Вальгусная (плоско-вальгусная) деформация стопы

Вальгусная деформация стопы у ребенка – это наиболее часто встречающаяся в детской травматологии и ортопедии патология.

На ее долю по разным данным приходится от 40% до 80% всех нарушений развития нижних конечностей.

Наибольшее количество отклонений от нормы фиксируется у детей старшего дошкольного возраста и школьников младших классов.

Особенности вальгусной деформации стопы

При данной деформации пятки и пальцы разворачиваются кнаружи, голеностопный сустав смещается кнутри, а средний отдел опускается (уплощается), т. е. уменьшается высота продольного свода обеих стоп и отмечается их Х-образное искривление по оси. Ребенок жалуется на боли в ногах при ходьбе. Его мышцы при ходьбе быстро устают, а сама походка становится неуклюжей.

Диагноз ставится специалистом-ортопедом.

Для борьбы с патологией применяется целый комплекс мер, детям с вальгусной деформацией требуются:

лечебная физкультура

массаж

ортезирование (предполагает ношение ортопедической обуви или использование специальных вкладышей в ботиночки).

В ряде случаев необходимо использование ортопедических шин, а при неэффективности терапевтических мер осуществляется хирургическое вмешательство.

Признаки вальгусной деформации стопы

При осмотре устанавливается, что при плотно сжатых выпрямленных коленях между внутренними сторонами лодыжек имеется промежуток более 5 см. Своды стоп смещены кнутри. Пятка и пальцы пациента отклонены в наружную сторону (абдукционно-пронационнаядистопия). Часто может быть дополнительно снижена высота свода (в этом случае принято говорить о плоско-вальгусной деформации).

Родителям следует насторожиться и проконсультироваться с детским ортопедом, если ребенок:

наступает не на полную стопу, а только на внутреннюю часть;

"шаркает" при ходьбе;

сравнительно быстро устает во время подвижных игр с ровесниками;

жалуется на боли в ногах и спине.

Важным признаком патологии являются неуверенная походка, судороги в икрах и припухлость стоп к концу дня. Если посмотреть на подошвы обуви, которую носит малыш, то можно заметить, что она больше снашивается с внутренней поверхности.

Этиология и патогенез развития вальгусной деформации стопы

Различают врожденную и приобретенную деформации стопы.

К сведению Важно:почти в 80% случаев причиной патологии развития стоп является дисплазия (нарушение строения) соединительной ткани! Среди причин ее появления называют плохую экологию и некачественные продукты питания.

При «истинной» врожденной деформации причина кроется в изменении формы и взаиморасположения костей дистальных отделов нижних конечностей в период внутриутробного развития. Заболевание, обусловленное генетическим дефектом или патологиями беременности, в данном случае обычно выявляется в первые же месяцы после рождения. Наиболее тяжелыми являются такие варианты данной патологии, как т. н. «вертикальный таран» и «стопа-качалка», требующие хирургической коррекции.

Приобретенная вальгусная деформация стопы развивается вследствие несовершенства (недоразвития) связок и сухожилий ног, а также низкого мышечного тонуса (гипотонии). Причинами часто становятся некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата, а в отдельных случаях – ношение неудобной или мягкой и недостаточно фиксирующей стопу обуви. Как правило, отклонения в развитии становятся заметны в возрасте 10-12 месяцев, т. е. когда ребенок впервые начинает пытаться ходить самостоятельно.

Эта ортопедическая патология в большей степени свойственна детям с ослабленным организмом, что в свою очередь, может быть обусловлено недополучением необходимых питательных веществ (гипотрофией) в период эмбриогенеза, недоношенностью и частыми заболеваниями ОРВИ в раннем возрасте.

Нарушения со стороны костной ткани, а также мышц и связок всегда сопровождают такое заболевание, как рахит. Вальгусная деформация часто имеет место при чрезмерной нагрузке на связочный аппарат стопы на фоне избыточной массы тела (ожирения) у ребенка. Исследователи придают большое значение генетической (семейной) предрасположенности, эндокринным заболеваниям (гипотиреоз, диабет) и нарушениям остеогенеза.

Причиной вторичных статико-динамических патологических изменений в ногах также могут являться:

ДЦП;

полиомиелит;

полинейропатии;

мышечная дистрофия.

Вальгусная деформация у детей возможна после длительного ношения гипсовой повязки, а также после травматических растяжений связок. Нередко патология развивается на фоне дисплазии или врожденного вывиха бедра.

Наконец, стопа имеет свойство деформироваться, если взрослые стараются слишком рано научить ходить ребёнка.

На фоне недостаточного мышечного тонуса (гипотонии) свод уплощается под собственным весом малыша. Растяжение и ослабление мышечно-связочного аппарата голени и пальцев ног делает невозможным удержание стопы в нормальном (физиологическом) положении.

Возможные последствия вальгусной деформации стопы у детей

Деформация может стать причиной развития следующих патологий:

артрозы;

искривление позвоночника;

плоскостопие;

остеохондроз;

нарушение формы костей таза;

патологические изменения в коленных и голеностопных суставах;

укорочение конечностей.

