Чай и чаепитие

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Чай и чаепитие: традиция славянского народа, рецепты приготовления, черный чай и чай с молоком в чем польза для здоровья

Чай и чаепитие: традиция славянского народа, рецепты приготовления, черный чай и чай с молоком в чем польза для здоровья

В северных странах всегда были в почете различные горячие напитки: чаи из трав и сбитни, а также безалкогольные горячие меды.

Чаепитие - давняя традиция славянского народа, ставшая своеобразным символом гостеприимства. Но чаи пили также и в лечебных целях.

Самый известный атрибут чайного стола - самовар. Первое устройство, которое само варило воду на углях, появилось в России в XVIII веке и сразу завоевало популярность. Вода в самоваре не только кипятилась, но и долго оставалась горячей, а заварной чайник, в котором, собственно, и готовили, чай и травы, помещался наверху, над паром, что также на давало возможности долго остывать.

Таким образом чаепитие могло продолжаться часами, и чай все время оставался горячим.

иван чай

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До того как китайский чай (черный байховый, зеленый, красный, белый) попал в нашу страну, в народе был популярен чай копорский. Позднее предприимчивые купцы ловко подмешивали в дорогую иностранную заварку более дешевую - из .

Когда черный байховый чай стал завоевывать признание в России, появилось много рецептов на его основе. Хотя чисто травяные чаи тоже не забывают и в последнее время готовят все чаще.

Секрет популярности фиточаев, приготовляемых из листьев, цветков и плодов лесных, луговых и садовых растений, - в их неповторимом вкусе, тонком и изысканном аромате, лечебных свойствах.

Для приготовления фиточаев на Руси чаще использовались 2-3-компонентные составы: мята и ромашка, мята и листья земляники или черной смородины, душица и мята, листья яблони и земляники, клубники и малины, кипрея и вишни или яблони, чабреца и боярышника или , первоцвета и таволги, таволги и мелиссы, ежевики и зверобоя, душицы и зверобоя или шиповника, чабреца и земляники или малины и др. Но самые вкусные и ароматные - фиточаи, состоящие из 4-5 и более компонентов. Рецептов приготовления таких чаев множество.

Рецепты приготовления чая

Самыми любимыми рецептами делюсь со всеми, кому это интересно.

имбирь

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Черный чай с пряностями

✅ Черный чай с пряностями: 3 ч. ложки чая, 0,5 л воды, 2 бутона гвоздики, кусочек , молоко и сахар по вкусу. В воду опустить гвоздику и кусочек имбирного корня и довести до кипения. Снять с огня, всыпать чай, через 5 минут процедить. Добавить по вкусу горячее молоко и сахар.

Ароматизированный чай

✅ Ароматизированный чай: по 2 ч. ложки сушеной , смородиновых листьев, крупнолистового черного чая. Заварочный чайник на 0,5 л ополоснуть кипятком, всыпать измельченные листья. Добавить в него крупнолистовой чай, залить кипятком, накрыть салфеткой и настаивать 2-3 минуты.

яблоко

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Яблочный чай с пряностями

✅ Яблочный чай с пряностями: нарезать маленькими кусочками (на 0,5 л чая -150 г), смешать с медом и оставить на 30 минут. Заварить черный чай из расчета 2 ч. ложки на стакан, положив в заварочный чайник по вкусу корицу, мускатный орех. Разложить яблоки по чашкам и разлить заварившийся чай.

Чай с соком

✅ Чай с соком: 250 мл фруктово-ягодного сока (сиропа), 750 мл горячего крепкого чая, сахар по вкусу. Фруктово-ягодные соки (яблочный, абрикосовый, ананасовый, черничный и др.) долить крепким горячим чаем. Добавить сахар по вкусу.

Как видите, разнообразие рецептов безгранично, просто не бойтесь экспериментировать!

Черный чай, в чем польза для здоровья

Большинство людей не могут представить себе жизнь без чашечки чая. Выбор разнится, в зависимости от сорта продукта. Как показывает практика, любителей черного чая больше.

