Главная / Популярная медицина стр. 96 / Гельминты: рецепты народного лечения, как очистить кишечник от глистов без таблеток, как провести дегельминтизацию Гельминты: рецепты народного лечения, как очистить кишечник от глистов без таблеток, как провести дегельминтизацию Гельминты, или, как в просторечии часто называют паразитических червей, глисты, живут в организме человека и вызывают у него различные заболевания, именуемые гельминтозами. Гельминты подразделяются на группы круглых, ленточных червей и сосальщиков. К сожалению, весьма трудно бывает порой правильно диагностировать гельминтоз. Мир гельминтов весьма разнообразен, но в организме человека живут далеко не все, большая часть обитает в организмах животных, птиц и рыб. Многие человеческие гельминты обитают в пищеварительном тракте, где тепло, сыро и достаточно еды. Однако встречаются и внекишечные особи. Как видно из названия, последние живут вне кишечника - в мышцах, легких, печени, мозге, образуя абсцессы и даже опухоли. С током крови гельминты могут попасть в любой уголок организма и обосноваться там. Это самые опасные из них. По морфологии гельминтов делят на: Подробнее... 1) круглые черви : нематоды (аскариды, филярия, власоглав, острицы, стронгилоиды, анкилостомиды, трихинеллы);

: (аскариды, филярия, власоглав, острицы, стронгилоиды, анкилостомиды, трихинеллы); 2) плоские черви: трематоды (сосальщики - кошачья двуустка, или описторхи; клонорхи, фасциолы, шистосомы); цестоды (ленточные глисты - бычий и свиной цепни, карликовый цепень, широкий лентец, эхинококк). Глисты попадают в наш организм не только через грязные руки и немытые овощи, их можно получить через зараженное мясо животных, рыбу, моллюсков. Также часто общение с домашними животными способно оказать нам плохую услугу, если они заражены блохами. Эти насекомые часто бывают переносчиками яиц различных глистов. В зависимости от вида глистов подбираются и методы их изгнания, поскольку разные виды реагируют на различные активные вещества растении или требуют назначения химических противогельминтных средств, направленных на конкретную группу. Так, различают средства против ленточных червей и круглых гельминтов, отдельных рецептов требуют сосальщики. Особую сложность представляет лечение тканевых гельминтозов и цист альвеококка, эхинококка. Здесь без врачебной, а то и хирургической помощи не обойтись. Существуют и народные рецепты порой не менее, а то и более действенные и с меньшими побочными эффектами, но они результативны только от глистов, паразитирующих в кишечнике или печени. Вопрос лечения гельминтозов - ответственное дело, и проводить дегельминтизацию следует только после консультации со специалистомпаразитологом. Простые правила выведения гельминтов Когда нужно провести дегельминтизацию, всегда возникает вопрос-как правильно организовать данный процесс: что можно есть, а что исключить из питания, нужно ли делать клизмы и как еще можно помочь организму быстрее избавиться от мертвых паразитов и их токсинов. Подробнее... Процесс избавления от глистов не очень прост, здесь важно очистить организм не только от живых особей и выделяемых ими в процессе жизнедеятельности токсинов,но и от продуктов распада погибших. