Главная / Популярная медицина стр. 2 / Плоскостопие - Лечение Лечение плоскостопия у детей и взрослых Лечение плоскостопия у взрослых К лечению плоскостопия у взрослых следует прибегать незамедлительно после того, как был поставлен диагноз. Потому как, чем раньше приступить к лечению, тем больше шансов остановить деформацию стопы и создать благоприятные условия для ее корректировки. Лечение плоскостопия у взрослых включает целый комплекс мер и идет по двум направлениям: снятие болевых ощущений и улучшение тонуса мышечно-связочного аппарата. Оглавление: Лечение плоскостопия

Массаж стоп при плоскостопии

Ортопедические стельки при плоскостопии

Обувь при плоскостопии. Болевые ощущения при плоскостопии снимают при помощи лекарственных препаратов, сочетая их с физиотерапевтическими процедурами: электрофорез, фонофорез, магнитотерапия, лечебный массаж. Центральным методом лечения всех видов плоскостопия является лечебная гимнастика. Врачом-ортопедом рекомендуется ряд упражнений, которые больной должен выполнять ежедневно. Эти упражнения подбираются индивидуально, в зависимости от физиологических особенностей пациента, типа и степени плоскостопия. Помимо этого часто рекомендуются общеукрепляющие упражнения, помогающие общему поднятию тонуса мышц и связок организма. Подробнее... При плоскостопии и его лечении у взрослых важными являются такие процедуры, как ежедневные ванночки для ног с теплой водой, лечебный массаж стоп, гидромассаж. Данные процедуры помогают нормализовать кровообращение и повышают мышечный тонус стоп и голени. Особое место в лечение и профилактике плоскостопия у взрослых занимают ортопедические стельки. Применять их рекомендуют с начальной стадии заболевания. Ортопедические стельки способствуют равномерному распределению нагрузки по всей поверхности стопы и хорошо амортизируют. Это благотворно влияет на стопу. При лечении плоскостопия следует помнить, что приведенные выше методы позволяют предотвратить прогрессирующую деформацию стопы. Но, такой эффект наблюдается только лишь на ранних стадиях заболевания. В более тяжелых случаях показано хирургическое лечение плоскостопия. При диагнозе «поперечное плоскостопие» лечение назначают чаще всего хирургическое, при достаточно сильной деформации большого пальца ноги. Подробнее... Существует множество методов подобной коррекции, однако ни одно хирургическое вмешательство не способно повысить тонус мышц и связок стопы. Само хирургическое вмешательство заключается в удалении выступающей косточки, пересадке сухожилий и пластике суставной капсулы. Несомненно, это очень травматичный способ коррекции, а в редких случаях приводит к повторным деформациям и частичным нарушениям функций конечности. Сегодня существует и более эффективный метод коррекции деформации большого пальца. Он менее травматичный. Заключается в том, что корректируется только поперечный свод стопы и изменяется угол между его костями. Такие изменения вызывают естественное перераспределение нагрузки на связки. Достигается хороший визуальный эффект лечения. Применяется при лечении поперечного плоскостопия. Как лечить плоскостопие у детей? Подробнее... Детям, в отличии от взрослых, чаще всего ставят диагноз «продольное плоскостопие» и лечение его не предусматривает хирургического вмешательства в этом возрасте. Иногда плоскостопие может быть врожденным, в