Вросший ноготь: причины, симптомы, лечение

Вросший ноготь развивается в результате патологических изменений ногтя, его матрикса и окружающих мягких тканей. Оно сопровождается комплексом клинических симптомов и функциональных нарушений.

До 30-летнего возраста болезнь чаще бывает у мужчин. Вросший ноготь встречается у 3-10% населения и является одним из поводов для обращения к хирургу или подологу, а также к специалистам косметологических кабинетов.

В амбулаторных условиях им обычно приходится осуществлять лечение вросшего ногтя на большом пальце ноги.

Хронически протекающее заболевание, склонное к рецидивам даже после хирургического лечения, доставляет немало страданий и представляет собой важную социально-медицинскую проблему, актуальность которой подтверждается наличием большого числа консервативных и хирургических методов лечения (более 200), которые часто оказываются малоэффективными.

Даже неполная статистика свидетельствует о тенденции к постоянному росту. Вросший ноготь занимает в структуре воспалительно-гнойных заболеваний 2-е место после травм, осложненных инфекцией.

Симптомы и степени

Заболевание может поражать любые пальцы, но, как правило — это большой палец правой стопы (у правшей), иногда — большие пальцы обеих стоп. Чаще в мягкие ткани врастает наружный край ногтевой пластинки, реже — оба края. Еще реже отмечена локализация на больших пальцах кистей. Различают три степени тяжести заболевания после того, как ноготь врастает в палец:

I степень — слабо выраженная болезненность во время ходьбы, воспалительная реакция мягкий тканей валика в виде незначительной их отечности и гиперемии (покраснения).

II степень связана с увеличением острого угла ногтевой пластины и дальнейшим ее врастанием в валик. Это приводит к усилению покраснения и отека тканей, возникновению гнойно-воспалительного процесса и изъязвлению.

III степень — формирование кровянисто-гнойной гранулемы (избыточные грануляции в виде красноватого узелка, которые легко кровоточат). В случае длительного хронического течения воспалительного процесса под влиянием давления гранулемы и увеличенного (в результате отека) бокового валика ногтевая пластина искривляется и становится более толстой и тусклой.

ВАЖНО При распространении воспаления на мягкие ткани заднего валика могут возникать паронихия (гнойное воспаление поперечного валика, который прилежит к основанию ногтя), панариций пальца, флегмона, лимфангит (воспаление лимфатических сосудов), рожистое воспаление, остеомиелит ногтевой фаланги, присоединение папилломавирусной или грибковой инфекции, гиперкератоз, злокачественное образование. Тяжелое течение болезни нередко приводит к утрате трудоспособности.

Причины предрасполагающие и способствующие

Причиной вростания ногтя часть исследователей считает наследственную предрасположенность, которая выражается в генетической детерминированности величины и формы пальцев, ширины ногтевой пластины и ее соотношения с мягкими тканями ногтевого аппарата пальца. Отмечено много случаев вросшего ногтя у членов одной семьи и переход заболевания из одного поколения в другое. Часть специалистов рассматривает данную патологию как полиэтиологическое (многопричинное) заболевание, являющееся результатом влияния многих факторов.

Основные из них:

плохо вентилируемая, чрезмерно узкая, на высоком каблуке или с недостаточной опорой обувь;

неправильная обработка ногтей с вырезанием их уголков;

поперечное плоскостопие, сопровождающееся значительным отклонением направления большого пальца кнаружи или кнутри;

широкие пальцы с выраженными ногтевыми валиками, выпуклыми ногтями, боковые края которых круто загибаются почти под прямым углом;

врожденные деформации стоп, в том числе чрезмерная длина первого пальца;

чрезмерная мобильность человека, тяжелые динамические или статические нагрузки и избыточная масса тела, особенно при наличии функциональной слабости связочно-мышечного аппарата стоп; все это способствует уплощению их свода и развитию вальгусной деформации (отклонение внутрь) больших пальцев в результате мышечно-связочного дисбаланса;

патологический рост ногтей после прямой травмы, отморожения, грибкового поражения, изменения ногтей при псориазе, гипергидрозе стоп;

врожденное продольное утолщение ногтевых пластин в виде гребешка (врожденная онихия), перекрещивание пальцев;

ногтевые дисплазии, которые могут развиваться при некоторых заболеваниях внутренних органов (сердце, легкие), сахарном диабете и нарушениях обмена веществ — ногти по типу часовых стекол, клещевидные, закрученные и т. д. (читайте также: дистрофия ногтей).

