Простатит: что это, острый и хронический, причины, симптомы, диагностика, какое лечение при простатите

Простатит – это воспалительное заболевание предстательной железы. Проявляется частыми мочеиспусканиями, болевыми ощущениями в области полового члена, мошонки, прямой кишки, сексуальными расстройствами (нарушение эрекции, ранняя эякуляция и т.д.), иногда задержкой мочи, примесью крови в урине.

Диагноз простатита устанавливается урологом или андрологом по типичной клинической картине, результатам ректального исследования. Дополнительно проводится УЗИ простаты, бакпосев простатического секрета и мочи.

Лечение консервативное - антибактериальная терапия, иммунотерапия, массаж простаты, коррекция образа жизни.

Простатит – воспаление семенной (предстательной) железы – простаты. Является наиболее распространенным заболеванием мочеполовой системы у мужчин. Чаще всего поражает пациентов в возрасте 25-50 лет. В соответствии с различными данными, простатитом страдает от 30-85% мужчин в возрасте старше 30 лет.

Возможно абсцедирование предстательной железы, воспаление яичек и придатков, что грозит бесплодием. Восхождение инфекции ведет к воспалению верхних отделов мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит).

Патология развивается при проникновении инфекционного агента, который попадает в ткань простаты из органов мочеполовой системы (уретры, мочевого пузыря) или из удаленного воспалительного очага (при пневмонии, гриппе, ангине, фурункулезе).

Причины простатита

В качестве инфекционного агента при остром процессе может выступать золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), энтерококк (Enterococcus), энтеробактер (Enterobacter), синегнойная палочка (Pseudomonas), протей (Proteus), клебсиелла (Klebsiella) и кишечная палочка (E. Coli). Большинство микроорганизмов относится к условно патогенной флоре и вызывает простатит только при наличии других предрасполагающих факторов. Хроническое воспаление обычно обусловлено полимикробными ассоциациями.

Риск развития заболевания увеличивается при переохлаждении, наличии в анамнезе специфических инфекций и состояниях, сопровождающихся застойными явлениями в тканях простаты. Выделяют следующие предрасполагающие факторы:

Общее переохлаждение (однократное или постоянное, связанное с условиями труда).

Малоподвижный образ жизни, специальность, вынуждающая человека длительное время находиться в сидячем положении (оператор ЭВМ, водитель и т. д.).

Постоянные запоры.

Нарушения нормального ритма половой активности (чрезмерная половая активность, длительное воздержание, неполная эякуляция во время лишенного эмоциональной окраски «привычного» полового акта).

Наличие хронических заболеваний (холецистит, бронхит) или хронических инфекционных очагов в организме (хронический остеомиелит, нелеченный кариес, тонзиллит и т. д.).

Перенесенные урологические заболевания (уретрит, цистит и др.) и заболевания, передающиеся половым путем (хламидиаз, трихомониаз, гонорея).

Состояния, вызывающие угнетение иммунной системы (хронические стрессы, нерегулярное и неполноценное питание, регулярное недосыпание, состояние перетренированности у спортсменов).

Предполагается, что риск развития патологии увеличивается при хронических интоксикациях (алкоголь, никотин, морфин). Некоторые исследования в области современной андрологии доказывают, что провоцирующим фактором является хроническая травма промежности (вибрация, сотрясение) у автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов.

Однако, подавляющее число специалистов полагает, что все перечисленные обстоятельства не являются настоящими причинами заболевания, а лишь способствуют обострению латентного воспалительного процесса в тканях простаты.

Решающую роль в возникновении простатита играют застойные явления в тканях простаты. Нарушение капиллярного кровотока вызывает усиление перекисного окисления липидов, отек, экссудацию тканей простаты и формирует условия для развития инфекционного процесса.

Симптомы простатита

Острый простатит

Выделяют три стадии острого простатита, которые характеризуются наличием определенной клинической картины и морфологических изменений:

Острый катаральный . Пациенты предъявляют жалобы на учащенное, нередко болезненное мочеиспускание, боли в крестце и промежности.

. Пациенты предъявляют жалобы на учащенное, нередко болезненное мочеиспускание, боли в крестце и промежности. Острый фолликулярный . Боли становятся более интенсивными, иногда иррадиируют в задний проход, усиливаются при дефекации. Мочеиспускание затруднено, моча вытекает тонкой струей. В отдельных случаях отмечается задержка мочи. Типичен субфебрилитет или умеренная гипертермия.

