Нарушение осанки

Нарушение осанки (МКБ 10: М53.2) – устойчивое отклонение от нормального положения тела. Сопровождается усилением или сглаживанием физиологических изгибов позвоночника. Не является болезнью в отличие от сколиоза и патологического кифоза, однако в определенном смысле может рассматриваться, как состояние предболезни, поскольку существенно увеличивает вероятность развития целого ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется коррекция путем выполнения специальных упражнений. В отдельных случаях требуется ношение корректоров.

Нарушения осанки

Нарушения осанки – группа состояний, сопровождающихся устойчивым изменением положения тела при стоянии, сидении и ходьбе. Является широко распространенной патологией. В последние десятилетия количество людей с дефектами осанки увеличивается, что обусловлено изменением условий жизни: уменьшением доли физического труда, снижением общего уровня физической активности в связи с широким распространением благ цивилизации и необходимостью долгое время пребывать в сидячем положении во время работы, учебы и т. д.

Хотя осанка в определенной степени является генетически детерминированной (обусловленной наследственными факторами), зависит от особенностей телосложения и формируется преимущественно в детские и юношеские годы, она может быть изменена путем укрепления мышц и выработки новых двигательных стереотипов. Коррекцию проще осуществлять в юном возрасте, однако исправление дефектов осанки, во всяком случае частичное, возможно и у взрослых людей.

Анатомия

Нормальная осанка – результат эволюции. Она выполняет целый ряд задач:

обеспечивает положение тела, при котором максимально увеличивается объем и эффективность движений;

снижает вероятность травм, особенно при высокой двигательной активности;

позволяет сохранять вертикальное положение туловища при минимальной нагрузке на мышцы, кости и связки.

Существуют четкие критерии нормальной осанки, однако осанка каждого человека имеет уникальные, только ему присущие особенности. Вариант осанки зависит от трех групп факторов: состояния костей, связок и мышц; двигательных стереотипов (набора рефлексов, обеспечивающих выполнение привычных действий) и особенностей телосложения.

Нормальная осанка представляет собой нечто среднее между осанкой покоя (возникает при мышечной усталости и в состоянии расслабления) и рабочей осанкой (образуется при активном напряжении мышц). Для такой осанки характерны хорошо выраженные физиологические изгибы позвоночника. Позвоночный столб выглядит равномерно «волнообразным». Если в положении стоя провести вертикальную ось от середины черепа, она пройдет по заднему краю нижней челюсти, затем – по касательной по отношению к шейному лордозу. Потом слегка «срежет» поясничный лордоз, пересечет середину линии между центрами головок бедер, пройдет перед коленными суставами и завершится чуть кпереди от линии между суставами Шопара.

При внешнем осмотре человека с нормальной осанкой видно симметричное расположение всех частей тела по отношению к позвоночнику. Голова занимает строго вертикальное положение. Подбородок слегка приподнят, козелки ушей и нижние края глазниц находятся на одном уровне. Линия надплечий расположена горизонтально, живот подтянут, лопатки прижаты, грудная клетка приподнята.

Причины нарушений осанки

Причины нарушений осанки многочисленны и разнообразны. Нередко дефекты осанки возникают при одновременном действии нескольких факторов. Чаще всего осанка изменяется в результате продолжительного пребывания в неправильном положении из-за плохого освещения, неудобной мебели (например, парты, не соответствующей возрасту и росту), постоянного ношения тяжестей (портфеля, сумки) в одной руке. Существенную роль в нарушении осанки также играет недостаток двигательной активности – слабые мышцы живота и спины оказываются не в состоянии долго удерживать тело в физиологичном положении.

