Главная / Популярная медицина стр. 6 / Герпес: проверенные рецепты народного лечения, компрессы, рекомендации Герпес: проверенные рецепты народного лечения, компрессы, рекомендации Наиболее распространенное вирусное заболевание в наше время, не считая гриппа, - герпес. Носителями вируса простого герпеса являются 95% населения планеты, но симптомы болезни проявляются только у каждого пятого. У остальных он до поры до времени «спит», дожидаясь благоприятных условий. К большому сожалению, официальная медицина не нашла необходимое лекарственное средство для уничтожения этого вируса, который находится в организме человека всю жизнь. Герпес занимает второе место по смертности от вирусных инфекций, уступая только ОРВИ. Вирус простого герпеса встраивается в геном нервных клеток, поэтому высыпания возникают в местах нервных окончаний и сопровождаются сильной болью. Этот вирус может оказаться везде, где есть нервная ткань, а значит, практически в любом органе. При снижении общего и местного иммунитета герпетическое воспаление может развиться (на слизистой оболочке рта и гортани, роговице и конъюнктиве таза, в лимфатических узлах, на половых органах, в кишечнике, печени, почках, легких и центральной нервной системе. Чтобы недопустить активизации и распространения этого вируса, необходимо укреплять иммунитет, соблюдать правила гигиены и при первых же признаках высыпаний принимать меры по их локализации. Не просто простуда «...В детстве я перенесла все инфекционные болезни, которыми обычно болеют детсадовские дети. Однажды после ветрянки, когда все уже выздоровели, у меня началась скарлатина, а потом случилась «вечная простуда». Так мама окрестила мои высыпания, которые периодически появлялись сначала на губах, а потом и на других частях тела. Я никак не могла окончательно избавиться от этой «красоты». Два года назад к нам на постоянное место жительства приехала из деревни бабушка. Выслушав мои жалобы, она сказала, что ничего вечного не бывает, и когда в очередной раз моя верхняя губа «расцвела», начала лечить меня подеревенски. Оказывается, в деревнях герпес лечили золой - обыкновенной золой из русской печки. Поскольку ни печки, ни камина у нас не было, бабушка сожгла пару листов бумаги, взяла 1 ст. ложку этой золы и смешала с 0,5 ст. ложки меда. Этой смесью смазывала мой герпес. Зуд и боль вскоре прошли, а потом и сами пузырьки подсохли и отвалились. Теперь я лечу герпес только так...» Заболевание герпесом не относится к группе кожных болезней. Поэтому любое воздействие на высыпания - это временное лечение. Вызывается герпес вирусом, проникшим внутрь организма, и проявляется снаружи на коже и слизистых, когда по каким-либо причинам снижен иммунитет. По сути, герпес - это показатель снижения иммунитета организма. Чаще всего сыпь на губах появляется при переохлаждении. Однако этот вирус активизируется и при перегревании организма, а также возникает как реакция на алкоголь, стресс, психические переживания, инфекционные заболевания, в том числе грипп и ОРВИ. Если 2-3 раза в год у вас появляется герпес, следует серьезно задуматься об укреплении иммунитета. Древесная зола обладает дезинфицирующими свойствами и сильным подсушивающим эффектом. А в сочетании с медом, выступающего в качестве связующего компонента, чтобы подготовить золу для смазывания, обладает ярко выраженными антибактериальными, противовирусными, противовоспалительными и заживляющими свойствами и является народным средством, способным быстро избавить вас от высыпаний. Мед безболезненно очищает открытые раны от любых инфекций, удаляет поврежденные участки мертвых клеток и способствует быстрому развитию новых тканей на болезненных участках. Лечение герпеса включает и так называемую профилактику. Очень важно в это время соблюдать диету, а по возможности и вовсе перейти на диетическое питание. Аминокислота лизин действует на герпес угнетающе, поэтому в меню обязательно должна входить богатая им пища: молочные и молочнокислые продукты, морепродукты и рыба, мясо птицы, яйца. В то же время аминокислота аргинин, которая содержится в говядине, орехах, шоколаде, семенах