Главная / Популярная медицина стр. 1 / Ячмень, блефарит: что это, проверенные рецепты народного лечения, рекомендации Ячмень, блефарит: что это, проверенные рецепты народного лечения, рекомендации Ячмень - это острое гнойное воспаление волосяного мешочка или сальной железы, расположенной у корня ресниц. Чаще всего возникает вследствие проникновения гноеродной (обычно стафилококковой) инфекции. В начале заболевания глаз начинает чесаться, затем по краю века появляется точечное болезненное воспаление, которое разрастается до гнойного мешочка и завершается его вскрытием. Заболевание часто возникает у ослабленных людей со сниженным иммунитетом, при нарушении обмена веществ. Как и любой гнойный процесс, ячмень может сопровождаться повышением температуры, общей интоксикацией. Спровоцировать заболевание могут переохлаждение, сниженный иммунитет, использование некачественной косметики для глаз, несоблюдение правил личной гигиены (прикасание грязными руками к глазам, использование чужих носовых платков и полотенец), попадание в глаз частичек пыли, песка, инфицирование клещом, живущим в коже и волосяных фолликулах ресниц (демодекоз). Часто это заболевание встречается у людей, страдающих сахарным диабетом и другими обменными заболеваниями. Подробнее... Если ячмень не лечить, его созревание и самопроизвольное вскрытие обычно происходит за 4-6 дней. Народные средства позволяют остановить процесс на начальном этапе и избавиться от ячменя за один день. При более позднем начале лечения народные методы позволяют ускорить созревание и очищение нарыва, сократив болезнь от 5-6 дней до 2-3. Ни в коем случае недопустимо выдавливание гнойника, потому что инфекция может распространиться по кровеносным сосудам и проникнуть в головной мозг. Блефарит - воспаление края век, чаще хроническое. Причины могут быть разнообразные: хронические инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания, а также паразитарные (двмодекоз). Его лечение аналогично лечению конъюнктивита, за исключением инфицирования клещом. Рецепты народного лечения Подробнее... «...Ячмень, как правило, возникает на веке глаза в результате простуды, особенно от сильного холодного ветра или сквозняка. Как говорят, «надуло». Но появлению ячменей может способствовать также нарушение обмена веществ, авитаминоз, малокровие, общее истощение. Нередко ячмень вскакивает в результате нарушения гигиенических правил (вытирание глаз грязным полотенцем или руками). Вот что я для себя уяснила за многие годы борьбы с ячменной болезнью не только у себя, но и у своих детишек. ✅ Как только на краю века появится болезненная красноватая припухлость, надо приложить к глазу мокрую горячую салфетку или же сделать согревающий компресс из слабого раствора настоя ромашки. Сразу же нужно промыть и другой глаз, так как ячмень быстро перекидывается с больного глаза на здоровый.

✅ Делайте примочки из сока листьев алоэ: срежьте лист с трехгодичного растения, обмойте его, положите на 2 часа в холодильник, отожмите сок и разведите теплой кипяченой водой в соотношении 1:10.

Подробнее... ✅ Промывайте оба глаза настоем крепкого черного чая или зверобоя.

✅ Прикладывайте к больному месту не очень горячее вареное яйцо в скорлупе. Одно и то же яйцо можно использовать несколько раз, подогревая его в горячей воде. Держите, пока не остынет. Можно использовать очищенное яйцо (белок): вынуть из него желток и разрезать пополам.