К числу предрасполагающих факторов также относится снижение чувствительности рецепторов, благодаря которым в мозг передаются сообщения о правильном положении тела. Кроме того, дефекты осанки могут стать следствием патологических изменений опорно-двигательного аппарата, возникших из-за пороков развития (нарушения формы позвонков, дисплазия тазобедренных суставов и врожденный вывих бедра, врожденные деформации стоп, аномалии развития коленного сустава и т. д.), травм (состояние после ампутации конечности, посттравматические контрактуры суставов нижних конечностей, переломы бедра, переломы голени, переломы костей стопы) и заболеваний (рахит, плоскостопие). Иногда причиной дефектов осанки являются болезни внутренних органов, снижение слуха (тугоухость) или нарушения зрения.

Классификация нарушений осанки

Нарушения осанки могут возникать в двух плоскостях – в переднезаднем и боковом направлениях. Дефекты осанки в переднезаднем направлении образуются при уменьшении или усилении нормальных изгибов позвоночника. Дефекты осанки в боковом направлении сопровождаются нарушением симметрии между половинами туловища.

Выделяют следующие виды нарушений осанки:

Нарушение осанки в переднезаднем направлении, сопровождающееся усилением физиологических изгибов позвоночного столба: кругло-вогнутая спина, круглая спина, сутулость.

Нарушение осанки в переднезаднем направлении, сопровождающееся уменьшением физиологических изгибов позвоночного столба: плоско-вогнутая спина, плоская спина.

Нарушение осанки в боковом направлении: асимметричная осанка.

Виды нарушений осанки

Сутулость – нарушение осанки, сопровождающееся усилением грудного кифоза в сочетании с уменьшением поясничного лордоза. Вертикальная ось тела отклоняется кзади от линии между центрами головок бедер. Надплечья приподняты, наблюдается некоторое приведение плечевых суставов. Часто выявляются крыловидные лопатки (выстояние внутренних краев либо нижних углов лопаток над грудной клеткой).

Круглая спина – дефект осанки, сопровождающийся выраженным усилением грудного кифоза в сочетании с отсутствием поясничного лордоза. Эластичность позвоночника повышена, центр тяжести тела смещен. Чтобы сохранить равновесие, человек ходит и стоит на немного согнутых ногах. Надплечья приподняты, голова наклонена вперед, плечевые суставы несколько приведены. Руки расположены не по бокам от туловища, а чуть спереди. Часто выявляются крыловидные лопатки. Живот выступает.

Кругловогнутая спина – нарушение осанки, сопровождающееся усилением всех нормальных изгибов позвоночного столба. Голова выдвинута вперед, плечевые суставы приведены, надплечья приподняты. Часто наблюдаются крыловидные лопатки. Живот выступает. Ноги переразогнуты или слегка согнуты в коленях.

Плоская спина – дефект осанки, сопровождающийся уменьшением изгибов позвоночного столба. Особенно сильно уменьшен поясничный лордоз. Угол наклона таза сглажен. Грудная клетка смещена вперед. Отмечается выстояние нижней части живота. Из-за сглаживания физиологических изгибов при таком нарушении осанки ухудшаются амортизационные свойства позвоночника, поэтому удары при прыжках, беге и других подобных нагрузках почти без «гашения» передаются к основанию черепа, а оттуда – к головному мозгу.

Плосковогнутая спина – нарушение осанки, сопровождающееся сглаживанием грудного кифоза при усиленном или нормальном поясничном лордозе. В ряде случаев также наблюдается уменьшение шейного лордоза. Ноги переразогнуты или слегка согнуты. Таз смещен кзади. Часто выявляются крыловидные лопатки. Нарушения осанки, сопровождающиеся сглаживанием изгибов позвоночного столба, рассматриваются, как проявление функциональной неполноценности костно-мышечной системы. Позвоночник в таких случаях легко повреждается даже при незначительных травмирующих воздействиях. У пациентов часто возникают прогрессирующие боковые искривления позвоночника.

Сколиотическая (асимметричная) осанка – дефект осанки, сопровождающийся привычным изгибом позвоночного столба вправо или влево от срединной линии. Чаще наблюдается левостороннее отклонение. При осмотре сзади видно дугообразное искривление позвоночника. Лопатка и плечо с одной стороны подняты, с другой – опущены. Треугольники талии неравномерны. При этом, в отличие от сколиоза, нет признаков скручивания позвонков: мышечный валик сбоку от искривления отсутствует, реберный горб не выражен. В висе отклонение исчезает, позвоночник становится ровным, части тела – симметричными.

