Главная / Популярная медицина стр. 6 / Как нормализовать уровень холестерина: «золотое молоко» что это, проверенные рецепты народного лечения Как нормализовать уровень холестерина: «золотое молоко» что это, проверенные рецепты народного лечения Сердечно-сосудистые заболевания встречаются наиболее часто. Основной причиной большинства из них выступает атеросклероз как результат нарушения холестеринового обмена. Поэтому главной целью очищения сердца и сосудов служит нормализация холестеринового обмена и освобождение сосудов от холестериновых бляшек. Помогла капуста «...Я люблю все виды капуст, но особенно уважаю брокколи. Еще больше я полюбила этот овощ, когда узнала, насколько он полезен, в частности, для сосудов, а ведь я - сердечница. Оказалось, что этот продукт особенно эффективно чистит кровь. Если его употреблять в пищу в большом количестве, происходит выведение токсинов из организма, причем, самых застарелых и глубоких. Кроме того, как оказалось, этот вид капусты даже уменьшает риск появления онкологических заболеваний, аллергии, воспалительных процессов и даже инсультов и инфарктов. Все это обусловлено ее особым составом. Подробнее... Вкус у этой капусты отменный, и готовить ее легко. Обычно я ее отвариваю, полученный бульон использую для приготовления любого овощного супа, борща или щей, а из самой капусты делаю второе блюдо. Вкусными получаются и салаты из нее в сочетании с другими отварными овощами. Также я люблю запекать брокколи, заливая его яйцом с молоком или сметанным соусом. Очень хороша она и просто отварная в качестве гарнира. С тех пор как я стала отъедаться этой капустой а сезон, мое сердце намного спокойнее переносит зиму, а раньше меня мучили аритмия и стенокардия. Да и давление почти нормализовалось». Капуста брокколи содержит уникальный набор аминокислот, препятствующих отложению атеросклеротических бляшек. Ученые также устанавили, что этот продукт способен предупредить развитие инсультов, инфарктов, аллергии, воспалительных процессов и даже онкологических заболеваний. Все это обусловлено наличием в составе крестоцветных глюкосинолатов, клетчатки, калия, фосфора, омега-3 жирных кислот, кальция, марганца и других полезных веществ. Стоит помнить, что витамины в брокколи сохраняются дольше и лучше в замороженном виде. Подробнее... При обычном хранении брокколи теряет за зиму до половины своего запаса витаминов. Всего лишь 100-150 г брокколи обеспечивает организм суточной нормой витамина С, половиной нормы провитамина А (РЭ), четвертью нормы витамина В9 (фолиевая кислота). Схожими очищающими свойствами обладают и такие популярные сейчас виды капусты, как кольраби и цветная. При этом кольраби отличается низким содержанием белка и еще большей концентрацией витамина С, ее еще называют «лимон с грядки». Цветная же капуста, наоборот, меньше содержит витамина С, но белка в ней - как в брокколи. Белокочанная капуста менее богата по составу, но зато активнее выводит различные токсические вещества и шлаки, которые попадают в организм извне, а также образуются в результате переваривания пищи. Выведение осуществляется за счет клетчатки. Активные вещества, содержащиеся практически в любой капусте, выводят токсины, шлаки и свободные радикалы непосредственно из крови и защищают организм от них в дальнейшем. Целебные пряности Почистить кровь можно также путем добавления в пищу различных приправ и пряностей. Специи играют в жизни человека важную роль. Они не только разнообразят наш стол, украшая блюда изысканным вкусом, но и приносят существенную пользу здоровью. Все специи содержат сильные эфирные масла и растворяют холестериновые отложения, а также помогают вывести их из организма, стимулируя желчеотделение. Благодаря этому останавливают атеросклероз и улучшают состояние сосудов. «Золотое молоко» «...