Разрыв менисков

Мениски - это хрящевые прослойки внутри коленного сустава, которые, в основном, выполняют амортизирующую и стабилизирующую функции. Менисков коленного сустава два: внутренний (медиальный) и наружный (латеральный)

Разрывы менисков - самая частая проблема коленного сустава. Принципиально разрывы менисков бывают травматические, которые чаще возникают как результат травмы у молодых людей и дегенеративные, которые чаще бывают у пожилых людей и могут произойти и без травмы на фоне дегенеративных изменений мениска, которые являются вариантом течения артроза коленного сустава. Если не лечить травматический разрыв, то он впоследствии станет дегенеративным.

Диагностировать разрыв мениска может врач. Для подтверждения диагноза разрыва мениска может потребоваться магнитно-резонансная томография (МРТ). Реже для подтверждения диагноза может использоваться ультразвуковое обследование (УЗИ).

Разрывы менисков бывают в заднем роге, в теле и в переднем роге мениска.

Разрыв мениска может привести к тому, что его оторвавшаяся и болтающаяся часть будет служить механическим препятствием движениям, вызывать боль и, возможно, блокировать сустав, ограничивать движения. Более того, болтающаяся часть мениска разрушает соседний хрящ, покрывающий бедренную и большеберцовые кости.

Основной метод лечения разрывов менисков коленного сустава - оперативный. Но это не значит, что всегда нужно делать операцию в том случае, если на МРТ обнаружен разрыв мениска. Оперируют только те разрывы, которые являются причиной болей и механических препятствий движениям в коленном суставе.

В настоящее время "золотым стандартом" лечения разрывов менисков коленного сустава является артроскопия - малотравматичная операция, которую выполняют через два разреза длиной по одному сантиметру. Существуют и другие методики (шов мениска, трансплантация мениска), но они дают менее надежные результаты.

В ходе артроскопии болтающуюся и оторванную часть мениска убирают и внутренний край мениска выравнивают специальными хирургическими инструментами. Обратим внимание, что убирают только часть мениска, а не весь мениск. Оторвавшаяся часть мениска уже не выполняет своей функции, поэтому нет особого смысла ее сохранять.

После артроскопической операции можно ходить в тот же день, но для полноценного восстановления может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Анатомия

В коленном суставе между бедренной и большеберцовой костью есть мениски – хрящевые прослойки полулунной формы, которые увеличивают стабильность сустава, повышая площадь контакта костей.

И наружный (латеральный), и внутренний (медиальный) мениск условно делятся на три части: заднюю (задний рог), среднюю (тело) и переднюю (передний рог).

По форме внутренний (медиальный) мениск коленного сустава обычно напоминает букву «С», а наружный (латеральный) — правильную полуокружность. Оба мениска образованы волокнистым хрящом и прикрепляются спереди и сзади к большеберцовой кости. Медиальный мениск, кроме того, прикреплен по наружному краю к капсуле коленного сустава так называемой венечной связкой. Утолщение капсулы в области средней части тела мениска образовано большеберцовой коллатеральной связкой. Прикрепление медиального мениска и к капсуле, и к большеберцовой кости делает его менее подвижным по сравнению с латеральным мениском. Эта меньшая подвижность внутреннего мениска приводит к тому, что его разрывы бывают чаще, чем разрывы наружного мениска.

Латеральный мениск покрывает большую часть верхней латеральной суставной поверхности большеберцовой кости и в отличие от медиального мениска имеет форму почти правильной полуокружности. Вследствие более округлой формы латерального мениска передняя и задняя точки прикрепления его к большеберцовой кости лежат ближе одна к другой. Чуть кнутри от переднего рога латерального мениска находится место прикрепления передней крестообразной связки. Передняя и задняя мениско-бедренные связки, прикрепляющие задний рог латерального мениска к медиальному мыщелку бедренной кости, проходят спереди и сзади от задней крестообразной связки и называются также связкой Хамфри и связкой Врисберга соответственно.

Латеральные мениски, распространяющиеся на суставную поверхность больше, чем в норме, получили название дисковидных; они встречаются, согласно сообщениям, у 3,5—5% людей. Говоря простыми словами дисковидный латеральный мениск означает, что он шире, чем обычный наружный мениск коленного сустава. Среди дисковидных менисков можно выделить так называемые сплошные дисковидные (целиком покрывающие наружный мыщелок большеберцовой кости), полудисковидные и варианты Врисберга. У последних задний рог фиксирован к кости только связкой Врисберга.

