Остеохондроз — разоблачение заблуждений

Боли в спине — довольно частое явление в жизни каждого из нас. Но статистика обращений к врачу по поводу остеохондроза невелика - всего до 20 процентов потенциальных больных. Как правило, приходят уже тогда, когда совсем становится невмоготу, хотя от остеохондроза страдают 85 процентов населения земного шара.

Как говорили древние, зная имя врага, его легче победить. А то, что этот остеохондроз - враг рода человеческого, ни у кого сомнения не вызывает.

НО Остеохондроз - коммерческий диагноз и никакого отношения к боли в позвоночнике не имеет. Как только не окрестили остеохондроз: прострел, он же радикулит, отложение солей, или, как должная дань медицинской пропаганде, - острый хондроз. Или вот еще - ревматизм.

Но это же не ревматизм. А что же тогда? Подлинное имя заболевания - остеохондроз. И он всегда хронический. Остеохондроз в переводе с греческого osteon означает «кость», hondros – «хрящ», а окончание «оз» указывает на дистрофический характер изменений названных структур. Получается заболевание кости и хряща. Научное определение остеохондроза позвоночника звучит так: остеохондроз позвоночника – это дистрофические изменения межпозвонкового диска и прилежащих к нему тел позвонков. Иначе говоря остеохондроз - это изменения, вызванные нарушением в диске обменных процессов, то есть питания.

Остеохондроз (дистрофическое изменение хряща и прилегающей к нему кости) - это не болезнь, а признак старения - такой же, как морщины, облысение и седые волосы.

Остеохондроз не может быть причиной боли в спине - кости, хрящи, спинной и головной мозг не имеют болевых рецепторов. Поэтому их повреждения не дают болевой симптоматики.

Остеохондрозные разрастания также не могут ни повредить, ни «защемить» корешки и нер­вы - за пределами спинномозгового канала корешков нет, внутри него они легко перемещаются в спинномозговой жидкости, уходя от сдавливания.

При остеохондрозе межпозвоночные диски - особые хрящевые структуры, которые обеспечивают нашему позвоночнику гибкость и подвижность, становятся дефектными. С этого все и начинается.

Распространено убеждение, что причина остеохондроза - это отложение солей в позвоночнике: якобы соли видны на рентгеновских снимках в виде "наростов" и "крючков" на позвонках. Если движения в суставах сопровождаются похрустыванием и скрипом, будто между ними насыпан песок, многие пациенты связывают это с пресловутым "отложением солей". Такие заблуждения отнюдь не безвредны: правильное представление о лечении недуга складывается на основе анализа причин, его вызвавших.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Существует множество теорий развития остеохондроза, в каждой из которых, главным фактором является та или иная причина остеохондроза как, например, наследственная предрасположенность, механическая травма, нарушение обмена веществ и т.д. Особенно трудно определить причину остеохондроза вследствие того, что это заболевание встречается как у пожилых, так и молодых людей и в то же время как у хорошо физически сложенных, так и наоборот.

Существует мнение, что остеохондроз позвоночника – неизбежная расплата человека за прямохождение.

Но само по себе прямохождение не могло бы вызвать остеохондроз. Остеохондроз сопровождают спазмированность и гипертонус спинных мышц. Мышечные спазмы зажимают кровеносные сосуды, питающие позвоночник, это нарушает кровоснабжение и питание межпозвонковых дисков и нервных тканей спинного мозга и его ответвлений. Кроме того, спазмированные мышцы стягивают позвоночник, создавая дополнительную нагрузку на межпозвонковые диски. Диски «расплющиваются», теряя амортизационные свойства. Со временем это приводит к выступанию дисков за пределы позвоночного столба, пролапсу, а затем и разрыву фиброзного кольца, выпадению ядра диска и образованию межпозвонковой грыжи.

Нарушение нормальных взаимоотношений в опорно-двигательной системе (врожденные и приобретенные нарушения осанки, искривления позвоночника типа сколиоза и кифоза, плоскостопие, перекос таза, разная длина конечностей, краниовертебральные аномалии и т.д.)

Нарушение водно-электролитного баланса и минерального обмена в организме, что негативно влияет на эластичность хрящевой ткани и прочность костной ткани, понижает их устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам.

Развитие остеохондроза при ожирения. Избыточный вес, который дополнительно давит на позвоночник. На фоне избыточного веса наиболее часто возникает остеохондроз поясничного отдела позвоночника.

Очень важная причина, по которой возникает остеохондроз – общее нарушение обменных процессов в организме.