таком случае лечение следует начинать с того момента, когда был поставлен диагноз. Для лечения врожденного плоскостопия используют специальные гипсовые повязки или лангеты. Врожденное плоскостопие встречается достаточно редко. Так как главными причинами опущенного свода стопы ребенка являются неокрепшие кости, слабые мышцы и связки, то лечение, как правило, носит «тонизирующий» характер. Для лечения плоскостопия у детей применяется лечебный массаж и лечебная физкультура. Улучшают кровоснабжение и повышают тонус мышц с помощью специальных закаливающих процедур, к примеру, контрастные ванны для стоп. Подробнее... Плоскостопие у детей и его лечение, как и у взрослых, требует ношения специальной ортопедической обуви и ортопедических стелек. Ребенку не следует ходить босиком по ровным и твердым поверхностям, таким как пол. Зато полезно ходить по неровностям, траве, песку или мелкому гравию. Во время лечения уделяется внимание походке ребенка. В норме ребенок при ходьбе должен ставить стопы параллельно, опираться на внешний край стопы. Важным фактором при лечении плоскостопия является время. Чем раньше больной обратиться за помощью, тем больше шансов остановить прогрессирование заболевания у взрослых и добиться выздоровления у детей. Массаж стоп при плоскостопии Есть несколько различных между собой комплексов массажных техник, наборов и последовательностей выполняемых упражнений. Нельзя сказать какой из этих комплексов более эффективный. Все зависит от индивидуальных морфологических свойств пациента и степени плоскостопия. Подробнее... Массаж при плоскостопии может проходить в такой последовательности. Сначала массажируется икроножная мышца, потом ахиллово сухожилие, после него голень (внешняя сторона), стопа (тыльная сторона, а затем подошва), возвращаемся к икроножной мышце и снова к подошве. Вторая техника включает в себя следующую последовательность. Массаж начинается с общих подготовительных упражнений, от кончиков пальцев до колена. Затем массируется внешняя, а после и внутренняя части голени. Далее массажист переходит на подошву и заканчивает последовательность массажем возвышения большого пальца. При массировании стопы обычно движутся по направлению от пальцев к пятке, а при массаже голени – от голеностопного сустава к коленному. При массаже используется широкий спектр приемов – разминание, поглаживание, растирание, выжимание, сдавливание, надавливание, рубление и отглаживание. Подробнее... Для того, чтобы достичь максимально положительного результата при плоскостопии, массаж ребенку необходимо делать ежедневно. Главная цель – расслабление и разминание мышц спины и ног. В зависимости от вида вальгусного плоскостопия выбирается соответствующий массаж. Общая техника массажных действий: начальное (исходное) положение: ребенок лежит на животе. Погладьте легонько спинку малыша, постепенно усиливайте движения, растирая маленькое тельце (но не делайте больно малышу). Слегка прижимая, растирайте кожу по направлению от крестца в сторону подмышечных впадин. Несильно пощипайте спинку малыша, не оставляя без внимания межпозвоночный и лопаточные отделы. Разогрев кожу (это вы поймете при появлении розового цвета), подхватите немного кожицы снизу спины и волновыми движениями переберите ее вверх. Так несколько раз. Закончите массировать спину легкими поглаживаниями;