По задненаружной поверхности сустава, через щель между капсулой и латеральным мениском, в полость сустава проникает сухожилие подколенной мышцы. Оно прикреплено к мениску тонкими пучками, выполняющими, по-видимому, стабилизирующую функцию. К капсуле сустава латеральный мениск фиксирован гораздо слабее медиального и поэтому легче смещается.

Микроструктура мениска в норме представлена волокнами особого белка – коллагена. Эти волокна ориентированы преимущественно циркулярно, т.е. вдоль мениска. Меньшая часть коллагеновых волокон мениска ориентирована радиально, т.е. от края к центру. Есть еще один вариант волокон – перфорантные. Их меньше всего, они идут «беспорядчно», связывая между собой циркулярные и радиальные волокна.

Радиально волокна ориентированы главным образом у поверхности мениска; перекрещиваясь, они образуют сеть, обеспечивающую, как полагают, устойчивость поверхности мениска к силе сдвига. Циркулярные волокна составляют основную часть сердцевины менисков; такое расположение волокон обеспечивает распределение продольной нагрузки на коленный сустав. В пересчете на сухое вещество мениск состоит примерно на 60—70% из коллагена, на 8—13% — из белков внеклеточного матрикса и на 0,6% — из эластина. Коллаген в основном представлен I типом и в небольшом количестве II, III, V и VI типами.

У новорожденных вся ткань менисков пронизана кровеносными сосудами, но уже к 9-месячному возрасту из внутренней трети менисков сосуды полностью исчезают. У взрослых сосудистая сеть имеется только в самой наружной части мениска (10—30% наружного края) и с взрослением кровоснабжение мениска только ухудшается. Стоит отметить, что с возрастом кровоснабжение мениска ухудшается. С точки зрения кровоснабжения мениск делится на две зоны: красную и белую.

Сравнительно бедна сосудами и та часть латерального мениска, около которой в коленный сустав проникает сухожилие подколенной мышцы. К клеткам внутренних двух третей мениска питательные вещества поступают за счет диффузии и активного транспорта из синовиальной жидкости.

Передний и задний рога мениска, как и его периферическая часть, содержат нервные волокна и рецепторы, которые, предположительно, участвуют в проприоцептивной афферентации при движениях в коленном суставе, т.е. сигнализируют нашему мозгу о том, в каком положении находится коленный сустав.

Функция менисков

В конце XIX века мениски считались «нефункционирующими остатками» мышц. Однако как только открылась важность функции, выполняемой менисками, их стали активно изучать.

Мениски выполняют разные функции: распределяют нагрузку, амортизируют толчки, уменьшают контактное напряжение, выполняют роль стабилизаторов, ограничивают амплитуду движений, участвуют в проприоцептивной афферентации при движениях в коленном суставе, т.е. сигнализируют нашему мозгу о том, в каком положении находится коленный сустав. Главными среди этих функций считаются первые четыре — распределение нагрузки, амортизация толчков, распределение контактного напряжения и стабилизация.

При сгибании и разгибании ноги в колене на 90 градусов на мениски приходится примерно 85% и 50—70% нагрузки соответственно. После удаления всего медиального мениска площадь соприкосновения суставных поверхностей уменьшается на 50—70%, а напряжение на их стыке возрастает на 100%. Полное удаление латерального мениска уменьшает площадь соприкосновения суставных поверхностей на 40—50% и увеличивает контактное напряжение на 200— 300%. Эти изменения, вызванные менискэктомией (т.е. операцией, при которой мениск удаляется полностью), часто ведут к сужению суставной щели, образованию остеофитов (костных шипов, наростов) и превращению мыщелков бедренной кости из округлых в угловатые, что хорошо видно на рентгенограммах. Менискэктомия отражается и на функции суставных хрящей. Мениски на 50% эластичнее хряща и потому играют роль надежных амортизаторов при толчках. В отсутствие мениска вся нагрузка при ударах без амортизации, падает на хрящ. Наконец, медиальный мениск препятствует смещению большеберцовой кости вперед относительно бедренной кости при повреждении передней крестообразной связки. При сохранной передней крестообразной связке утрата медиального мениска мало сказывается на переднезаднем смещении большеберцовой кости при сгибании и разгибании ноги в колене. Но при повреждении передней крестообразной связки утрата медиального мениска более чем на 50% увеличивает смещение большеберцовой кости вперед при сгибании ноги в колене на 90°. Вообще, внутренние две трети менисков важны для увеличения площади соприкосновения суставных поверхностей и амортизации ударов, а наружная треть — для распределения нагрузки и стабилизации сустава.

