Туберкулез: что это, вакцинация БЦЖ, проба Манту, гигиеническое воспитание ребенка

Одина из 10-и самых опасных болезней человека – ТУБЕРКУЛЕЗ.

Ежегодно 24 марта в мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность общества об опасности этого легочного заболевания.

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. С 1998 года Всемирный день борьбы с туберкулезом получил официальную поддержку ООН.

В настоящее время в связи с введением обязательной вакцинопрофилактики и наличием ряда эффективных противотуберкулезных химиопрепаратов можно контролировать это заболевание. Очень важно соблюдать все рекомендации специалистов.

Туберкулез: что это?

Туберкулез – инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Он является чрезвычайно опасным заболеванием, которое раньше считалось неизлечимым и ежегодно уносило жизни миллионов людей.

Однако, и сейчас люди умирают от осложнений туберкулеза, именно поэтому так важно соблюдать все рекомендации специалистов, касающиеся профилактики туберкулеза, как в детском, так и во взрослом возрасте.

Профилактика туберкулёза у детей направлена на предотвращение инфицирования и предупреждение развития заболевания. Основные методы профилактики заболевания туберкулёзом у детей — вакцинация БЦЖ и химиопрофилактика.

Вакцина БЦЖ

В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок вакцинацию проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые дни (1-4) жизни ребенка. Вакцина БЦЖ является ослабленным штаммом микобактерий, которые в достаточной мере иммуногены, но у здоровых детей не обуславливают инфицирование. К вакцинации существуют абсолютные и относительные противопоказания. Перед проведением БЦЖ необходимо обязательно проконсультироваться с педиатром.

Вакцина БЦЖ вводится внутрикожно, обеспечивая развитие локального туберкулезного процесса, неопасного для общего здоровья человека. В результате организм вырабатывает специфический иммунитет против микобактерии туберкулеза. Прививки способствуют снижению инфицированности и заболеваемости детей, предупреждают развитие острых и генерализованных форм туберкулёза.

Это означает, что привитой ребенок с хорошим поствакцинальным иммунитетом, при встрече с микобактериями либо не инфицируется вовсе, либо перенесет инфекцию в легкой форме. В случае, когда родители принимают решение отказаться от проведения вакцинации БЦЖ своему ребенку, необходимо помнить, что от туберкулеза не застрахован никто, особенно ребенок. В силу возрастных особенностей дети в гораздо большей степени подвержены заболеванию туберкулезом при первичном инфицировании, чем взрослые.

Именно поэтому, для контроля состояния противотуберкулезного иммунитета и выявления момента первичного инфицирования детям проводят реакцию Манту.

Возможные последствия отказа от прививки БЦЖ

Работами ученых всего мира было доказано, что вакцинация БЦЖ снижает заболеваемость туберкулезом среди вакцинированных в 5-10 раз по сравнению с невакцинированными. Вакцинация позволяет предупредить развитие тяжелых, осложненных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит, казеозная пневмония.

Привившись в раннем детском возрасте, ребенок получает защиту на несколько лет вперед. Иммунитет ослабевает лишь к 6-7 годам. Именно в этом возрасте части детей проводится вторая вакцинация от туберкулеза. Почему не всем? Потому что уже в дошкольном возрасте половина наших детей встречаются с возбудителем туберкулеза и эта встреча заканчивается инфицированием, а в ряде случаев – заболеванием. Детям, инфицированным МБТ (микобактерией туберкулеза), последующие прививки от туберкулеза не проводятся.

Проба Манту

Взрослым пробу Манту проводят только по показаниям. Проба Манту основана на внутрикожном введении малых доз туберкулина с последующей оценкой аллергической реакции, возникшей в коже в месте введения. Туберкулин является продуктом жизнедеятельности микобактерий. Следует подчеркнуть, что проба Манту является безвредной.

Туберкулин не содержит живых микроорганизмов и в применяемой дозировке не влияет ни на иммунную систему организма, ни на весь организм в целом. После введения препарата в коже возникает специфическое воспаление, вызванное инфильтрацией кожи Т-лимфоцитами — специфическими клетками крови, ответственными за клеточный иммунитет. Если организм к моменту постановки пробы уже «познакомился» с микобактерией туберкулеза, то воспалительные явления в месте введения будут интенсивнее, и реакция Манту будет оценена врачом как положительная.

Однако следует понимать, что такая положительная реакция может быть проявлением, как инфекционной аллергии, так и поствакцинальной. После вакцинации БЦЖ в течение последующих 5-7 лет в норме реакция Манту может быть положительной, что отражает наличие хорошего поствакцинального иммунитета.