Лечение

В связи с недостаточной изученностью причин и патогенеза, заболевание, рецидив (обострение) которого по данным разных авторов составляет от 2 до 50%, с трудом поддается лечению. Осуществляют лечение вросшего ногтя на ноге комплексно, в зависимости от степени и выраженности патологического процесса, а также причин, которые способствовали его возникновению. Существующие методы подразделяют на:

Консервативные

Ортопедические

Хирургические

Консервативные методы

Их основная цель — это борьба с гнойно-воспалительными процессами и снижение интенсивности болевых ощущений в пораженной зоне пальца, предотвращение ее травмирования и создание условий для беспрепятственного роста ногтевой пластинки. Для этого применяются примочки с антисептическими растворами, горячие ванночки для ног с перманганатом калия или противовоспалительными настоями растительного происхождения (календула), Левомиколь, антимикробные препараты, например, Банеоцин в виде мази или порошка, содержащий неомицин и батитрацин. Препарат глубоко проникает в ногтевое ложе, оказывает эффективное антимикробное действие при отсутствии негативного эффекта на процессы эпителизации (заживления) раны.

Все это сочетают со смещением нависающих в результате отека воспаленных мягких тканей, наложением марлевых валиков или/и подведением под острый край ногтевой пластины (при возможности) марлевых полосок или тонких валиков, пропитанных мазью или раствором с содержанием антисептических компонентов. В процессе лечения необходимо правильно периодически обрезать ноготь с соблюдением мер антисептики и пользоваться свободной обувью.

Применение консервативного лечения, как правило, малоэффективно. После него вновь возникают частые рецидивы. Поэтому оно оправдано только на начальных этапах болезни, а также в случаях отказа пациента от более радикальных методов или невозможности по каким-либо причинам их использования.

Основные правила проведения педикюра

Применение консервативного лечения, как правило, малоэффективно. После него вновь возникают частые рецидивы. Поэтому оно оправдано только на начальных этапах болезни, а также в случаях отказа пациента от более радикальных методов или невозможности по каким-либо причинам их использования.

Если возникло воспаление:

1. примите ванночку с антисептиком или травами;

2. приподнимите край вросшего ногтя марлевым валиком;

3. заложите лечебное средство.

Ортопедические приемы

Они характеризуются большим разнообразием и в разных вариантах применяются уже давно. Принцип их действия заключается в постепенном разгибании и увеличении радиуса кривизны ногтевой пластинки путем изменения направления натяжения. В результате этого края вросшего ногтя приподнимаются и отделяются от тканей ногтевого валика, что способствует снижению давления на них и уменьшению степени врастания. Предварительно жесткие участки ногтя обрабатываются размягчающим составом.

Для ортопедического лечения используются индивидуально изготовленные металлические пружины или скобы, идентичные брекетам. В последние годы достаточно часто применяется коррекция вросшего ногтя пластинами. Плоские пластинчатые пружины, изготовленные из полимерных материалов, посредством бормашины адаптируются к кривизне ногтя и приклеиваются к нему всей своей поверхностью с помощью специального клея. Поверх таких пластин возможно нанесение лака для ногтей. Их меняют 1 раз в месяц. Весь процесс лечения занимает 3-4 месяца.

После ортопедического лечения также возможны частые рецидивы болезни. Оптимальным для их предупреждения является сочетание хирургических методов с пластинчатой коррекцией.

Ортопедическое лечение вросшего ногтя на ноге

1. Применение Пластины Голдшпанга

2. Установка Скобы Фрезера

3. Коррекция Пластиной Подофикс

Удаление вросшего ногтя хирургическим путем

Этот метод получил наибольшее признание. Существует много его вариантов. Основной принцип состоит в краевой клиновидной резекции участка ногтя или всей ногтевой пластины с одновременной электрокоагуляцией матрикса (ростковой зоны).

Применяемые способы:

классический, или традиционный — с помощью скальпеля;

удаление вросшего ногтя лазером;

радиоволновый способ.

Хирургическое удаление

В первом случае операция характеризуется высокой травматичностью, длительным периодом заживления (в течение многих недель), сохранения болезненности, повышенной чувствительностью тканей даже при незначительном давлении, что затрудняет пользование обычной обувью. В результате такого, казалось бы, радикального лечения рецидивы отмечены в 47% случаев и более.

Применение лазера и радиоволновая терапия

Значительно повышается эффективность хирургического метода, когда проводится лазерное удаление вросшего ногтя, при котором его выпаривание и рассечение тканей менее травматично. Благодаря фотокоагулирующему эффекту кровотечение отсутствует, что облегчает обзор операционного поля и, следовательно, сокращает длительность операции.

Лазер позволяет точно и бережно удалить поврежденные грануляциями участки, минимально травмируя соседние зоны. Кроме того, CO2 – лазер уничтожает грибковые споры, обладает выраженным бактерицидным действием и минимальным повреждающим эффектом. Эти свойства способствуют более быстрому (в 2 раза) заживлению, снижению частоты и опасности осложнений, по сравнению с классическим операционным вмешательством. Рецидивы возникают значительно реже.

Применение лазера и радиоволновая терапия

Значительно повышается эффективность хирургического метода, когда проводится лазерное удаление вросшего ногтя, при котором его выпаривание и рассечение тканей менее травматично. Благодаря фотокоагулирующему эффекту кровотечение отсутствует, что облегчает обзор операционного поля и, следовательно, сокращает длительность операции.