Частота разрывов менисков

Разрывы менисков встречаются с частотой 60—70 случаев на 100 000 населения в год. У мужчин разрывы менисков возникают в 2,5—4 раза чаще, причем в возрасте от 20 до 30 лет преобладают травматические разрывы, а в возрасте от 40 лет — разрывы вследствие хронических дегенеративных изменений в мениске. Бывает, что разрыв мениска происходит и в 80-90 летнем возрасте. В целом чаще повреждается внутренний (медиальный) мениск коленного сустава.

В молодом возрасте чаще возникают острые, травматические разрывы менисков. Может произойти изолированный разрыв мениска, однако возможны и сочетанные повреждения внутрисуставных структур, когда повреждается, например, связка и мениск одновременно. Одной из таких сочетанных травм является разрыв передней крестообразной связки, который примерно в каждом третьем случае сопровождается разрывом мениска. При этом приблизительно в четыре раза чаще рвется латеральный мениск, более подвижный, как и вся наружная половина коленного сустава. Медиальный мениск, становящийся ограничителем переднего смещения большеберцовой кости при повреждении передней крестообразной связки, чаще рвется при уже поврежденной ранее передней крестообразной связке. Разрывы менисков сопровождают до 47% переломов мыщелков большеберцовой кости и нередко наблюдаются при переломах диафиза бедренной кости с сопутствующим выпотом в полость сустава.

Симптомы разрыва менисков.

Травматические разрывы. В молодом возрасте разрывы менисков происходят чаще в результате травмы. Как правило, разрыв происходит при кручении на одной ноге, т.е. при осевой нагрузке в сочетании с ротацией голени. Например, такая травма может произойти при беге, когда одна нога неожиданно встает на неровную поверхность, при приземлении на одну ногу с кручением корпуса, однако разрыв мениска может произойти и при другом механизме травмы.

Обычно сразу после разрыва появляется боль в суставе, колено отекает. Если разрыв мениска затрагивает красную зону, т.е. то место, где в мениске есть кровеносные сосуды, то возникнет гемартроз – скопление крови в суставе. Он проявляется выбуханием, отеком выше надколенника (коленной чашечки).

При разрыве мениска оторвавшаяся и болтающаяся часть мениска начинает мешать движениям в коленном суставе. Небольшие разрывы могут вызвать болезненные щелчки или ощущение затрудненного движения. При больших разрывах возможна блокада сустава вследствие того, что относительно большой размер разорванного и болтающегося фрагмента мениска перемещается к центру сустава и делает некоторые движения невозможными, т.е. сустав «заклинивает». При разрывах заднего рога мениска чаще ограничивается сгибание, при разрывах тела мениска и его переднего рога страдает разгибание в коленном суставе.

Боль при разрыве мениска может быть настолько сильной, что невозможно наступить на ногу, а иногда разрыв мениска проявляет себя только лишь болью при определенных движениях, например, при спуске с лестницы. При этом подъем по лестнице может быть совершенно безболезненным.

Стоит отметить, что блокада коленного сустава может быть вызвана не только разрывом мениска, но и другими причинами, например, разрывом передней крестообразной связок, свободным внутрисуставным телом, в том числе отшнуровавшимся фрагментом хряща при болезни Кёнига, синдромом «плики» коленного сустава, остеохондральными переломами, переломами мыщелков большеберцовой кости и многими другими причинами.

При остром разрыве в сочетании с повреждением передней крестообразной связки припухлость может развиться быстрее и быть более выраженной. Повреждения передней крестообразной связки часто сопровождаются разрывом латерального мениска. Это связано с тем, что при разрыве связки наружная часть большеберцовой кости вывихивается вперед и латеральный мениск ущемляется между бедренной и большеберцовой костями.

Хронические, или дегенеративные, разрывы чаще возникают у людей старше 40 лет; боль и припухлость при этом развиваются исподволь, и не всегда можно обнаружить их резкое усиление. Часто в анамнезе не удается обнаружить указаний на травму либо обнаруживается лишь очень незначительное воздействие, например сгибание ноги, приседание или даже разрыв может появиться просто при вставании с кресла. При этом тоже может возникнуть блокада сустава, однако дегенеративные разрывы чаще дают только боль. Стоит отметить, что при дегенеративном разрыве мениска часто поврежден и соседний хрящ, покрывающий бедренную или чаще большеберцовую кость.

