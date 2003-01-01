Сколиоз: причины, симптомы, диагностика, лечение

Сколиоз – стойкое искривление позвоночника вбок относительно своей оси (во фронтальной плоскости). В этот процесс вовлекаются все отделы позвоночника, потому к боковому искривлению в последующем присоединяется искривление в переднезаднем направлении (усиление физиологических изгибов) и скручивание позвоночника.

По мере прогрессирования сколиоза возникает вторичная деформация грудной клетки и таза, сопровождающаяся нарушением функции сердца, легких и тазовых органов. Искривление формируется в детском и подростковом возрасте.

Сколиоз может развиться вследствие травм, различных заболеваний и врожденных аномалий. В 80% случаев причина возникновения сколиоза остается неустановленной. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным. Прогноз зависит от причины и степени сколиоза, а также наличия и выраженности вторичных деформаций и состояния внутренних органов.

Сколиоз – это сложная стойкая деформация позвоночника, сопровождающаяся, в первую очередь искривлением в боковой плоскости с последующим скручиванием позвонков и усилением физиологических изгибов позвоночника. При прогрессировании сколиоза развивается деформация грудной клетки и костей таза с сопутствующим нарушением функции органов грудной полости и тазовых органов.

Самыми опасными периодами в отношении развития и прогрессирования сколиоза являются этапы интенсивного роста: от 4 до 6 лет лет и от 10 до 14 лет. При этом следует быть особенно внимательными к здоровью ребенка на этапе полового созревания, которое у мальчиков происходит в 11-14 лет, а у девочек в 10-13 лет. Риск усугубления сколиотической деформации увеличивается в тех случаях, когда к началу этих периодов у ребенка уже есть рентгенологически подтвержденная первая степень сколиоза (до 10 градусов).

Сколиоз не следует путать с обычным нарушением осанки. Нарушение осанки можно исправить с помощью обычных физических упражнений, обучения правильной посадке за столом и других подобных мероприятий. Сколиоз же требует специального комплексного систематического лечения в течение всего периода роста пациента.

Классификация сколиозов

Существует несколько классификаций сколиоза.

Можно выделить две большие группы: структурный сколиоз и неструктурный сколиоз. В отличие от структурного, при неструктурном наблюдается обычное боковое искривление позвоночника, не сопровождающееся стойкой патологической ротацией позвонков.

С учетом причин развития неструктурные сколиозы делятся на:

Осаночные сколиозы – возникшие вследствие нарушения осанки, исчезающие при наклонах кпереди и проведении рентгенографии в лежачем положении.

Рефлекторные сколиозы – обусловленные вынужденной позой пациента при болевом синдроме.

Компенсаторные сколиозы – возникшие вследствие укорочения нижней конечности.

Истерические сколиозы – имеют психологическую природу, встречаются крайне редко.

Структурные сколиозы также делятся на несколько групп с учетом этиологического фактора:

Травматические сколиозы – обусловленные травмами опорно-двигательного аппарата.

сколиозы – обусловленные травмами опорно-двигательного аппарата. Рубцовые сколиозы – возникшие вследствие грубых рубцовых деформаций мягких тканей.

сколиозы – возникшие вследствие грубых рубцовых деформаций мягких тканей. Миопатические сколиозы – обусловленные болезнями мышечной системы, например, миопатией или прогрессирующей мышечной дистрофией.

сколиозы – обусловленные болезнями мышечной системы, например, миопатией или прогрессирующей мышечной дистрофией. Нейрогенные сколиозы – возникающие при нейрофиброматозе, сирингомиелии, полиомиелите и т. д.

сколиозы – возникающие при нейрофиброматозе, сирингомиелии, полиомиелите и т. д. Метаболические сколиозы – обусловленные нарушениями обмена и нехваткой определенных веществ в организме, могут развиваться, например, при рахите.

сколиозы – обусловленные нарушениями обмена и нехваткой определенных веществ в организме, могут развиваться, например, при рахите. Остеопатические сколиозы – возникшие вследствие врожденной аномалии развития позвоночника.