подсолнуха, бобовых,помидорах, цитрусовых, винограде, изюме, способствует развитию герпеса. В период обострения их необходимо исключить из рациона, а в другое время ограничить. Блюда, содержащие лизин, дополните продуктами, богатыми щелочами. В качестве приправ используйте лук, чеснок, имбирь. Особенно чеснок - добавляйте ere в гарниры, супы, салаты. Чеснок способствует уменьшению количества вируса герпеса в крови и повышению защитных сил организма. Рецепты в копилку - ЧЕСНОК Последние годы в Китае стала очень популярна процедура сосания чеснока. Китайские врачи отмечают, что при этом питательных веществ, поступающих в организм, будет значительно больше, чем после обычного употребления. Дольку чеснока необходимо нарезать на мелкие кубики. Эти кусочки должны полежать примерно 20 минут и дойти до кондиции. После этого возьмите их в рот и перемещайте там при помощи слюны. Кстати, ее будет довольно много, но слюну нельзя сплевывать, а наоборот, нужно глотать, но без чеснока. Вместе с ней в организм будут поступать все полезные вещества. Сосать нужно не больше получаса. После этого чеснок необходимо выплюнуть. Чесноком не стоит злоупотреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Лекарство выращиваю сама «...Так случилось, что мы с моей школьной подругой еще в первом классе заболели вместе ветрянкой. Почти весь класс потом переболел, но герпес появился только у нас двоих. В детстве все было как-то проще с лечением, а со временем нас обеих это стало беспокоить. Дружим мы до сих пор и даже не удивляемся тому, что почти синхронно у нас выскакивает простуда, причем иногда она, точнее он - герпес, появляется без всяких других признакое болезни. Стали мы искать народные средства, обменивались рецептами. Сначала подруга пыталась подобрать какие-нибудь свои, но потом поняла, что найденные мною и проще, и лучше помогают. Она решила, зачем усложнять себе жизнь, и взяла у меня куст столетника. Лист алоэ надо разрезать поперек и прикладывать к больному месту. Проводить процедуру следует несколько раз в день. Свежевыжатый сок растения можно принимать внутрь по 1 ч.ложке 3 раза в день (если горько, добавьте немного меда). Кроме алоэ, я еще использую морозник (выращиваю у себя на даче). Принимать его надо перед сном. Маленькую ложечку (которой набирают горчицу) порошка корней морозника смешайте с 1 ч. ложкой меда. Проглотили, почистили зубы - и спать. Не могу сказать, что мы расстались с этим «подарком» навсегда, но если при первом же намеке на его появление начать действовать, то проскакивает он почти незамеченным...» Алоэ имеет в своем составе большое количество фитонцидов, этих природных антибиотиков направленного действия, формирующихся в естественных условиях. Фитонциды действуют угнетающе на живые организмы микроскопического строения. Горечи в составе алоэ стимулируют работу печени и кишечника, что способствует скорейшему выводу токсинов, что немаловажно при вирусных заболеваниях. Алоэ в особых комментариях не нуждается, а вот с морозником сложнее. Морозник, благодаря своему составу, оказывает глубокое очищающее и омолаживающее действие на организм. Корневища и корни содержат сердечные гликозиды, стероидные сапонины, жирное масло и др. Из корней морозника краснеющего выделен биозид геллебрин, алкалоиды, ранункулин, протоанемонин. Морозник Кавказский является лекарством не от конкретной болезни, а для всего организма человека. Обновляя каждую его клетку, очищая его, повышая защитные механизмы иммунной системы, это растение помогает организму самому справиться с заболеваниями. Он также обладает ярко выраженным противовирусным эффектом. Но учтите, морозник - ядовитое растение, сердечные гликозиды в его 1 составе при больших дозах могут вызвать токсический эффект. Очень важно соблюдать дозировку и схему лечения, как говорится, все яд, не яд - мера. Впрочем, это правило обязательно при лечении любыми травами. Меньшей токсичностью обладает надземная часть морозника. Противопоказания к употреблению растения: перенесенный инфаркт миокарда, аортальные пороки, ишемический порок сердца, эндокардит. Морозник противопоказан детям в возрасте до 14 лет. Его нельзя употреблять при беременности и в период кормления грудью. Компрессы от опоясывающего герпеса. Сок чистотела «...