Лечебные диеты от всех болезней: стол №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по Певзнеру

Чем диета отличается от здорового питания? Большинство людей считает, что любое ограничение рациона - уже диета. Но это не совсем так.

ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ М.И.ПЕВЗНЕРА

Более 100 лет назад была разработана система лечебного питания при различных заболеваниях. При ее создании не ставилась задача накормить человека вкусно, во главе угла было другое: человек должен быть сыт и здоров.

Разработанная столетие назад система лечебных столов актуальна и по сей день.

Стол № 0. После операций на органах пищеварения.

Стол № 1. Затихание язвенной болезни, гастриты с повышенной кислотностью.

Стол № 1а. Обострение язвенной болезни, обострение хронического гастрита с повышенной кислотностью.

Стол № 1б. Затихание язвенной болезни и хронического гастрита с повышенной кислотностью.

Стол № 2. Хронические гастриты с пониженной кислотностью или при ее отсутствии, хронические колиты (вне обострений).

Стол № 3. Атонические запоры.

Стол № 4. Острые заболевания кишечника.

Стол № 4а. Колиты с преобладанием процессов брожения.

Стол № 4б. Хронические колиты в стадии затухающего обострения.

Стол № 4в. Острые заболевания кишечника в период выздоровления, хронические заболевания кишечника вне обострений.

Стол № 5. Заболевания печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей вне стадии обострения.

Стол № 5а. Хронические панкреатиты.

Стол № 5б. В период выздоровления после острого панкреатита.

Стол № 5п. На 7-8-й день после приступа острого панкреатита.

Стол № 6. Подагра, почечнокаменная болезнь с отхождением камней, состоящих преимущественно из уратов.

Стол № 7. Хронические заболевания почек.

Стол № 7а. Острые почечные заболевания.

Стол № 7б. Затихание острого воспалительного процесса в почках.

Стол № 7в. От отеков при болезнях почек.

Стол № 7г. При почечной недостаточности и для больных на гемодиализе.

Стол № 8. Ожирение.

Стол № 9. Сахарный диабет.

Стол № 10. Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения.

Стол № 10а. Недостаточность кровообращения 2-й и 3-й степени.

Стол № 10б. После инфаркта и при ревматическом поражении сердца.

Стол №11. Туберкулез легких, костей, лимфатических узлов, суставов при обострении и затухании, истощение после инфекционных заболеваний, операций, травм.

Стол № 12. Функциональные заболевания нервной системы.

Стол № 13. Острые инфекционные заболевания.

Стол № 14. Мочекаменная болезнь.

Стол № 15. Различные заболевания, не требующие специальных диет.

Стол №15г. Гипертония.

Лечебное питание: диета (стол, номер) №1; №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13, №15; показания, что входит в рацион Щадящая диета при каком-либо конкретном заболевании — необходимое условие для скорейшего излечения от этого заболевания. Назначая то или иное лечение, врач всегда назначит диету, подходящую данному больному. При некоторых болезнях лечебное питание обязательно, при других — только желательно. Подробнее...