сколиозы – возникшие вследствие врожденной аномалии развития позвоночника. Идиопатические сколиозы – причину развития выявить невозможно. Такой диагноз выставляется после исключения остальных причин возникновения сколиоза.

С учетом времени возникновения идиопатические сколиозы подразделяются на:

Инфантильные сколиозы – развившиеся в 1-2 годы жизни.

Ювенильные сколиозы – возникшие между 4-6 годами жизни.

Подростковые (адолесцентные) сколиозы – появившиеся между 10 и 14 годами жизни.

По форме искривления все сколиозы делятся на три группы: C-образные (один боковой изгиб), S-образные (два боковых изгиба) и Z-образные (три боковых изгиба). Последний вариант встречается крайне редко.

С учетом места расположения искривления позвоночника выделяют:

Шейно-грудные сколиозы (с вершиной искривления на уровне III-IV грудных позвонков).

Грудные сколиозы (с вершиной искривления на уровне VIII-IX грудных позвонков).

Грудо-поясничные сколиозы (с вершиной искривления на уровне XI-XII грудных позвонков).

Поясничные сколиозы (с вершиной искривления на уровне I-II поясничных позвонков).

Пояснично-крестцовые сколиозы (с вершиной искривления на уровне V поясничного и I-II крестцовых позвонков).

И, наконец, с учетом течения выделяют прогрессирующий и непрогрессирующий сколиозы.

Причины развития сколиоза

Сколиоз относится к группе деформаций, возникающих в период роста (то есть, в детстве и юности). В приведенной выше классификации перечислено множество причин развития сколиоза. Однако на первом месте по распространенности с большим отрывом находится идиопатический сколиоз – то есть, сколиоз с неустановленной причиной. Он составляет около 80% от общего числа случаев. При этом девочки болеют сколиозом в 4-7 раз чаще мальчиков.

В оставшихся 20% случаев наиболее часто выявляется сколиоз вследствие врожденных деформаций позвоночника, обменных нарушений, заболеваний соединительной ткани, тяжелых травм и ампутаций конечностей, а также значительной разницы в длине ног.

Симптомы и клиническая диагностика сколиоза

Ранняя диагностика сколиоза имеет особое значение для эффективности последующего лечения, компенсации нарушений и нормального развития ребенка. При этом на начальных стадиях сколиоз протекает бессимптомно, поэтому следует обращать внимание на следующие признаки:

Одно плечо стоит выше другого.

Когда ребенок стоит, прижав руки к бокам, расстояние между рукой и талией различается с двух сторон.

Лопатки расположены несимметрично – на вогнутой стороне лопатка находится ближе к позвоночнику, ее угол выпирает.

При наклоне кпереди становится заметным искривление позвоночника.

При выявлении перечисленных симптомов сколиоза следует обратиться к детскому ортопеду, чтобы он провел детальное обследование и при подтверждении диагноза назначил соответствующее лечение.

Классификация сколиозов, разработанная Чаклиным и использующаяся на территории России, была составлена с учетом как клинических, так и рентгенологических признаков, поэтому на нее можно ориентироваться при выявлении симптомов заболевания. Она включает в себя 4 степени:

1 степень – угол до 10 градусов. Определяются следующие клинические и рентгенологические признаки: сутуловатость, опущенная голова, асимметричная талия, разная высота надплечий. На рентгеновских снимках – легкая тенденция к торсии позвонков.

2 степень – угол от 11 до 25 градусов. Выявляется кривизна позвоночника, не исчезающая при смене положения тела. Половина таза на стороне искривления опущена, треугольник талии и контуры шеи асимиетричны, в грудном отделе на стороне искривления имеется выпячивание, в поясничном – мышечный валик. На рентгенограмме – торсия позвонков.

3 степень – угол от 26 до 50 градусов. В дополнение ко всем признакам сколиоза, характерным для 2 степени, становятся заметными выпирающие передние реберные дуги и четко очерченный реберный горб. Мышцы живота ослаблены. Наблюдаются мышечные контрактуры и западание ребер. На рентгеновских снимках – резко выраженная торсия позвонков.

4 степень – угол более 50 градусов. Резкая деформация позвоночника, все выше перечисленные признаки усилены. Значительное растяжение мышц в области искривления, реберный горб, западание ребер в зоне вогнутости.