Профилактика и лечение нарушений осанки

Любые нарушения осанки затрудняют работу внутренних органов и провоцируют раннее развитие дистрофических процессов в области суставов и позвоночника. Последствием данной патологии могут стать остеохондроз, грыжи дисков и артрозы суставов нижних конечностей. Профилактические меры по предупреждению нарушений осанки включают в себя сон на ортопедическом матрасе или жесткой постели, соблюдение режима дня, адекватный режим двигательной активности, разработанный соответственно возрасту и физическому состоянию ребенка (в том числе предусматривающий компенсацию «отставания» в физическом развитии).

Для профилактики нарушений осанки у детей необходимо следить, чтобы ребенок равномерно нагружал позвоночник при ношении тяжестей (использовать рюкзак вместо портфеля), подбирать мебель с учетом роста ребенка и типа занятий и обеспечивать разумную организацию освещения. Нужно своевременно лечить и корректировать нарушения слуха и зрения, выбирать удобную обувь, проводить коррекцию плоскостопия, осуществлять лечение врожденных аномалий, последствий скелетных травм и заболеваний внутренних органов.

Лечение нарушений осанки включает в себя выполнение специальных упражнений и ношение корректоров. ЛФК при дефектах осанки направлено на укрепление мышц ягодиц, живота и спины. Программа составляется индивидуально и предусматривает как статические, так и динамические упражнения, дополняемые упражнениями на растягивание мышц. Со временем нагрузка увеличивается. Комплекс ЛФК обеспечивает сохранение достаточно интенсивного двигательного режима без нагрузки на позвоночник. Для пассивной коррекции осанки могут применяться грудные пояса, реклинаторы и грудопоясничные корректоры. Реклинаторы используются при слабых мышцах плечевого пояса в сочетании с незначительными нарушениями осанки. Они помогают устранить сутулость и развести плечи.

Более выраженная сутулость и асимметричная осанка являются показанием для ношения грудных поясов. Грудопоясничные корректоры используются при любых нарушениях осанки, нерезко выраженном кифозе и сколиозе. Следует учитывать, что основное предназначение корректоров осанки – исправление динамических стереотипов (двигательных привычек, привычных положений тела). Их применение обеспечивает необходимый эффект только в сочетании с занятиями ЛФК, поскольку при слабых мышцах после снятия корректора туловище вновь постепенно будет возвращаться в патологическое положение.

Использовать корректор рекомендуется не более 4 часов в день. Подбор всех типов корректоров осуществляется ортопедом с учетом возраста ребенка, типа и выраженности нарушений осанки.

В дополнение к перечисленным методикам при дефектах осанки могут быть назначены массаж и мануальная терапия. Эти методики имеют вспомогательное значение, их цель – улучшение кровоснабжения мышц и связок, активизация обменных процессов в тканях, снятие функциональных блоков и правильное распределение мышечного тонуса.

КАК СОХРАНИТЬ ХОРОШУЮ ОСАНКУ

Правильная осанка важна не только (точнее — не столько) потому, что она красива, а в первую очередь потому, что лишь при прапильной осанке позвоночный столб наиболее устойчив, а мышцы и связки, подцерживающие позвоночный столб, испытывают наименьшее напряжение, — т.е. человек с правильной осанкой дольше сохраняет бодрость и силы, не так быстро устает, как человек с нарушениями осанки. Кроме того, при нарушениях осанки могут время от времени появляться боли в спине.

Позвоночный столб человека состоит из примерно 32-35 отдельных позвонков. Позвонки соединены между собой посредством межпозвонковых дисков, суставов и связок. В поддержании позвоночного столба в устойчивом состоянии участвуют мышцы шеи, спины и другие группы мышц.

