Главная / Популярная медицина стр. 2 / Остеохондроз - справимся без таблеток: лекарственные травы и рецепты народного лечения остеохондроза и боли в спине Остеохондроз - справимся без таблеток: лекарственные травы и рецепты народного лечения остеохондроза и боли в спине Остеохондроз позвоночника - дистрофические изменения межпозвонковых дисков и прилежащих к ним тел позвонков, вызванные нарушением обменных процессов. Эти процессы вызывают старение и разрушение тканей, и с годами межпозвоночный диск теряет свою упругость, усыхает и не может противодействовать нагрузке. Диск выпячивается и давит на близлежащие нервы и сосуды. Структура позвонков также со временем меняется. Появляются «шипы», края позвонков становятся острыми. Позвоночник теряет свою упругость. Остеохондроз, в общепринятом понимании, не является болезнью, поэтому лекарственные препараты и тепловые процедуры могут облегчить боль, но не излечат от дальнейшего проявления симптомов. Мы затрачиваем много сил и средств, чтобы сохранить молодость и красоту лица, потому что наблюдаем процесс увядания в зеркале. А ведь молодость позвоночника тоже можно продлить и затормозить его старение. Подробнее... Причем средств на это потратится значительно меньше, а иногда бывает достаточно только желания и немного времени. Не секрет, что остеохондроз наблюдается у подавляющего числа людей на нашей планете. Причиной остеохондроза может быть неправильная осанка, одинаковая вынужденная поза в процессе работы, тяжелый физический труд с выполнением рывковых движений, когда тяжесть распределяется не на ноги, а на позвоночник. Но все-таки чаще виной всему становится наш сидячий и малоподвижный образ жизни. В наш 21-й век, когда многие охотнее проводят время за компьютером, нежели гуляют на улице и ведут активный образ жизни, остеохондроз становится массовой проблемой. Эта проблема существует давно, но в последнее время приобрела не только медицинский, но и социальный характер: по количеству дней нетрудоспособности остеохондроз занимает второе место после гриппа. ❗ Уже с детства мы начинаем буквально убивать свой позвоночник. Неправильно сидим, неправильно спим, неправильно двигаемся. Именно поэтому остеохондроз теперь все чаще настигает студентов и школьников.Что уж говорить о людях более старшего возраста, ведь с годами ситуация только усугубляется. Однако с остеохондрозом можно справиться своими силами в домашних условиях, без лекарств и операций Проблемы с позвоночником от сидячей работы: упражнения сидя Подробнее... Упражнения сидя, «без отрыва от арифмометра». Начали с 5, а потом каждое упражнение довели до 20 раз. 1. Сядьте, выпрямив спину. Плечи опустите вниз, втяните живот, опустите подбородок. Вращайте плечами назад. Сближайте лопатки, распрямите фудь.

2. Положите ладони на шею, одну на

Другую. Отведите локти назад.

3. Слегка согнутые в лоетях руки отведите назад.

4. Положите руки сзади на стул. Прогибайтесь, опираясь на ладони. Я и сейчас продолжаю работать, только уже дома, поэтому, когда начинает болеть спина, сразу ложусь на пол, расслабляю мышцы и отдыхаю, пока не пройдет боль. После этого сажусь на стул и делаю любимые упражнения...» Находиться в положении сидя в течение долгого времени нам помогают мышцы. Прежде всего глубокие мышцы спины. Длительное их напряжение чревато неприятными последствиями для позвоночного столба, в частности для его дисков. Смежные позвонки сдавливают диск. Кроме этого, при длительном мышечном спазме в проходящих через мышцы сосудах образуется венозный застой, мелкие вены закупориваются тромбами. Подробнее... В целях профилактики и избавления от боли очень важно делать перерывы в работе и выполнять специальные упражнения для мышц спины. Если есть возможность, перед выполнением комплекса упражнений лягте на твердую поверхность. Это не только расслабит спину, но и поможет восстановить правильное положение дисков и позвонков. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ - ПРЕДУПРЕДИМ ОБОСТРЕНИЕ Средство поможет предотвратить обострение остеохондроза; 300 г листьев алоэ пропускают через мясорубку и соединяют с 0,5 кг майского меда. В полученный состав вливают 520 мл красного крепленого вина. Все компоненты тщательно перемешивают и ставят настаиваться на 5 дней в темное и прохладное место. Употребляют настойку в первые 5 дней лечения трижды в сутки по 1 ч. ложке за час до приема пищи. Далее лекарство пьют по 1 ст. ложке также 3 раза в день. Курс лечения - до 1,5 месяцев. Дачные рецепты от боли в спине Подробнее... ✅ Поясницу смазывают медом и накрывают в один слой туалетной бумагой. Затем на больное место ставят горчичники. Сверху накрывают полиэтиленом и шерстяной тканью и оставляют на 1,5 часа. Если жжение стало сильным, снимите горчичники и промойте спину теплой водой.

