Главная / Популярная медицина стр. 5 / Очищение легких: рецепты народной медицины, как проводится очищение легких после курения, лечебные травы, рекомендации Очищение легких: рецепты народной медицины, как проводится очищение легких после курения, лечебные травы, рекомендации Наши органы дыхания - это не только система, насыщающая кровь кислородом и освобождающая организм от углекислоты, но и важная выделительная система, при помощи которой из крови выходят различные токсические соединения. Если легкие подвергаются воздействию никотина, смол от курения или поражены хроническими заболеваниями, то страдает весь организм, поскольку выведение токсинов не происходит должным образом. Не стоит забывать и об отрицательном влиянии экологии крупных городов на чистоту легких и бронхов. Таким образом, очень важно позаботиться об очищении дыхательной системы. В этом нам также могут помочь знакомые продукты питания, о чем и пойдет речь дальше. Очищение после курения Подробнее... «...Я бросила курить. Это мне далось нелегко, но я справилась, и теперь уже никогда не позволю себе начать все снова. Мне очень хотелось поскорее избавить организм от тех токсинов, которые накопились в результате этой вредной привычки, и я искала рецепты очищения. Оказалось, чтобы избавиться от накопившихся смол и других загрязнении, человеку, бросившему курить, нужно включить в свои рацион продукты, богатые селеном. Самый богатый источник его - бразильский орех. Всего 2 сырых ореха покрывают суточную норму человека в этом суперважном элементе. Богаты селеном также морепродукты, а из растительных продуктов он в значительном количестве содержится в проращенной пшенице, грибах, чесноке. Помогают очищению легких также лук, имбирь, апельсины и мед. Все эти продукты я стараюсь как можно чаще использовать в своем рационе, и мое самочувствие быстро изменилось в лучшую сторону, я ощутила, как мои легкие задышали, появилась легкость в теле. Так что бросайте курить, не бойтесь последствий, а перечисленные продукты помогут пережить это событие». Селен - очень важный микроэлемент для человеческого организма. Без него невозможна нормальная работа практически ни одной из систем - сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, нервной, иммунной, репродуктивной. При этом большая его часть (до 90%) поступает с пищей, именно потому диетологи рекомендуют включать растительные и животные продукты, богатые селеном, в ежедневное меню. Селеном богаты лосось, сельдь, сардины, кальмары, креветки, тунец, яйца (куриные, перепелиные), говяжьи печень и почки, белое куриное мясо, индейка и натуральная соль (каменная, морская). Из растительной пищи рекомендуются отруби и хлеб из муки грубого помола, проростки пшеницы и других зернобобовых, подсолнечные семечки, чеснок, лук, кукуруза, нут, шпинат, брокколи, грибы. В числе заморских и изысканных продуктов - бразильский орех, фисташки, кешью, коричневый рис, семена чиа. Лук и чеснок - одни из самых доступных продуктов, способствующих профилактике рака, также они чистят легкие. Имбирь облегчает дыхание, выводит смолы и токсины, апельсины укрепляют иммунитет, способствуют очищению бронхов. Мед убивает патогенные бактерии, снимает воспаление, восстанавливает слизистую. Подробнее... В организме взрослого человека больше всего селена накапливается в печени, почках, поджелудочной железе, спинном мозге, легких, половых железах. Также высокие концентрации селена обнаружены в коже и ее придатках - в ногтях и волосах. Присутствие значительного количества селена в легких объясняет повышенную потребность в нем у людей курящих или бросивших курить. Согласно многочисленным исследованиям, селен присутствует также практически во всех гормонах и ферментах, которые вырабатывает наш организм. Данный элемент относится к мощнейшим антиоксидантом, защищающим клетки от воздействия опасных свободных радикалов, тем самым продлевающим нашу молодость. В присутствии селена активизируются витамины С и Е, также обладающие антиоксидантной активностью. Подробнее... Именно поэтому селен считается онкопротектором, участвующим в профилактике злокачественного перерождения клеток, а курение, как известно, один из факторов риска в развитии рака легких. Оптимальные порции селена с пищей позволяют не допустить возникновения раковых патологий, поэтому, если в пище не хватает селена, необходим его дополнительный прием в виде аптечных препаратов. Без селена невозможна нормальная работа иммунной системы. Селен благотворно влияет на состояние кожных покровов, ногтей и волос, улучшает зрение, активизирует все виды обменных процессов. Важно и то, что большинство элементов без селена не усваивается нашим организмом. Микроэлемент участвует в нейтрализации и выводе токсических соединений и продуктов распада, а также шлаков и канцерогенов. Селен входит в состав аминокислоты под названием селеноцистеин, которая противодействует разрушительному влиянию радионуклидов и солей тяжелых металлов, в частности, ртути, свинцу и кадмию. Сосновое молоко Подробнее... «...