✅ Возьмите 100 г мякиша булки или батона, смешайте с 200 мл молока, выдержите в кастрюле на слабом огне 10-15 минут, добавьте в полученную массу чайную ложку порошка из листьев подорожника и делайте теплые припарки к глазам через марлевые мешочки. В разные годы эти рецепты не раз нас выручали - что под рукой было, то и шло в ход. Но после того как я стала укреплять иммунитет своим детям, советы теперь даю только друзьям и знакомым. Ячмень здоровых людей не любит». В рецептах рекомендованы к использованию уже знакомые вам растительные компоненты, сейчас речь пойдет о тех, которые еще не встречались. В зверобое много полезных веществ, определяющих его целебные свойства. Например, это флавоновые соединения (рутин, кверцетин и т.д.), аскорбиновая и никотиновая кислоты, сапонины, каротин, холин, фитонциды, эфирное масло, дубильные, смолистые и горькие вещества. Все эти активные компоненты позволяют использовать растение в качестве антибактериального, антисептического, болеутоляющего, противовоспалительного, ранозаживляющего, мочегонного, желчегонного, вяжущего среяства. Сухое тепло от вареного яйца способствует скорейшему созреванию и прорыву гнойника при ячмене, если он близок к созреванию. Если применять эту процедуру в самом начале, то воспалительный процесс может просто угаснуть. Подробнее... Лист подорожника является мощным обезболивающим, противовоспалительным и антисептическим средством. Использование его сока при лечении ран приводит к быстрому очищению их поверхностей от гнойного содержимого, прекращению воспалительного процесса и дальнейшему заживлению. Использование подорожника в теплых припарках сочетает в себе прогревающую процедуру, способствующую вытягиванию гнойного процесса, и дезинфицирующее и противовоспалительмое действие. Хлеб и молоко в теплых припарках усиливают лечебный эффект за счет полезных жиров и витаминов. Ячменю чеснок не по нраву Подробнее... «...Расскажу, как я вылечила ячмень своему сыну. Сами знаете, как раздувает таз, когда он вдруг вскакивает. Расстроилась, как увидела, что воспаление начинается, сначала растерялась даже, а потом вспомнила про чеснок. Он-то всегда в доме есть. Почистила дольку, сделала срез и приложила им прямо к веку сына на 15 минут. Пощипало, конечно, но ничего - потерпел сын. Такую процедуру сделала 4 или 5 раз за день. Ячмень сначала остановился в своем развитии,а к утру практически рассосался. Если ребенок маленький, то можно нагревать зубчик в горячей воде и прикладывать теплый чеснок. А еще существует метод лечения вареным чесноком - его разминают в кашицу, заворачивают в марлевую салфетку и прикладывают на веко. Тоже помогает. Только детишек маленьких надо лечить очень аккуратно, чтобы сок чеснока в глаз не попал». Чеснок богат, как известно, фитонцидами, обеспечивающими его сильные дезинфицирующие свойства, которые и используются в приведенном выше рецепте. Но следует помнить, что он обладает и раздражающими свойствами, особенно при попадании на слизистую глаз. Возможна индивидуальная повышенная чувствительность, поэтому его используют по переносимости. С пижмой я забыла о болезни Подробнее... «...Что делать, если ячмень появляется регулярно? Так было у меня, и, признаться, замучилась я с этим. Ходила по врачам, кололи мне антибиотики, а болезнь посещала все чаще. Терпение кончилось, и я пошла к травнице. Она сказала мне, что надо повышать иммунитет, а антибиотики только давят его. И посоветовала полечиться пижмой. Для достижения эффекта надо было съедать по 5-6 сухих маленьких желтых цветков пижмы, запивая водой. Делать так 2 раза в день в течение месяца. Это народное средство, как она убеждала меня, помогает избавиться от ячменя навсегда, к тому же очищает организм от паразитов. Если цветки пижмы трудно жевать, то можно измельчить их в кофемолке и принимать по 1/4 ч. ложки, запивая водой. Я провела курс такого очищения и забыла, что такое ячмень навсегда». Пижма используется для быстрой детоксикации организма. Она оказывает неплохое противовоспалительное действие. Подобная способность делает ее одним из широко используемых средств, применяющихся в терапии самых разных воспалений - почечных, печеночных, желудочных и т.п. При наружном применении растение оказывает противовоспалительный, заживляющий и рассасывающий эффекты.