✅ Можно сделать компресс, который будет греть всю ночь. Для этого нужно взять по 1 ст. ложке меда, горчицы и растительного масла. Перемешать и держать на водяной бане до образования однородной массы. Нанести теплую смесь на больное место, положить хлопковую ткань, накрыть полиэтиленом и укутать чем-нибудь теплым. Делайте так 3-4 дня, чтобы закрепить успех, и боль уйдет надолго. Мед, благодаря своим противовоспалительным и разогревающим свойствам, очень эффективен для облегчения симптомов радикулита и остеохондроза. Обычно этот продукт пчеловодства используется в комбинации с другими ингредиентами, что усиливает терапевтический эффект от его применения. Мед следует использовать в жидком виде, но не нагревать выше 50 °С, иначе он лишится части своих целебных свойств. Недостаток при лечении позвоночника медом один - для достижения заметного эффекта оно должно быть весьма продолжительным. Зато результат будет ощутимым и долговременным. Подробнее... Мед можно смешать с сухой горчицей и добиться такого соотношения, чтобы жжение не было сильным, а напротив, при длительном компрессе поддерживалось легкое тепло. Горчица благодаря своему сильному разогревающему эффекту улучшает кровообращение на больном участке и тем самым снимает болезненные симптомы. Мед уменьшает ее жжение, но усиливает глубокое прогревание. Полиэтиленом компрессы лучше не накрывать, так как он препятствует дыханию кожи. У этих компрессов, кроме индивидуальной непереносимости меда и горчицы, есть ряд противопоказаний: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, повышенная температура тела и заболевания кожи на местах наложения компресса. КОМПРЕСС ИЗ РЕДЬКИ И ШЕРСТИ Натрите на мелкой терке крупную черную редьку со шкуркой, предварительно тщательно ее вымыв. Выложите кашицу на плотную хлопчатобумажную ткань, сверху накройте другой тонкой тканью, приложите к больному месту и перевяжите шерстяным шарфом. Держите, сколько сможете. После этого снимите компресс и наденьте пояс из собачьей шерсти. Компрессы делайте, пока не пройдет боль и плюс еще один день дополнительно. Народные средства от радикулита Подробнее... «...В детстве я каждое лето проводила в деревне у бабушки. С интересом наблюдала, как после работы в огороде, а особенно когда убирали картошку, бабушка с дедушкой втирали себе чтото в поясницу. Когда бабушка приносила что-то с огорода и потом готовила из этого снадобья, я представляла, что она волшебница, просто живет в деревне. Потом эти снадобья стала готовить и я. Как хорошо, что всему научилась. Теперь я уже и сама бабушка, слежу за своим здоровьем. Однако нет-нет, да и прихватит спина. А у меня уже наготове волшебные бабушкины рецепты. ✅ Корень хрена натирают на мелкой терке и накладывают на больной участок. Если сильно жжет, в хрен можно добавить 1 ст. ложку сметаны. Процедуру проводите не более 2 раз до 3 часов. Через пару дней вы здоровы. Можно, хотя это менее эффективно, использовать и лист хрена: накладывать на поясницу, как горчичник, а сверху тепло укутать.

✅ Растирания отваром из шишек хмеля - мой любимый рецепт. 10 г шишек хмеля залейте стаканом кипящей воды и варите до тех пор, пока не останется половина жидкости. Остывшим и процеженным отваром натирайте поясницу несколько раз в день и держите ее в тепле. Даже если боль ушла, продолжайте натирать в течение недели.