Обследование пациента, страдающего сколиозом, в условиях мед. учреждения включает в себя подробный осмотр в положении стоя, сидя и лежа для выявления перечисленных выше признаков.

В положении стоя проводится измерение длины нижних конечностей, определяется подвижность голеностопного, коленного и тазобедренного суставов, измеряется кифоз, оценивается подвижность поясничного отдела позвоночника и симметричность треугольников талии, определяется положение надплечий и лопаток. Также производится осмотр грудной клетки, области живота, таза и поясницы. Оценивается мышечный тонус, выявляются мышечные валики, деформация ребер и т. д. В положении сгибания определяется наличие или отсутствие асимметрии позвоночника.

В положении сидя проводится измерение длины позвоночника и определение степени поясничного лордоза, выявляются боковые искривления позвоночника и отклонения туловища. Производится оценка положения таза вне зависимости от положения нижних конечностей. В положении лежа оценивается изменение искривления дуги позвоночника, исследуются мышцы живота и внутренние органы.

Рентгенография и другие методы исследования при сколиозе

Основным инструментальным методом диагностики сколиоза позвоночника является рентгенография позвоночника. При подозрении на сколиотическое искривление рентгеновское исследование необходимо проводить не реже 1-2 раз в год. Первичная рентгенограмма может проводиться в положении стоя. В последующем рентгеновские снимки выполняются в двух проекциях в положении лежа с умеренным растягиванием – это дает возможность оценить истинную деформацию.

При изучении рентгенограмм больных сколиозом проводится измерение углов искривления с использованием специальной методики, предложенной Коббом. Для того чтобы рассчитать угол искривления, на прямую рентгенограмму наносят две линии, проходящие параллельно замыкательным пластинкам нейтральных (не участвующих в искривлении) позвонков, а затем измеряют угол, образованный этими линиями.

Кроме того, на рентгеновском снимке при сколиозе выявляют следующие особенности:

Базальные неискривленные позвонки, которые являются основанием для искривленной части позвоночника.

Кульминационные позвонки, расположенные на самой высокой точке дуги искривления (как основного, так и вторичного, если оно есть).

Скошенные позвонки, которые находятся в местах перехода между основным искривлением и противоискривлением.

Промежуточные позвонки, расположенные между скошенными и кульминационными позвонками.

Нейтральные позвонки – недеформированные позвонки, не участвующие в процессе бокового искривления.

При необходимости выполняют снимки в специальных укладках для измерения торсии (скручивание вдоль оси тела позвонка) и ротации (разворота позвонков друг относительно друга). Торсионный угол также рассчитывается по одной из двух специальных методик: Нэша и Мо или Раймонди.

В периоды быстрого роста исследование позвоночника нужно проводить чаще, поэтому для снижения дозы рентгеновского облучения используются нелучевые безвредные методики, в том числе – трехмерное исследование ультразвуковым или контактным сенсором, светооптическое измерение профиля спины и сколиометрия по Буннеллю.

Возможно также выполнение снимков с малым облучением (с сокращенным временем облучения). Мелкие детали на таких снимках не просматриваются, но по ним можно проводить измерение угла искривления при сколиозе. При необходимости для выявления причины развития сколиоза может также проводиться МРТ позвоночника.

Лечение сколиоза

Пациенты со сколиозом должны наблюдаться у опытного врача ортопеда или вертебролога, хорошо знакомого с данной патологией. Возможное быстрое прогрессирование и воздействие искривления на состояние внутренних органов требует адекватного лечения, а также, при необходимости – направления к другим специалистам: пульмонологам, кардиологам и т. д. Лечение сколиоза может быть как консервативным, так и оперативным, в зависимости от причины и выраженности патологии, наличия или отсутствия прогрессирования. В любом случае – важно, чтобы оно было комплексным, постоянным, своевременным.

При сколиозах, обусловленных последствиями травмы, укорочениями конечностей и другими подобными факторами необходимо в первую очередь устранить причину. Например – использовать специальные стельки или ортопедическую обувь для компенсации разницы в длине конечностей. При нейрогенных и миопатических сколиозах консервативная терапия, как правило, малоэффективна. Требуется хирургическое лечение.