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы с почками, печенью, кожей, часто возникает аллергия всевозможных форм. Поэтому надо предпринять меры, чтобы поскорее провести детоксикацию. Если вы решите избавиться от гельминтов с помощью фитопрепаратов, то после приема настоев необходимо сделать клизму, либо принять другой фитопрепарат, обладающий слабительным действием. ❗ Обратите внимание: иногда клизма одновременно может быть и уничтожающим, и очищающим методом, если в ее состав, к примеру, входят антипаразитарные средства (чеснок, чистотел, пижма, полынь) и слабительные (масло, трава сенны, крушины и др.). Облегчить непростой для организма процесс поможет диета. Придерживайтесь принципов здорового питания, ешьте больше свежих фруктов и овощей. Обязательно пейте много воды - она нужна организму для выведения токсинов. Подробнее... Если ваш организм не сильно ослаблен, то, возможно, очищающие средства вам и не потребуются. Главное, следите, чтобы во время приема противопаразитарного лекарства стул был регулярным. Это означает, что погибшие паразиты вовремя выводятся и не отравляют организм. Запомните также, что все глистогонные составы принимают за 30-40 минут до еды. Также рекомендуют употреблять траву вечером, перед сном. Не забывайте, что применение противопаразитарной системы может оказаться бесполезным делом, если вы не пролечите всех членов семьи, включая даже своих домашних питомцев. Средства общего действия В народной медицине гнали глистов, не определяя их вида в организме. Это уже позже медики установили, какие травы или продукты наиболее эффективны против конкретных видов. Поэтому первыми появились глистогонные средства общего действия. Они же больше всего подходят для профилактического приема. Очищайтесь Подробнее... «...Если вы следите за своим здоровьем, то обязательно нужно регулярно проводить очищение от глистов, ведь опасность заражения присутствует повсюду, тем более что в наше время многие заводят в доме не только собак и кошек, но и лисиц, минипигов и других новомодных домашних питомцев. Общение с ними увеличивает риск заражения гельминтами, чему сильно способствуют выгул животных на улице или кормление их сырыми мясом и рыбой. Зная это, я каждый год использую полынь для очищения организма от глистов и других паразитов. Это горькая, но полезная трава не только изгоняет непрошеных гостей, но и улучшает работу органов пищеварения, избавляет от токсинов. Используют полынь следующим образом: высушенные соцветия растирают в ступке и принимают в смеси с сахаром, вареньем или медом. Принимают порошок 3 раза в день за 1,5-2 часа до еды в течение 3 дней. После последнего приема на ночь выпивают слабительное. При приеме травы не забывайте соблюдать дозировку, если ее превысить, то могут наблюдаться побочные явления: рвота, диарея, судороги, утетение дыхания и сердечной деятельности. Для взрослых разовая доза - 5г. В период проведения очищения от глистов я обязательно слежу за стулом: либо делаю клизмы, либо принимаю слабительное, а также перехожу на вегетарианскую пищу, поэтому всегда легко переношу очищение. Провожу его 1-2 раза в год и спокойна, что глистов у меня нет. Приучила к этому уже и детей, и внуков, ведь здоровье закладывается и бережется смолоду». У полыни есть противопоказания - эпилепсия, психические расстройства, гинекологические заболевания, гастрит и язвенная болезнь. Беременным и кормящим женщинам, людям после недавно перенесенного хирургического вмешательства пить любые препараты из этой травы запрещено. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ полынь Подробнее... Настой полыни принимают 2 раза в день - утром и вечером - по 1/4 стакана. Можно разделить их на 4 приема по 2 ст. ложки перед едой. Курс лечения не должен превышать 2 недель, но при необходимости под наблюдением врача очищение организма может продолжаться и месяц. Порошок полыни, в зависимости от возраста, назначают в следующих дозах (суточная норма): детям 10-14 лет - по 1 ч. ложке, подросткам от 15 лет - по 2 ч. ложки, взрослым - по 3 ч. ложки. Детям младше 10 лет давать полынь проблематично из-за ее горького вкуса, но при большой необходимости следует использовать ее уменьшенные дозы - 1 -2 на кончике ножа, в зависимости от веса ребенка, или можно закатывать в хлебный мякиш и давать, как пилюли. Пижма Подробнее... «...Расскажу про одно растение, которов заслуженно называют санитаром кишечника. Это пижма. Однажды она выручила меня, потом так случилось, что моего зятя, а затем и внукам помогла. Впервые я близко познакомился с пижмой, когда у меня обнаружили аскарид - это такие круглые черви, которые живут в кишечнике, а могут даже и в различные органы попасть с током крови, если от них вовремя не избавиться. С помощью этого растения я быстро смог справится с проблемой. ✅ Принимал настой из сухих соцветий пижмы: 1 ст. ложка заливается стаканом кипятка и настаивается до остывания. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день. Курс - 7 дней, потом месяц перерыв, и снова курс надо повторить. После 2 курсов яйца аскарид в анализах у меня больше не обнаруживали, да и по самочувствию понял, что кишечник мой очистился. Второй раз это растение спасло от паразитов моего зятя. Там положение было более серьезное, потому что он умудрился заразиться цепнем. Это очень крупный червь из числа ленточных. Уж не знаю, где он его подцепил, но факт тот, что наотрез отказывался химические таблетки глотать, потому что врач расписал ему, что будет тошнота, головная боль и печени придется нелегко. Зять испугался и сказал, что будет изгонять сам народными способами. Врач ругался, говорил, что он только зря время потеряет, но зять сделал по своему. Он решил, что раз мне ломота пижма, то и ему поможет. Я тоже в этом не сомневался, но все же посоветовался с травником. Тот сказал, что для таких глистов требуется концентрация средства выше и дал рецепт отвара,который способен выгнать даже солитера. ✅ Отвар против ленточных глистов: в состав рецепта входит пижма и кора крушины как слабительное, ведь парализованных глистов надо срочно вывести из организма. Компоненты берутся по 1 ст. ложке и заливаются стаканом крутого кипятка, под закрытой крышкой на медленном огне кипятить 10 минут. Затем отвар оставляют до полного остывания. Порцию делят на 2 приема и пьют утром и вечером. Курс лечения - 4 дня. Зять тоже провел 2 курса (с перерывом в месяц). После первого - вышел один длинный червь, после второго курса уже ничего не было. Перенес зять ядовитое растение легко. И с тех пор у него никаких признаков паразитов в анализах не находили. Еще раз пижма выручила нас, когда внучка в детском садике подцепила остриц (болезнь называется энтеробиоз). С тех пор считаем пижму санитаром кишечника и проводим курс очищения раз в год, принимая ее по первому рецепту, который помог мне от аскарид. Его концентрации хватает для профилактики». С давних времен знахари использовали пижму в противоглистной терапии. Достижение видимого эффекта при избавлении от гельминтов обуславливается тем, что в растении содержится ядовитый компонент туйон, который обладает выраженным токсическим воздействием.