Как правило, оно бывает связано с естественным старением организма (в частности, прогрессирующим обезвоживанием), однако может произойти и в молодом возрасте.

Причина старения живой материи заключается в нарушении ее питания. Это аксиома. Вспомним, как попадают питательные вещества в органы и ткани человека. По артериям кровь поступает в ткани, отдавая им кислород и питательные вещества, а по венам выходит, унося ненужные продукты обмена. В позвоночник также входят артерии, а выходят вены. Но если в тела позвонков кровь попадает из общего кровеносного русла, то в диск – из тел позвонков через сосуды, соединяющие их. То есть позвонки являются посредниками в кровоснабжении между дисками и всем организмом.

Однако обычно к 10–15 годам постепенно происходит полное запустевание большинства сосудов, связывающих позвонки с диском.

Тогда организм включает свои резервные механизмы, благодаря чему продолжается достаточно интенсивный обмен жидких сред между ними. Но обмен веществ осуществляется уже не через сосуды, а посредством диффузии. Это спасает диск, но ненадолго. Некая сила неумолимо преследует его. Система пока работает, обеспечивая питание диска, но все с большим напряжением.

И вот появляется нечто, находящееся между диском и позвонками, ощутимо нарушающее связь между ними. Это уже катастрофа. Пульпозное ядро разрушается. И происходит это к 20–25 годам. Возраст-то, посмотрите, совсем молодой.

Развитие остеохондроза при повышенных физических нагрузках

Парадокс, но очень многие спортсмены страдают болями в спине, несмотря на хороший мышечный корсет и регулярные занятия спортом.

Действительно, если движения позвонков по отношению к диску приобретают опасно большую амплитуду то в местах их соприкосновения возникают очаги травматического повреждения. Ведь фиброзному кольцу приходится сдерживать от лишнего движения позвонки. Его волокна перерастягиваются, иногда рвутся, вовлекая в процесс и краевые пластинки. В ответ на повреждение организм отвечает воспалением.

Поначалу – это преходящий отек поврежденных тканей. В дальнейшем, как исход воспаления, образуются очажки соединительной, то есть рубцовой, ткани в замыкательных пластинках и в диске в месте его соприкосновения с позвонком.

С каждым травмирующим движением таких рубцов становится все больше и больше. Сначала один, затем два, три, пять... По прошествии нескольких лет их будет так много, что рентгенологи, описывая снимки такого позвоночника, укажут на склероз замыкательных пластинок.

Именно склерозированные замыкательные пластинки и есть «инородное» тело, закрывающее просвет сосудов, а затем создающее препятствие для циркуляции жидкости посредством диффузии. Поэтому межпозвонковый диск, «заблокированный» сверху и снизу склерозированными пластинками, постепенно перерождается. И тут уже, к сожалению, никакие лекарственные препараты или «чудотворные» методы лечения не могут ему помочь. Вот вам печальный пример жертвы физического труда или бездумной увлеченности спортом.

Борцы с многолетним стажем (большая часть больных артрозом - люди старше 40 лет) со временем приобретают спондилоартроз - поражение суставов позвоночника, в основном в шейном отделе.

Для теннисистов у ревматологов есть даже специальный термин – «теннисный локоть». Из-за резких сильных однотипных движений у них часто страдают околосуставные мягкие ткани локтевого сустава активной руки.

Развитие остеохондроза при формировании неправильного стереотипа движений тела.

То есть из-за боли или искривлений позвоночника человек начинает подстраиваться под изменения, меняя походку, позу при сидении или стоянии. Это можно наблюдать при длительной статической нагрузке, например, прирегулярном сидении в неправильной позе, при работе за компьютером, при работе в вынужденном положении, при занятиях некоторыми видами спорта и т.д.

Чрезмерные физические нагрузки – одномоментные или постоянно повторяющиеся – особенно опасны для имеющих какие-либо отклонения от нормы в строении опоронесущих структур позвоночника.

По этой же причине вреден многокилометровый бег - вибрация, сотрясения, сильное увеличение давления на суставные поверхности из-за резкости движений. Правда, однозначно сказать, что бег на один километр - оздоравливает, а на два - уже калечит, нельзя - физический ресурс хряща у каждого человека индивидуален. Но, планируя десяти - двадцатикилометровый воскресный пробег, видимо, надо задуматься - стоит ли?

Однако физические нагрузки – не единственный механизм, приводящий к нарушению питания межпозвонкового диска. И нам понятно раздражение сторонников активного образа жизни. Действительно, почему остеохондроз так же часто встречается у работников умственного труда? Только стол, счеты и авторучка. Откуда же ему взяться – остеохондрозу? Оказывается, и здесь происходит нарушение обменных процессов, но только по другой причине.

