Чем опасны средства для похудения: аноректики, диуретики, ингибиторы липазы, сжигатели жира

Избавиться от лишнего веса мечтают многие.

Но большинство при этом сталкивается с трудностями. Несмотря на различные диеты, подсчет калории и занятия фитнесом, обрести стройность и грациозность нелегка. И возникает большой соблазн достичь желаемого быстро, с помощью таблеток или чаев.

Однако их прием может привести к потере не только избыточных килограммов, но и здоровья.

С МОЧЕГОННЫМ ЭФФЕКТОМ (ДИУРЕТИКИ)

К ним относятся фуросемид, урегит, лазикс, турбослим дренаж, оксодолин и др. Мочегонные препараты способствуют выведению лишней жидкости из организма, устраняют отеки. Но они лишь на короткое время убирают симптом. Если закончить пить таблетки, вес вернется обратно.

К тому же бесконтрольный прием диуретиков приводит к потере важных витаминов и микроэлементов, в том числе натрия, калия, кальция, магния и других веществ, от которых напрямую зависят водно-солевой баланс, работа сердца и нервной системы. Дефицит этих веществ может привести к нарушениям работы сердца, судорогам и спазмам, ломкости костей и зубов.

СО СЛАБИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

К ним относятся регулакс, бисакодил, сенаде, турбослим, royal slimming formula и др.

Многие средства для похудения имеют в составе различные травы. Одни травы оказывают прямое слабительное действие, как трава сенны. Некоторые препараты содержат не травы, а вещества, разжижающие каловые массы, раздражающие стенки кишечника и усиливающие перистальтику. Прием слабительных средств позволяет терять вес с каловыми массами, но он возвращается при следующих приемах пищи.

Продолжительное их использование приводит к потере калия и других полезных солей, недостаточному усвоению витаминов. К тому же, привыкнув к стимуляции, кишечник перестает работать сам, возникает «синдром ленивого кишечника», появляются запоры, невозможность самостоятельного опорожнения, геморрой, дисбактериоз и интоксикация.

СНИЖАЮЩИЕ АППЕТИТ (аноректики)

К ним относятся амфепрамон (близкий аналог наркотика амфетамина), меридиа (содержит сибутрамин), редуксин (содержит сибутрамин и микрокристаллическую целлюлозу), диетрин, тримекс, сиофор и др. Основная цель этих лекарственных препаратов, продающихся только по рецепту врача, - притупить чувство голода и помочь выдержать низкокалорийную диету.

Обычно они действуют на нервную систему и могут вызывать эмоциональное возбуждение. После короткого прилива сил наступает их упадок, возможно физическое и нервное истощение. Назначаются в исключительных случаях, чаще всего при выраженном ожирении. Эти средства имеют большое количество побочных эффектов. Некоторые препараты этой группы негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Возможно развитие психической зависимости, нервной возбудимости, бессонницы, эйфории, потливости, головокружения.

БЛОКАТОРЫ ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ (ингибиторы липазы)

Существует ряд средств, содержащих в составе вещества, мешающие усвоению жиров или углеводов из пищи. Это орсотен, ксеникал, глюкобай. Они действуют на уровне кишечника, где блокируют фермент - панкреатическую липазу. В результате чего расщепление не происходит, жиры не всасываются в кровь, а накапливаются в кишечнике, выводятся из организма с каловыми массами.

Известно, что эти препараты неэффективны при отсутствии низкокалорийной диеты. Могут вызывать побочные действия: расстройство пищеварения, повышенное газообразование, частые позывы к дефекации, недержание каловых масс, аллергические реакции.

СЖИГАТЕЛИ ЖИРА

Одни из наиболее распространенных на сегодняшний день БАДов для похудения. Чаще всего такие БАДы производят на основе бромелайна - фермента, выделяемого из ананаса. К этой же группе относят добавки на основе гуараны южноамериканской и гарцинии камбоджийской. Между тем бромелайн лишь помогает пищеварению, и эффект от него очень незначителен.

Гуарана может вызвать побочные эффекты: учащенное сердцебиение, головные боли, нервозность. Длительное чрезмерное употребление кофеинсодержащих добавок может вызвать бессонницу и привыкание.

СОЗДАЮЩИЕ ИЛЛЮЗИЮ сытости

Эти биологически активные добавки к пище принимают до еды. Балластные вещества, входящие в их состав, разбухают в желудке и создают иллюзию насыщения. В результате человек съедает меньше обычной пищи.

Многие БАДы для похудения из этой группы изготавливают на основе морских водорослей, таких как ламинария, фукус. В них содержатся особые пищевые волокна, обладающие способностью выводить из организма лишние жиры. Однако напрямую на процесс похудения балластные вещества не влияют.

Могут вызвать послабление стула. Клетчатка уменьшает усвоение витаминов и микроэлементов.

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