Рецепт этого средства достался мне от бабушки. У меня в детстве были слабые легкие, вот бабушка и отпаивала меня разными народными снадобьями. Одно из них я очень хорошо запомнила - это «сосновое молоко». Именно оно поднимало меня на ноги после пневмоний и не позволило превратиться в хронического больного. Чтобы приготовить целебный напиток, потребуются 3 зеленых сосновых шишки, небольшой кусочек сосновой же смолы, а также 500 мл горячего мопока. Смесь выдерживают в термосе в течение 3-4 часов. Полученный настой процеживают и употребляют дважды в сутки: утром на голодный желудок и вечером, перед сном. Процедура очищения довольно длительная, составляет 30-60 дней. Это народное средство считается не только очень сильным очищающим средством для людей, страдающих бронхитами и пневмонией, но и самым безвредным. Кроме того, «сосновое молоко» эффективнее всего чистит легкие курильщиков. Когда мой отец бросал курить, то лечил свои бронхи от застарелой мокроты именно этим средством и очень быстро расстался с «кашлем курильщика». Теперь я использую этот рецепт для своих детей, когда те болеют бронхитом, и очень быстро проходит любой кашель». Подробнее... Рецепт старинный. В нем соединены два лечебных начала - теплого молока и смолистых веществ сосны, которые в большой концентрации присутствуют в шишках, а также в живице (смоле) сосны. Эфирные масла и смолы любого хвойного дерева - прекрасные природные антибиотики, которые уничтожают и вирусы, и бактерии, и даже грибки. Кроме того, эти вещества - одно из лучших отхаркивающих и очищающих средств при болезнях бронхов и легких. О высоком содержании витамина С в шишках даже говорить не приходится, всем известно, что в войну детей блокадного Ленинграда от цинги поили хвойным настоем. Еще одним вариантом использования шишек для лечения бронхолегочной системы может служить знаменитое варенье, приготовленное из них. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ СОСНОВОЕ ВАРЕНЬЕ Хорошо лечит кашель курильщика и хронический бронхит сосновое варенье. Для его приготовления надо собрать зеленые шишки дерева с налетом смолы на чешуйках, ополоснуть их водой и сложить в высокую кастрюлю. Залить их кипятком так, чтобы вода на 10-15 см была выше уровня сырья. Томить шишки нужно около 6 часов на слабом огне, периодически убирать пену. Отвар процедить и добавить сахар 1:1. Затем вновь поставить на огонь и варить еще около 2 часов. С таким вареньем можно пить обычный или травяной чай - повышает иммунитет, а для удаления слизи из легких рекомендуется съедать натощак по 1-2 ст. ложки. Чистим легкие овсом Подробнее... «...Универсальное средство - овес. Множество болезней поддаются лечению с помощью зерен этого растения, и недаром на Руси овсяная каша называлась эликсиром молодости и ассоциировалась со здоровьем и силой. Когда моя дочь тяжело заболела крупозной пневмонией, то я не отдала ее в больницу, а выхаживала своими руками, спасая напаром овса. Только это народное средство тогда и подняло ее на ноги. Овес вывел из бронхов всю мокроту, очистил легкие и остановил воспаление. Конечно, и антибиотики кололи, и другие лекарства, и горчичники ставили, но именно овес позволил поддержать иммунную систему и очистил от мокроты, как никакое другое лекарство. Без него ничем было не остановить мучительный кашель, и мою девочку покидали силы. Как только начала поить ее целебным отваром, так и силы откуда-то взялись, и мокрота стала отходить, и изнуряющий пот отступил. К тому же после курса антибиотиков овес спас еще и флору кишечника. Для приготовления целебного средства горсть цельного неочищенного овса заливают 0,5 л молока и кипятят на умеренном оте до выкипания половины объема. Полученную массу протирают через дуршлаг и немного разводят водой до консистенции, которую можно пить. Употребляют перед едой трижды в день по стакану. Хотя можно и больше, ведь это и питание, и лекарство одновременно. Аппетита у дочки совсем не было, да и сил даже жевать не хватало, и этот напиток был единственным, который она могла употреблять. Вот такой силой обладает овес. При бронхите применяют немного другой рецепт: стакан овса соединяют с 1 л молока и держат на огне в течение часа. Процеживают и принимают 3 раза в день в горячем виде, добавив в смесь 1 ч. ложку меда и масло. Курс очищения - 7 дней». Овес - самый популярный лечебный злак. В официальной медицине он используется как диетическое общеукрепляющее средство. Из овса готовят каши, отвары, кисели, и он является основным компонентом различных целебных снадобий. Зерна овса содержат аминокислоты, близкие по составу к мышечному белку, ферменты и органические соединения. Подробнее... В нем содержится большая группа витаминов и минералов. Витамины группы А, В, К, а также медь, селен, кремний, железо, цинк, фтор и некоторые другие. ✅ При заболеваниях бронхолегочной системы овес может оказать эффективную помощь. А уж лучшего средства от кашля сложно найти. Это эффективное отхаркивающее и смягчающее средство при сильном кашле. ✅ Отвар и настой из овса выступает также в качестве жаропонижающего и потогонного средства. ✅ Важное свойство овса - способность выводить из организма лишнюю жидкость, причем вместе с отеками уходят и токсины. С этой точки зрения овес хорошо употреблять после длительного медикаментозного лечения, поскольку он убирает все вредные остатки и