В норме позвоночный столб взрослого человека имеет четыре кривизны (изгиба); это:

шейная кривизна, самая верхняя, которая обращена выпуклостью вперед,

грудная кривизна, обращенная выпуклостью назад,

поясничная кривизна — выпуклость обращена вперед,

четвертая кривизна, самая нижняя образована крестцом и копчиком и обращена назад.

Если человек с правильной осанкой станет спиной к стене, то будет касаться поверхности последней затылком, лопатками, ягодицами, голенями и пятками и будет стоять без напряжения. При положении стоя у человека с правильной осанкой вес тела равномерно распределяется по поверхности обеих ступней.

Самые распрострененные нарушения осанки это: сутулость — человек как бы горбится, чересчур опускает плечи и устремляет их вперед; чрезмерная изогнутость в поясничном отделе — при этом таз слишком отведен назад. Деформации позвоночника часто приобретаются в процессе роста. Эти деформации носят названия: сколиоз, лордоз, кифоз.

Чтобы сохранить правильную осанку, нужно соблюдать определенные правила

Перечислим их:

— придерживаться подвижного образа жизни;

— если трудовая деятельность связана с какими-либо однообразными движениями, с длительным напряжением мышц, с нагрузкой на позвоночник, чаще давать отдых мышцам и совершать гимнастические упражнения, требующие движения позвоночника в полном объеме; полезны бывают даже простые потягивания с прогибами позвоночника вперед и назад, с поворотами головы вправо или влево;

— время от времени лежать на твердом (поворачиваться со спины на бок, на живот и обратно); отказаться от пуховых перин;

— использовать специальный валик;

— если приходится работать за письменным столом, устроить свое рабочее место (учитываются высота стола, высота стула, изгиб спинки стула, наличие или отсутствие подлокотников; при необходимости должна быть подставка для ног); рабочее поле не должно находиться слишком далеко от глаз, чтобы не было нужды наклоняться или тянуться к чему-либо;

— если во время работы приходится стоять, рабочее поле должно располагаться в пределах досягаемости рук;

— не носить (или хотя бы не носить слишком часто, ежедневно) обувь на высоких каблуках — 5-6 см и выше;

— при переносе тяжестей необходимо нагружать равномерно обе руки;

— при поднятии тяжестей спину держать прямо; иными словами — поднимать тяжести не спиной, а ногами, вставая с корточек; аналогичного принципа нужно придерживаться при опускании тяжестей; при необходимости давать нагрузку на мышцы спины, увеличивать эту нагрузку постепенно, начиная с малого;

— ежедневно выполнять комплексы гимнастических упражнений, направленных на укрепление мышц шеи и спины (см. Гимнастические упражнения для укрепления мышц спины).

Как исправить осанку за 10 секунд

Правильная осанка обеспечивает крепкое здоровье, придает уверенности и даже помогает зрительно скинуть несколько килограммов. Представляем 4 простых упражнения, которые помогут выпрямить спину и сохранить результат.

Приветствие .

. Заведите руки за спину и соедините ладони так, как показано на рисунке. Важно, чтобы линия рук от правого до левого локтя была ровной. Лопатки во время выполнения упражнения должны стремиться друг к другу. Задержитесь в таком положении на 10 секунд.

Замок .

. Заведите одну руку за спину, вторую поднимите и, согнув в локте, подведите к лопаткам. Сцепите ладони в замок, вытягивая локоть поднятой руки вверх. Спустя 5 секунд поменяйте руки местами.

Скручивания .

. Не меняя положения нижней части тела, заведите руки за голову и поверните верхнюю часть торса влево так, чтобы плечи были перпендикулярно спинке стула. Задержитесь на 5 секунд в таком положении, затем развернитесь вправо.

Наклоны .

. Сядьте на край стула и заведите руки за голову. Затем выгните спину и посмотрите на потолок. Медленно отведите голову назад, продолжая смотреть вверх, и упритесь ей в спинку стула.