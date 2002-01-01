Главная / Популярная медицина стр. 99 / Коронавирусная инфекция (COVID-19): причины, эпидемиология, симптомы, проявления, как лечить, препараты, профилактика, рекомендации Коронавирусная инфекция (COVID-19): причины, эпидемиология, симптомы, проявления, как лечить, препараты, профилактика, рекомендации Возникновение и распространение Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. до 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей с крайне редкими летальными исходами.

эпидемия атипичной пневмонии, вызванная коронавирусом SARS-CoV. За период эпидемии в 37 странах зарегистрировано >8000 случаев, из них 774 со смертельным исходом. С 2004 г. новых случаев не зарегистрировано

появился коронавирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Циркулирует по н.в. Зарегистрировано 2519 случаев заболеваний, из них более 866 со смертельным исходом.

появился коронавирус SARS-CoV-2, первоначальный источник инфекции не установлен. Первые случаи заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов в г. Ухань (провинция Хубэй, КНР). В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Установлена роль инфекции, вызванной SARS-CoV-2, как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи Пути передачи воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре)

воздушно-пылевой

контактный Факторы передачи воздух,

пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом Коронавирус SARS-CoV-2: что это? Представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к линии Beta-CoV B семейства Coronaviridae; II группа патогенности (как SARS-CoV и MERS- CoV) Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS в настоящее время отсутствуют CoV Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и возможноповторное заражение Определение случая Подозрительный

наличие клинических проявлений ОРВИ, бронхита, пневмонии в сочетании с эпид.анамнезом

Вероятный

наличие клинических проявлений ОРДС, тяжелой пневмонии, в сочетании с эпид.анамнезом

Подтвержденный

Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР вне зависимости от клинических проявлений Эпидемиологический анамнез посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по COVID - 19 стран и регионов, главным образом, КНР, Италия, Южная Корея, Иран; тесные контакты за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS - CoV -2, которые в последующем заболели; тесные контакты за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID -19 Диагностика COVID-19 Диагноз устанавливается на основании клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований Инструментальная диагностика ✔ КТ легких (при отсутствии возможности - обзорная рентгенография органов грудной клетки); ✔ экг. Подробная оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза Физикальное обследование: ✔ оценка слизистых оболочек верхних дыхательных путей; ✔ аускультация и перкуссия легких; ✔ пальпация лимфатических узлов; ✔ исследование органов брюшной полости с определением размеров печени и селезенки; ✔ термометрия. Лабораторная диагностика общая ✔ общий анализ крови; ✔ биохимический анализ крови; ✔ исследование уровня С-реактивного белка; ✔ пульсоксиметрия. + пациентам с ОДН: ✔ исследование газов артериальной крови; ✔ коагулограмма. специфическая ✔ выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР. Когда госпитализировать? есть подозрение HaCOVID-19 > госпитализация в инфекционную больницу/отделение независимо от тяжести состояния больного

> госпитализация в инфекционную больницу/отделение независимо от тяжести состояния больного нет подозрения HaCOVID-19 > решение о госпитализации зависит от степени тяжести состояния и вероятного другого диагноза Когда выписывать пациента? Выписка пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при отсутствии клинических проявлений болезни и получении двукратного отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 1 дня Клинические особенности COVID-19 Инкубационный период от 2 до 14 суток Формы COVID-19: легкая, средняя, тяжелая Клинические симптомы >90% повышение температуры тела

80% кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)

55% одышка*

44% миалгии и утомляемость >20% ощущение заложенности в грудной клетке *наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения Клинические проявления ✔ ОРВИ легкого течения ✔ Пневмония, в т.ч. с ОДН ✔ ОРДС ✔ Сепсис ✔ Септический шок Лечение COVID-19 Этиотропное по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, выделяют препараты этиологической направленности (как правило, использованных в комбинации): ✔ лопинавир+ритонавир;

✔ рибавирин;

✔ препараты интерферонов Опубликованные на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если возможная польза для пациента превысит риск. Патогенетическое ✔ достаточное количество жидкости; при выраженной интоксикации показаны энтеросорбенты

