Коронавирус COVID-19: мифы и факты

Миф: COVID-19 подобен гриппу.

Симптомы часто похожи, но есть ключевые отличия:

- грипп: индекс передачи инфекции 1.2, смертность 0,1%, есть регулярно обновляемая вакцина, научное понимание на высоком уровне,

- COVID--19: индекс передачи инфекции 2-4, смертность 3%, вакцины нет, знания крайне ограниченные.

Вывод: коронавирус гораздо заразнее и смертоноснее гриппа, вакцины нет, он крайне непредсказуем.

Миф: Если у вас насморк, у вас не может быть COVID-19.

Нелепое утверждение, в реальном мире всегда есть различия в симптомах между разными людьми.

Миф: Дезинфицирующее средство для рук лучше, чем мыло и вода.

Ложь. Напротив, мыло расщепляет жирную оболочку вируса.Чтобы дезинфицирующее средство для рук было эффективным, оно должно содержать не менее 60% этанола.

Миф: Я молод и здоров, если у меня будет коронавирус, у меня все будет хорошо.

Многие молодые действительно не нуждаются в госпитализации, но среди них есть случаи тяжелого течения COVID-19. Более 50% поступивших в отделения интенсивной терапии во Франции были моложе 60 лет.

Факты

Факт: Следует избегать ибупрофена у пациентов с COVID-19. Lancet опубликовал статью, связывающую повышенные уровни АПФ2, используемые коронавирусом для проникновения в клетки-мишени с COVID-19. В этой области необходимы дополнительные исследования, но на данный момент ВОЗ рекомендовала избегать ибупрофена при COVID-19 и вместо него использовать парацетамол. Это также может быть аргументом в пользу отказа от ингибиторов АПФ, используемых для контроля артериального давления, но Европейское общество кардиологов рекомендует продолжать их использование. Что касается меня, я давал реакцию на сей счет в моем видео "Эти лекарства от гипертонии во время коронавирусной пандемии очень опасны и их надо заменить" и считаю полезным на время эпидемии не отменить их, но заменить на антигипертензивные препараты других классов.

Факт: медицинские работники на переднем крае делают все возможное. Будьте терпеливы, честны и любезны с ними в эти трудные времена.

Факт: Паника с запасаем продуктами вредна, она лишает уязвимых людей жизненных потребностей. Не делайте этого.

Факт: Ученые наблюдают над развитом пандемии, и лучшие модели оказания помощи имплементируются. Избегайте крупных мероприятий, общественных мест, таких как спортивные залы, церкви и т. д. Если не соблюдать самоизоляции, развитие процесса будет неконтролируемым как в Италии, где уже более 30 000 случаев заболевания и более 2500 погибших. Сингапур или Южная Корея, в которых люди следовали правилам социального дистанцирования, инфекция резко пошла на спад. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно, даже если чувствуете себя прекрасно. Оставайтесь дома, если это не абсолютно необходимо. Часто мойте руки с мылом и водой. Не прикасайтесь к своему лицу.

Нам необходимо принимать обоснованные, основанные на фактических данных решения для борьбы с пандемией. Она создает серьезные риски для здоровья населения, если не принимать ее всерьез, но мы можем многое сделать для их смягчения.

Коронавирус и бронхиальная астма

Многие страдают астмой и вынуждены принимать кортикостероиды, нередко не только ингаляционные, но и пероральные. За окном весна, в воздушный бассейн выплескивается все больше пыльцевых аллергенов, и риски обострения, утяжеления астмы многократно возрастают.

В мире пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в разгаре, число заболевших растет стремительно, системы здравоохранения многих стран оказались неготовыми, задыхаются в прямом смысле. Всемирная организация здравоохранения, другие институты общественного здоровья в связи с пандемией COVID-19 рекомендуют избегать кортикостероидов.

Рекомендации понятны - кортикостероиды ослабляют иммунитет.

Это же вызывает тревогу страдающих астмой, они в растерянности, как поступать. Пациенты с астмой перед лицом опасности COVID-19 не должны прекращать прием стероидов.

Оптимально контролируемая астма является первым оружием в борьбе с инфекцией, и если без кортикостероидов не обойтись, они должны оставаться с схемах лечения. Специалисты по астме подчеркивают, что страдающие должны продолжать использовать свои профилактические ингаляторы во время этой пандемии.

Последнее, что мы хотим, говорят они, это чтобы пациенты прекратили прием лекарств и астма перешла в фазу обострения. Из имеющегося опыта при обычном гриппе ненадлежащий контроль над симптомами астмы приводит к госпитализации пациентов в отделения интенсивной терапии и повышению риска смерти.

Нет доказательств, что совет должен быть другим для COVID-19, заключают эксперты. Самое важное для страдающего астмой в избежании осложнений любой вирусной респираторной инфекции, включая COVID-19, состоит в контроле самой астмы.

Потому если астма, перед опасностью COVID-19 оставайтесь на стероидах, но обязательно под контролем врача.

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