Как избежать последствий сколиоза?

«Многие люди ведут преимущественно сидячий образ жизни, который негативно влияет на позвоночник. Тело находится в неподвижном состоянии, это приводит к пассивному состоянию позвоночника. Как следствие, развивается так называемый сколиоз. Что это такое и как этого избежать?»

Большинство нынешней молодежи имеет проблемы с позвоночником.

Распространены сколиотическая осанка, которую в народе часто называют сколиозом (деформация позвоночника с его боковым искривлением), истинный сколиоз и различные другие искривления (лордоз, кифоз и др.).

Причиной их развития могут быть как врожденные нарушения в скелете, так и приобретенные в результате травм и болезней. Исправить эту проблему очень сложно, необходим постоянный контроль врача.

Сколиотическая осанка возникает чаще у подростков, так как при резком скачке в росте мышцы спины не справляются с нагрузками и сухожилия укрепляются несимметрично. К тому же развитию этого заболевания способствует сидячий образ жизни.

Когда человек сутулится, его связки и мышцы ослабевают, позвонки держат не так крепко, как надо, вследствие чего они смещаются относительно самих себя. Но подобное нарушение в растущем организме несложно исправить с помощью массажа и гимнастики.

Не затягивайте с лечением, иначе уже через 15-20 лет могут появиться боли в спине и сопутствующие проблемы, связанные с внутренними органами. Первое, что необходимо сделать, - заняться лечебной физкультурой. Это потребует совсем немного времени - всего по 15 минут в день.

Прежде чем приступать к упражнениям, необходимо обязательно сделать разминку. Начните ее с головы: выполните пару наклонов шеи вперед, назад, в стороны, сделайте круговые движения. Обязательно разомните кисти рук и выполните несколько наклонов спины. Затем можно приступать к занятиям, исправляющим сколиотическую осанку.

Есть два замечательных упражнения, которые полезно делать даже при запущенных состояниях.

⚠ 1. Это задание хорошо укрепляет все мышечные группы спины. Встаньте, как показано на рисунке ниже. Постарайтесь напрячь пресс. Положение тела должно быть максимально прямым от макушки до бедер (не допускайте прогиба спины в пояснице). Одновременно с левой ногой вытяните вперед правую руку. Задержитесь в таком положении на 2-3 секунды, примите исходное положение. Проделайте то же самое, поменяв руку и ногу. Продолжайте, постоянно чередуя руки и ноги. На последнем упражнении задержитесь в конечном положении на 30 секунд с обеих сторон.

⚠ 2. Сидя ноги вместе, согнуть левую ногу и прижать ее обеими руками к животу. Затем отвести руки назад, ладони повернуты вверх, сделать мах обеими руками назад (нога во время маха остается согнутой). Сделать глубокий наклон вперед, выдох и коснуться руками носка правой ноги. То же проделать с правой ногой.

Ни в коем случае нельзя терпеть острую боль, если она возникла, нужно сразу остановиться. Слабые боли в мышцах возможны, они должны уйти через несколько дней.

Также эффективны при лечении сколиоза и сколиотической осанки плавание, сауна и массаж. Самое главное - помнить об умеренных нагрузках и не перегружать позвоночник снова, необходимо постоянно следить за осанкой, пытаться разворачивать плечи.

При сколиозе нужен постоянный контроль врача-ортопеда.

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