верхом почек, залить 250 мл кипятка и настоять в течение 10 минут. Потом дать немного остыть, процедить и пить теплым. Больше 3 чашек в день употреблять его не стоит, уж больно сильное мочегонное. Из молодых листьев я готовлю тоже очень вкусный напиток, который хорошо действует на желудок. Срываю с дерева прямо перед приготовлением несколько листиков, мою их и заливаю стаканом кипятка. Через несколько минут, когда настоится, процеживаю, добавляю несколько капель лимонного сока и 1/2 ч. ложки меда. Вкусно невероятно, особенно если остудить до комнатной температуры. Подруга продолжает поддерживать вес этим замечательным напитком, а я просто улучшила свой обмен веществ и немного откорректировала формы: жир ушел с живота, бедер и талии. Вес тоже немного уменьшился, но не так, как у подруги...» Замедленный обмен веществ - частая проблема людей, страдающих от избыточного веса. Чай из почек и листьев березы помогает увеличить энергозатраты, ускоряет обмен веществ в организме. Однако пить его стоит с осторожностью, он способен усилить аппетит. Если не боитесь таких побочных эффектов, тогда смело пейте этот замечательный душистый напиток. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ - БЕРЕЗА Из листьев березы можно приготовить очень полезный для похудения отвар. Возьмите в равных частях листья земляники, мяты, березовых листьев, фенхеля, крапивы и шиповника. Все хорошенько смешайте и отмерьте ровно 1 ст. ложку. Залейте состав 200 мл горячей воды и установите поверх кастрюли с кипящей водой. Проварите напиток для похудения несколько минут, закройте крышкой. Дайте напитку настояться несколько часов. Процедите. Принимать можно в течение дня в перерывах между едой. Похудеть помогут кукурузные рыльца Подробнее... «...Я очень люблю кукурузу. В любом виде. Когда начинается сезон, она в нашем доме всегда на столе, как когда то хлеб. Но готовила я только початки, остальное выбрасывала. Однажды во время подготовки початков присутствовала моя подруга. Она буквально вырвала у меня из рук кукурузные волосы. Оказывается, это знаменитые кукурузные рыльца и столбики, которые я всегда выбрасывала. Подруга рассказала, насколько они полезны, но меня вдохновило только то, что они помогают похудеть. Я тщательно собрала все волосы, которые находились под обертками початков. Это был период молочной спелости зерна (август-сентябрь). Сделала все так, как учила подруга, чтобы сохранить кукурузные рыльца (столбики) надолго. Разложила их слоем 2-3 см на бумаге (можно на картоне или марле) и поставила сушить в тени на открытом воздухе. У подруги такой возможности нет, поэтому она помещает их в специальную сушилку и держит там при температуре 40 градусов. Готовые высушенные рыльца можно хранить целыми, мелконарезанными или растертыми в порошок. Главное - в темном, сухом, прохладном месте и желательно в полотняном мешке. Срок хранения кукурузных рылец - 3 года, но наиболее сильным действием они обладают лишь первый год. Я добавляю рыльца во многие сборы, но больше всего мне нравится тот, который рекомендуют при ожирении: кукурузные столбики с рыльцами - 70 г, солодка голая (корень) и чабрец (трава) - по 30 г, фенхель обыкновенный (плоды) - 25 г, бузина черная (цветки) 15 г, ромашка аптечная (цветки), липа сердцевидная (цветки), мята перечная (трава) - по 10 г. Все хорошо перемешать. 2 ст. ложки смеси залить 0,5 л кипятка, выдержать на водяной бане 15 минут, настоять 1-2 часа, процедить и пить по стакану 3 раза в день за полчаса до еды...» Подробнее... Эффект от любой фитотерапии наступает только при регулярном приеме. Для отваров из кукурузных рылец это важно вдвойне. Стоит пропустить 1-2 раза и появится тяга к сладкому. Пропить курс выбранного отвара лучше между месячными и в те сроки, когда можно избежать соблазна съесть вредные сладости (праздничные застолья). Но как любое дополнительное средство, отвары из кукурузных столбиков помогут только в случае соблюдения низкокалорийной диеты и физической активности. Отвары из кукурузных столбиков с рыльцами способствуют повышению свертываемости крови. Их нельзя использовать людям с варикозным расширением вен и тем, у кого густая кровь из-за риска образования тромбов. Кукурузные рыльца обладают мочегонным свойством, и во время их приема теряется много жидкости. Но, выпивая не меньше 2 л воды в день, вы восполните этот запас. С жидкостью из организма уходит много микроэлементов, поэтому в первую очередь необходимо восполнить магний и калий, употребляя продукты, их содержащие. КУКУРУЗНЫЕ СТОЛБИКИ В целях похудения можно использовать отвар только из кукурузных рыльцев. Возьмите 1 ч. ложку кукурузных рылец, залейте стаканом кипятка и кипятите не более минуты. Можно нагреть на водяной бане. Смесь должна настояться около часа. Затем надо отжать, разделить на три приема и выпить в течение дня за тридцать минут до еды. Если есть термос, можно поступить еще проще: 4 ст. ложки сухого сырья заваривают стаканом кипятка и настаивают в термосе около 3 часов. Смесь хорошо отжимают и хранят в холодильнике.

Как похудеть? Это просто - начните с лечения неврозов и депрессии Удельный вес планеты продолжает катастрофически увеличиваться, и не только за счет прироста населения, а за из-за лишних килограммов у почти у 60% населения. И это не смотря на тысячи фитнес залов и спортплощадок, десятки диет, лекарственных препаратов и групп поддержки. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.