Развитие остеохондроза от гиподинамии или при малоподвижном образе жизни

Она приводит к ослаблению мышечного каркаса, поддерживающего позвоночник, и одновременно провоцирует застойные явления в области спины. В результате нарушается циркуляция крови и питания тканей позвоночника (межпозвонковых дисков).

При малоподвижном образе жизни мелкие вены, соединяющие диски с позвонками, часто закупориваются тромбами. Опасность малоподвижного образа жизни заключается еще и в длительном напряжении глубоких мышц спины. Что помогает офисному работнику находиться в положении сидя в течение нескольких часов? Что поддерживает его тело в этой позиции? Мышцы. И прежде всего глубокие мышцы позвоночника или спины.

Так вот, длительное их напряжение чревато неприятными последствиями для позвоночного столба в целом и для его дисков в частности. Почему?

Ну представьте, как будет себя чувствовать межпозвонковый диск, сдавленный телами смежных позвонков, которые стянуты сокращенными мышечными пучками.

Думается, очень неуютно. Мало того, через мышцы проходят сосуды. При длительном мышечном спазме имеющийся венозный застой еще более усугубится. Благодаря же поочередному сокращению глубоких мышц спины происходит движение венозной крови из позвоночника в направлении общей венозной сосудистой сети.

По артериям кровь бежит благодаря сердечному толчку, а на движение венозной крови сердечный выброс уже не оказывает существенного влияния. Потому что скорость кровотока гасится мелкой сетью капилляров, соединяющих артерии и вены. И роль насоса для вен выполняют мышцы. Вот почему у людей с несостоятельностью клапанов глубоких вен нижних конечностей при длительном сидении или, особенно, стоянии отекают ноги. При ходьбе же отеки не возникают или выражены значительно меньше.

Нарушение венозного кровотока способствует образованию тромбов в венах, связывающих позвонки с дисками. В результате этого вены запустевают, склерозируются. Высокое давление в застойном венозном русле тел позвонков препятствует процессам диффузии. Опять же нарушается питание диска. Кроме того, постоянное сдавливание диска позвонками, стянутыми напряженными мышцами, также затрудняет кровоток. Только в этом случае нарушается не связь «диск – позвонок», а «позвонок – диск».

Сосуды не работают, процессы диффузии затруднены. Питательные вещества не поступают, ненужные продукты обмена не выводятся из диска. Кошмар какой-то. Что остается бедному диску? Бесславно почить. И первой «уходит» более уязвимая его часть – пульпозное ядро. Вот тогда мы и начинаем говорить о первой стадии остеохондроза.

«Кроме перечисленного, остеохондроз может возникнуть на фоне искривления позвоночника, плоскостопия, травм и ушибов позвоночника, длительного неправильного питания. Поэтому все таки, остеохондроз – это расплата за неправильную эксплуатацию тела или, как сейчас принято говорить, за неправильный образ жизни.

Остеохондроз - это не болезнь. Это расплата за непонимание и незнание собственного организма.



Остеохондроз – это лишь структурные изменения, это состояние позвоночного столба, не более того. Болезнью же мы называем остеохондроз тогда, когда различные его проявления – боль, мышечная слабость и прочее – осложняют человеку жизнь, отрицательно влияют на его работоспособность.

Боль. Именно она, являясь самым характерным и нередко единственным проявлением остеохондроза, существенно омрачает жизнь страдающему этим недугом. Именно она чаще всего заставляет человека обратиться к врачу. Мучающиеся болями в позвоночнике и не получающие действенной помощи от лечащего врача порой готовы ухватиться за любую соломинку, чтобы только прекратились эти мучения. Желая избавиться от боли, человек часто пробует на себе все мыслимые и немыслимые виды лечения, тратит много времени, сил и средств в поисках своего врача или «эффективного» лекарства, которые помогли бы ему вновь почувствовать себя здоровым.

Поэтому растет количество обезболивающих лекарств при болях в спине, наверно, потому, что сиюминутное избавление от болей в спине большинством специалистов и стало считаться излечением от остеохондроза. И хотя в дальнейшем возникают рецидивы и люди, их испытывающие, вынуждены надевать разного рода корсеты и выполнять рекомендации врачей по ограничению физической деятельности, именно такой подход к делу почему-то стал устраивать большинство. Но разве не хочется избавиться от этих болей навсегда?