Хочу поделиться со всеми одним очень эффективным рецептом, который помог мне буквально помолодеть лет на 5 как минимум. Этот рецепт восстанавливает капиллярную сеть кровеносных сосудов, чистит их, помогает бороться с отложениями солей. Иными словами, и суставы перестают скрипеть, и сердце перестает беспокоить, и цвет лица улучшается, и просто молодеешь внешне и внутренне. Название у рецепта соответствующее - «Золотое молоко». Это средство готовится из куркумы. Подробнее... Для его приготовления нужно взять пакетик желтой куркумы, которую лучше покупать в индийских магазинах специй, потому что там найдете гарантированно качественную куркуму, иначе рискуете купить подделку. На рынках она почему-то совсем без запаха, а запах быть должен. Готовится следующим образом: в 50 г мелкого порошка куркумы добавить в 2 раза больше воды и развести до состояния кашицы, до консистенции жидкой сметаны. Поставить ее на огонь и при постоянном помешивании варить 5-7 минут. Получится густая паста коричневого цвета. После того как эта смесь остынет, переложить ее в стеклянную банку и поставить в холодильник. Обычно такого количества как раз хватает на курс (на 40 дней раз в год). Перед сном вскипятить стакан молока, добавить в него 1 ч. ложку пасты куркумы и 1/4 ч. ложки миндального масла, которое продаётся в аптеках или даже супермаркетах. 1 ч. ложку меда положить в рот и запить стаканом золотого молока. Я миндальное масло не добавляю, размешиваю куркуму в горячем молоке и запиваю им мед. Сразу хочу предупредить: паста до конца в молоке не размешивается, остается взвесь. Просто надо выпить вместе с нею, если что - запить еще парой глотков молока. Очень вкусно, и сон без проблем - полное умиротворение и спокойствие. После трех первых вечеров приема золотого молока обратила внимание, что ноги - как будто лет 10 назад, суставы не скрипят, подошвы не горят, бегаю, как молодая. Пить напиток можно на ночь или утром, главное - натощак. Через месяц холестерин померила - оказался в норме. Вот какое чудо-средство! Также отлично снимает боль при артритах и остеохондрозе вкусный, ароматный имбирный чай. Если вы долгое время сидите за компьютером и у вас уже ноет шея, не спешите пить обезболивающее, а попробуйте приготовить имбирный чай, он хорошо снимает боль, причем надолго. Проверено!» Куркума является сильным антиоксидантом, который способен уменьшать отложения холестерина и некоторых фракций липопротеидов в сосудах. Эта специя - природный антибиотик и является мощным противовоспалительным и антисептическим средством. Она помогает при заболеваниях суставов и позвоночника, так как восстанавливает внутрисуставную жидкость, а также убирает кальциевые отложения. Куркума помогает и при многих других заболеваниях: хорошо снижает температуру и убирает кашель. ❗ Противопоказания: период обострения заболеваний ЖКТ, почек, беременность, дети до 2 лет, индивидуальная непереносимость. Если вы никогда ранее не использовали куркуму, начинайте с маленьких доз (с 1/4 ч. ложки) во избежание аллергических реакций. Драгоценный шафран «... Шафран - это специя очень дорогая, но она меня выручила, предотвратипа новый инсульт, да и после первого помогла быстро прийти в себя. Именно так я и воспринимаю сейчас эту специю - как очень ценное лекарство. Соседка по палате, вернее ее мать, рассказала нам всем об этой удивительной пряности и советовала принимать ее сразу после больницы, а то и в больнице прямо, у кого есть возможность. Она всю свою жизнь принимала шафран как лекарство, а дочка игнорировала. В результате в больнице с инсультом оказалась дочь, а не мать. Рецепт женщина дала такой: при проблемах с сердцем и сосудами необходимо 2-3 жилки шафрана бросить в стакан, залить их горячей водои (200-250 мл), накрыть крышкой и оставить настаиваться в течение получаса. Затем шафрановый напиток процеживают и, предварительно разделив его на 3-4 приема, выпивают в течение дня за полчаса до еды или через час после приема пищи. Курс очищения - 3 недели. Шафран, кроме очищения крови, еще улучшает обмен веществ, что также способствует выведению токсинов. Это одно из лучших средств для печени, для ее очищения и восстановления после любых поражений. После того как я начала пить шафран, у меня выровнялся холестерин, упало кровяное давление, хотя мне давно уже ставили гипертонию, и я очень быстро восстановила все двигательные функции. Теперь всем рекомендую это средство для сосудов». Шафран получают из рылец многолетнего растения крокуса. Добывать эту специю - чрезвычайно кропотливая работа, поэтому и ценится она на вес золота. В специи содержится много калия, который просто необходим для нормальной работы сердца и сосудов. При регулярном приеме шафрана уменьшается вероятность развития инфарктов, инсультов и нормализуется частота