✅ Летом бабушка использовала листья березы. Их на 1 минуту погружают в кипяток и затем накладывают на поясницу толстым слоем. Накрывают листья полиэтиленом и укрывают толстым одеялом. Через 3-4 часа ты почти здоров...» Подробнее... Корень хрена согревает больную область, улучшает обмен веществ, способствуя выведению токсинов. Это позволяет снимать приступы остеохондроза, помогает быстрее восстанавливаться организму и препятствует возникновению рецидивов заболевания. Это растение обладает способностью вытягивать излишки солей из суставов и позвоночника, что позволяет замедлить развитие болезни. Шишки хмеля содержат различные витамины, уникальную хмелевую кислоту, никотиновую кислоту, хмелевые смолы и воски, камедь, эфирныв масла, катехины, горькие вещества, флавоноиды и многое другое. В совокупности эти лечебные компоненты обеспечивают абсолютно уникальное лекарственное действие довольно широкого спектра. Именно поэтому, прежде чем использовать хмель для лечения, необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ - ХМЕЛЕВАЯ МАЗЬ При выраженных суставных болях можно приготовить мазь. Для этого сухие шишки разотрите в порошок и перемешайте с любой жировой основой - сливочным маслом или топленым салом. Натирайте этой мазью больные места до наступления облегчения. Листья березы. Каждый березовый лист - настоящая «копилка здоровья», в которой хранятся эфирные масла, витамины, бетулин, спиртосодержащие компоненты, флавоноиды и сапонины, дубильные и смолистые вещества. Именно дубильные вещества придают им противовоспалительное и обезболивающее свойства. Совет: «Приготовь хлопчатобумажную ленту шириной 20-25 см и длиной - чтобы можно было завязать ее концы. Положи ленту на пол и насыпь на нее намятые до сока листья березы. Затем надо лечь на этот компресс поясницей и завязать ткань на животе. Держи компресс, пока не почувствуешь покалывание, затем листья на ткани необходимо поменять. За день надо сделать 2-3 таких компресса. Даже если почувствуешь облегчение, не прекращай лечение в течение еще 10 дней». Первый помощник - ИМБИРЬ Подробнее... «...Моя подруга любит всякие новшества. До самой пенсии мы работали с ней вместе в плановом отделе. С годами у обеих стала болеть спина. Она приносила всякие мази (делала их сама) и, если у меня случались приступы, массажными движениями втирала лекарство мне прямо на работе. Поэтому я нисколько не удивилась тому, что, когда в наших магазинах появился корень имбиря, она тут же принесла новые рецепты с ним. Правда, это были рецепты для компресса, поэтому делали мы их дома, а наутро обменивались результатами, которые были очень даже положительные. Вот эти рецепты. ✅ Возьмите 2 ч. ложки молотого корня имбиря, 1 ч. ложку порошка куркумы, 0,5 ч, ложки молотого жгучего перца, 1 ч. ложку меда и немного оливкового масла. Смешайте ингредиенты до получения однородной кашицы, разогрейте до комфортного теплого состояния (температура тела). Затем смесь нанесите на хлопчатобумажную ткань положите на больное место и перевяжите чем-нибудь теплым. Держать компресс нужно по возможности долго. Делать ежедневно до полного облегчения. Подробнее... ✅ Для имбирной пасты потребуется 1 ст. ложка тертого имбиря, 3-4 капли масла из косточки персика или абрикоса, немного горячей воды. Все это перемешать быстрыми движениями, смесь должна получиться густой. Затек выпожить на марлю размером с больной участок (не больше!) и приложить к проблемному месту. Поверх марли - пергамент, полиэтилен или бинт. Укрыть чем-нибудь теплым. Через час компресс можно снять. ✅ Компрессы хорошо совмещать с приемом имбирного отвара. Возьмите 1 ч. ложку имбирного порошка и залейте 400 мл воды, кипятите 40 минут, затем процедите, дайте немного остыть. В теплый напиток добавьте мед или сахар по вкусу. Выпейте отвар в течение дня за 3 раза, пить после еды». Имбирь, благодаря активному гингеролу, который входит в состав корня, обладает обезболивающим и разогревающим эффектами. Древние китайские врачи считали, что целебные свойства имбиря основаны на его сухой энергии, так они называли разогрев. Куркуме приписывают целый набор целебных качеств, в том числе противовоспалительное и успокаивающее действие. В состав корней растения входит полезнейший компонент куркумин, который разрушает вещества, вызывающие воспаление суставов. Куркума - настоящее спасение для суставов и позвоночника. Действуя самостоятельно или в паре с другими полезными продуктами (мед, имбирь), она снимает болевые ощущения и препятствует прогрессированию заболевания, устраняя воспаление. Для активизации куркумина специю нужно замочить на несколько минут в любом растительном масле. Подробнее... Жгучий перец благодаря большому количеству эфирных масел и витаминов является одним из полезнейших продуктов для человека. Его горечь обусловлена наличием алкалоида капсаицина. Именно от его количества зависит жгучесть красного перца. Это раздражающее, согревающее, улучшающее кровообращение средство природного происхождения. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПРЕСС Бутылку темного стекла наполните следующими компонентами:250 г медицинской желчи, 150 г камфорного спирта, 2-3 измельченных стручка горького перца. Бутылку закройте пробкой, оставьте в темноте на 7 дней. Смажьте ткань готовым составом, положите на больное место, накройте сверху целлофаном и укутайте теплым платком. Время процедуры -от 2 до 6 часов. Курс -5-10 процедур. Лечение - САБЕЛЬНИКОМ «...Сколько помню, бабушка всегда мучилась радикулитом. Я родилась, когда ей было уже 60 лет. Жила она в деревне, и на лето меня отправляли к ней. В памяти моей сохранились наши сборы различных трав и корней. Многое забылось, но хорошо помню, как она лечила свой позвоночник и больные суставы, я ей в этом даже помогала - растирала и ставила компрессы, а с возрастом и сама начала применять ее любимые рецепты на основе корня сабельника болотного. Корни мы собирали в мае, до того, как распустятся цветы на стеблях. Или в конце сентября, если к осени оставалось мало сырья. Собирали в полнолуние, когда только начинала убывать Луна. Бабушка говорила, что все соки растений в это время в корнях, они, мол, вбирают в себя силу природы. ✅ Корни промыть, подсушить и нарезать на кусочки по 2-3 см. Литровую стеклянную банку заполнить на 1/3 подготовленным сырьем, залить водкой до ободка и герметично закрыть крышкой. Настаивать 21 день в темном, прохладном месте. Затем настойку процедить, перелить в бутылку темного стекла с хорошей пробкой и хранить в холодильнике. Принимать натощак 3 раза в день по 1 ст. ложке, разводя настойку в 1/2 стакана чистой воды. Можно просто запить глотком воды. Кроме этого, бабушка использовала настойку для компрессов и растираний, а также на ее основе готовила мазь. ✅ Для мази надо взять 1 ст. ложку любого несоленого жира (бабушка использовала смалец, а я беру ланолиновый крем без ароматов) и по столько же настойки сабельника и натурального меда. Я еще добавляю несколько капель жидкого витамина Е из аптеки. Кто-то посоветовал, я решила, что хуже не будет. Все ингредиенты для мази хорошо растираются в стеклянной посуде. Хранить состав надо в холодильнике. При первых признаках боли, бабушка растирала этой мазью свою поясницу или суставы, боль и воспаление быстро уходили...» По лечебным свойствам сабельник болотный часто сравнивают с женьшенем. Особенно много полезных веществ, позволяющих бороться с заболеваниями позвоночника и суставов, сосредоточено в его корнях. Это эфирные масла, в состав которых входят камфора, борнеол, прозумен и другие целебные вещества, гликозиды, дубильные вещества, витамин С, микро- и макроэлементы (фосфор, кальций, магний, калий, медь). Благодаря этому сабельник болотный при остеохондрозе, артрозо-артритах помогает снять воспаление, облегчает боль. Хорошо себя зарекомендовал он и как средство для лечения ревматизма. Органические кислоты и танины эффективно выводят из организма токсины и соли тяжелых металлов. Сабельник положительно влияет на функционирование суставов, обеспечивает их естественную смазку путем стимуляции выработки синовиальной жидкости. Оказывает укрепляющее действие на хрящевые и костные ткани. Принимает активное участие в процессах восстановления поврежденных клеток. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ - САБЕЛЬНИК Отвар из корней сабельника поможет при лечении полиартрита, подагры, артрита, межпозвонковых грыж, остеопороза: 1 ст. ложку измельченных корневищ сабельника залейте стаканом крутого кипятка. Томите состав на водяной бане в течение 30 минут, процедите через марлю. Принимайте по 2 ст. ложки отвара 3 раза в день до приема пищи. Можно разбавить 2 ст. ложни отвара теплой водой и пить как чай. Живокост при ИШИАСЕ Подробнее... «...