массаж ног – следующий этап. Положение своего чада не изменяйте. Погладьте ножки от бедра до ступни в течение 30 секунд, пощипайте, порастирайте, похлопайте, разомните. Закончить массаж следует также легкими поглаживаниями;



массаж голеностопного сустава и голени. Исходное положение оставляем прежнее. Общий комплекс действий остается неизменным (гладим, растираем, разминаем, осуществляем вибрирующие действия, щипаем, растираем, гладим). Особенно тщательно необходимо размять мышцы голени. После того как голень помассировали, необходимо сделать массаж стопы. Каждая стопа должна быть поочередно растерта. На стопы надавливайте подушечками пальцев, тщательно разминая каждый сустав и пальчик у малыша. Массаж голеностопного сустава и голени делают в такой последовательности: икорный массаж, разминание ахиллесовых сухожилий внешней стороны голени, после чего наступает очередь внутренней части стопы, затем необходимо размять подошву, возвращаемся к икорной стороне ноги и снова к подошве ножки. После того как закончили массировать, переверните малыша на спинку с живота и повторите весь комплекс действий снова. Стоит отметить, что на передней стороне ножек следует исключить вибрационные действия и снизить силу растираний и разминаний. Лечебный массаж улучшает лимфоотток и кровообращение, восстанавливает тонус связок и мышц. Подробнее... Приведенные выше техники выполняются специалистом-массажистом, имеющим медицинское образование в сфере ортопедии. Однако в случае, если нет возможности посетить массажиста, можно практиковать самомассаж. Это опять же поглаживание, разминание, растирание и поколачивание голени. Стопу следует массировать растирающими и поглаживающими движениями тыльной стороной согнутых пальцев. Внутренней поверхности голени следует уделить особое внимание. Массаж ног при плоскостопии можно выполнять с помощью специальных массажных приспособлений: массажных шариков, роликов и массажных ковриков. По степени эффективности они не превзойдут руки массажиста, но все же имеют положительное терапевтическое воздействие. Массаж противопоказан пациентам с сосудистыми и кожными заболеваниями. В этих случаях подбирается иное лечение, не включающее массаж. Массаж при плоскостопии у детей имеет такое же назначение, что и у взрослых. Кроме обычных техник он включает массаж всей поверхности ноги. Кстати, именно массаж при плоскостопии у детей имеет сравнимо большее терапевтическое значение, чем в случае с взрослыми, так как он способствует повышению мышечно-связочного тонуса и помогает формировать правильное положение свода стопы. При лечении плоскостопия помимо массажа существует широкий спектр процедур. От ортопедических стелек до контрастных ванночек. Но главное о чем стоит помнить – чем раньше вы начнете лечение плоскостопия – тем у вас будет больше шансов на выздоровление. Подробнее... Ортопедические стельки при плоскостопии Важно отметить, что ортопедические стельки прописываются только при патологии стопы. Профилактических стелек нет. Они для этого не предназначены. В случае если у человека обнаруживают плоскостопие ему рекомендуется подобрать правильную обувь и заменить стельки на ортопедические. Все существующие ортопедические стельки при плоскостопии имеют схожее строение. В районе внутреннего свода стопы моделируется супинатор, в районе пятки делается специальное углубление, зона переката приподнимается, а в районе поперечного свода располагается метатарзальная подушка. Передняя часть ортопедической стельки в коррекции не участвует, она называется «хлястик». Если хлястик убрать, то получится полустелька. Важный элемент в стельке – это «клинья». Это такие структурные характеристики, которые позволяют изменять угол постановки стопы относительно поверхности. К примеру, при