Как и острые разрывы мениска, дегенеративные разрывы могут давать разнообразную выраженность симптомов: иногда от боли совершенно невозможно наступить на ногу или даже чуть-чуть подвигать ею, а иногда боль появляется только при спуске с лестницы, приседании.

Диагностика разрыва менисков

Основной признак разрыва мениска – боль в коленном суставе, возникающая или усиливающаяся при определенном движении. Выраженность боли зависит от места, в котором произошел разрыв мениска (тело, задний рог, передний рог мениска), размера разрыва, времени, прошедшего с момента травмы.

Еще раз отметим, что разрыв мениска может произойти и внезапно, без какой-либо травмы. Например, дегенеративный разрыв может произойти ночью, кода человек спит, и проявиться болью утром, при вставании с постели. Часто дегенеративные разрывы происходят и при вставании с низкого кресла.

На интенсивность боли влияет и индивидуальная чувствительность, и наличие сопутствующих заболеваний и травм коленного сустава (артроз коленного сустава, разрывы передней крестообразной связки, разрывы боковых связок коленного сустава, переломы мыщелков и другие состояния, которые сами по себе могут служить причиной болей в коленном суставе).

Итак, боль при разрыве мениска может быть разной: от слабой, появляющейся только изредка, до сильной, делающей движения в коленном суставе невозможными. Иногда от боли даже невозможно наступить на ногу.

Если боль появляется при спуске с лестницы, то скорее всего имеется разрыв заднего рога мениска. Если есть разрыв тела мениска, то боль усиливается при разгибании в коленном суставе.

Если коленный сустав «заклинило», т.е. возникла так называемая блокада сустава, то скорее всего есть разрыв мениска, а блокада обусловлена тем, что оторванная часть мениска как раз и заблокировала движения в суставе. Впрочем, блокада бывает не только при разрыве мениска. Например, сустав может «заклинить» и при разрывах передней крестообразной связки, ущемлении синовиальных складок (синдром «плики»), обострении артроза коленного сустава.

Диагноз разрыва мениска невозможно поставить самостоятельно – нужно обратиться к травматологу-ортопеду. Желательно, чтобы вы обратились к специалисту, непосредственно занимающемуся лечением пациентов с травмами и заболеваниями коленного сустава.

Сначала врач расспросит вас о том, как появилась боль, о возможных причинах ее появления. Затем приступает к осмотру. Врач тщательно осматривает не только коленный сустав, но и всю ногу. Сначала оцениваются амплитуда и болезненность движений в тазобедренном и коленном суставах, так как часть боль в тазобедренном суставе отдает в коленный сустав. Затем врач осматривает бедро на предмет атрофии мышц. Затем осматривают сам коленный сустав: в первую очередь оценивают есть ли выпот в коленном суставе, который может быть синовитом или гемартрозом.

Как правило, выпот, т.е. скопление жидкости в коленном суставе, проявляется видимым отеком над коленной чашечкой (надколенником). Жидкость в коленном суставе может быть кровью, в таком случае говорят о гемартрозе коленного сустава, что в дословном переводе с латыни означает «кровь в суставе». Гемартроз бывает при свежих разрывах менисков.

Если разрыв произошел давно, то в суставе тоже возможен выпот, но это уже не гемартроз, а синовит, т.е. избыточное скопление синовиальной жидкости, которая смазывает сустав и питает хрящ.

Разрыв мениска часто проявляется невозможностью полностью разогнуть или согнуть ногу в коленном суставе.

основной признак разрыва мениска – боль в коленном суставе, возникающая или усиливающаяся при определенном движении. Если врач подозревает разрыв мениска, то он старается как раз спровоцировать эту боль в определенном положении и при определенном движении. Как правило, врач нажимает пальцем в проекции суставной щели коленного сустава, т.е. чуть ниже и сбоку (снаружи и кнутри) от надколенника и сгибает и разгибает ногу в колене. Если при этом возникает боль, то скорее всего есть разрыв мениска. Существуют и другие специальные тесты, позволяющие диагностировать разрыв мениска.

Основные тесты, которые выполняет врач для диагностики разрыва менисков коленного сустава.

Врач должен выполнить не только эти тесты, но и другие, позволяющие заподозрить и диагностировать проблемы с крестообразными связками, надколенником и ряд других ситуаций.