✔ инфузионная терапия под контролем состояния у пациентов в тяжелом состоянии (с осторожностью)

✔ для профилактики отека мозга, легких целесообразно проводить инфузионную терапию на фоне форсированного диуреза

✔ мукоактивные препараты с целью улучшения отхождения мокроты

✔ бронхолитическая ингаляционная терапия бронхообструктивного синдрома Симптоматическое ✔ купирование лихорадки

✔ комплексная терапия ринита / ринофарингита

✔ комплексная терапия бронхита Жаропонижающие назначают при температуре выше 38,0°С. При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии (особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях ритма) жаропонижающие используют и при более низких цифрах. Наиболее безопасными препаратами являются ибупрофен и парацетамол. Антибактериальная терапия COVID-19 Выбор антибиотиков и способ их введения осуществляется на основании: тяжести состояния пациента,

анализе факторов риска встречи с реэистентными микроорганизмами (предшествующий прием антибиотиков, сопутствующие заболевания, и др.);

результатов микробиологической диагностики У пациентов в критическом состоянии целесообразно стартовое назначение одного из антибиотиков: ✔ защищенных аминопенициллинов;

✔ цефтаролина фосамила;

✔ «респираторных» фторхинолонов; Бета-лактамные антибиотики должны назначаться в комбинации с макролидами для внутривенного введения При отсутствии положительной динамики в течение заболевания, при доказанной стафилококковой инфекции (при выявлении стафилококков, устойчивых к метицилину) целесообразно применение препаратов, обладающих высокой антистафилококковой и антипневмококковой активностью: ✔ линезолид;

✔ ванкомицин Принципы терапии неотложных состояний COVID-19 Инфузионная терапия Гипотонические кристаллоидные растворы, растворы на основе крахмала не рекомендуются к применению. Необходимо вести пациентов в нулевом или небольшом отрицательном балансе НИВЛ При отсутствии эффекта от первичной респираторной терапии – оксигенотерапии, начальной тактикой допускается НИВЛ; альтернативной НИВЛ также может служить высокоскоростной назальный поток ИВЛ Проводится при неэффективности НИВЛ—- гипоксемии, метаболическом ацидозе или отсутствии увеличения индекса PaO2/FiO2 в течение 2 часов, высокой работе дыхания ЭКМО Основным показанием является ОРДС средней тяжести и тяжелого течения с длительностью проведения любой ИВЛ не более 5 суток. Септический шок Незамедлительная внутривенная инфузионная терапия кристаллоидными растворами (30 мл/кг, инфузия 1 литра раствора в течение 30 мин. или ранее) Показания для перевода в ОРИТ (достаточно одного из критериев) Нарастающая и выраженная одышка;

Цианоз;

Частота дыхания > 30 в минуту;

Сатурация SpO2 < 90%;

Артериальное давление АДсист < 90 мм рт. ст.;

Шок (мраморность конечностей, акроцианоз, холодные конечности, симптом замедленного сосудистого пятна (>3 сек), лактат более 3 ммоль/л);

Дисфункция центральной нервной системы (оценка по шкале комы Глазго менее 15 баллов);

Острая почечная недостаточность (мочеотделение < 0,5 мл/кг/ч в течение 1 часа или повышение уровня креатинина в два раза от нормального значения);

Печеночная дисфункция (увеличение содержания билирубина выше 20 мкмоль/л в течение 2-х дней или повышение уровня трансаминаз в два раза и более от нормы);

Коагулопатия (число тромбоцитов < 100 тыс./мкл или их снижение на 50% от наивысшего значения в течение 3-х дней). Специфика лечения COVID-19 у беременных, рожениц и родильниц Этиотропное В настоящее время не разработано. В качестве этиотропной терапии возможно назначение противовирусных препаратов с учетом их эффективности против нового коронавируса по жизненным показаниям. Назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно в случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. Рибавирин и рекомбинантный интерферон бета-1b противопоказаны к применению во время беременности. Патогенетическое ✔ Жаропонижающим препаратом первого выбора является парацетамол;

