Главная / Популярная медицина стр. 98 / Диета против рака: соколечение, протиевая вода, куркума против опухолей, рецепты и рекомендации народной медицины Диета против рака: соколечение, протиевая вода, куркума против опухолей, рецепты и рекомендации народной медицины На общее состояние организма большое влияние оказывает питание. Онкология - это полный разлад в организме, крайняя степень его загрязнения и нарушения способности к саморегуляции. Питание во многом это определяет, ведь мы представляем из себя то, что едим. Правильное питание подготавливает наш организм к более легкому течению болезни и дает ему силы для скорейшего выздоровления. И после выздоровления рациональное питание по-прежнему играет важнейшую роль, так как от него напрямую зависит продолжительность ремиссии. Многие продукты принадлежат к растительному миру. Это и есть лучшая пища, так как растения богаты различными витаминами, минеральными веществами, ферментами, укрепляющими и нормализующими обменные процессы. В то же время следует избегать тяжелой, то есть трудноперевариваемой пищи - жирных или несвежих продуктов, а также всего жареного, копченого, обильно соленого, сладкого, маринованного. Кроме того, неполезны продукты, прошедшие длительную обработку (изделия из белой муки, рафинированного сахара и т.п.). Лучшими продуктами, как определили ученые, являются овощи, фрукты, каши, орехи. Замечено, что при переходе на правильное питание опухоли начальных стадий рассасываются за год-полтора. Для достижения наибольшей эффективности лечения основу рациона больного должны составлять овощи и зерновые культуры. Это именно та пища, к которой организм человека наилучшим образом приспособлен физиологически. Онкологическому больному независимо от места локализации опухоли необходимо в первую очередь придерживаться питания, способствующего выведению токсинов. Этого можно достигнуть применением соков, употреблением большого количества фруктов, блюд из цельных круп и чистой воды. Пейте на здоровье! В течение дня обязательно нужно употреблять чистую воду, соки и другие напитки - всего 2-2,5 л жидкости в день (включая супы, кисели, компоты, настои трав). Однако во время приема пищи не рекомендуется пить много жидкости - лучше пить воду понемногу и маленькими глотками. После приема пищи нужно воздержаться от питья в течение 1-1,5 часа,чтобы не разбавлять концентрацию желудочного сока. Травы, настойки и чаи лучше употреблять перед едой или не ранее, чем через час после нее. ❗ Кофе и черный чай не рекомендуются, лучше пить травяные чаи с добавлением шиповника, листьев малины, черной смородины, душицы. Приятные на вкус травяные чаи, в зависимости от своего состава, могут повысить защитные силы организма или же способствовать выведению токсинов. Подробнее... Для придания изысканного вкуса можете добавить в травяной чай щепотку какой-нибудь пряности: имбиря, корицы, кардамона и т.п. Богаты антиоксидантами зеленый чай, клюквенный морс, чай каркаде. Так, напиток из зеленого чая показан во время проведения лучевой терапии. Напитков со льдом следует избегать, но полезно пить талую (лучше протиевую) воду, т.к. она чище и мягче кипяченой, а по своей структуре наиболее близка к межклеточной жидкости нашего организма, поэтому талая вода в него легче «встраивается». РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ ГОТОВИМ ПРОТИЕВУЮ ВОДУ Подробнее... Налейте в кастрюлю холодной воды (лучше очищенной) и поставьте ее в морозилку. Через 4-5 часов выньте, перелейте воду в другую касгрюли и снова поставьте ее в морозилку, а лед, образовавшийся на стенках кастрюли и поверхности воды, выбросите, так как он практически целиком состоит из тяжелой, ненужной вам воды. Вода во второй кастрюле должна замерзнуть примерно на 1/2-2/3 объема, вынимайте ее из морозилки и выливайте в раковину незамерэшую воду. Она содержит химическую грязь, которой насыщена водопроводная вода. А лед в кастрюле целиком состоит из протиевой воды, она примерно на 70-80% очищена от вредных примесей и содержит исключительно протий «в роли» водорода. Оттайте ее естественным путем и можете пить ее просто так и готовить на ней целебные отвары и настои. За день выпивайте хотя бы 2-3 стакана протиевой воды. Первый стакан утром натощак за час до еды, остальные - за час до обеда и ужина. Хранить протиевую воду нужно в холодильнике. Нельзя ставить кастрюлю со льдом на огонь, чтобы ускорить оттаивание. Так разрушатся кристаллическая решетка и теряется весь смысл, изготовления протиевой воды. Соколечение при онкологии Подробнее... Многие слышали, что при онкологии, особенно после операции, рекомендуются соки. Как правильно подбирать их, чтобы получить максимальный эффект? Зависит ли вид сока от локализации опухоли? Прием соков при онкологии породил такой раздел диетологии, как сокотерапия. Вид сока действительно имеет значение, и его выбор зависит от свойств самого сока и растения, из которого он был получен. В результате были разработаны рекомендации по применению различного состава соковых напитков, которые следует пить онкобольным. Смеси готовят в определенных пропорциях, употреблять сок или смесь необходимо в течение дня с интервалом в 1-2 часа. Начинать пить их нужно с малых доз - по 50-100 мл за прием, а за день - минимум 500-700 мл. При большом весе больного количество сока может быть увеличено до 1-1,5 л в день, а разовая порция - до 200-250 мл. Лейкоз Подробнее... 1) Морковь - 300 мл, одуванчик - 85 мл, репа - 60 мл. Принимать в течение 1 месяца.