Конечно, желание есть у всех и каждого. Мы очень много хотим от жизни. Хотим для себя и своих близких, своих друзей и врагов. Но почему не все у нас получается?

А проблема одна, мало желать необходимо делать. Простая мысль или картинка в голове не сможет переселить вас в загородный дом с бассейном или излечить остеохондроз. Для этого, нужно действовать и не полагатся на врача только.

Но все таки вы спросите «Почему так случилось? Почему я такой слабый?» «Потому что у вас больше нет мышц». —«Но я же спортсмен! Профессиональный лыжник! Почему исчезли мои мышцы?»— «Потому что вы давно перестали бегать на лыжах». Вот так зарабатывается остеопороз. Здоровье позвоночника во многом зависит от выносливости мышечно-связочного аппарата или, другими словами, мышечно-связочного корсета. Чем крепче и выносливее мышцы и связки, тем меньшую нагрузку принимают на себя диски и суставы. Позвоночник создан для движения. Не давая ему такой возможности, вы сами себя обкрадываете.

Почему то, большинство людей искренне считают, что желают здоровья, поднимая рюмку водки или бокал вина за столом у юбиляра, вместо того чтобы встретить юбилей в спортзале!

Обратите внимание: подавляющее число телевизионных передач, посвященных медицине и ... здоровью, проходят в медицинских кабинетах, в больницах, при этом рекламируются необыкновенные чудо-лекарства или «эффективные» операции. Эти передачи не проходят на стадионах, в парках, в лесах и полях, где свежий воздух, много солнца и зелени. Где хочется улыбаться, бегать, собирать цветы, любоваться природой. Нет, о здоровье говорят именно в медицинских кабинетах. А вы не задумывались, что слово «больница» происходит от слова «боль, болезнь». В больнице лежат больные люди. На этой маленькой территории их много, и все они говорят о своих болезнях, и все они глотают таблетки и «висят» на капельницах. Поэтому они и не могут говорить о здоровье.

Есть два пути лечении остеохондроза:

Первый путь - это путь, который предлагает официальная медицина.

Медикаментозное лечение остеохондроза включает назначение таких препаратов:

- нестероидные противоспалительные средства (НПВС), которые еще называют ненаркотическими анальгетиками (диклофенак, нимесулид, волтарен, кеторол),

- снимающих спазм мышц или миорелаксанты (толперизон или мидокалм - миорелаксант центрального действия)

Механизм действия — блокада Н-холинорецепторов в синапсах прекращает подачу нервного импульса к скелетным мышцам, и мышцы перестают сокращаться.

- стимуляторов микроциркуляции (никотиновая кислота, ксантинола никотинат, трентал, агапурин). Эти препараты улучшают питание нервных корешков и кровоснабжение позвоночника.

- антиоксиданты и витамины (токоферола, мексидола, берлитиона, витамины группы В). Их применение ускоряет восстановление функций нервных волокон, улучшает общие восстановительные процессы.

На кожу в месте сильной боли можно приклеить перцовый пластырь – такая процедура длительно согревает и обезболивает.

При очень сильных болях этого бывает недостаточно, и тогда назначаются межреберные блокады с обезболивающими средствами. Чаще всего с этой целью применяется 2% раствор новокаина. Поскольку постоянное присутствие болей приводит к взвинченности и утомлению нервной системы, больным на этом рекомендуется прием успокаивающих средств. Выбор здесь тоже достаточно широк от настойки валерианы, пустырника, пиона, до назначаемых врачом <серьезных> транквилизаторов - элениума, нозепама, феназепама.

Для снятия болей назначаются также физиотерапевтические процедуры (УВЧ, ультрафиолетовые облучения, электрофорез с обезболивающими средствами и так далее), курсы рефлексотерапии (точечный массаж, иглоукалывание, прижигание).

Физиотерапевтические методы лечения остеохондроза

Для лечения остеохондрозов широко применяются физиотерапевтические процедуры, они уменьшают боль и отек тканей, улучшают кровообращение, стимулируют мышечную фиксацию. Вид процедуры, ее параметры, длительность воздействия, количество сеансов назначаются в зависимости от стадии заболевания, выраженности болевых ощущений, основных клинических проявлений, индивидуальной непереносимости, возраста. Чаще всего с этой целью используют следующие методы:

ультрафиолетовое облучение;

дарсонвализация;

электрофорез новокаина, эуфиллина, лидазы, препаратов пчелиного яда;

фонофорез гидрокортизона;

воздействие магнитного поля;

ультразвук;

диадинамические токи;

подводный душ;

массаж;

радоновые, сульфидные, сероводородные, скипидарные и др. ванны;

тепловые процедуры;

грязевые, озокеритовые, парафиновые аппликации.