плоскостно-вальгусном плоскостопии пятка отклонена к наружи относительно оси ноги. Тогда под пятку подкладывается клин, утолщением к внутренней части стопы и пятка принимает правильное положение при ходьбе. При уплощении продольного свода стопы традиционная ортопедическая стелька при продольном плоскостопии имеет два клина, внутренний под пяткой и внешний под передним отделом. Естественно, на эффективность стельки влияет не только расположение клиньев, но и их высота. Подробнее... Некоторые аптеки и специализированные магазины предлагают различные ортопедические стельки от плоскостопия, однако предпочтительнее изготовить их индивидуально. Тогда они будут учитывать все особенности стопы конкретного человека. Готовые стельки допустимы только для детей 6-8 лет, и смягченные для пожилых и диабетиков. Диабетические представляют из себя мягкие подушечки. Функции таких стелек отличаются от тех, что рекомендуют при плоскостопии. Они сделаны из синтетической ткани, наполнены гелем. Этот гель принимает форму стопы, равномерно распределяя нагрузку, и защищает от потертостей, а мягкие валики поддерживают свод. Техники и технологии изготовления ортопедических стелек бывают самые разнообразные. Но, как правило, они включают в себя 4 общих этапа: Диагностика стопы и составление рецептуры; Изготовление основы; Примерка и выдача пациенту; Подгонка и коррекция стельки в процессе использования. Диагностику стопы и составление рецептуры стельки должен осуществлять специалист врач-ортопед. Стельку изготавливают из различных материалов, от кожи до современных полимеров. Ортопедическую стельку изготавливают по гипсовому слепку стопы или по компьютерному изображению разница не велика. Решающее значение в изготовлении ортопедической стельки при плоскостопии является составление грамотной рецептуры и максимальная ее реализация в форме и структуре стельки. При получении стелек пациентом ему даются рекомендации по правильному уходу за ними. Лучший материал для ортопедических стелек – это натуральная кожа. Ее свойства таковы, что в процессе ходьбы она формируется по стопе. И сохраняет свою форму в процессе всего срока службы. Срок службы средней стельки от плоскостопия отечественного производства определен двумя годами. Подложку и клинья изготавливают из вспененного полиэтилена, он достаточно безопасен и в то же время прочен. Подробнее... В процессе использования стелек возникает необходимость корректировать их конструкцию: изменять зону переката, высоту клиньев и поднимать метатарзальную опору. Врач-ортопед дает необходимые указания, а изменения делает техник протезист. В некоторых стельках предусмотрено, чтобы пациент самостоятельно мог проводить их коррекцию. Ортопеды рекомендуют стельки от плоскостопия разных производителей. Сейчас можно найти немецкие, английские, польские и французские стельки. Выбор очень широк. Среди отечественных производителей хорошую репутацию имеет экспериментальное предприятие ЦИТО. А что касается стоимости – то готовая ортопедическая стелька стоит сейчас от 500 до 1500 российских рублей. А вот индивидуальное изготовление - обойдется в среднем от 3,5 до 4,5 тысяч рублей. Ортопедические стельки при поперечном плоскостопии не отличаются в ценовом диапазоне от таких же при продольном плоскостопии. Все же когда речь идет о лечении плоскостопия то предпочтение следует отдать ортопедическим стелькам, изготавливаемым под заказ. Обувь при плоскостопии. Какую обувь носить при плоскостопии? Выбирая обувь в магазине, как для взрослого, так и для ребенка следует руководствоваться следующими нехитрыми принципами. Предпочтение желательно отдать кожаной обуви. Ни один синтетический материал по своим свойствам не сравнится с натуральной кожей. Подошва по возможности тоже должна быть из кожи.