По мере увеличения сроков после прививки отмечается снижение чувствительности к туберкулину вплоть до ее угасания. Существуют строгие критерии, по которым врач может отличить первичное инфицирование от поствакцинальной аллергии. При подозрении на инфицирование микобактериями ребенка направляют в туберкулезный диспансер, где проводят дополнительные обследования и в случае подтверждения инфицирования назначают профилактическое лечение. Инфицирование микобактериями не во всех случаях означает заболевание.

Практически каждый человек к зрелому возрасту инфицирован микобактерией и имеет к ней иммунитет, однако туберкулезом болели лишь немногие. Хороший иммунитет позволяет ограничить инфекцию и не допустить развитие заболевания. Напротив, в условиях ослабленного организма, тяжелых заболеваний, иммунодефицитных состояний при инфицировании микобактериями развивается туберкулез.

Главный принцип в воспитании детей формирование у них привычек. Выработка у детей положительных гигиенических привычек и навыков поведения, а также чёткой последовательности в выполнении отдельных действий играет важную роль.

Гигиеническое воспитание ребенка

На втором году задачи гигиенического воспитания ребенка усложняются. Ребенка приучают просить вытереть ему нос, побуждают к возможной активности. В возрасте 3 лет дети начинают сами пользоваться носовым платком, салфеткой, моют руки перед едой.

В дошкольном возрасте дети должны научиться самостоятельно, выполнять ряд необходимых гигиенических требований: мыть руки перед едой и после всякого загрязнения; мыть лицо, уши, чистить зубы, полоскать рот, пользоваться носовым платком; аккуратно пользоваться уборной и обязательно мыть руки после этого и т. п.

В дошкольном возрасте детей в самой элементарной форме информируют, что чистота помогает сохранить здоровье, что от грязи можно заболеть, что от больного человека можно заразиться.

Если все перечисленные ранее рекомендации достигнуты в дошкольном возрасте, то работа родителей по гигиеническому воспитанию в школьном возрасте значительно облегчается: остается только закрепить достигнутое и воспитать ряд новых навыков и привычек, связанных с посещением школы.

К перечисленным гигиеническим навыкам добавляется:

каждое утро физкультурная зарядка, обтирание тела водой;

школьник должен обязательно мыться в бане или в ванне горячей водой с мылом не реже одного раза в неделю;

коротко подстригать ногти на руках и ногах;

соблюдать режим занятий и отдыха, ежедневно находиться не менее 2 часов на свежем воздухе, спать при открытом окне или форточке (если не очень холодно);

не сутулиться за партой во время занятий, а также при ходьбе; соблюдать чистоту в помещении, во дворе, на улице (не сорить, не бросать бумажек, убирать за собой);

есть не торопясь.

Продукты питания

Огромную роль в формирование иммунитета играет правильное питание. Пища должна содержать все необходимые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Белки необходимые для построения клеток организма, для роста и развития детского организма.

Продукты, богатые белком, бывают растительного и животного происхождения. Продукты растительного происхождения — это бобовые (горох, фасоль, соя, чечевица). Продукты животного происхождения — это яйца, мясо, рыба, молоко. Жиры необходимы как мощный источник энергии, и запасают в виде жировой ткани. Полезные жиры содержатся в конском, курином мясе и рыбе, а также сливочном и растительном масле, в орехах, молочных продуктах.

Продукты, содержащие углеводы – это хлеб, картофель, крупы, бананы, сахар, мед и другие. Также необходимо информировать детей о вреде фаст-фуда.

«Где мой ребенок мог столкнуться с туберкулезной палочкой?».

Основной путь передачи туберкулезной инфекции – воздушно-капельный. Больных туберкулезом достаточно. Особенно опасны среди них больные так называемыми «открытыми» формами, т.е. выделяющие возбудителя при разговоре, чихании, кашле в окружающую среду. Один такой больной способен заразить в среднем до 15 человек в год.

«Что нужно делать, чтобы защитить ребенка от туберкулеза?»

Особую роль в профилактике туберкулеза играет полноценное питание, то есть богатое белковыми продуктами, жирами и углеводами. Кроме этого, необходимы занятия спортом, пребывание на свежем воздухе, закаливающие процедуры. Очень важно вести здоровый образ жизни, строго соблюдать санитарно - гигиенические правила: мыть руки перед едой, не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, а также молочные продукты, не прошедшие санитарный контроль.

Если ребенок часто болеет ОРВИ, является ли это поводом насторожиться?

Вероятность заболеть туберкулезом выше у детей, имеющих хронические заболевания — такие как сахарный диабет, язвенная болезнь, а также длительное время принимающих гормональные препараты. Надо укреплять иммунитет. Если ребенок с ослабленным иммунитетом будет контактировать с больным туберкулезом, он может заразиться. Для ребенка с нормальным иммунитетом эти контакты, как правило, не опасны. Всем взрослым, которые находятся в постоянном контакте с ребенком — бабушкам, дедушкам, другие родственникам необходимо регулярно проходить флюорографию.