В целом, если врач оценивает коленный сустав по совокупности тестов, а не по какому-либо одному из признаков, то разрыв внутреннего мениска можно диагностировать в 95% случаев, а наружного – в 88% случаев. Эти показатели очень высоки, и на самом деле часто грамотный травматолог может достаточно точно поставить диагноз разрыва мениска без каких-либо дополнительных методов обследования (рентгенография, магнитно-резонансная томография, УЗИ). Однако будет очень неприятно, если пациент попадет в те 5-12% случаев, когда разрыв мениска не диагностируется при том, что он есть, или диагностируется ошибочно, поэтому в нашей практике мы достаточно часто стараемся прибегать к дополнительным методам исследования, которые подтверждают или опровергают предположение врача.

Рентгенография. Рентгенографию коленного сустава можно считать обязательной при любой боли в коленном суставе. Иногда возникает желание выполнить сразу магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая «больше покажет, чем рентген». Но это неправильно: в некоторых случаях рентген позволяет проще, быстрее и дешевле установить правильный диагноз. Поэтому не стоит самостоятельно назначать себе исследования, которые могут оказаться пустой тратой времени и денег.

Рентгенографию выполняют в следующих проекциях: 1) в прямой проекции в положении стоя, в том числе при сгибании ног в коленях на 45°(по Розенбергу), 2) в боковой проекции и 3) в осевой проекции. Задние поверхности мыщелков бедренных костей при артрозе коленного сустава обычно изнашиваются раньше, и при сгибании ног на 45° в положении стоя можно увидеть соответствующее сужение суставной щели. В любых других положениях эти изменения будут, скорее всего, незаметны, поэтому другие рентгенографические положения не имеют значения для обследования по поводу боли в коленном суставе. Если у больного с жалобами на боль в коленном суставе рентгенологически выявлено значительное сужение суставной щели, весьма вероятно обширное повреждение мениска и хряща, при котором бесполезна артроскопическая резекция мениска (неполная или парциальная менискэктомия), о которой мы поговорим ниже. Чтобы исключить такую причину боли, как хондромаляция надколенника, необходима рентгенография в специальной осевой проекции (для надколенника). Обзорная рентгенография, никак не облегчающая диагностику разрыва мениска, позволяет тем не менее исключить такие сопутствующие нарушения, как рассекающий остеохондрит (болезнь Кёнига), перелом, наклон или подвывих надколенника и суставные мыши (свободные внутрисуставные тела).

МРТ (магнитно-резонансная томография) существенно повысила точность диагностики разрывов менисков. Ее преимущества — возможность получить изображение мениска в нескольких плоскостях и отсутствие ионизирующего излучения. Кроме того, МРТ позволяет оценить состояние других суставных и околосуставных образований, что особенно важно, когда у врача есть серьезные сомнения в диагнозе, а также если имеются сопутствующие повреждения, затрудняющие выполнение диагностических тестов. К недостаткам МРТ относятся дороговизна и возможность неверной трактовки изменений с вытекающими дополнительными исследованиями. Нормальный мениск при всех импульсных последовательностях дает слабый однородный сигнал. У детей сигнал может быть усилен вследствие более обильного кровоснабжения мениска. Усиление сигнала у пожилых людей может быть признаком дегенерации.

По МРТ выделяют четыре степени изменений мениска (классификация по Stoller). Степень 0 — это нормальный мениск. Степень I — это появление в толще мениска очагового сигнала повышенной интенсивности (не достигающего поверхности мениска). Степень II — появление в толще мениска линейного сигнала повышенной интенсивности (не достигающего поверхности мениска). Степень III — сигнал повышенной интенсивности, достигающий поверхности мениска. Истинным разрывом мениска считаются только изменения III степени.

Точность МРТ в диагностике разрыва мениска составляет примерно 90—95%, особенно если дважды подряд (т.е. на двух соседних срезах) фиксируется сигнал повышенной интенсивности, захватывающий поверхность мениска. Для диагностики разрыва можно ориентироваться и на форму мениска. Обычно на снимках в сагиттальной плоскости мениск имеет форму бабочки. Любая другая форма может быть признаком разрыва. Признаком разрыва служит и симптом «двойная задняя крестообразная связка» (или «третья крестообразная связка»), когда в результате смещения мениск оказывается в межмыщелковой ямке бедренной кости и прилежит к задней крестообразной связке.