Подробнее... Пижма оказывает мощное глистогонное, противолямблиозное и бактерицидное действие. Эфирное масло пижмы, а точнее туйон в его составе, парализует мускулатуру круглых червей (аскарид, остриц и др.) и способствует полному их выведению из организма. Одинаковыми свойствами обладают как соцветия, так и стебли пижмы, особенно в верхней части. Сухое растение можно приобрести в любой аптеке, а при желании заготовить его самим в экологически чистых зонах. Кроме глистогонного, пижма оказывает и другие целебные действия на организм: ✅ противовоспалительное (воспаление в кишечнике, печени, желчном пузыре всегда присутствует при поражении гельминтами);

✅ устранение спазмов и болевых ощущений, чувства ломоты в суставах;

✅ создание желчегонного эффекта;

✅ стабилизация кислотно-щелочного баланса, борьба с кислотностью;

✅ нормализация температуры тела, которая нередко повышается, если в организме присутствуют паразиты;

✅ активное очищение организма от шлаков и токсинов, продуктов распада, которые образуются вследствие паразитирования глистов. Перед тем как использовать пижму для лечения глистов, необходимо посоветоваться со специалистом. Детям редко рекомендуют это средство, разве что в клизмах от остриц. Беременным пижму принимать запрещено. Профилактика «...Про глистов сейчас большие страсти рассказывают. Я сначала не верила, а потом прониклась. Я представила, что у меня тоже в кишках сидит один такой глист и правит моим организмом... Тогда и решила проводить профилактику от глистов и с этой целью раз в году, осенью, делаю очищение организма, причем для всей семьи, включая детей, потому что им это тоже подходит. Взрослым для профилактики можно пользоваться таким сбором: измельченные цветки пижмы, полыни (по 1 ч. ложке) и чистотела (0,5 ч. ложки) смешать и принимать, запивая водой, по 1 ч. ложке смеси утром натощак и перед сном. Для детей берут этот же сбор, но без чистотела, смешанный в равных пропорциях с медом. С тех пор я спокойна за здоровье моих родных». С противоглистным действием полыни и пижмы вы уже познакомились. Их сочетание в одном рецепте весьма оправдано, тем более для профилактики. Эти горечи усиливают действие друг друга, а значит, концентрация каждого из них может быть меньше. Дополняет эту пару еще и чистотел, о котором стоит сказать пару слов. Особое применение чистотела лечение паразитозов. Растение считается ядовитым, поэтому, если использовать его против гельминтов, важно соблюдать дозировку, иначе можно навредить организму. Опять таки использование его в комплексном рецепте позволяет снизить дозировку. Помимо противоглистного действия, чистотел помогает еще вывести их останки, улучшая деятельность кишечника и печени и повышая иммунитет. Глисты чеснок терпеть не могут Подробнее... «...Чеснок - одно из главных глистогенных средств в народной медицине. Для ослабления сил паразитов можно просто съедать пару зубчиков в день, но есть и более действенные методы. ✅ Чеснок с молоком . Накануне вечером, когда вы решили заняться профилактическими мерами, измельчите головку чеснока. Полученную кашицу положите в стакан теплого кипяченого молока. Оставьте чеснок настаиваться на ночь. Утром настой процедите. пищи 2 раза в день в течение 5 дней. После 3-дневного перерыва лечение повторяют.

. Накануне вечером, когда вы решили заняться профилактическими мерами, измельчите головку чеснока. Полученную кашицу положите в стакан теплого кипяченого молока. Оставьте чеснок настаиваться на ночь. Утром настой процедите. пищи 2 раза в день в течение 5 дней. После 3-дневного перерыва лечение повторяют. ✅ Свечка из чеснока. Для избавления от глистов может использоваться свечка из чеснока, она неглубоко вставляется в задний проход. Старайтесь не повредить тонкую кожицу чеснока во время его очистки, чтобы не слишком раздражать слизистую ануса. С помощью чеснока я дважды в год провожу профилактику от глистов и поэтому могу не беспокоиться, что во мне живут паразиты, ведь они чеснок терпеть не могут». Для глистогонного эффекта особенно важно наличие большого количества серы в чесноке. В нем ученые насчитывают более 100 серосодержащих компонентов. Именно сульфиды дают чесночному соку невероятную силу в борьбе против стафилококков, дизентерийных и тифозных бактерий, бессчетного количества грибков и дрожжевых бактерий, а также паразитов. Чеснок эффективно усиливает активность иммунной системы человека, направленной против гельминтов. ЧЕСНОК, историческая справка Еще в древних египетских папирусах найдены записи, что «чеснок спасает человека от паразитов, пожирающих его изнутри». Зная это, египетский фараон Хеопс приказывал кормить чесноком многотысячную армию рабов, строящих пирамиды. Гиппократ также широко использовал чеснок для изгнания глистов. Английский врач Джерард в 1597 году обнаружил, что чеснок,как сырой, так и прокипяченый в молоке, способствует очищению организма от кишечных паразитов. В 1858 году Луи Пастер выяснил, что чеснок может убивать бактерии. А Альберт Швейцер в 1950 году открыл, что чеснок эффективен против амебной дизентерии.

Гельминты (глисты) - ленточные черви, описторхоз, энтеробиоз: народное лечение, рецепты народной медицины Заражение человека глистами, в зависимости от их вида, может происходить различным путем: от плохо проваренного мяса, из почвы, в которой сохранились личинки и яйца паразитических червей, от домашних животных. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.