чай и кофе

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Хороший черный чай содержит внушительное количество полезных микроэлементов и биологически активных веществ: кофеин, танины (повышают защитные функции организма против инфекций, снимают воспаления), каротин, рибофлавин, тиамин, никотиновую кислоту, пантотеновую кислоту (участвует в холестериновом обмене), рутин (укрепляет сосуды), калий, фтор (оздоравливает десны и укрепляет эмаль зубов), филлохинол - витамин бодрости и молодости (витамин К улучшает свертываемость крови, успокаивает нервную систему, способствует снабжению клеток энергией, укреплению и минерализации костной ткани, регенерации кожного покрова, обладает антибиотическими и болеутоляющими свойствами; он регулирует количество сахара в крови, ускоряет усвоение кальция и усиливает действие витамина D, выводит ядовитые токсины из печени, спасая органы и ткани).

Чайные традиции пришли к нам из древнего Китая, и о пользе черного или зеленого чая на Востоке известно уже не одну тысячу лет.

Высокое содержание антиоксидантов в напитке защищает организм от инфекций и замедляет процессы старения. В Китае считается, что регулярное употребление чая хорошего качества предупреждает раннее развитие атеросклероза.

Хороший чай доставляет удовольствие, поднимает настроение, а за счет тонизирующего действия противостоит сезонным депрессиям, помогает справиться с неврозами. Это прекрасное средство, снимающее усталость, воздействует на мозговую деятельность и способствует быстрому усвоению информации.

⚠ Черный чай приводит организм в тонус и бодрит не хуже, чем кофе, но без побочных эффектов воздействия на печень.

фиалковый чай

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⚠ Кофеин чая работает также без компонента, запускающего мигрень, он подавляет причины возникновения мигрени посредством расширения капилляров мозга. И если кофе далеко не всем показан при головной боли (часто усиливает ее даже при понижении давления) и совершенно противопоказан при мигрени, то хороший свежезаваренный чай помогает практически от любой головной боли, даже при повышении артериального давления. А для гипотоников - это просто спасение.

⚠ Доказано положительное воздействие напитка на сердечно-сосудистую систему. Чай предупреждает возникновение .

⚠ Помимо всего, черный чай прекрасно очищает организм от вредных веществ и шлаков, в частности, обладает мочегонным эффектом, .

очищение почек

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⚠ Британские ученые выяснили, что систематическое употребление чая уменьшает реакцию на стресс. Немаловажным фактором остается то, что напиток довольно эффективно предупреждает развитие катаракты.

⚠ Черный чай нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Благодаря высокому содержанию рутина и каротина, он улучшает кровообращение в капиллярах, активно участвуя в образовании внутреннего слоя сосудов - эндотелия.

⚠ Также чай содержит довольно редкий фермент кверцетин, противостоящий возникновению тромбов.

⚠ Кроме того, чай является отличным средством против множества болезнетворных микроорганизмов и укрепляет десны за счет танина. Продукт хорошо справляется с неприятным запахом изо рта. Полоскания чаем настоятельно рекомендуется проводить курильщикам.

⚠ В Китае черный чай считается отличным средством долголетия. Различные добавки могут разнообразить вкус чая, а также усилить его полезные свойства. Так, чай с корицей или имбирем убивает болезнетворные бактерии, его очень полезно употреблять в холодное время года, во время простуды, а мята снимает спазмы и головную боль, ее рекомендуют при .

Чай с молоком, в чем польза для здоровья

Чай с молоком рекомендуется употреблять тем, кто не может пить натуральное молоко из-за проблем с его усвоением в чистом виде. Комбинированный напиток без труда усваивается организмом и не вызывает ощущения дискомфорта, тяжести в желудке.

Молоко в терпком чае нейтрализует часть кофеина, поэтому напиток тонизирует, но не возбуждает нервную систему, его рекомендуют людям, страдающим депрессиями и нервными расстройствами, постоянными стрессами.

Специалисты настоятельно рекомендуют употреблять чай с молоком при пониженных защитных функциях организма. Богатый витаминизированный состав напитка в целом, а также промоет почки, потому что обладает выраженным мочегонным эффектом.


Какой чай лучше помогает согреться, когда за окном свирепствует зима?

Какой чай лучше помогает согреться, когда за окном свирепствует зима?

Чашечка горячего чая, розеточка с вишневым вареньем, а за окном снег, снег, снег. Как уютно сидеть в мягком кресле, смотреть на замерзших прохожих за окном и чувствовать, как по твоему телу разливается приятное тепло.

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