Разрыв мениска может обнаружиться при МРТ и в отсутствие у больного жалоб, причем частота таких случаев увеличивается с возрастом. Это говорит о том, как важно при обследовании учитывать все клинические и рентгенологические данные. В ходе недавно проведенного исследования разрывы менисков, не дававшие ни жалоб, ни физикальных признаков (т.е. положительных результатов тестов при обследовании руками врача), были обнаружены при МРТ у 5,6% больных в возрасте от 18 до 39 лет. По данным другого исследования, 13% больных моложе 45 лет и 36% больных старше 45 лет имели признаки разрывов менисков при МРТ в отсутствие жалоб и физикальных признаков.

Типы разрывов менисков

Разрывы менисков можно классифицировать в зависимости от причины и от характера изменений, обнаруженных при обследовании (МРТ) или в ходе операции (артроскопии коленного сустава).

Как мы уже отмечали, разрывы могут быть травматическими (чрезмерная нагрузка на неизмененный мениск) и дегенеративными (нормальная нагрузка на измененный дегенеративными процессами мениск).

По месту, в котором произошел разрыв, выделяют разрывы заднего рога, тела и переднего рога мениска.

Так как мениск кровоснабжается неравномерно, в нем выделяют три зоны: периферическую (красную) — в области соединения мениска с капсулой, промежуточную (красно-белую) и центральную — белую, или бессосудистую, зону. Чем ближе к внутреннему краю мениска располагается разрыв, тем меньше сосудов проходит вблизи него и тем ниже вероятность его заживления.

По форме разрывы делят на продольные, горизонтальные, косые и радиальные (поперечные). Могут быть и комбинированные по форме разрывы. Кроме того, выделяют и особый вариант формы разрыва мениска: «ручка лейки» («ручка корзины»).

Классификация разрывов менисков по H. Shahriaree: I – продольный разрыв, II – горизонтальный разрыв, III – косой разрыв, IV – радиальный разрыв.

Особый вариант формы разрыва мениска: «ручка лейки» («ручка корзины»)

Острые травматические разрывы, возникающие в молодом возрасте, идут вертикально в продольном или косом направлении; комбинированные и дегенеративные разрывы чаще возникают у пожилых людей. Вертикальные продольные разрывы, или разрывы в виде ручки лейки, бывают полные и неполные и обычно начинаются с заднего рога мениска. При длинных разрывах возможна значительная подвижность оторванной части, позволяющая ей смещаться в межмыщелковую ямку бедренной кости и блокировать коленный сустав. Это особенно характерно для разрывов медиального мениска, возможно, вследствие его меньшей подвижности, что увеличивает действующую на мениск силу сдвига. Косые разрывы обычно возникают на границе между средней и задней третью мениска. Чаще это небольшие разрывы, но их свободный край может попадать между суставными поверхностями и вызывать ощущение переката или щелчки. Комбинированные разрывы идут сразу в нескольких плоскостях, часто локализуются в заднем роге или около него и обычно возникают у пожилых людей с дегенеративными изменениями в менисках. Горизонтальные продольные разрывы нередко связаны с кистозным перерождением менисков. Эти разрывы обычно начинаются у внутреннего края мениска и направляются к месту соединения мениска с капсулой. Считается, что они возникают под действием силы сдвига и, когда связаны с кистозным перерождением мениска, образуются во внутреннем медиальном мениске и вызывают локальную припухлость (выбухание) по линии суставной щели.

Лечение

Лечение разрывов менисков бывает консервативное (то есть безоперационное) и хирургическое (менискэктомия, т.е. удаление мениска, которая может быть полной или неполной (частичной)).

Особыми вариантами хирургического лечения разрывов менисков являются шов и трансплантация мениска, но эти методики не всегда возможны и порой дают не очень надежные результаты.

Консервативное (безоперационное) лечение разрывов менисков коленного сустава. Консервативное лечение обычно назначают при небольших разрывах заднего рога мениска или при небольших радиальных разрывах. Эти разрывы могут сопровождаться болью, но не приводят к ущемлению мениска между суставными поверхностями и не вызывают ни щелчков, ни ощущения переката. Такие разрывы обычно возникают в стабильных суставах.