. Боли становятся более интенсивными, иногда иррадиируют в задний проход, усиливаются при дефекации. Мочеиспускание затруднено, моча вытекает тонкой струей. В отдельных случаях отмечается задержка мочи. Типичен субфебрилитет или умеренная гипертермия. Острый паренхиматозный. Выраженная общая интоксикация, гипертермия до 38-40°С, ознобы. Дизурические расстройства, часто – острая задержка мочеиспускания. Резкие, пульсирующие боли в промежности. Затруднение акта дефекации.

Хронический простатит

В редких случаях хронический простатит становится исходом острого процесса, однако, как правило, наблюдается первично хроническое течение. Температура изредка повышается до субфебрильных величин. Пациент отмечает слабую боль в промежности, неприятные ощущения во время акта мочеиспускания и дефекации. Наиболее характерный симптом - скудные выделения из уретры при акте дефекации. Первично хроническая форма болезни развивается на протяжении значительного периода времени. Ей предшествует простатоз (застой крови в капиллярах), постепенно переходящий в абактериальный простатит.

Хронический простатит нередко является осложнением воспалительного процесса, вызванного возбудителем специфической инфекции (хламидия, трихомонада, уреаплазма, гонококк).

Симптомы специфического воспалительного процесса во многих случаях маскируют проявления поражения простаты. Возможно незначительное усиление болей при мочеиспускании, слабые боли в промежности, скудные выделения из уретры при дефекации. Незначительное изменение клинической картины зачастую проходит незамеченным для больного.

Хроническое воспаление предстательной железы может проявляться чувством жжения в уретре и промежности, дизурией, половыми расстройствами, повышенной общей утомляемостью. Следствием нарушений потенции (или страха перед этими нарушениями) нередко становится психическая подавленность, тревожность и раздражительность. Клиническая картина не всегда включает в себя все перечисленные группы симптомов, различается у разных больных и меняется с течением времени.

Выделяют три основных синдрома, характерных для хронического простатита:

болевой,



дизурический,



сексуальные расстройства.

В ткани простаты нет болевых рецепторов. Причиной болей при хроническом простатите становится практически неизбежное вследствие обильной иннервации органов малого таза вовлечение в воспалительный процесс нервных путей. Пациенты жалуются на боли различной интенсивности - от слабых, ноющих до интенсивных, нарушающих сон. Отмечается изменение характера болей (усиление или ослабление) при семяизвержении, чрезмерной половой активности или половом воздержании. Боли иррадиируют в мошонку, крестец, промежность, иногда – в поясничную область.

В результате воспаления при хроническом простатите увеличивается объем простаты, сдавливающей уретру. Просвет мочеточника уменьшается. У больного возникают частые позывы на мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Как правило, дизурические явления выражены на ранних стадиях. Затем развивается компенсаторная гипертрофия мышечного слоя мочевого пузыря и мочеточников. Симптомы дизурии в этот период ослабевают, а затем вновь нарастают при декомпенсации адаптационных механизмов.

На начальных стадиях может развиться диспотенция, по-разному проявляющаяся у разных больных.

Пациенты могут предъявлять жалобы на частые ночные эрекции, стертый оргазм или ухудшение эрекции. Ускоренное семяизвержение связано со снижением порогового уровня возбуждения оргастического центра. Болевые ощущения при семяизвержении могут стать причиной отказа от половой жизни. В дальнейшем половые нарушения становятся более выраженными. На запущенной стадии развивается импотенция.

Степень полового расстройства определяется многими факторами, в том числе – половой конституцией и психологическим настроем больного. Нарушения потенции и дизурия могут быть обусловлены как изменениями в предстательной железе, так и внушаемостью пациента, который, при выявлении у него хронического простатита, ожидает неминуемого развития половых расстройств и расстройств мочеиспускания.

Особенно часто психогенная диспотенция и дизурия развивается у внушаемых, тревожных больных.

Импотенция, а иногда – и сама угроза возможных половых расстройств тяжело переносится больными. Нередко отмечается изменение характера, раздражительность, брюзгливость, чрезмерная озабоченность собственным здоровьем и даже «уход в болезнь».

Осложнения

При отсутствии своевременного лечения острого простатита существует значительный риск развития абсцесса предстательной железы. При образовании гнойного очага температура тела больного повышается до 39-40°С и может приобретать гектический характер. Периоды жара чередуются с выраженными ознобами.

