Стол № 1: характеристика, стол № 1А, стол № 1Б, что можно, что нельзя, какие блюда входят в рацион

Самые распространенные проблемы с желудком - это гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Факторов, влияющих на их развитие, множество, но главный - это образ жизни. Неправильное питание, стрессы, вредные привычки - все это запускает развитие гастрита и язвы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Эта лечебная программа делится на несколько этапов (№ 1, № 1а, № 1б), и каждый из них назначается врачом в зависимости от состояния болезни.

Цель диеты - нормализовать кислотность, устранить воспаление, заживить язвы и эрозии.

Исключаются блюда, которые повышают секрецию, тяжело и долго перевариваются. Так что под запретом острое, сильно соленое и кислое, консервированное, жирное, копченое, жареное, пряное.

Лечебные блюда будут вареными, приготовленными на пару, печеными.

Необходимо соблюдать питьевой режим, а на ночь обязательно выпить 1 ст. молока.

Чтобы еда не вызывала тошноты, рвоты, изжоги и других неприятных симптомов, ее необходимо измельчать. Если блюдо запеченное, то оно должно быть без корочки.

Если еда раздражает слизистую рта, она не подходит: ее нужно разогреть или остудить.

Нельзя

Мучные изделия

Макаронные изделия

Любое жиров мясо

Жирная рыба, соленая и консервированная

Копчености, колбасные изделия с жировой прослойкой

Молочные продукты с высокой жиркостью, а также кислые

Острые и соленые сыры, домашняя брынза

Жареные яйца

Ячка, перловка, кукуруза

Капуста, редька и другие овощи, провоцирующие брожение

Щавель, шпинат

Свежая малина, бананы, сухофрукты

Мороженое, шоколад

Острые специи, вкусовые добавки

Соль

Можно

Хлеб из цельнозерновых злаков

Вермишель

Нежирное мясо(баранина, говядина, телятина, кролик)

Нежирное филе рыбы без кожи

Колбаса молочная, докторская, вареная, натуральные сардельки

Обезжиренные кисломолочные продукты

Твердый сыр с нейтральным вкусом

Отварные яйца, омлеты (с разрешения врача)

Рис, манка, гречка

Картофель, морковь, тыква, баклажаны, томаты, перец

Петрушка, укроп

Вареные и печеные фрукты и ягоды

Мед, зефир, пастила, некислое варенье

Компоты, домашний кисель

Сахар, корица, ванилин

ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Блюда можно готовить на несоленом сливочном масле или рафинированном растительном. Все остальные виды масел использовать не стоит.

Первое надо готовить на втором бульоне, идеальны супы-пюре. В них можно добавлять хорошо разваренную крупу (геркулес, рис) или вермишель. Под запретом густые борщи, наваристые супы, окрошка, кислые щи, грибные бульоны.

Вместо специй можно добавлять мелко порубленную петрушку, укроп, лавровый лист.

Чтобы избежать искушений, лучше не покупать ничего из списка запрещенных продуктов.

Перед сном не забывайте выпивать 1 ст. натурального йогурта без добавок или теплого молока.

СТОЛ 1А

Он рекомендован в период обострения язвы желудка и гастрита. Длится эта диета около недели или до тех пор, пока не пройдет острое состояние.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Еда должна быть теплой, также нужно соблюдать питьевой режим. Очень важно не отступать от правил диеты и есть маленькими порциями 5-6 раз в день.

При составлении меню необходимо полностью отказаться от фруктов в сыром виде, сметаны, сыра, овощей в любом виде, творога, специй, соусов плюс все, что запрещено в столе № 1.

Еду можно отваривать или готовить на пару. Желательно в этот период соблюдать постельный режим.

СТОЛ 1Б

Этот стол рекомендован после обострения язвы желудка, 12-перстной кишки и гастрита, чтобы болезнь постепенно сходила на нет и организм начал восстанавливаться.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ограничения такие же, как и в классическом столе № 1, но и тут есть свои ограничения.

Кисломолочные продукты полностью исключаются, можно есть не более 100 г сухого хлеба в день. Любое вареное мясо необходимо измельчать или протирать.

Запрещены овощи и фрукты в натуральном виде, но их можно есть в отварном виде, в виде желе, суфле.Также под запретом кофе, газированная вода и какао.

Можно есть манную кашу или овсянку на воде, паровые омлеты с овощами. Обязательно в меню должны быть рисовые или перловые супы или легкие овощные отвары.

На гарнир подойдут протертые крупы, паровое мясо и овощное пюре. Перед сном необходимо пить теплое молоко.

ИТОГИ ДИЕТЫ

Язву и гастрит легче предупредить, чем лечить. Поэтому не забывайте дробно питаться, обязательно есть супы, откажитесь от фастфуда, всего жареного и полуфабрикатов. Не злоупотребляйте алкоголем и табаком, они сильно раздражают слизистую желудка. Старайтесь не переедать. Лучше есть чаще и по чуть-чуть, чем 2 раза в день наедаться от пуза.

Лечебные диеты от всех болезней: стол №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по Певзнеру Чем диета отличается от здорового питания? Большинство людей считает, что любое ограничение рациона - уже диета. Но это не совсем так. Подробнее...