Тяжелая степень патологии – одна из причин инвалидности уже в детском возрасте. Если деформация не очень сильно выражена, а терапевтические меры своевременны и адекватны, то представляется возможным полностью восстановить нормальную функциональность конечности.

Диагностика вальгусной деформации у детей

Диагноз «вальгусная деформация стопы» ставится детским ортопедом после анализа данных внешнего осмотра, и проведения рентгенографии. Дополнительно применяются такие методы исследования, как компьютерная подометрия и плантография.

Важнейшими признаками плоско-вальгусной деформации стопы является Х-образное нарушение строения и заметное «сглаживание» свода.

На рентгеновских снимках отчетливо видно, что положение стоп друг относительно друга имеет отклонение от нормы.

Посредством плантографии на компьютере можно рассчитать морфологические параметры дистальных отделов нижних конечностей.

Подометрия позволяет установить, насколько равномерно нагрузка распределяется на разные отделы ступни. Эта современная методика дарит возможность выявить нарушения еще до развития первых клинических признаков.

В качестве дополнительной аппаратной методики исследования применятся также УЗИ суставов.

Для составления плана максимально адекватного лечения необходимо точно установить этиологию, в частности – исключить наличие поражений ЦНС и периферических нервов. При этом проводится дополнительная консультация со специалистом в области детской неврологии.

К сведению Обратите внимание: визуально определить наличие уплощения продольного свода затруднительно, поскольку до 3-летнего возраста средняя часть стопы имеет «жировую подушечку» на подошвенной части. Чтобы увидеть форму свода, попросите ребенка встать на цыпочки.

Лечение вальгусной деформации

При вальгусной деформация стопы лечение преследует следующие цели:

восстановление нормальной функциональности стопы;

исправление формы конечности;

укрепление связок и мускулатуры ног.

Терапевтические методы

Лечение врожденной формы патологии обычно предполагает продолжительную иммобилизацию ног посредством наложения гипсовых повязок.

Оптимальная форма повязки определяется специалистом-ортопедом. При этом учитывается градус (угол) отклонения от физиологического положения стопы и тип самой деформации.

Для закрепления достигнутого положительного эффекта, а при приобретенном заболевании – уже на самом начальном этапе, применяются следующие лечебные методики:

лечебная физкультура

массаж (суставов, стоп и пояснично-крестцовой области);

грязевые аппликации;

лечение озокеритом;

парафиновые аппликации;

ножныеванны;

иглорефлексотерапия (акупунктура).

Широко используются в лечении следующие разновидности физиотерапевтических процедур:

диадинамотерапия;

электростимуляция мускулатуры нижних конечностей;

электрофорез с лекарственными препаратами;

магнитотерапия.

Детям с вальгусной деформацией показаны занятия плаванием (круглогодично в бассейне), а также выполнение специально разработанных для малышей комплексов лечебной гимнастики.

Часто не обойтись и без специальной ортопедической обуви, облегчающей лечение вальгусной деформации. Эти особые модели ботинок имеют мощный супинатор и обеспечивают жесткое удержание стопы в физиологическом положении.

К сведению Важно:в ряде случаев достаточно бывает подобрать индивидуальные ортопедические вкладки-стельки в обычную обувь. Подбор корректирующих моделей проводится врачом-ортопедом с учетом индивидуальных особенностей строения стопы ребенка

Оперативное лечение

Операции при вальгусной деформации проводятся по данным медицинской статистики в среднем в 7% случаев. Показаниями являются ярко выраженные функциональные нарушения и неэффективность терапевтических методов.

При хирургическом вмешательстве могут устанавливаться аппараты с внешним креплением. Также иногда показан субталарный артродез с целью последующего сращения пяточной и таранной костей. Широко распространен и такой вид операции при вальгусной деформации, как удлинение ахиллова сухожилия .

Профилактика

Во избежание развития данной патологии необходимо полностью исключить чрезмерную нагрузку на ножки малыша , пока тому не исполнится 7-8 месяцев, поскольку мышечно-связочный аппарат в более раннем возрасте развит недостаточно. Для профилактики вальгусной деформации ребенку требуется соблюдение режима отдыха и физической активности, закаливание и гимнастика. Большое значение имеет и профилактический массаж. Питание должно быть полноценным, с достаточным количеством протеинов, микроэлементов и витамина D.

Обувь для малыша должна строго соответствовать необходимому размеру и иметь прочный супинатор. Ношение тесных или слишком свободных ботиночек часто приводит к различным патологиям развития нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата в целом.

Обратите внимание: ( правильная обувь )при покупке обуви нужно обращать внимание на прочность боковых и задних частей, что важно для фиксации стопы ребенка в нормальном положении. Постарайтесь выбирать модели, изготовленные из натуральных материалов.

Внимательно следите за походкой малыша и прислушивайтесь к его жалобам. Ранняя диагностика патологий позволит вовремя принять необходимые меры и добиться полного выздоровления.