2) Морковь - 250 мл, кресс салат -100 мл, люцерна - 85 мл. Принимать в течение 2 недель. Лимфогранулематоз 1) Морковь - 200 мл, яблоки 185 мл, свекла - 85 мл. Принимать в течение 1 месяца.

2) Морковь-250 мл, одуванчик 85 мл, салат - 100 мл. Принимать в течение 1 месяца. Рак головного мозга, печени Подробнее... 1) Морковь - 280 мл, свекла 85 мл, огурец - 85 мл. Принимать в течение 2 недель.

2) Морковь - 225 мл, сельдерей 150 мл, петрушка - 50 мл. Принимать в течение 2 недель.

3) Морковь - 225 мл, шпинат 100 мл, кресс водяной - 50 мл. Принимать в течение 2 месяцев. Рак любой локализации 1) Морковь - 500 мл. Принимать в течение 2 месяцев.

2) Морковь - 285 мл, шпинат -170 мл. Принимать в течение 2 недель.

3) Свекла - после приготовления сока дайте напитку отстояться на протяжении 2 часов в холодильнике. Этот срок отводится на испарение токсичных ферментов, которые могут нанести вред организму. В процессе настаивания на поверхности сока будет образовываться пена, ее следует снимать. Через 2 часа напиток можно считать готовым к употреблению. Подробнее... Принимайте его, начиная от 50 мл в день и постепенно увеличивая объем до 100 мл. Онкобольным курс лечения рекомендуется не менее месяца, но можно пить его и постоянно. Соки таких растений, как морковь, свекла, шпинат и кресс-салат, очень сильные стимуляторы биологических функций организма. В первую очередь они поставляют в организм хороший комплекс антиоксидантов, в частности каротин, витамин С и хлорофилл. При этом у шпината витамины А и С отличаются стойкостью к тепловой обработке. У онкологических больных очень активно идут процессы перекисного окисления с образованием столь опасных активных и повреждающих здоровые клетки свободных радикалов. Богат у этих растений и элементный состав, так, например, шпинат содержит много железа и помогает поднять гемоглобин, что очень важно для онкобольных. Кроме того, свежевыжатые соки выводят шлаки из организма и добавляют энергии и жизненных сил. Максимальный лечебный эффект отмечается при употреблении онкологическими больными свежевыжатых морковного и свекольного соков. Эти соки считаются разрушителями раковых клеток. Кроме того, они улучшают состав крови, стимулируют работу кишечника, желудка и печени, являются общеукрепляющим средством. В свекольном соке содержится огромное количество биологически активных веществ, выполняющих разнообразные функции в организме. Наиболее важными из них являются антоцианы, разрушающие опухолевые клетки, бетаин, регулирующий жировой обмен, соли матия, способствующие нормализации артериального давления и свертывающей способности крови, соли кальция и цинка, участвующие в синтезе инсулина. Кроме того, в свекольном соке в большом количестве содержатся клетчатка и органические кислоты, улучшающие работу кишечника. При отсутствии аллергических реакций рекомендуется выпивать по 200-500 мл свекольного сока в день (4-5 раз в сутки), причем первую порцию желательно принимать натощак. Морковный сок поставляет в организм каротиноиды и железо, дефицит которого образуется при опухолевых заболеваниях. В большинстве случаев рекомендуется пить по 1/2 стакана свежевыжатого морковного сока натощак, причем наибольший лечебный эффект достигается при сочетании морковного сока с соком свеклы, шпината или капусты. Некоторые врачи рекомендуют также использовать морковь и морковный сок в виде компрессов и аппликаций при опухолях кожи и некоторых других видах рака. Куркума против опухолей Подробнее... «...