Дачные чаи: рецепты, чай «летний», чай с шиповником, чай похмельный

Лето - пора, когда грех не использовать все зеленые листочки, первые ягодки и плоды, чтобы готовить себе витаминные напитки. Про традиционные чаи в это время года мы просто забываем.

Сочетание растительных компонентов может быть различным, но наши любимые - следующие.

Чай из трав «Летний»

✅ Рецепт: по 15 листочков черной смородины и малины, 10 листьев вишни, 2 веточки мяты, 5-7 цветков жасмина или верхушек мяты, 2 л воды. Заварить сбор трав и цветов кипящей водой, накрыть салфеткой и настаивать 10 минут.

Чай с шиповником

✅ Рецепт: 4 части плодов шиповника, 2 части ягод черной смородины, 2 части рябины обыкновенной, 3 части моркови, 1 часть листьев земляники. Заварить смесь сушеных компонентов кипящей водой, дать напитку настояться, затем процедить.

Чай похмельний

✅ А этот рецепт может понравиться мужчинам. Мы его частенько используем, если получился перебор с алкоголем.

Рецепт: 4 ст. ложки плодов шиповника, 1 ст. ложка зверобоя, 2 ст. ложки пустырника, 3 ст. ложки меда, вода. Сушеные плоды шиповника раздробить и растереть, смешать с измельченными травами, залить кипятком и дать настояться. Подавать с медом.

И всем советую в дачный сезон не тратить деньги на покупку чаев, а пользоваться тем, что природа нам дарит. Не забудьте и на зиму насушить витаминов впрок, получите огромную пользу для здоровья.

Шиповник часто используют в русских фиточаях. Это известный кладезь полезных веществ, он чемпион по содержанию витaминa С. Черная смородина и земляника (как листья, так и плоды) также богаты этим важным компонентом, способствующим укреплению иммунитета, заживлению слизистых и снятию воспалительных процессов в организме.

✅ Шиповник содержит бета-каротин, который является предшественником витамина А. Он необходим для сохранения нормального зрения.

Плоды шиповника-превосходят по содержанию каротина хурму, морковь и апельсин. Много в них и витаминов группы В (В1 , В2, РР, В9), Е, рутина, которые регулируют работу нервной и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ витаминов К и D, укрепляющих нашу костную систему, делающих связки более эластичными, омолаживающих соединительную ткань.

Эти же витамины обеспечивают нормальную свертываемость крови и работу почек. Рутин необходим для нормальной работы огромной сети капилляров. Витамин РР (никотиновая кислота) важен для клеточного, липидного обмена, синтеза ряда важных ферментов. Са, К, Р, Мg, Fe, Си, Zn, Мn участвуют в регуляции обменных процессов.

Листья черной смородины, вишни, земляники, малины, мяты, цветы жасмина - это все ароматные витаминные добавки, наиболее часто употребляемые в чаях, они способствуют укреплению защитных сил организма. Мята снимает спазмы и успокаивает.

Ягоды черной смородины, рябины и морковь делают напиток еще болер витаминным и насыщающим минералами. Кроме того, активные вещества ягод рябины убивают грибки и бактерии, нормализуют микрофлору и приводят в норму обмен веществ. Эти чаи можно использовать для похудения и очищения.

Похмельный чай содержит дополнительно лекарственные растения: пустырник и зверобой, которые нейтрализуют токсические вещества и ликвидируют симптомы алкогольного отравления, успокаивают нервную систему, снимают головную боль.

Зеленый чай: в чем польза для здоровья, какой чай полезнее - черный или зеленый, как правильно заваривать И зелёный, и чёрный чай получают из листьев одного и того же чайного куста, однако различными способами. Зелёный чай предварительно часто фиксируется паром температуры 170—180 °C; окисление продолжается не более двух дней, после чего обычно прекращается нагревом (традиционно в горшках, как принято в Китае, или под паром, как принято в Японии) или вообще не проводится. Чай оказывается окислен на 3—12 %. Подробнее...