Чем вредно и опасно плоскостопие?

Следует отметить, что в некоторых случаях плоскостопие не дает субъективных ощущений в виде болей, судорог и т. п.

Это бывает тогда, когда плоскостопие развивается медленно, равномерно и незаметно, так, что организм успевает приспосабливаться к нарушающейся функции стопы и вышележащих частей конечности (изменяющиеся статико-динамические условия).

Такая плоская стопа в молодом, а иногда и в зрелом возрасте не вызывает особых беспокойств.

Однако в дальнейшем, при постепенном старении организма, незаметно деформировавшаяся ранее стопа становится причиной тяжелейших страданий, так как с возрастом мышечно-связочный аппарат стопы и голени ослабляется и попытка избавить больного от мучительных болей нередко кончается неудачей, поскольку трудно возвратить связкам прочность, а мышцам былую эластичность и сократительную способность.

Больной фактически становится инвалидом, начинает пользоваться при ходьбе палкой, а иногда и костылями.

Надо помнить и о том, что с развитием плоскостопия, помимо болей в нижних конечностях, нарушения кровообращения в них, судорог и т. д., в ряде случаев развивается и нарушение осанки.

Известно, что плоскостопие (особенно одностороннее) нередко является первичным моментом в образовании боковых искривлений позвоночника (сколиозов).

А сколиозы, нарушая осанку, ведут иногда к неправильному функционированию органов грудной клетки и даже брюшной полости, так как искривленная грудная жлетка и позвоночник ограничивают подвижность легочных краев и диафрагмы, в результате чего нарушается функция сердца, органов дыхания, пищеварения.

Таким образом, плоскостопие, изменяя статику, вызывает иногда компенсаторную реакцию со стороны отдельных частей опорно-двигательного аппарата (например, сколиоз), в результате чего изменяется, в некоторых случаях в ущерб здоровью, функция внутренних органов.

Кроме того, при уплощении стопы постепенно исчезает рессорная, амортизационная роль свода, в результате чего внутренние органы, спинной и головной мозг человека становятся малозащищенными от сотрясений, получаемых обычно в повседневной жизни во время работы, при ходьбе, беге и т. д.

В связи с этим при плоскостопии могут снизиться функции внутренних органов (печени, желудка, кишечника, почек, сердца и пр.), не имеющих непосредственного отношения к опорно-двигателуюму аппарату.

Частые толчки и сотрясения, получаемые головным и спинным мозгом при плоскостопии, вызывают нарушение их функций — появляется головная боль, общее недомогание, повышенная утомляемость.

Отсюда понятно, что своевременное выявление плоскостопия имеет большое значение. Как известно, дети редко жалуются на боли в связи с плоскостопием, так как оно мало беспокоит их. Однако в зрелом и преклонном возрастах плоскостопие причиняет значительные страдания.

Ранняя диагностика и, следовательно, раннее применение средств профилактики и лечения плоскостопия помогают избежать неприятных последствий его в дальнейшем.

Плоскостопие: причины, симптомы, диагностика, лечение Плоскостопие - деформация формы стопы с понижением и уплощением ее свода. При такой деформации, стопы полностью теряют свои рессорные и амортизирующие способности. Подробнее...