Чай и чаепитие: традиция славянского народа, рецепты приготовления, черный чай и чай с молоком в чем польза для здоровья

В северных странах всегда были в почете различные горячие напитки: чаи из трав и сбитни, а также безалкогольные горячие меды.

Чаепитие - давняя традиция славянского народа, ставшая своеобразным символом гостеприимства. Но чаи пили также и в лечебных целях.

Самый известный атрибут чайного стола - самовар. Первое устройство, которое само варило воду на углях, появилось в России в XVIII веке и сразу завоевало популярность. Вода в самоваре не только кипятилась, но и долго оставалась горячей, а заварной чайник, в котором, собственно, и готовили, чай и травы, помещался наверху, над паром, что также на давало возможности долго остывать.

Таким образом чаепитие могло продолжаться часами, и чай все время оставался горячим.

До того как китайский чай (черный байховый, зеленый, красный, белый) попал в нашу страну, в народе был популярен чай копорский. Позднее предприимчивые купцы ловко подмешивали в дорогую иностранную заварку более дешевую - из кипрея.

Когда черный байховый чай стал завоевывать признание в России, появилось много рецептов на его основе. Хотя чисто травяные чаи тоже не забывают и в последнее время готовят все чаще.

Секрет популярности фиточаев, приготовляемых из листьев, цветков и плодов лесных, луговых и садовых растений, - в их неповторимом вкусе, тонком и изысканном аромате, лечебных свойствах.

Для приготовления фиточаев на Руси чаще использовались 2-3-компонентные составы: мята и ромашка, мята и листья земляники или черной смородины, душица и мята, листья яблони и земляники, клубники и малины, кипрея и вишни или яблони, чабреца и боярышника или зверобоя, первоцвета и таволги, таволги и мелиссы, ежевики и зверобоя, душицы и зверобоя или шиповника, чабреца и земляники или малины и др. Но самые вкусные и ароматные - фиточаи, состоящие из 4-5 и более компонентов. Рецептов приготовления таких чаев множество.

Рецепты приготовления чая

Самыми любимыми рецептами делюсь со всеми, кому это интересно.

Черный чай с пряностями

✅ Черный чай с пряностями: 3 ч. ложки чая, 0,5 л воды, 2 бутона гвоздики, кусочек имбирного корня, молоко и сахар по вкусу. В воду опустить гвоздику и кусочек имбирного корня и довести до кипения. Снять с огня, всыпать чай, через 5 минут процедить. Добавить по вкусу горячее молоко и сахар.

Ароматизированный чай

✅ Ароматизированный чай: по 2 ч. ложки сушеной мяты, смородиновых листьев, крупнолистового черного чая. Заварочный чайник на 0,5 л ополоснуть кипятком, всыпать измельченные листья. Добавить в него крупнолистовой чай, залить кипятком, накрыть салфеткой и настаивать 2-3 минуты.

Яблочный чай с пряностями

✅ Яблочный чай с пряностями: яблоки нарезать маленькими кусочками (на 0,5 л чая -150 г), смешать с медом и оставить на 30 минут. Заварить черный чай из расчета 2 ч. ложки на стакан, положив в заварочный чайник по вкусу корицу, мускатный орех. Разложить яблоки по чашкам и разлить заварившийся чай.

Чай с соком

✅ Чай с соком: 250 мл фруктово-ягодного сока (сиропа), 750 мл горячего крепкого чая, сахар по вкусу. Фруктово-ягодные соки (яблочный, абрикосовый, ананасовый, черничный и др.) долить крепким горячим чаем. Добавить сахар по вкусу.

Как видите, разнообразие рецептов безгранично, просто не бойтесь экспериментировать!

Черный чай, в чем польза для здоровья

Большинство людей не могут представить себе жизнь без чашечки чая. Выбор разнится, в зависимости от сорта продукта. Как показывает практика, любителей черного чая больше.