Лечение состоит во временном снижении нагрузок. К сожалению, часто можно встретить ситуацию, когда в нашей стране по поводу разрыва мениска накладывают гипс, полностью исключающий движения в коленном суставе. Если в коленном суставе нет других повреждений (переломов, разрывов связок), а есть только разрыв мениска, то такое лечение в корне неправильно и его можно даже назвать калечащим. Дело в том, что крупные разрывы менисков все равно не срастутся, несмотря на гипс и полное обездвиживание коленного сустава. А мелкие разрывы менисков можно лечить более щадящими способами. Полное обездвиживание коленного сустава тяжелой гипсовой повязкой не только мучительно для человека (ведь невозможно нормально помыться, под гипсом могут возникнуть пролежни), но пагубно действует на сам коленный сустав. Дело в том, что полное обездвиживание может привести к контрактуре сустава, т.е. стойкому ограничению амплитуды движений за счет того, что не двигающиеся хрящевые поверхности склеиваются, и, к сожалению, движения в колене после такого лечения не всегда удается восстановить. Вдвойне печально, когда лечение гипсовой повязкой применяется в тех случаях, когда разрыв достаточно большой, и после нескольких недель мучений в гипсе все равно приходится делать операцию. Поэтому так важно при травме коленного сустава сразу обратиться к специалисту, который хорошо знаком с лечением разрывов менисков и связок коленного сустава.

Если пациент занимается спортом, то при консервативном лечении нужно исключить ситуации, которые могут дополнительно травмировать сустав. Например, временно прекращают занятия такими видами спорта, где необходимы быстрые рывки, особенно с поворотами и движения, при которых одна нога остается на месте, — они могут ухудшить состояние.

Кроме того, нужны упражнения, укрепляющие четырехглавую мышцу бедра и заднюю группу мышц бедра. Дело в том, что сильные мышцы дополнительно стабилизируют коленный сустав, что снижает вероятность таких сдвигов бедренной и большеберцовой костей относительно друг друга, которые травмируют мениск.

Нередко консервативное лечение эффективнее у пожилых, так как у них причиной описанных симптомов чаще служит артроз, а не разрыв мениска. Небольшие (менее 10 мм) стабильные продольные разрывы, разрывы верхней или нижней поверхности, не проникающие на всю толщину мениска, а также небольшие (менее 3 мм) поперечные разрывы могут зажить самостоятельно либо вообще никак не проявляются.

В тех случаях, когда разрыв мениска сочетается с разрывом передней крестообразной связки, обычно сначала прибегают к консервативному лечению.

Хирургическое лечение разрывов менисков коленного сустава. Показаниями к артроскопической операции служат значительные размеры разрыва, вызывающие механические симптомы (боль, щелчки, блокады, ограничение движений), сохраняющийся выпот в суставе, а также случаи безуспешного консервативного лечения. Еще раз отметим, что сам факт существования возможности консервативного лечения не означает, что все разрывы менисков сначала следует лечить консервативно, а уже потом, если не удастся, то прибегать к "операции, как к крайней мере". Дело в том, что достаточно часто разрывы менисков имеют такой характер, что их надежнее и эффективнее сразу оперировать, а последовательное лечение ("сначала консервативное, а потом, если не поможет, то операция") может значительно осложнить восстановление и ухудшить результаты. Поэтому мы еще раз подчеркнем, что при разрыве мениска, да и вообще при любой травме коленного сустава, важно обратиться к специалисту.

При разрывах менисков трение и блокада, называемые механическими или двигательными симптомами (поскольку они возникают при движении и исчезают или значительно ослабевают в покое), могут быть помехой как в повседневной жизни, так и при занятиях спортом. Если симптомы возникают в повседневной жизни, то врачу без особого труда удасться обнаружить признаки разрыва на осмотре. Как правило обнаруживается выпот в полости сустава (синовит) и болезненность в проекции суставной щели. Возможны также ограничение движений в суставе и боль при провокационных пробах. Наконец, на основании анамнеза, физикального и рентгенологического исследований необходимо исключить другие причины боли в коленном суставе. Если имеются эти симптомы, то это значит, что разрыв мениска значим и нужно рассмотреть вопрос операции.

Важно знать, что при разрывах мениска не нужно долго оттягивать операцию и терпеть боль. Как мы уже отмечали, болтающийся лоскут мениска разрушает соседний хрящ, покрывающий бедренную и большеберцовую кости. Хрящ из гладкого и упругого становится размягченным, рыхлым, а в запущенных случаях болтающийся лоскут разорванного мениска стирает хрящ полностью до кости. Такое повреждение хряща называют хондромаляцией, которая имеет четыре степени: при первой степени хрящ размягчен, при второй - хрящ начинает разволокняться, при третьей - имеется "вмятина" на хряще, а при четвертой степени хрящ полностью отсутствует.