Пижма убивает микробы и лечит воспаление, это также универсальное средство для изгнания глистов. Иммунная система зачастую приходит в норму только от того, что мы очищаем от них организм. Шиповник Очищение организма рекомендуется дополнить приемом витаминных сборов или растений, например, отвара шиповника. Для этого плоды растения следует заваривать, как чай, по 1 ч. ложке на стакан. Дрожжи вернули дочери здоровье «...У моей дочери часто появлялись ячмени. Стоило только замерзнуть или промочить ноги - выскакивал писяк. Народные средства ей не помогали. Знакомые посоветовали полечить девочку пивными дрожжами. Тогда купить их было большой проблемой, и я специально поехала на пивзавод и привезла трехлитровый бидончик свежих жидких пивных дрожжей. Хранила их в холодильнике, но перед тем, как дать ребенку, слегка подогревала. Девочка пила по 1/2 стакана 3 раза в день, вкус был приятный, но она добавляла сахар. Выпила тогда моя дочка весь бидончик. С тех пор прошло 25 лет, и ни одного ячменя больше не было». Пивные дрожжи При частых воспалениях помогут витаминные комплексы, в состав которых входят пивные дрожжи. Они богаты витаминами группы В, которые участвуют в углеводном обмене. Именно нарушение углеводного обмена зачастую способствует поддержанию различных хронических гнойных процессов. Помимо указанных витаминов, в составе пивных дрожжей - широкий набор ценных и питательных веществ: 17 важнейших аминокислот, большинство из которых незаменимые; витамины D, F, Е, К, Н (биотин); минералы - магний, натрий, кальций, калий, медь, цинк, марганец, железо, цинк, хром, селен, сера, фосфор. В медицине сегодня используются свежие и сухие пивные дрожжи, но в аптеках обычно продаются сухие - их удобнее упаковывать и хранить. Методы производства позволяют сохранять биологическую активность дрожжей долгое время. Их употребление оказывает благоприятное действие на организм во всех отношениях. Дрожжи стимулируют обменные процессы, восполняют недостаток необходимых веществ, углеводов, белков, витаминов,минвралов. Они укрепляют иммунитет, снижают количество «вредного» холестерина в крови, выводят шлаки и токсины, улучшают самочувствие и работоспособность. Улучшая аппетит, усвоение питательных веществ, моторику кишечника и работу поджелудочной железы, дрожжи, кроме того, являются отличной средой для размножения полезной кишечной микрофлоры. Они также укрепляют ногти и волосы, очищают и омолаживают кожу. По наблюдениям специалистов, пивные дрожжи практически не дают побочных эффектов, если их принимать в рекомендованных дозах. Как и любой другой препарат, дрожжи могут вызывать индивидуальную непереносимость, аллергию в виде крапивницы, покраснения, зуда кожи. Возможна также ферментная непереносимость пивных дрожжей, которая проявляется брожением в кишечнике, вздутием и расстройством стула. Очень осторожно их назначают при наличии кандидозного дисбактериоза, при подагре, патологиях почек, а также болезни Лебера. Сухие аптечные дрожжи дают меньше побочных эффектов, чем живые, а польза одинаковая. Вопреки сложившемуся мнению, принцип действия пивных дрожжей, особенно сухих, не соответствует ожиданиям, типа «я быстро от них поправлюсь». Было бы правильней говорить не столько об их влиянии на увеличение веса, сколько об их способности приводить вес в норму, если он недостаточен. Но риск поправиться остается и у всех остальных, поэтому просто следите во время приема дрожжей за диетой и добавьте физическую активность, тогда витамины группы В пойдут на увеличение мышечной массы. Сера - проверенное временем лекарство «...Многие считают, что, если ячмень на тазу появляется часто, то избавиться от него уже невозможно. А я расскажу, как мне это все-таки удалось, и помогла мне в этом сера. Дело было в мои студенческие годы. Однажды я пришла на зачет с опухшим глазом. Еще было время,и я расположилась в сквере на скамейке, в одной руке - тетрадь, в другой платок. Рядом присела отдохнуть пожилая женщина и, заметив мои страдания, сказала: «Купите в гомеопатической аптеке порошок йодистой серы и на кончике ножа положите под язык». Аптека была прямо через дорогу, и я не стала откладывать, а сразу побежала и купила лекарство, потому что читать с таким тазом было очень тяжело. И - о чудо! Практически сразу прошла слезливость, утихла боль, и я спокойно сдала зачет. С тех пор за всю студенческую жизнь, с ее походами, слетами, выездами на картошку, ни одного нарыва у меня больше не было. Только однажды, через много лет, ковда я сильно простыла, попав под проливной дождь, я снова обратилась к этому простому средству, и оно мне снова помогло. И вот я уже бабушка, а об этой болячке и думать забыла. К тому же этим методом я делилась со многими знакомыми, и все меня потом благодарили. Оказывается, серой пользовались еще наши прабабушки, когда лекарств было не так много, и она всегда прекрасно справлялась с чирьями и писяками». Сера представляет собой важный элемент, принимающий активное участие в жизнедеятельности организма, оказывающий влияние на состояние кожных покровов, волос, работу органов пищеварения. Подробнее... Если организм испытывает недостаток серы, это становится причиной истощения нервной системы, приводит к ломкости волос, цвет их тускнеет. Кожа дрябнет, появляются прыщи, гнойники, особенно на лице. Сера принимает участие в формировании костных и хрящевых тканей, стабилизирует работу связок и суставов, улучшает состояние ногтей, кожи и волос за счет того, что является составным элементом меланина, кератина и коллагена. Она усиливает эффективность липоевой кислоты, витаминов В1, В5, биотина, принимает участие в синтезе витаминов. Сера оказывает противовоспалительный и ранозаживляющий эффект, а также способствует вымыванию и нейтрализации токсинов и шлаков из организма. Серные мази широко используются в дерматологии. Ее можно принимать в гомеопатическом виде, а можно в нативном (очищенная медицинская сера продается в аптеках). Принимать внутрь порошок серы по 1/4 ч. ложки в день, лучше запивая молоком. Курс приема - 1 неделя. Безотказное средство «...Хочу поделиться безотказным рецептом, который неоднократно спасал меня от ячменя. Я в свое время частенько мучилась этой проблемой, а потом кто-то из знакомых научил меня этому методу. Если появились первые симптомы тайного воспаления, то надо прижигать больное место ватной палочкой, смоченной в 10%-ной настойке прополиса, которую можно купить в аптеке, 4-5 раз в день, осторожно, чтобы не попасть на слизистую. Воспаление остановится, утром уже никаких следов не останется. Проверено неоднократно не только мною, но и моими знакомыми». Прополис также работает очень эффективно и способен быстро остановить болезнь, потому что его дезинфицирующие свойства очень высоки.

Блефарит: рецепты народного лечения, рекомендации, точечный массаж глаз Блефарит – это воспаление краев век. Является одним из наиболее частых поражений глаз. Известны многочисленные причины блефаритов, например поражение краев век микробами, грибками, клещами. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.