Ярко-желтый пряный порошок - куркума - является весьма изысканной специей, которая придает блюдам уникальный вкус и аромат. Но недавно я узнала о ней, как о прекрасном противоопухолевом средстве. Оказывается, что даже в запущенных стадиях онкологических заболеваний куркума может оказать существенную помощь. Я использовала рецепты с куркумой для лечения своей свекрови, у которой обнаружили рак поджелудочной железы. Принимала ее свекровь согласно найденному мной рецепту от доктора Андерсона. Для начала следует купить подлинную куркуму в порошке, пересыпать ее в стеклянную емкость, плотно закупорить и хранить в сухом и темном месте, потому что на свету специя теряет свои ценные лечебные свойства. Этот рецепт поможет в борьбе с раковыми клетками и предотвратит появление метастазов. Смешать 1/4 ч. ложки приправы с 0,5 ч. ложки оливкового масла. Добавить туда щепотку свежемолотого черного перца, смешать с небольшим количеством воды и сразу выпить. Рекомендуется принимать такое лекарство как можно чаще, по переносимости. Оно не ядовито, но может вызывать расстройство стула. Мы, конечно, много чего перепробовали, чтобы выходить свекровь, но, мне кажется, этот рецепт сыграл немаловажную роль. Главное, он помог ей улучшить пищеварение, которое очень сильно пострадало от химии. Месяц - это самый короткий курс приема лекарства из куркумы, после которого можно почувствовать результат лечения. Однако при запущенной форме онкологического заболевания его нужно принимать значительно дольше». Куркума - известная пряность, но оказалось, что она обладает еще и лечебными свойствами. Самым важным и ценным веществом в ней является куркумин, который издавна славится своими противовоспалитепьными и антиоксидантными свойствами. Куркумин - сильнейшее средство для борьбы с раковыми заболеваниями, он не только приостанавливает рост клеток злокачественного образования, но и предотвращает появление новых. Ко всему прочему, это одно из немногих средств, которые можно употреблять большими дозами, и это не приведет к интоксикации. Наиболее эффективно куркума лечит рак простаты, поджелудочной железы, груди и меланому. Особенно заметен результат на начальных стадиях заболевания. При приеме куркумы следует учитывать, что эта пряность не растворяется в воде, она жирорастворима, а значит, для правильного усвоения к порошку необходимо добавлять масло, лучше оливковое. Если добавить черный перец, всасывание куркумина в кишечнике увеличится почти в тысячу раз. Для этого свежемолотого перца должно быть не менее 3% от объема самого порошка. Ежедневная суммарная доза куркумы при злокачественных образованиях составляет от 3 до 30 г. Чтобы добиться максимального лечебного эффекта, специю следует принимать минимум раз в сутки и трижды в семь дней. Начинают прием с небольших доз (0,5 ч. ложки, это и есть около 3 г), и, если организм нормально реагирует, дозировку увеличивают. Детям, не достигшим возраста б лет, и пожилым людям следует давать не более 0,5 ч. ложки 1 раз в семь дней. Только в случае хорошей переносимости можно медленно увеличивать дозировку. Специя практически безвредна, но если возникает расстройство желудка, дозировку следует уменьшить. Проростки Подробнее... «...У меня нашли хронический атрофический гастрит и полипы в толстой кишке. Сказали, что с таким багажом мне и до рака желудка недалеко, ведь у моего у отца тоже был рак желудка. Конечно, я перепугался и стал думать, какие меры предпринять. В литературе прочитал про проростки пшеницы, что они могут уберечь от рака желудка. Вот и стал проращивать зерна и регулярно употреблять их в салатах или просто с хлебом. При прорастании происходит резкий всплеск самых разнообразных биохимических реакций, значительно увеличивается содержание полезных веществ, чтобы обеспечить развитие новой жизни. Витамины и полезные элементы переходят в активную и легкоусвояемую форму. Проростки пшеницы оказывают противоопухолевое действие, способствуют выведению токсинов и тяжелых металлов. Особенно полезно использовать проростки людям, страдающим предраковыми заболеваниями, такими как полипы толстой кишки или хронический