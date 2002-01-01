Коронавирусная инфекция (COVID-19): причины, эпидемиология, симптомы, проявления, как лечить, препараты, профилактика, рекомендации
Возникновение и распространение
Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных.
- до 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей с крайне редкими летальными исходами.
- эпидемия атипичной пневмонии, вызванная коронавирусом SARS-CoV. За период эпидемии в 37 странах зарегистрировано >8000 случаев, из них 774 со смертельным исходом. С 2004 г. новых случаев не зарегистрировано
- появился коронавирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Циркулирует по н.в. Зарегистрировано 2519 случаев заболеваний, из них более 866 со смертельным исходом.
- появился коронавирус SARS-CoV-2, первоначальный источник инфекции не установлен. Первые случаи заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов в г. Ухань (провинция Хубэй, КНР). В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Установлена роль инфекции, вызванной SARS-CoV-2, как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи
Пути передачи
- воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре)
- воздушно-пылевой
- контактный
Факторы передачи
- воздух,
- пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом
Коронавирус SARS-CoV-2: что это?
Представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к линии Beta-CoV B семейства Coronaviridae; II группа патогенности (как SARS-CoV и MERS- CoV)
Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно
Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS в настоящее время отсутствуют CoV
Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и возможноповторное заражение
Определение случая
- Подозрительный
- наличие клинических проявлений ОРВИ, бронхита, пневмонии в сочетании с эпид.анамнезом
- Вероятный
- наличие клинических проявлений ОРДС, тяжелой пневмонии, в сочетании с эпид.анамнезом
- Подтвержденный
- Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР вне зависимости от клинических проявлений
Эпидемиологический анамнез
- посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по COVID - 19 стран и регионов, главным образом, КНР, Италия, Южная Корея, Иран;
- тесные контакты за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS - CoV -2, которые в последующем заболели;
- тесные контакты за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID -19
Диагностика COVID-19
Диагноз устанавливается на основании клинического обследования, данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований
- Инструментальная диагностика
- ✔ КТ легких (при отсутствии возможности - обзорная
- рентгенография органов грудной клетки);
- ✔ экг.
- Подробная оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза
- Физикальное обследование:
- ✔ оценка слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
- ✔ аускультация и перкуссия легких;
- ✔ пальпация лимфатических узлов;
- ✔ исследование органов брюшной полости с определением
- размеров печени и селезенки;
- ✔ термометрия.
- Лабораторная диагностика общая
- ✔ общий анализ крови;
- ✔ биохимический анализ крови;
- ✔ исследование уровня С-реактивного белка;
- ✔ пульсоксиметрия.
- + пациентам с ОДН:
- ✔ исследование газов артериальной крови;
- ✔ коагулограмма.
- специфическая
- ✔ выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР.
Когда госпитализировать?
- есть подозрение HaCOVID-19 > госпитализация в инфекционную больницу/отделение независимо от тяжести состояния больного
- нет подозрения HaCOVID-19 > решение о госпитализации зависит от степени тяжести состояния и вероятного другого диагноза
Когда выписывать пациента?
Выписка пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при отсутствии клинических проявлений болезни и получении двукратного отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 1 дня
Клинические особенности COVID-19
Инкубационный период от 2 до 14 суток
Формы COVID-19: легкая, средняя, тяжелая
Клинические симптомы
- >90% повышение температуры тела
- 80% кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
- 55% одышка*
- 44% миалгии и утомляемость >20% ощущение заложенности в грудной клетке
*наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения
Клинические проявления
- ✔ ОРВИ легкого течения
- ✔ Пневмония, в т.ч. с ОДН
- ✔ ОРДС
- ✔ Сепсис
- ✔ Септический шок
Лечение COVID-19
Этиотропное
по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, выделяют препараты этиологической направленности (как правило, использованных в комбинации):
- ✔ лопинавир+ритонавир;
- ✔ рибавирин;
- ✔ препараты интерферонов
Опубликованные на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если возможная польза для пациента превысит риск.