Лазер позволяет точно и бережно удалить поврежденные грануляциями участки, минимально травмируя соседние зоны. Кроме того, CO2 – лазер уничтожает грибковые споры, обладает выраженным бактерицидным действием и минимальным повреждающим эффектом. Эти свойства способствуют более быстрому (в 2 раза) заживлению, снижению частоты и опасности осложнений, по сравнению с классическим операционным вмешательством. Рецидивы возникают значительно реже.

Также применяется удаление вросшего ногтя радиоволновым методом с помощью аппарата «Сургитрон». Некоторые специалисты к его преимуществам (по сравнению с лазером), относят более высокую точность и контролируемость воздействия, а также отсутствие термического повреждения соседних тканей.

Самым эффективным является сочетанное применение консервативных, ортопедических и современных хирургических методов лечения.

Профилактика развития заболевания и его осложнений

Она в основном заключается в правильном подборе обуви и уходе за ногтями. Обувь не должна стеснять движения пальцев. Стричь ногти необходимо не слишком коротко и без срезания уголков, чтобы их край образовывал прямую линию и слегка выступал над мягкими тканями.

Кроме того, рекомендуется не обычный, а ежемесячный медицинский педикюр при вросшем ногте с помощью аппаратов и тампонирования. Длительность процедуры составляет около 1 часа. Суть ее заключается в обработке ногтей и ногтевых валиков инструментами и фрезами, после чего специальная безворсовая ткань каполин прокладывается между ногтем и боковым валиком для амортизации и подъема края ногтя.

В ряде случаев в целях профилактики и после хирургических методов лечения может быть рекомендовано использование ортезов, т. е. специальных аппаратов, предназначенных для коррекции стопы и пальцев и снижения нагрузки на них.

Комплексное лечение и правильное использование мер профилактики способны надолго избавить или полностью излечить от вросшего ногтя.

УХОД ЗА НОГТЯМИ

Ногти — это роговые пластинки, которые покрывают ногтевые фаланги пальцев с тыльной стороны. Ногти располагаются в ногтевом ложе, образованном ногтевыми валиками, представляющими собой кожные складки; имеют передний, свободно выступающий вперед, край и корень — заднюю часть ногтя.

Здоровые ногти — розового цвета, умеренно выпуклые, ровные и гладкие; у заднего дугообразного ногтевого валика через ноготь просвечивает небольшой светлый участок полулунной формы; на большом и указательном пальцах эти участки выражены лучше, чем на остальных пальцах.

Опытный врач по внешнему виду ногтей может с высокой степенью точности судить о состоянии здоровья своего пациента. Тем или иным образом ногти реагируют на патологические процессы, проходящие в организме.

Например, если человек страдает каким-либо хроническим заболеванием легких (эмфизема), ногти у него становятся круглыми и очень выпуклыми — обретают вид «часовых стеклышек»; при нехватке витаминов в организме и недостаточном поступлении минеральных веществ под ногтевыми пластинками обозначаются яркие белые пятнышки неправильной формы и разные по величине; при дефиците кислорода в организме ногти становятся синеватыми, при анемиях — бледными.

Любые перенесенные заболевания, ослабившие организм и потому замедлившие рост ногтей, оставляют на ногтях свой «след» — поперечные бороздки, которые могут быть довольно глубокими (как на распиле ствола дерева холодный год представлен более узким кольцом, так и поперечные бороздки на ногтевых пластинках человека свидетельствуют о неблагоприятных в плане здоровья моментах его жизни); эти бороздки по мере роста ногтя постепенно продвигаются от корня ногтя к его переднему краю.

Ногти могут также трескаться из-за длительного воздействия на них моющих и чистящих средств, от действия некоторых лаков и жидкостей для снятия этих лаков. Чтобы ногти не трескались, необходимо во время стирки белья, чистки ванн и раковин, мытья посуды пользоваться резиновыми или целлофановыми перчатками; также — обратить внимание на лак для ногтей (не сменить ли его? не отказаться ли от него на некоторое время?).

Особого ухода ногти не требуют. Нужно только регулярно их остригать. На руках ногти остригаются полукругом, на ногах прямо — чтобы острыми краями ногтевые пластинки не ранили кожу и чтобы избежать такого неприятного явления, как врастание ногтей. После того, как ногти острижены, рекомендуется обработать их пилкой, чтобы остриженный край не царапался.

Необходимо также следить за тем, чтобы на ногтевых валиках не образовывались заусенцы (например, вследствие мелких травм), и уж если заусенцы образовались, не отрывать и не выкусывать их, а аккуратно состригать ножницами и обрабатывать спиртсодержащими растворами: настойкой цветков календулы, настойкой листа эвкалипта, спиртовым раствором йода и др.