Удаление мениска, или менискэктомия (артротомическая через большой разрез длинной 5-7 сантиметров), вначале считалась безобидным вмешательством и полное удаление мениска выполнялось очень часто. Однако отдаленные результаты оказались неутешительными. Выздоровление либо заметное улучшение отмечалось у 75% мужчин и менее чем у 50% женщин. Жалобы исчезли менее чем у 50% мужчин и менее чем у 10% женщин. У молодых людей результаты операции были хуже, чем у пожилых. Кроме того, у 75% прооперированных развивался артрит (против 6% в контрольной группе того же возраста). Часто артроз появлялся спустя 15 лет или более после операции. Дегенеративные изменения быстрее развивались после латеральной менискэктомии. Когда, наконец, стала ясна роль менисков, изменилась оперативная техника и были созданы новые инструменты, позволяющие восстанавливать целость менисков или удалять только их часть. С конца 1980-х годов артротомическое полное удаление мениска признано неэффективной и вредной операцией, которой на смену пришла возможность артроскопической операции, позволяющей сохранить неповрежденную часть мениска. К сожалению, в нашей стране ввиду организационных причин артроскпия далеко не везде доступна, поэтому до сих пор встречаются хирурги, предлагающие своим пациентам полностью удалить разорванный мениск.

В наше время мениск не удаляют полностью, поскольку выяснилась его важная роль в коленном суставе, а выполняют частичную (парциальную) менискэктомию. Это означает, что удаляют не весь мениск, а только оторрвавшуюся часть, которая и так перестала выполнять свою функцию.

Принцип частичной менискэктомии (т.е. неполного удаления мениска) состоит не только в том, чтобы удалить отрорвавшуюся и болтающуюся часть мениска, но и в том, чтобы сделать внутренний край мениска вновь ровным.

В современном мире операцию частичного удаления разорванного мениска выполняют артроскопически, т.е. через два маленьких прокола. В один из проколов вводят артроскоп, который транслирует изображение к видеокамере. По сути артроскоп представляет собой оптическую систему. По артроскопу внутрь сустава вводится физиологический раствор (вода), который раздувает сустав и позволяет его осмотреть изнутри. Через второй прокол в полость коленного сустава вводятся различные специальные инструменты, которыми удаляют поврежденные части менисков, "реставрируют" хрящ и выполняют прочие манипуляции.

Артроскопия коленного сустава

Если в ходе артроскопии будет обнаружено повреждения хряща (хондромаляция), то врач может порекомендовать вам после операции ввести в коленный сустав специальные препараты (остенил, ферматрон, дьюралан и др). Подробнее о том, какие препараты можно вводить в коленный сустав, а какие нельзя, вы можете узнать на нашем сайте в отдельной статье.

Помимо менискэктомии существуют методики восстановления мениска. К ним относятся шов мениска и трансплантация мениска. Решить, когда целесообразнее удалить часть мениска, а когда лучше восстановить мениск, трудно. Надо учитывать множество факторов, влияющих на исход операции. В целом считается, что если мениск поврежден настолько обширно, что в ходе артроскопической операции придется удалять почти весь мениск, то необходимо решить вопрос о возможности восстановления мениска.

Шов мениска может быть выполнен в тех случаях, когда с момента разрыва прошло немного времени. Необходимым условием для успешного срастания мениска после его сшивания является достаточное кровоснабжение мениска, т.е. разрыв должен располагаться в красной зоне или, как минимум, на границе красной и белой зон. В противном случае, если выполнить сшивание мениска, который разовался в белой зоне, шов рано или поздно станет вновь несостоятельным, произойдет "повторный разрыв" и опять потребуется операция. Шов мениска может быть выполнен артроскопически.

Трансплантация мениска. Сейчас имеется возможность и трансплантации (пересадки) мениска. Трансплантация мениска возможна и может быть целесообразной в том случае, когда мениск коленного сустава значительно поврежден и полностью перестает выполнять свои функции. К противопоказаниям относятся выраженные дегенеративные изменения суставного хряща, нестабильность коленного сустава и искривление ноги.

Для трансплантации используют и замороженные (донорские или трупные), и облученные мениски. По имеющимся сообщениям, наилучших результатов следует ожидать от использования донорских (свежезамороженных) менисков. Существуют и искусственные эндопротезы менисков.

Однако операции по трансплантации и эндопротезированию мениска сопряжены с целым рядом организационных, этических, практических и научных трудностей и убедительной доказательной базы этот метод не имеет. Более того, среди ученых, хирургов до сих пор нет единого мнения о целесообразности трансплантации и эндопротезирования мениска.

В целом стоит отметить, что трансплантация и эндопротезирование мениска выполняются крайне редко.