метаболиты препаратов. ✅ Известен овес и как средство для повышения иммунитета. ✅ Овес прекрасно очищает печень и восстанавливает ее функцию. Он полезен и для щитовидной железы. При мочекаменной болезни овес способствует растворению камней. Этот злак содействует также снижению холестерина. ✅ Овес благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: борется с запорами, восстанавливает нормальную микрофлору, снимает воспаление и очищает от шлаков. ✅ Слизистые отвары овса применяют при железодефицитном малокровии и при болезнях желудка. ✅ Кроме всего перечисленного, он укрепляет нервную систему и даже помогает при депрессиях. ❗ Кроме полезных свойств, овес имеет и противопоказания. С осторожностью употребляйте его при почечной недостаточности. Всегда лучше проконсультироваться с вашим лечащим врачом и согласовать нюансы применения этого зерна. Существует и индивидуальная непереносимость злака. Легкие словно открываются «...Я живу в Череповце, где экология оставляет желать лучшего. С возрастом я как-то особенно стал чувствовать, что мои легкие устали от тяжелого воздуха, хотя никогда не курил. Поэтому я стал регулярно очищать их народными способами. Оказалось, что некоторые продукты питания, в частности овощи, чистят легкие очень эффективно. К ним можно отнести редьку, свеклу и морковь. Данные корнеплоды способствуют очищению не только органов дыхания, но и других внутренних систем. Из овощей отжимают сок: для полного очищения необходимо по 500 мл каждого вида сока. Получившуюся жидкость соединяют с 500 г водки и хорошо перемешивают. Смесь помещают в плотно закрытую тару и ставят в нагретую до 60-80 °С духовку на 2 часа, после чего остужают и принимают по 50 мл трижды в сутки. После месяца следует сделать перерыв на 10 дней, после чего повторить месячный курс еще раз. Такое очищение я провожу как минимум 2 раза в год. В процессе очищения отходит какая-то мокрота, вытягивающая изнутри застарелые залежи всякой дряни, и дышать потом становится намного легче. После такого курса легкие словно открываются. Рекомендую всем - способ доступный и эффективный». Подробнее... Основная ценность хрена - в корне: именно его повсеместно употребляют в пищу, поскольку он обладает максимальными целебными свойствами. Этим хрен обязан своему богатому составу. Аскорбиновой кислоты в продукте больше, чем в цитрусовых, в 5 раз. Содержатся в нем каротин, витамины группы В (никотиновая, фолиевая кислоты, рибофлавин, тиамин, пантотеновая кислота, пиридоксин), из минералов в хрене есть кальций, калий, натрий, сеpa, железо, медь, магний, фосфор, цинк, марганец. ✅ Лечебные свойства хрена обусловлены наличием биологически активных веществ: фитонцидов, эфирного масла, смол, лизоцима (белковое бактерицидное вещество), гликозидов и других. Он может заменить антибиотики, при этом микрофлора кишечника только укрепится. ✅ Хрен эффективен при всех инфекциях дыхательной системы, способствует разжижению накопившейся мокроты. Противовоспалительный эффект усиливается мочегонным действием. ✅ За счет натуральных витаминов и антиоксидантов, корень хрена при регулярном употреблении прекрасно укрепляет иммунитет. ✅ Корнеплод стимулирует выработку белых кровяных телец, не дает мутировать клеткам организма, является сильным антиоксидантом и предотвращает онкологию, в том числе снижает риск развития карциномы легкого у курящих. ✅ Хрен оказывает положительное влияние и на прочие органы: умеренное потребление этого пряного растения активизирует работу желудка, кишечника, способствует очищению почек. ✅ Кроме того, корнеплод поддерживает в норме давление, очищает от холестерина и является профилактикой инсульта, инфаркта. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ - ХРЕН от кашля Подробнее... Хрен с медом от кашля Одно из известнейших средств от кашля. Взять натертый корень хрена и мед в равных пропорциях. Хорошо перемешать массу. Принимать по 1 ч. ложке трижды в сутки до выздоровления. Хрен с лимоном Еще один рецепт с использованием хрена от кашля. Для приготовления потребуется 150 г корня, 2 лимона. Компоненты пропускают через мясорубку и тщательно перемешивают. Принимают полученную массу по 0,5 ч. ложки 2 раза в день. В смесь также можно добавить мед. Для усиления эффективности спустя час после употребления средства можно дополнительно принять 100 мл сока из редьки и моркови (1:1). Сок моркови и свеклы в сочетании с соком хрена усиливают антиоксидантные и витаминизирующие свойства лекарства. Такое сочетание соков дает максимальный очищающий и регенерирующий эффект. Водка в данном случае выполняет роль консерванта, способствует быстрому и более полному проникновению активных веществ в кровь, а также рефлекторному расширению капилляров и усилению процессов очищения через дыхание.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА: что это, как проводится, комплекс упражнений, и правила дыхательной гимнастики Без правильного дыхания невозможно нормальное функционирование ни одной из систем органов, поскольку при недостатке кислорода в тканях нарушается протекание окислительных процессов, а переизбыток углекислоты ведет к отравлению организма. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.