Как передается туберкулез?

Туберкулез распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух бактерии туберкулеза. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких бактерий. Возбудитель туберкулеза имеет способность длительное время сохраняться во внешней среде, например, в запыленных, зараженных плесенью помещениях микобактерии способны выживать годами, оставаясь при этом опасными для человека.

Больной человек вместе с мокротой при кашле, чихании, разговоре выделяет в окружающую среду миллионы микобактерий, которые распространяются в воздухе в радиусе 2 – 6 м, затем осаждаются вместе с пылью на пол, на предметы и могут оставаться жизнеспособными в течение многих лет.

Туберкулезом болеют не только люди, но и животные: коровы, козы, лоси, олени, верблюды. Молоко или мясо больных животных может стать для человека источником заражения

Очень важно соблюдать меры предосторожности и санитарные условия, где живет больной. Если больной туберкулезом легких соблюдает все гигиенические требования, то он практически безопасен для окружающих. Туберкулёз легких по наследству не передается. Дети больных родителей туберкулезом рождаются здоровыми. Однако при несоблюдении всех мер предосторожности ребенок может заразиться туберкулёзом и заболеть.

Когда микобактерии туберкулеза попадают в организм человека, происходит заражение, но заболевание туберкулезом развивается не всегда. Заболевание туберкулезом легких происходит при снижении иммунитета, недостаточном питании, неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях. В основном заболевают дети раннего возраста, со слабо развитым иммунитетом, подростки в период половой зрелости, и пожилые люди, у которых понижен иммунитет.

Факторы, способствующие заболеванию туберкулезом

1. Неполноценное питание.

2. Тесное, длительное общение с больным туберкулезом (для детей раннего возраста достаточно и кратковременного контакта).

3. Алкоголизм.

4. Табакокурение.

5. Наркомания.

6. Наличие сопутствующих заболеваний (диабет, язвенная болезнь желудка, хронические болезни легких).

Признаки туберкулёза?

1. Кашель продолжительностью более двух недель

2. Повышенная утомляемость и слабость

3. Снижение массы тела

4. Длительное повышение температуры

5. Потливость по ночам

6. Боли в грудной клетке

7. Кровохарканье

Как выявить туберкулез?

1. Кожная туберкулиновая проба (Манту) показывает, заражен ли человек.

2. Рентгенологическое обследование (флюорография) показывает, поражены ли легкие.

3. Исследование мокроты определяет наличие микробов в отделяемом при кашле.

Меры профилактики туберкулеза

✅ 1. Здоровый образ жизни. Лучшим средством для достижения этой цели является создание правильного режима дня и закаливание организма.

✅ 2. Прогулки на свежем воздухе, солнечные и водные процедуры, занятия физкультурой, правильное сочетание отдыха и трудовой нагрузки, полноценное, богатое витаминами питание, достаточный и своевременный сон, т. е. правильный гигиенический режим, способствуют укреплению организма человека и тем предохраняют его от заболевания туберкулезом.

✅ 3. Необходимо, как можно больше бывать на свежем воздухе, независимо от времени года, так как свежий воздух благотворно действует на организм и является прекрасным средством закаливания.

✅ 4. Соблюдение правил личной гигиены: мытье рук, посуды с использованием моющих средств и проточной воды, влажная уборка и проветривание жилых помещений, обязательная термическая обработка мяса и молока, пользование индивидуальными гигиеническими средствами и посуды, водные процедуры — обтирания, обливания, души.

✅ 5. Соблюдение этикета кашля.

Важным разделом гигиенического режима является правильное питание. Человек должен получать разнообразную пищу, которая способствует повышению аппетита и хорошо усваивается организмом. В состав пищи, кроме белков, жиров и углеводов, обязательно должны входить витамины и минеральные соли. Белки содержатся в мясе, молоке, твороге, яйцах; углеводы - в сахаре, хлебе, картофеле, крупе. Витамины и минеральные соли содержатся главным образом в свежих овощах и фруктах.

✅ 6. Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация в 6-7 лет.

✅ 7. Своевременная диагностика туберкулеза.

Напомним еще раз, очень важно соблюдать все рекомендации специалистов. Не болейте! Вместе мы – сила!

Туберкулез: причины, симптомы, лечение, профилактика, народное лечение, рекомендации Болезнь имеет не только медицинский, но и социальный аспект: подвержены заражению туберкулезом люди с низким уровнем иммунитета, проживающие в условиях несоблюдения санитарно-гигиенических норм, плохих социально-бытовых условий, с несбалансированным рационом питания. Подробнее...