атрофический гастрит. Для проращивания промойте в холодной воде зерна пшеницы и залейте их водой на 5-6 часов. Затем положите на блюдце влажную чистую тряпочку или сложенную в несколько раз марлю, сверху в один слой разместите вымоченные зерна пшеницы и прикройте их также влажной тряпочкой или марлей, (Чтобы избежать образования плесени, зерна перед проращиванием можете подержать в слабом растворе марганцовки в течение 2 минут, после чего их нужно сполоснуть чистой водой.) По мере подсыхания марли смачивайте ее водой. Через 3-4 дня вы увидите, что из зерен проклюнулись белые ростки (длиной 1 -2 мм)- такие зерна можно употреблять в качестве самостоятельной еды или добавлять в салаты. Пока у меня все в порядке с желудком, обследуюсь регулярно. Думаю, что проростки помогают мне поддерживать здоровье». Конечно, проростки пшеницы нельзя назвать «безотказным» средством от рака, они не способны справиться с далеко зашедшим процессом, но те полезные вещества, которые входят в этот продукт, создают благоприятный фон для излечения от рака и могут послужить надежной защитой от него. Наиболее значимыми в составе пшеничных проростков являются витамин Е, селей и хлорофилл. Витамин Е - сильный антиоксидант, который выполняет функцию защиты организма от канцерогенов и способствует рассасыванию опухолей различного происхождения. Он очень хорошо помогает иммунной системе. Подобную функцию выполняет и селен, который отлично работает в паре с витамином Е. Селен не только оказывает защитное действие, но и способен разрушать раковые клетки. По статистике, пророщенная пшеница вдвое снижает уровень заболеваемости и смертности при раковой патологии. Очень активным противоопухолевым веществом также является хлорофилл. Он оказывает разрушающее воздействие на раковые клетки, проявляя высокую избирательную активность. Благодаря этому пророщенная пшеница при онкологии многократно усиливает эффект при лечения официальными методами, дает возможность уменьшать дозы и количество процедур химиотерапии, а также сокращает процесс восстановления после нее. Овес продлевающий жизнь Подробнее... «...Моя мама была прооперирована по поводу рака матки и прошла химиотерапию, после которой для быстрого снятия симптомов отравления ей ставили дорогие капельницы с ферментами. После больницы надо было продолжать выводить токсины. Я долго искала различные средства и случайно узнала, что дорогие капельницы может заменить такое простое средство, как настой овса. Готовил» его очень просто. 1 ст. ложку овсяной крупы поместите в термос, залейте стаканом кипятка и оставьте на ночь. Выпивайте настой в течение дня на протяжении всего курса лечения. После лучевой и химиотерапии необходимо увеличить количество настоя овса до 750 мл в день, можно пить и по литру, причем так долго, как вам нравится. Мама очень быстро пошла на поправку, как только стала регулярно употреблять этот настой. Все последствия химиотерапии прошли, у нее прибавилось сил, вернулся нормальный цвет лица, вес почти пришел в норму. С тех пор мама не переставала употреблять овес, потому что это совершенно безвредное средство позволило ей прожить после операции еще 26 лет без онкологии. Так наша самая простая еда может стать бесценным лекарством от страшных болезней». Овес в виде настоя и отвара просто незаменим при онкологии. В нем содержатся ферменты, помогающие перерабатывать токсины, причем овес обладает не только антитоксическим, но и общеукрепляющим действием. Настой овса способствует восстановлению железистой поверхности кишечника, желудка, нормализации иммунитета. Овес хорошо очищает печень, однако для того чтобы усилить его благотворное воздействие на этот орган, вы можете при приготовлвнии настоя добавлять к овсу плоды шиповника -1 ст. ложку на порцию овса в день. Прополис - спаситель Подробнее... «...