Стол №0: характеристика, этапы диеты, какие блюда входят в рацион

Питание пациента после операции требует особого внимания и осторожности. В период восстановления больной должен получить достаточное количество питательных веществ и витаминов, но не нанести ущерб ослабленным желудку и кишечнику.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диета относится к очень строгим, скорость восстановления больного будет зависеть от точности соблюдения всех правил.

Блюда и напитки должны быть теплыми. Запрещается очень холодное и очень горячее.

До полного восстановления под запретом все химические добавки, ограничиваются соль и сахар. Вся пища должна быть натуральной и качественной.

Запрещаются специи и соусы, кислая и соленая пища, кофе и крепкий чай.

Вся потребляемая пища должна быть хорошо пропарена или проварена, запрещаются продукты, содержащие много грубых пищевых волокон.

Пища должна быть преимущественно жидкой или в виде пюре.

Все компоненты должны быть пропущены через мясорубку или измельчены в блендере.

Диета имеет 3 этапа, по мере выздоровления больного в его меню добавляется все больше и больше продуктов.

Каждый этап длится от 2 до 4 дней.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Рацион больного в начале лечения будет походить на детское питание как по составу, так и по текстуре. Все блюда должны быть максимально измельчены, перетерты, остужены до комнатной температуры.

Легкий мясной бульон из диетических сортов мяса и птицы: телятина, куриная грудка, индейка, кролик. Бульон надо варить из цельного куска на вторичном отваре, без соли.

Кисель из ягод или фруктов без добавления сахара.

Рисовый кисель (1 часть крупы на 4 части воды). Можно добавить немного нежирных сливок.

Желе из сока ягод или фруктов без добавления сахара.

Свежевыжатый сок из некислых ягод или фруктов.

Точный список разрешенных ягод и фруктов лучше уточнить у лечащего врача.

Все, что не входит в этот список, находится под строгим запретом. Дневной рацион должен быть разделен на 7-8 приемов. Объем одной трапезы не должен превышать 300 г.

Помимо питания пациенту необходимо пить очищенную теплую воду от 1,5 до 2,2 л. Если врач разрешит, то можно пить отвар шиповника. Запрещены сладкие воды, газировка, кофе, крепкий чай.

ВТОРОЙ ЭТАП

Следующий этап заключается в том, чтобы расширить рацион и увеличить суточную калорийность. В рационе появляются разваренные супы и каши, разнообразные суфле.

Гречневая, геркулесовая, рисовая каша. Каша варится в пропорции 1 : 3, крупа должна хорошо развариться в чистой воде, затем ее нужно измельчить до состояния пюре.

Рыбное и мясное пюре. Для его приготовления можно использовать только постные продукты. Кожа, жировая прослойка и кости должны быть удалены.

Омлет из белков, приготовленный на пару или в микроволновке, затем его надо хорошо размять вилкой и остудить.

Муссы и суфле из некислых фруктов и ягод, а также из постных видов рыбы и мяса (они готовятся на водяной бане).

Овощные супы с хорошо развареннои крупой.

Пища по-прежнему отваривается или готовится на пару с добавлением минимума соли. Из напитков под запретом газированные напитки, кофе, молоко и кисломолочные продукты.

Обычно второй этап длится 1-2 недели, точную длительность подскажет лечащий врач. Очень часто этот период уже проходит дома.

После того как пищеварение и самочувствие больного значительно улучшатся, можно переходить к 3-му этапу.

ТРЕТИЙ ЭТАП

К списку разрешенных блюд добавляются молочные и кисломолочные продукты. Разрешается нежирный творог, можно в блюда добавлять сметану, разбавлять чай молоком, варить на нем каши.

Для первых блюд можно использовать крупы и овощи, лучше варить супы-пюре.

На второе можно отварную или приготовленную на пару рыбу, постное мясо, протертые овощи.

Из ягод и фруктов по-прежнему можно варить желе, делать муссы, пюре, свежевыжатые соки разбавлять водой в пропорции 1:2, можно запекать яблоки некислых сортов.

Дополнительно вводятся сухари из белого хлеба, не более 100 г в сутки. Их можно есть отдельно с соком или чаем или добавлять к первым блюдам.

Блюда по-прежнему хорошо измельчаются. Разрешена только варка на воде или молоке, на пару, с разрешения врача можно есть запеченные блюда без твердой корочки.

Без разрешения врача вводить в рацион новые продукты запрещено. На протяжении всего лечения больному противопоказан алкоголь, даже в малых дозах. Если нет осложнений, то в сутки разрешено до 7 г соли, которую надо добавлять в уже готовые блюда.

ИТОГИ ДИЕТЫ

За время диеты у больного постепенно восстанавливается работа внутренних органов. Организму дается отдых, для того чтобы он мог самостоятельно бороться с болезнью. К концу второго этапа должен вернуться аппетит. А третий этап подготовит его к возвращению к привычному образу жизни.

Помимо своего назначения эта диета способна оздоровить организм в целом, освободить его от токсинов, тяжелых металлов и прочих опасных соединений. Также она снизит побочные эффекты медикаментозной терапии и поможет быстрее вернуться к активному образу жизни.

В дальнейшем врач может назначить диету № 1 или №15.

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