сердечных сокращений. Специя способствувт понижению артериального давления, укрепляет сосуды, предупреждает развитие атеросклероза, ишемии и стенокардии. Высушенные рыльца крокуса благотворно влияют на работу ЖКТ. Если пряность употреблять в небольшом количестве, но регулярно, то улучшится пищеварение, нормализуются обменные процессы, очистится печень, желчный пузырь, а за ними и все органы, организм естественным образом выведет токсины и шлаки. Шафран устраняет воспаление, снижает чувство голода и активизирует работу селезенки и печени. Его употребление рекомендовано тем, кто работает с токсическими веществами, так как растение обладает антимутагенными и противоканцерогенными свойствами. При подагре и ревматизме шафран уменьшает количество мочевой кислоты и быстро выводит ее из организма. Специя очищает мочевой пузырь и почки от камней и песка. Несмотря на то, что шафран полезен, в больших дозах он токсичен. ❗ Поэтому его нельзя принимать бесконтрольно и превышать дозировку. Специя противопоказана беременным женщинам. Причина - стимуляция тонуса матки, что способствует выкидышу. Нежелательно употреблять пряность детям до 2 лет. При передозировке, если за раз съесть больше 2 г высушенных рылец крокуса, у человека появится сильная диарея и рвота. Рецепты долголетия Подробнее... «...Очищение сосудов волнует тем больше, чем старше становишься. Я выбрал для себя метод очищения специями. Я очень люблю добавлять специи в пищу, а теперь еще и использую их в качестве лекарства. Это обычные специи, которые сейчас есть в каждом доме: гвоздика, корица, кориандр. Поделюсь рецептами, как я их использую. • Гвоздика. Для очищения сосудов есть такой рецепт: взять 20 гвоздичек (пряности, что продают в магазине), залить стаканом кипятка, закрыть крышкой и оставить настаиваться на ночь. Пить по 1/3 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день. А вечером в эти 20 гвоздичек добавить еще 10, опять залить кипятком, настоять и принимать на следующий день. Потом сделать новый настой. Пить это лекарство нужно 6 месяцев. Оно помогает также снизить сахар в крови. • Кориандр. Из него можно готовить настой: 3 ч. ложки зерен залить 250 мл кипятка. Держать на водяной бане 15 минут, 45 минут настаивать, процедить и пить по 2 ст. ложки за полчаса до еды. Если нет времени готовить настой, можно заранее приготовить настойку: 100 г плодов заливают 0,5 л водки,ставят в темное место и выдерживают 3 недели. Принимают по 20 капель 3 раза в день до еды. Хочу заметить, что это один из лучших антидепрессантов. • Корица. Достаточно съедать за день всего 1 ч. ложку специи (хотя бы в течение месяца), чтобы предотвратить развитие инсульта и инфаркта, настолько хорошо она воздействует на сосуды. К тому же благодаря постоянному употреблению корицы я избежал диабета, дожив до весьма преклонных лет. Таков мой секрет здорового долголетия». Подробнее... Все эти приправы оказывают слабый кровоочистительный эффект и способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. Можно еще добавить к списку красный перец, который нужно употреблять в малых дозах (вместе с пищей). Капсаицин, содержащийся в нем, способствует укреплению сосудов и сердца, разжижению крови, предотвращает образование тромбов. Корица помогает сократить количество липидов в крови, понижает уровень плохого холестерина в ней, а также предупреждает образование артериальных бляшек. Гвоздику применяют для очистки лимфатической системы, но есть противопоказания к ее употреблению - это воспалительные процессы в организме и гипертония. Кориандр известен не только крово- и сосудоочищающим действием, но и свойством выводить из крови тяжелые металлы. Не забывайте и про давно знакомый «приевшийся» всем чеснок, который известен как природный антибиотик, сильный антиоксидант, обладающий мощными противовоспалительными свойствами. Он предотвращает образование сгустков крови, разжижая кровь и.улучшая кроваток в организме, и просто делает сосуды эластичными в любом возрасте.

Холестерин - норма холестерина в крови; вред и польза; продукты содержащие холестерин Холестерин регулирует проницаемость мембран клеток, участвует в синтезе желчных кислот, гормонов половых желез и коры надпочечников, а также витамина D в коже. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.