Патогенетическое
- ✔ достаточное количество жидкости; при выраженной интоксикации показаны энтеросорбенты
- ✔ инфузионная терапия под контролем состояния у пациентов в тяжелом состоянии (с осторожностью)
- ✔ для профилактики отека мозга, легких целесообразно проводить инфузионную терапию на фоне форсированного диуреза
- ✔ мукоактивные препараты с целью улучшения отхождения мокроты
- ✔ бронхолитическая ингаляционная терапия бронхообструктивного синдрома
Симптоматическое
- ✔ купирование лихорадки
- ✔ комплексная терапия ринита / ринофарингита
- ✔ комплексная терапия бронхита
Жаропонижающие назначают при температуре выше 38,0°С.
При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии (особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях ритма) жаропонижающие используют и при более низких цифрах. Наиболее безопасными препаратами являются ибупрофен и парацетамол.
Антибактериальная терапия COVID-19
Выбор антибиотиков и способ их введения осуществляется на основании:
- тяжести состояния пациента,
- анализе факторов риска встречи с реэистентными микроорганизмами (предшествующий прием антибиотиков, сопутствующие заболевания, и др.);
- результатов микробиологической диагностики
У пациентов в критическом состоянии целесообразно стартовое назначение одного из антибиотиков:
- ✔ защищенных аминопенициллинов;
- ✔ цефтаролина фосамила;
- ✔ «респираторных» фторхинолонов;
Бета-лактамные антибиотики должны назначаться в комбинации с макролидами для внутривенного введения
При отсутствии положительной динамики в течение заболевания, при доказанной стафилококковой инфекции (при выявлении стафилококков, устойчивых к метицилину) целесообразно применение препаратов, обладающих высокой антистафилококковой и антипневмококковой активностью:
- ✔ линезолид;
- ✔ ванкомицин
Принципы терапии неотложных состояний COVID-19
Инфузионная терапия
Гипотонические кристаллоидные растворы, растворы на основе крахмала не рекомендуются к применению. Необходимо вести пациентов в нулевом или небольшом отрицательном балансе
НИВЛ
При отсутствии эффекта от первичной респираторной терапии – оксигенотерапии, начальной тактикой допускается НИВЛ; альтернативной НИВЛ также может служить высокоскоростной назальный поток
ИВЛ
Проводится при неэффективности НИВЛ—- гипоксемии, метаболическом ацидозе или отсутствии увеличения индекса PaO2/FiO2 в течение 2 часов, высокой работе дыхания
ЭКМО
Основным показанием является ОРДС средней тяжести и тяжелого течения с длительностью проведения любой ИВЛ не более 5 суток.
Септический шок
Незамедлительная внутривенная инфузионная терапия кристаллоидными растворами (30 мл/кг, инфузия 1 литра раствора в течение 30 мин. или ранее)
Показания для перевода в ОРИТ (достаточно одного из критериев)
- Нарастающая и выраженная одышка;
- Цианоз;
- Частота дыхания > 30 в минуту;
- Сатурация SpO2 < 90%;
- Артериальное давление АДсист < 90 мм рт. ст.;
- Шок (мраморность конечностей, акроцианоз, холодные конечности, симптом замедленного сосудистого пятна (>3 сек), лактат более 3 ммоль/л);
- Дисфункция центральной нервной системы (оценка по шкале комы Глазго менее 15 баллов);
- Острая почечная недостаточность (мочеотделение < 0,5 мл/кг/ч в течение 1 часа или повышение уровня креатинина в два раза от нормального значения);
- Печеночная дисфункция (увеличение содержания билирубина выше 20 мкмоль/л в течение 2-х дней или повышение уровня трансаминаз в два раза и более от нормы);
- Коагулопатия (число тромбоцитов < 100 тыс./мкл или их снижение на 50% от наивысшего значения в течение 3-х дней).
Специфика лечения COVID-19 у беременных, рожениц и родильниц
Этиотропное
В настоящее время не разработано. В качестве этиотропной терапии возможно назначение противовирусных препаратов с учетом их эффективности против нового коронавируса по жизненным показаниям.
Назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно в случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.
Рибавирин и рекомбинантный интерферон бета-1b противопоказаны к применению во время беременности.
Патогенетическое
- ✔ Жаропонижающим препаратом первого выбора является парацетамол;
- ✔ В 1 и II триместрах может быть назначен ибупрофен и или целекоксиб (но в III триместре они противопоказаны).