В обуви должен быть каблук, обычно средних размеров. В детской обуви он должен иметь высоту 0,5 сантиметров и по площади занимать не меньше трети всей подошвы. Носок должен быть широкий.

Качественная обувь приятна на вид, не имеет внешних и внутренних дефектов, не пачкает руки, не имеет неприятного запаха. При ходьбе не натирает, не вызывает аллергии.

Подошва должна быть гибкой, хорошо гнуться при ходьбе. Не стоит верить на слово продавцам о том, что твердая подошва «разносится». Этими критериями выбора обуви полезно руководствоваться и тем, у кого плоскостопия нет. Ортопедическая обувь при плоскостопии Кроме обычной, правильно подобранной обуви, значительные результаты дает ношение специальной ортопедической обуви. Ортопедическая обувь действует на стопу человека сразу по нескольким направлениям. Он представляет из себя «конечную опору» при ходьбе, она корригирует легкие деформации стопы, компенсирует укорочение стопы, увеличивает площадь опоры, позволяет разгрузить болезненные участки стопы и маскирует внешний дефект. Уже при первой степени плоскостопия может быть назначено ношение ортопедической обуви. Как правило, такая обувь сочетается со специально изготовленными ортопедическими стельками. Важно носить ортопедическую обувь при плоско-вальгусной стопе, особенно когда имеется серьезное отклонение первого пальца к внешней стороне. Обувь при плоско-вальгусной стопе имеет жесткий высокий задник. Ортопедическая обувь при плоскостопии может выполняться под заказ, чаще по гипсовому слепку стопы пациента. Раньше такая обувь представляла собой на вид кожаные берцовые ботинки на шнуровке. Но современная медицина шагнула далеко вперед и ничто эстетическое ей сейчас не чуждо. Сегодня по внешнему виду уже очень сложно отличить ортопедическую обувь от обычной. Детская обувь при плоскостопии Принципы правильного подбора детской обуви не противоречат тем, что мы изложили выше. Сейчас же следует разобраться со спецификой детской обуви. Самый первый и самый главный принцип – никакой обуви для первых шагов. Желательно чтобы ребенок учился ходить босиком. Многие особо мнительные родители уже в этом возрасте пытаются избавить ребенка от плоскостопия, диагноз о котором сами же ему и ставят. Следует помнить, что когда ребенок начинает ходить, его стопа еще находится в стадии формирования, и действительно внешне напоминает плоскостопие. Родители же, поставив такой диагноз, начинают это плоскостопие «лечить» подбирая ребенку специальную ортопедическую обувь. А этим они могут нарушить естественный ход развития стопы ребенка. Поэтому при подозрениях на плоскостопие у ребенка следует обратиться к врачу, не спешите подбирать специальную обувь. Выбирая обувь при плоскостопии, не забывайте обращать внимание на такой важный фактор как «комфорт». Самочувствие ваших ног всегда подскажет вам правильный выбор туфлей или сапог. А что касается выбора ортопедической обуви, то тут следует довериться врачам-ортопедам. Профилактика массажный коврик; практикуйте босое хождение ребенка по песочной или каменной поверхности. Не обязательно это делать на улице, можно купить в магазинах искусственные камешки или коврик, сооруженный из камней, как показано на фото, и пусть малыш топает ножками.

Стопа лучше формируется в естественных условиях, а благодаря различным изобретениям эти условия можно создать искусственно;

ограничьте пассивный образ своего чада. Необходимо, чтобы ребенок чаще играл в подвижные игры, пусть он прыгает бегает, двигается, а не просиживает за компьютером;

выбирайте правильную обувь для детей;

не позволяйте детям донашивать чужую обувь;

обеспечьте малыша правильным питанием. Пусть ребенок получает пищу с высоким содержание фосфора и кальция;

закаливание малыша. Плохой иммунитет провоцирует не только появление инфекционных, простудных заболеваний, но и ослабляет все мышцы, поэтому закаливать маленьких необходимо в обязательном порядке;

чаще ездите на море. Если такой возможности нет, тогда попарьте стопы малышей в воде, содержащей морскую соль. Это вещество приводит в тонус мышцы и сосуды организма, улучшает кровообращение. ПРОСТЕЙШИЙ МАССАЖЕР для стоп У человека на стопах, как и в некоторых других частях тела, есть так называемые рефлексогенные зоны, которые связаны с многими внутренними органами. Механическое воздействие (массаж) на эти зоны благотворно сказывается на состоянии внугренних органов, а значит, и на здоровье всего организма. Существует целая система рефлекторного массажа стоп при различных заболеваниях. Используется массаж стоп и в профилактических целях. В качестве такого массажа может рассматриваться хождение босиком по траве, по мелким камешкам (например, по пляжу), по рассыпанным плодам каштана и т.д. Однако нет возможности круглый год ходить по пляжу или траве, поэтому можно сделать удобный и на все поры года домашнии массажер. Требуется сшить из плотной материи (для этого отлично подходит джинсовая ткань) мешочек размером 20х40 см; поскольку этот мешочек будет испытывать большую нагрузку, лучше прошить его в два шва с использованием капроновых ниток. Далее мешочек заполняется (не под завязку) мелкими камешками — размером от фасоли до грецкого ореха; лучше, если камешки гладкие, обкатанные морем. Остается затянуть горловину мешочка — и массажер готов. Очень полезно, положив его на пол, ходить по нему (ходьба на месте). Достаточно 1-2 сеансов в день по 10-15 мин, чтобы почувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Такой массажер может активно использеваться в профилактике и лечении плоскостопия. Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.