Консервативное лечение идиопатических сколиозов включает в себя специальную антисколиозную гимнастику и использование корсетов. При угле искривления до 15 градусов в отсутствие ротации показана специализированная гимнастика. При угле искривления 15-20 градусов с сопутствующей ротацией (у пациентов с незавершенным ростом) к гимнастике добавляют корсетотерапию. Использование корсетов возможно как только в ночное время, так и постоянно – в зависимости от рекомендаций врача. Если рост завершился, корсет не нужен.

При прогрессирующем сколиозе с углом более 20-40 градусов показано стационарное лечение в условиях специализированной вертебрологической клиники. Если рост не завершен, рекомендуется постоянное ношение деротирующего корсета (не менее 16 часов в сутки, оптимально – 23 часа в сутки) в сочетании с интенсивной гимнастикой. После завершения роста корсет, как и в предыдущем случае, не требуется.

При угле более 40-45 градусов, как правило, требуется оперативное лечение. Показания к операции определяются индивидуально и зависят от причины развития сколиоза, возраста пациента, его физического и психологического состояния, вида и локализации деформации, а также эффективности консервативных методов лечения.

Операция при сколиозе представляет собой выпрямление позвоночника до определенного угла с использованием металлических конструкций. При этом подвергшийся оперативному вмешательству отдел позвоночника обездвиживается. Для фиксации позвоночника применяются специальные пластины, стержни, крючки и винты. Для расширения позвонков, придания позвоночнику более правильной формы и улучшения консолидации используются костные трансплантаты в виде вкладышей. Операция по коррекции сколиоза может проводиться трансторакально, дорсально и путем торакофренолюмботомии.

Сколиоз и армия

Юноши со сколиозом I степени (искривление от 0 до 10 градусов) подлежат призыву в вооруженные силы. Наличие II и последующих степеней сколиоза, подтвержденных рентгенологом на основании рентгенограмм, выполненных в ходе специального медосмотра, является основанием для освобождения от призыва.

Сколиоз: наблюдение врача ортопеда и рекомендации по лечению

Сколиоз или по - русски кривая спина наверное очень известная всем проблема.

Но сама по себе небольшая асимметрия позвоночника может присутствовать у совершенно здоровых людей. Серьёзная опасность сколиоза заключается в быстром прогрессировании у детей в возрасте от 7 до 14 лет, в период интенсивного роста.

При этом искривление настолько усиливается, что приводит к нарушению работы внутренних органов, сердца, лёгких. В таких случаях методом лечения становится операция.

Диагностика сколиоза проста, лечение, особенно консервативное, то есть гимнастика, тоже — элементарно, но имеет одно существенное, часто непреодолимое препятствие: её, гимнастику всё таки надо делать. Причём делать настойчиво и правильно. Часто от родителей некоторых пациентов я слышу, что толку от гимнастики нет, что ребёнок на ЛФК ходит, а результата нет. Ну так и на работу люди тоже, бывает, «ходют».

Гимнастика и ортопедический режим должны выполняться постоянно, упражнения следует делать в течение дня несколько раз. В этом плане хорошо зарекомендовала практика специальных санаторных школ для детей, страдающих сколиозом. Хотя всё равно, даже в этих школах возможности инструктора ЛФК ограничены групповой формой проведения корригирующей гимнастики.

Наверное идеальным вариантом было бы иметь (в хорошем смысле слова) своего личного домашнего инструктора ЛФК, массажиста и мануального терапевта (хорошего мануального терапевта). Но не у всех есть такая возможность.

Поэтому я обучаю родителей лечебной гимнастике, основам мануальной терапии, остеопрактики. Подробно рассказываю, как делать гиперэкстензию с разворотом для изолированной тренировки ослабленных мышц на стороне поражения.

Как пользоваться электростимулятором при одновременном выполнении упражнений и т.д.

А самое главное, чтобы занимались с ребёнком в игровой форме, чтобы было весело и интересно, потому что хорошо делается, как правило, лишь то, что делается с удовольствием

5 интересных фактов о сколиозе