Я всегда с уважением относился к пчелопродуктам и не раз слышал об их целебной силе. Но тут довелось убедиться воочию, у отца обнаружили рак желудка. Оперироваться он наотрез отказался, пришлось искать альтернативу. Когда что-то ищешь, то Бог посылает решение. Так и у меня получилось. Покупал на уличном базарчике какие-то овощи, и завернула мне их бабушка в газетку. Развернул дома - а там статья про прополис, как он помогает при раке желудка. Тут я и вспомнил, что не раз слышал про это чудодейственное средство, и понял, что это информация специально для меня. Сразу стал искать знакомых, кто имеет пчел. Нашел и купил прополис для настойки. Надо было приготовить 20%-ную настойку на спирту. Измельчил 20 г прополиса (перед этим нужно недолго подержать в морозилке и натереть на терке) и в банке залил его 100 мл 70%-ного спирта. Настаивал 14 дней в темном месте при комнатной температуре, встряхивая банку 2-3 раза в день. Затем процедил и поставил в холодильник. При лечении рака желудка рекомендуется употреблять по 1/2 стакана кипяченой воды с 40 каплями настойки не менее 3 раз в сутки до приема пищи на протяжении месяца. Потом 2 месяца пить по 2 г (3 раза в течение суток) прополиса, хорошенько разжевывая не менее 15 минут. Настойки понадобится на все лечение много; лучше сразу приготовить несколько порций. Но если нет возможности купить качественный прополис, можно приобрести готовую аптечную настойку, главное, чтобы была 20%-ная. В успех лечения мы особо не верили, надеялись хотя бы притормозить развитие процесса. Но каково же было наше удивление, когда через полгода опухоль в желудке не обнаружили. Врачи списали это на ошибочный диагноз, но мы-то знали, что это прополис постарался». Прополис представляет собой эффективный вариант лечения практически любых заболеваний, включая и онкологические. Прополис не способен нанести вред здоровым клеткам, он активизирует работу иммунной системы в целом, помогая ей бороться с раковыми клетками. У больных после приема прополиса наблюдается улучшение общего самочувствия, восстанавливается сон, появляется аппетит, улучшается работоспособность. Лечение рака желудка этим способом обычно рекомендуется после операционного удаления опухоли с последующей химиотерапией. Прополис не может быть самостоятельным способом лечения опухолей желудка. Обязательно необходима консультация доктора и соблюдение его назначений. При лечении рака желудка непосредственно рекомендуют применять как спиртовую настойку прополиса, так и различные ее сочетания с травами. Чистый 20%-ный спиртовой раствор прополиса можно принимать по 40 капель 3 раза в день, предварительно разведя его в воде или добавляя в 1/2 стакана воды 1 ст. ложку настойки любого из лекарственных растений: Подробнее... ✅ лопух: настаивать 50 г корня лопуха в 0,5 л водки;

✅ чернобыльник: настаивать 5 ст. ложек в 0,5 л водки;

✅ чага и горец змеиный: настаивать 50 г измельченного корня горца змеиного и 50 г чаги в 500 мл спирта. Настойки готовят 14 дней в темном месте, перед употреблением процеживают. Можно капать прополис в 1/4 стакана следующего травяного отвара: смешать корень горькой полыни, соцветия картофеля, цветы календулы, корневище аира обыкновенного в соотношении 4:3:1:1, заваривать 2 ст. ложки на стакан воды. Принимают лекарство также 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Все эти травы обладают теми или иными противоопухолевыми свойствами, особенно при раке желудка.

Правильное питание - защита от онкологической патологии: что это и как работает, рекомендации по питанию против рака Наиболее важное влияние диеты на риск развития рака опосредовано массой тела. Избыточный вес, ожирение и пассивный образ жизни являются основными факторами риска развития рака. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.