Хороший черный чай содержит внушительное количество полезных микроэлементов и биологически активных веществ: кофеин, танины (повышают защитные функции организма против инфекций, снимают воспаления), каротин, рибофлавин, тиамин, никотиновую кислоту, пантотеновую кислоту (участвует в холестериновом обмене), рутин (укрепляет сосуды), калий, фтор (оздоравливает десны и укрепляет эмаль зубов), филлохинол - витамин бодрости и молодости (витамин К улучшает свертываемость крови, успокаивает нервную систему, способствует снабжению клеток энергией, укреплению и минерализации костной ткани, регенерации кожного покрова, обладает антибиотическими и болеутоляющими свойствами; он регулирует количество сахара в крови, ускоряет усвоение кальция и усиливает действие витамина D, выводит ядовитые токсины из печени, спасая органы и ткани).

Чайные традиции пришли к нам из древнего Китая, и о пользе черного или зеленого чая на Востоке известно уже не одну тысячу лет.

Высокое содержание антиоксидантов в напитке защищает организм от инфекций и замедляет процессы старения. В Китае считается, что регулярное употребление чая хорошего качества предупреждает раннее развитие атеросклероза.

Хороший чай доставляет удовольствие, поднимает настроение, а за счет тонизирующего действия противостоит сезонным депрессиям, помогает справиться с неврозами. Это прекрасное средство, снимающее усталость, воздействует на мозговую деятельность и способствует быстрому усвоению информации.

⚠ Черный чай приводит организм в тонус и бодрит не хуже, чем кофе, но без побочных эффектов воздействия на печень.

⚠ Кофеин чая работает также без компонента, запускающего мигрень, он подавляет причины возникновения мигрени посредством расширения капилляров мозга. И если кофе далеко не всем показан при головной боли (часто усиливает ее даже при понижении давления) и совершенно противопоказан при мигрени, то хороший свежезаваренный чай помогает практически от любой головной боли, даже при повышении артериального давления. А для гипотоников - это просто спасение.

⚠ Доказано положительное воздействие напитка на сердечно-сосудистую систему. Чай предупреждает возникновение инсультов.

⚠ Помимо всего, черный чай прекрасно очищает организм от вредных веществ и шлаков, в частности, обладает мочегонным эффектом, очищая почки.

⚠ Британские ученые выяснили, что систематическое употребление чая уменьшает реакцию на стресс. Немаловажным фактором остается то, что напиток довольно эффективно предупреждает развитие катаракты.

⚠ Черный чай нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Благодаря высокому содержанию рутина и каротина, он улучшает кровообращение в капиллярах, активно участвуя в образовании внутреннего слоя сосудов - эндотелия.

⚠ Также чай содержит довольно редкий фермент кверцетин, противостоящий возникновению тромбов.

⚠ Кроме того, чай является отличным средством против множества болезнетворных микроорганизмов и укрепляет десны за счет танина. Продукт хорошо справляется с неприятным запахом изо рта. Полоскания чаем настоятельно рекомендуется проводить курильщикам.

⚠ В Китае черный чай считается отличным средством долголетия. Различные добавки могут разнообразить вкус чая, а также усилить его полезные свойства. Так, чай с корицей или имбирем убивает болезнетворные бактерии, его очень полезно употреблять в холодное время года, во время простуды, а мята снимает спазмы и головную боль, ее рекомендуют при мигрени.

Чай с молоком, в чем польза для здоровья

Чай с молоком рекомендуется употреблять тем, кто не может пить натуральное молоко из-за проблем с его усвоением в чистом виде. Комбинированный напиток без труда усваивается организмом и не вызывает ощущения дискомфорта, тяжести в желудке.

Молоко в терпком чае нейтрализует часть кофеина, поэтому напиток тонизирует, но не возбуждает нервную систему, его рекомендуют людям, страдающим депрессиями и нервными расстройствами, постоянными стрессами.

Специалисты настоятельно рекомендуют употреблять чай с молоком при пониженных защитных функциях организма. Богатый витаминизированный состав напитка укрепит иммунную систему в целом, а также промоет почки, потому что обладает выраженным мочегонным эффектом.

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