Тракционное лечение остеохондроза (лечение вытяжением)

В процессе вытяжения происходит растягивание околопозвоночных тканей, связок, мышц, в результате чего расстояние между отдельными позвонками увеличивается на 1-4 мм (в среднем на 1,5 мм). В случае компрессии нервного корешка или кровеносных сосудов в позвоночном канале грыжей диска или остеофитом вытяжение способствует уменьшению сдавления или его полному устранению, уменьшению отека, нормализации кровообращения. При вытяжении позвоночника происходит также уменьшение внутридискового давления, увеличение межпозвонкового отверстия, уменьшения мышечных контрактур и напряжения мышц.

Рефлексотерапия

Рефлексотерапевтическое влияние приводит в норму вегетативную нервную систему организма, улучшает кровообращение, а также функционирование внутренних органов.

Вот и все. Это потому что, мы привыкли, что за нас кто-то подумает и даст готовый ответ, как выйти из «неправильного» состояния. Врачей можно понять: у них таких много, а времени на пациента мало. И они идут по простому пути быстрого обезболивания и успокоения этого пациента. А значит, посылают его в аптеку. Обычно в первый раз это помогает. Но спустя какое-то время проблемы возникают вновь. И, как правило, в более тяжелом проявлении. Но он упрямо бежит все по тому же маршруту: врач – аптека – снова врач… Круг замкнулся.

Дальше происходит либо распад организма и личности, либо попытка найти другой путь к выздоровлению. Какой?

Хирургическое лечение остеохондроза

Если больной в течение трех-четырех месяцев лечится в стационаре, использованы всевозможные способы лечения, а выраженная боль, искривление позвоночника не исчезают, то больной должен быть проконсультирован нейрохирургами для решения вопроса о целесообразности проведения операции. Около 1-3% больных из общего числа страдающих остеохондрозом позвоночника подвергаются оперативному лечению.

Пример схемы и посдедствия лечении остеохондроза врачами современной медицины

Приходит пациент с болями в позвоночнике или в суставах: «Вот тебе больничный лист. Лежи и глотай индометацин, через 10 дней придешь, боли должны уменьшиться.» Боли у пациента действительно уменьшаются, но не проходят совсем, к ним присоединяются еще боли в желудке, потому что индометацин очень быстро повреждает его слизистую. Терапевт назначает курс лечения, а индометацин вынужден отменить. Невропатолог направляет на физиопроцедуры и назначает курс инъекционных витаминов, но у пациента возникают новые проблемы. Через неделю на теле появляется сыпь, которая сопровождается сильнейшим зудом. Все препараты отменяются и дерматолог назначает антигистаминные (против аллергии) средства.

На фоне отмены обезболивающих средств боли возникают вновь и не проходят при втираниях мазей и физиопроцедурах. И если невропатолог вынужден будет вновь назначить одно из НСПВС (нестероидных противовоспалительных средств), то может не быть аллергии, может не заболеть вновь желудок, но, однозначно, будут неблагоприятные изменения в печени и почках как минимум. И все это - расплата за снятие болевого синдрома.

А что же происходит в организме? Остеохондроз позвоночника как был, так и остался, но состояние хрящей еще ухудшилось, потому что НСПВС подавляют естественные процессы восстановления хряща и синтеза его компонентов. Кроме этого, под удар поставлены другие органы и системы, потому что применение лекарств на любой стадии болезни нарушает очень сложный защитный механизм организма, помогающий ему сохранять оптимальное равновесие внутренней среды.

Последствия этого нарушения непредсказуемы. Они могут проявиться через много лет в виде другого заболевания, а при длительном применении лекарств - закончиться гибелью.

Второй путь - это путь снятия боли и путь восстановления здоровья не только позвоночника, но в целом всего организма без побочных эффектов.

Одна из главных заповедей Гиппократа: "Устрани причину - уйдет болезнь!" забыта современной меди­циной.

Необходимо понять, что 700 мышц и 400 суставов созданы для того, чтобы человек научился управлять своим телом; километры сосудов и капилляров, пролегающих в этих мышцах, нужны, чтобы по ним бежала кровь, питающая тело; а душа – чтобы все это чувствовать и совершенствоваться.

Гиппократ говорил: «Пища должна быть вашим лекарством, а лекарство – пищей».

Полноценная природная пища всегда была и будет основой формирования здоровья, лечения болезней и их профилактики, и не остается ничего другого, как искать способ превращения современной полупустой пищи в полноценную.