Как и многие современные женщины, я оказалась в числе тех, у кого «все болит, ничего не помогает». В основном, конечно, все проблемы были из-за болезней позвоночника. Травить себя химией не хотелось, но в периоды обострений все-таки приходилось пользоваться мазями, хотя и с переменным успехом. ✅ Однажды у меня воспалился седалищный нерв. Вот тогда-то я и узнала о необыкновенном растении под названием окопник, или живокост. Коллега по работе научила меня делать из него различные лекарства от моих позвоночных недугов. Прежде всего, это настойка, которую я готовлю заранее и всегда держу в холодильнике про запас, чтобы использовать при первых же намеках на обострение. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 75 г сухих корней окопника, размочить их в воде (можно взять 200 г свежих), мелко порезать, переложить все в стеклянную емкость, залить 1 л водки и оставить в темном прохладном месте для настаивания. Каждый день ее нужно хорошенько встряхивать. Через 2 недели состав процедить и убрать в холодильник. Когда возникнет необходимость, ежедневно растирайте настойкой больное место и укрывайте чем-нибудь теплым. Через полторы недели сделайте перерыв на 10 дней, затем можно все повторить. ✅ Если беспокоит грыжа, то можно поставить на больное место компресс. При воспалении седалищного нерва 3 раза в день растирайте настойкой ногу вдоль нерва в течение 10 дней.Затем сделайте трехдневный перерыв и повторите курс еще раз. ✅ Кроме этого, я заготавливаю порошок из сухого корня окопника. Меня научили, когда боль усиливается, принимать его внутрь, смешав с медом в соотношении 1:2. Развести 1 ч. ложку смеси в 1/2 стакана воды и пить 3 раза в день до еды. Но потом для приема внутрь я стала делать настой. В термосе 1 ст. ложку порошка заливаю стаканом кипятка. Закрываю, и пусть настаивается всю ночь. Пить по 1 две ложки 3-4 раза в день в течение месяца. ✅ А еще меня научили делать мазь. Способ, правда, трудоемкий и сезонный, зато эффект от ее применения потрясающий. Чего не сделаешь, чтобы вылечить позвоночник и суставы. Хорошо измельчаю 10 г свежих корней, смешиваю кашицу со 100 г растопленного свиного жира. На 2-3 часа помещаю на водяную баню. В горячем виде процеживаю. Мазь можно втирать в позвоночник при остеохондрозе, а можно делать с ней компресс: наношу мазь на бумажную основу и прикладываю к больному месту, накрыв полиэтиленом и укутав шерстяной тканью на 5 часов. И так 10 дней подряд. Баночку с мазью храню в холодильнике». Есть лекарственные растения, народные названия которых точно характеризуют их полезные качества. Одно из них - окопник лекарственный, или живокост. Целебными свойствами обладает все растение, но особенно корни. Благодаря своему уникальному составу, окопник эффективен при лечении различных заболеваний позвоночника, суставов, костей и связок, помогает быстрее восстановиться после травм и переломов. Есть в корнях окопника природный анестетик аллантоин, обладающий к тому же противовоспалительным и вяжущим действием, он стимулирует в организме процессы восстановления костных, мышечных и соединительных тканей. Препараты из окопника помогают снять боль при радикулите и остеохондрозе. Быстро устраняют отеки мягких тканей. Подробнее... При переломе, когда наложен гипс, целесообразно принимать внутрь настой или настойку корней окопника лекарственного. А когда гипс снимут, можно еще дополнительно втирать мазь и местно применить настойку в районе травмы. В связи с тем,что растение ядовито, не следует увеличивать дозировку и сроки приема окопника. В любом случае перед применением рекомемдуется проконсультироваться с врачом. Запрещено использовать препараты окопника во время беременности, при кормлении грудью и детям. Рецепт в КОПИЛКУ НАСТОЙКА ОКОПНИКА Можно приготовить 10%-ную настойку корней окопника, которую принимают по 10 капель 3 раза в день, предварительно разбавив ее в 30-50 мл воды. 10 г корней окопника залейте 90 г водки, настаивайте в темном месте в течение 3 недель, а затем процедите. Настойка получается темного цвета.

Остеохондроз - миф медицины: наблюдения и рассуждения врача Собственно остеохондроз позвоночника - это болезнь старения межпозвонкового хряща (и только хряща!), его обезвоживание, разволокнение, снижение высоты и, огрубленно, выпадение центрального пульпозного ядра диска в сторону максимального градиента давления - кзади, в позвоночный канал. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.