Резкие боли в промежности затрудняют мочеиспускание и делают невозможной дефекацию.

Нарастание отека предстательной железы приводит к острой задержке мочеиспускания. В редких случаях абсцесс самопроизвольно вскрывается в уретру или прямую кишку. При вскрытии в мочеиспускательный канал появляется гнойная мутная моча с неприятным резким запахом, при вскрытии в прямую кишку кал содержит гной и слизь.

Для хронического простатита характерным является волнообразное течение с периодами длительных ремиссий, во время которых воспаление в простате протекает латентно или проявляется крайне скудной симптоматикой. Больные, которых ничто не беспокоит, нередко прекращают лечение, и обращаются только при развитии осложнений.

Распространение инфекции по мочевым путям обуславливает возникновение пиелонефрита и цистита. Самое частое осложнение хронического процесса - воспаление яичек и придатков яичек (эпдидимоорхит) и воспаление семенных пузырьков (везикулит). Исходом этих заболеваний нередко становится бесплодие.

Диагностика Характерная клиническая картина упрощает процесс постановки диагноза при остром и хроническом простатите. В обязательном порядке производится:

ректальное исследование простаты

забор секрета предстательной железы для определения чувствительности микрофлоры (посев секрета простаты и бакпосев мочи).

УЗИ простаты для выявление структурных изменений (опухоли, кисты, аденома) и дифференциации простатита от других заболеваний проводится

спермограмма для исключения или подтверждения развития бесплодия.

Лечение простатита

Лечение острого простатита

Больные с неосложненным острым процессом проходят курс лечения у уролога амбулаторно. При выраженной интоксикации, подозрении на гнойный процесс показана госпитализация. Проводится антибактериальная терапия.

Препараты подбирают с учетом чувствительности инфекционного агента. Широко используются антибиотики, способные хорошо проникать в ткани простаты (ципрофлоксацин и др.).

При развитии острой задержки мочеиспускания на фне простатита прибегают к установке цистостомы, а не уретрального катетера, т. к. существует опасность формирования абсцесса простаты. При развитии абсцесса проводится эндоскопическое трансректальное или трансуретральное вскрытие гнойника.

Лечение хронического простатита

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, включающим этиотропную терапию, физиотерапию, коррекцию иммунитета:

Антибиотикотерапия. Больному назначают длительные курсы антибактериальных препаратов (в течение 4-8 недель). Подбор вида и дозировки антибактериальных препаратов, а также определение длительности курса лечения проводится индивидуально. Препарат выбирают, исходя из чувствительности микрофлоры по результатам посева мочи и секрета простаты.

Массаж простаты. Массаж железы оказывает комплексное воздействие на пораженный орган. Во время массажа воспалительный секрет, скопившийся в предстательной железе, выдавливается в протоки, затем поступает в уретру и удаляется из организма. Процедура улучшает кровообращение в простате, что позволяет минимизировать застойные явления и обеспечивает лучшее проникновение антибактериальных препаратов в ткань пораженного органа.

Физиотерапия. Для улучшения кровообращения используют лазерное воздействие, ультразвуковые волны и электромагнитные колебания. При невозможности провести физиотерапевтические процедуры больному назначают теплые лекарственные микроклизмы.

При хроническом, длительно текущем воспалении показана консультация иммунолога для выбора тактики иммунокорригирующей терапии. Больному дают рекомендации по изменению образа жизни. Внесение определенных изменений в образ жизни пациента с хроническим простатитом является как лечебной, так и профилактической мерой.

Больному рекомендуют нормализовать режим сна и бодрствования, наладить режим питания, вести умеренную физическую активность.

Прогноз и профилактика

Острый простатит – заболевание, имеющее выраженную тенденцию к хронизации. Даже при своевременном адекватном лечении более чем у половины больных исходом становится хронический простатит. Выздоровления удается добиться далеко не всегда, однако, при корректной последовательной терапии и соблюдении рекомендаций врача возможно устранение неприятных симптомов и достижение длительной стойкой ремиссии при хроническом процессе.

Профилактика заключается в устранении факторов риска. Необходимо избегать переохлаждений, чередовать сидячую работу и с периодами физической активности, регулярно и полноценно питаться. При запорах следует использовать слабительные средства.

Одной из профилактических мер является нормализация половой жизни, поскольку как чрезмерная половая активность, так и половое воздержание являются факторами риска в развитии простатита. При появлении симптомов урологического или венерического заболевания нужно своевременно обращаться к врачу.

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