✔ В 1 и II триместрах может быть назначен ибупрофен и или целекоксиб (но в III триместре они противопоказаны). Симптоматическое ✔ Возможно применение муколитических средств и бронходилататоров

✔ Необходима адекватная респираторная поддержка Акушерская тактика При тяжелом и среднетяжелом течении заболевания до 12 нед. гестации в связи с высоким риском перинатальных осложнении рекомендуется прерывание беременности после излечения инфекционного процесса. При невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери показано досрочное родоразрешение путем операции кесарева сечения. Специфика лечения COVID-19 у детей Этиотропное: В настоящее время не разработано. Назначение противовирусных препаратов может основываться на данных об их эффективности при лечении ОРВИ, вызванных коронавирусами. Назначение других противовирусных средств в каждом случае должно быть обоснованно коллегиально врачом-инфекционистом и врачом-педиатром Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, обусловленные SARS-CoV-2, не позволяют объективно оценить особенности заболевания Патогенетическое • В начальном (лихорадочном) периоде болезни проведение дезинтоксикационной, антиоксидантной терапии;

• Введение излишней жидкости парентерально, особенно изотонического раствора хлорида натрия, чревато опасностью развития отека легких и мозга, ОРДС;

• Общее количество жидкости, вводимой парентерально, должно применяться из расчета по физиологической потребности;

• Коррекция электролитных нарушений препаратами калия, глюконат кальция 10%. Симптоматическое • Противокашлевые, муколитические и отхаркивающие препараты при развитии трахеита, бронхита, пневмонии;

• Антиконгестанты при развитии ринита;

• Жаропонижающие препаратов, в т.ч. НПВС (парацетамол, ибупрофен, метамизол натрия), спазмолитики при фебрильном повышении температуры. Профилактика коронавирусной инфекции Меры неспецифической профилактики, направленные на: Источник инфекции

• Изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара;



• Назначение этиотропной терапии

Подробнее... Механизм передачи

• Соблюдение правил личной гигиены



• Использование одноразовых медицинских масок, использование СИЗ для медработников;



• Проведение дезинфекционных мероприятий;



• Утилизация мед. отходов класса В;



• Транспортировка больных специальным транспортом

Контингент

• Элиминационная терапия («промывка» носа р-ром NaCI)



• Местное использование лекарств, обладающих барьерными функциями;



• Своевременное обращение в медицинские организации при появлении симптомов Специфическая профилактика В настоящее время средства специфической профилактики COVID-19 не разработаны Медикаментозная профилактика для взрослых интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа

для беременных только интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа 2b Профилактика распространения COVID-19 в медицинских организациях Транспортировка пациента • Пациентов с подозрением или подтверждённым COVID-19 необходимо госпитализировать в инфекционный стационар, доставка осуществляется специализированным транспортом

• Персонал и водитель, контактирующие с больными COVID-19 (при подозрении на инфекцию) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты:

^ шапочки,



^ противочумные (хирургические) халаты,



^ респираторы (класса FFP2 и выше),



^ защитные очки или экраны.

• Транспорт и предметы, использованные при транспортировании, обеззараживаются на территории мед. организации на специально оборудованной площадке со стоком и ямой. Дезинфицирование • Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания и прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя, включает в себя:

^ меры гигиены,



^ частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками,



^ регулярное проветривание помещений,



^ проведение влажной уборки.

• В кладовой одежда больного хранится в индивидуальных мешках, сложенных в баки или полиэтиленовые мешки.

• Медицинские отходы, в т.ч. биологические выделения пациентов, утилизируются в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, применяемыми к отходам класса В.

Коронавирусная инфекция. Тяжелый острый респираторный синдром. Ближневосточный респираторный синдром Коронавирус человека (Coronaviridae, Coronavirus) был выделен в 1965 г. D. Tyrrell и M. Bynoe от больных с гриппоподобными симптомами. Согласно современной таксономической классификации все известные коронавирусы человека и животных разделены на четыре рода: Alla-, Beta-, Gamna- и Delta-coronavirus. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.