Мою маму долгое время мучил опоясывающий лишай. Работа у нее нервная, часто возникают конфликты, приходится сдерживаться. И все эти проблемы потом высыпают на теле. Лечила, мазала, как врачи рекомендовали, денег - куча, а толку мало. Чуть что, опять то спина, то шея в волдырях, да и боли сильные беспокоили... • В прошлом году летом на даче попробовали одно народное средство. 2 ст. ложки листьев лопуха залить стаканом кипятка, настоять 30 минут. Смочить салфетку и сделать компресс на ночь. Стало полегче, но, во-первых, лишай у мамы появляется чаще в те периоды, когда свежего лопуха рядом нет, а вовторых, раз уж такое простое средство помогло, то, значит, народная медицина - не пустой звук. Стала искать другие рецепты, которые бы помогли, и нашла - компресс с соком чистотела. • Сок я делаю сама, используя для этого стебли, листья и корневища растения. Собираю чистотел в период его цветения вдали от дорог. Промываю, слегка обсушиваю, перекручиваю через мясорубку, помещаю в стеклянную посуду и убираю в холодильник. Через 3 дня массу отжимаю, жмых выбрасываю, а сок оставляю бродить на 2-3 недели, не убирая в холодильник. Иногда емкость с соком открываю и перемешиваю, выпуская накопившиеся газы. Как только брожение остановится, все убираю в темное, прохладное место. Для того чтобы лекарственный сок лучше сохранялся, я смешиваю его с водкой в пропорции 2:1 (сок - водка). Как только появляются высыпания, мама смачивает соком плотную марлевую повязку, прикладывает к больному месту, поверх кладет кусок целлофана и перевязывает. Компресс нужно оставить на всю ночь и повторять процедуру в течение недели. При разгулявшемся герпесе эту же настойку мама принимает внутрь. Разводит 10 капель в 1/2 стакана воды и принимает 3 раза в день перед едой. Так на вирус происходит атака со всех сторон, и он надолго затихает...» При появлении опоясывающего герпеса лечение народными средствами обязательно должно включать в себя компрессы. Повязка хорошо подсушивает, полезные вещества лучше проникают в кожу, ускоряя заживление. Свои лекарственные свойства лопух доказал благодаря множеству исследований и богатому опыту народных целителей, которые всегда использовали это растение для лечения золотухи, экземы и других кожных болезней. Лопух обладает антисептическими и умеренно болеутоляющими свойствами. В составе чистотела - множество биологически активных веществ, обладающих лечебными свойствами, в том числе и ядовитых. Именно благодаря им компрессы с соком чистотела эффективно используются для избавления от внешних проявлений герпеса. Яд уничтожает вирус, проявившийся на коже, но яд есть яд. При употреблении настойки чистотела внутрь надо быть очень осторожными. Начинать прием следует с 5 капель, постепенно доводя их количество до 20 за один прием. После этого дозу ежедневно уменьшают на каплю, доводят до 5 и завершают курс. Количество курсов в течение года - не более трех. Важно контролировать общее состояние в период приема средства. Каждый организм адаптируется к нему по-своему. Нельзя превышать дозировку более 2 ч. ложек в сутки. При ухудшении самочувствия важно ее снизить и обратиться к врачу. Превышение и длительное употребление состава может приводить к токсическим поражениям печени. Капли следует разводить в воде или молоке в объеме до 100 мл, но эффективнее - в водном настое чистотела, т.к. алкалоиды растения можно извлечь только спиртом, но некоторые из них остаются в траве и выпадают в виде солей. Чтобы задействовать все активные вещества, необходимо капать настойку в водный настой чистотела. Для его приготовления следует 1 ч. ложку высушенной травы заварить стаканом кипятка и дать настояться 40 минут. После этого настой процедить и использовать для растворения спиртовых капель. Совет «Чтобы сделать компресс и избавиться от герпеса, натри тыкву на терке, кашицу нанеси на тканевую салфетку и прикладывай к пораженным местам. Делай такой компресс каждый вечер и оставляй на ночь».

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