Симптоматическое
- ✔ Возможно применение муколитических средств и бронходилататоров
- ✔ Необходима адекватная респираторная поддержка
Акушерская тактика
При тяжелом и среднетяжелом течении заболевания до 12 нед. гестации в связи с высоким риском перинатальных осложнении рекомендуется прерывание беременности после излечения инфекционного процесса.
При невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери показано досрочное родоразрешение путем операции кесарева сечения.
Специфика лечения COVID-19 у детей
Этиотропное: В настоящее время не разработано.
Назначение противовирусных препаратов может основываться на данных об их эффективности при лечении ОРВИ, вызванных коронавирусами.
Назначение других противовирусных средств в каждом случае должно быть обоснованно коллегиально врачом-инфекционистом и врачом-педиатром
Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, обусловленные SARS-CoV-2, не позволяют объективно оценить особенности заболевания
Патогенетическое
- • В начальном (лихорадочном) периоде болезни проведение дезинтоксикационной, антиоксидантной терапии;
- • Введение излишней жидкости парентерально, особенно изотонического раствора хлорида натрия, чревато опасностью развития отека легких и мозга, ОРДС;
- • Общее количество жидкости, вводимой парентерально, должно применяться из расчета по физиологической потребности;
- • Коррекция электролитных нарушений препаратами калия, глюконат кальция 10%.
Симптоматическое
- • Противокашлевые, муколитические и отхаркивающие препараты при развитии трахеита, бронхита, пневмонии;
- • Антиконгестанты при развитии ринита;
- • Жаропонижающие препаратов, в т.ч. НПВС (парацетамол, ибупрофен, метамизол натрия), спазмолитики при фебрильном повышении температуры.
Профилактика коронавирусной инфекции
Меры неспецифической профилактики, направленные на:
- Источник инфекции
- • Изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара;
- • Назначение этиотропной терапии
- Механизм передачи
- • Соблюдение правил личной гигиены
- • Использование одноразовых медицинских масок, использование СИЗ для медработников;
- • Проведение дезинфекционных мероприятий;
- • Утилизация мед. отходов класса В;
- • Транспортировка больных специальным транспортом
- Контингент
- • Элиминационная терапия («промывка» носа р-ром NaCI)
- • Местное использование лекарств, обладающих барьерными функциями;
- • Своевременное обращение в медицинские организации при появлении симптомов
Специфическая профилактика
В настоящее время средства специфической профилактики COVID-19 не разработаны
Медикаментозная профилактика
- для взрослых интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа
- для беременных только интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа 2b
Профилактика распространения COVID-19 в медицинских организациях
Транспортировка пациента
- • Пациентов с подозрением или подтверждённым COVID-19 необходимо госпитализировать в инфекционный стационар, доставка осуществляется специализированным транспортом
- • Персонал и водитель, контактирующие с больными COVID-19 (при подозрении на инфекцию) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты:
- ^ шапочки,
- ^ противочумные (хирургические) халаты,
- ^ респираторы (класса FFP2 и выше),
- ^ защитные очки или экраны.
- • Транспорт и предметы, использованные при транспортировании, обеззараживаются на территории мед. организации на специально оборудованной площадке со стоком и ямой.
Дезинфицирование
- • Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания и прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя, включает в себя:
- ^ меры гигиены,
- ^ частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками,
- ^ регулярное проветривание помещений,
- ^ проведение влажной уборки.
- • В кладовой одежда больного хранится в индивидуальных мешках, сложенных в баки или полиэтиленовые мешки.
- • Медицинские отходы, в т.ч. биологические выделения пациентов, утилизируются в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, применяемыми к отходам класса В.
Коронавирусная инфекция. Тяжелый острый респираторный синдром. Ближневосточный респираторный синдром
Коронавирус человека (Coronaviridae, Coronavirus) был выделен в 1965 г. D. Tyrrell и M. Bynoe от больных с гриппоподобными симптомами. Согласно современной таксономической классификации все известные коронавирусы человека и животных разделены на четыре рода: Alla-, Beta-, Gamna- и Delta-coronavirus.
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