Главная / Популярная медицина стр. 2 / Мануальная терапия при остеохондрозе Мануальная терапия при остеохондрозе Мануальная терапия - одно из лучших средств избавления от боли и восстановления нормального функционирования позвоночника. Можно ли благодаря ее методам избавиться от остеохондроза навсегда? Мануальная терапия считается очень эффективной в плане лечения, однако эти методики актуальны лишь при 1-3 стадиях остеохондроза, когда еще отсутствуют костные разрастания. К тому же для проведения этого вида лечения существуют противопоказания: инфекционные болезни позвоночника или суставов, свежие травмы позвоночника или конечностей, гипертония, онкологические патологии, острые нарушения в мозговом кровообращении и многое другое. Кроме того, многочисленные исследования показали, что мануальные методы воздействия и коррекции позвоночника не приносят долговременной пользы, а использование любого из этих методов может вызвать своего рода зависимость. Подробнее... И что самое главное, далеко не всем людям, страдающим от боль в спине, необходима такая коррекция позвоночника. Эти меры подходят для сравнительно небольшого числа людей, страдающих остеохондрозом: только 20% больных может понадобиться та или иная форма мануальной терапии, остальные 80% способны получить пользу и облегчить свое состояние благодаря самолечению и постуральным методам. Постуральная гимнастика сравнительно недавно начала обретать популярность. При ее создании учитывались физиологические особенности организма. В основу упражнений заложены принципы йоги. Стандартные асаны способствуют укреплению мышц и помогают восстановить их равновесие. Подробнее... В результате несложных упражнений происходит расслабление динамических мышц, находящихся почти у самой поверхности тела, с помощью которых мы можем осуществлять простые движения: поднять и опустить руку, согнуть ногу и т.д. В то же время постуральные мышцы, находящиеся у самого скелета, работа которых происходит за счет подкорки нашего мозга, активируются. Они способны подолгу удерживать напряжение, отвечают за осанку и вертикальное положение тела. Благодаря постуральным методам эластичность и сила мышц постепенно выравниваются, за счет чего восстанавливаются все функции опорно-двигательного аппарата. Осанка улучшается, повышается подвижность суставов. Поэтому мануальную терапию позвоночника не следует применять до тех пор, пока не будут испробованы и не окажутся безуспешными методы самотерапии (лечебная гимнастика, постуральные методы, компрессы и диетическое питание). Профилактика осложнений Боль - основной симптом остеохондроза. Постоянно ноющая или нестерпимо острая в конечностях, позвоночнике и внутренних органах, она овладевает мыслями и ограничивает движения. Подробнее... Но не только боль мешает полноценной жизни. Травмирование нервных корешков вызывает их воспаление и отек. Межпозвонковые диски - это эластичные прокладки между костными телами позвонков, смягчающие резкие движения и обеспечивающие гибкость и подвижность позвоночника. Остеохондроз разрушает диски, теряется их эластичность, позвонки смещаются и постоянно травмируются. Смещенные позвонки, части разрушенного диска сдавливают сосуды и нервные корешки, идущие от спинного мозга. В результате снижается кровоснабжение тканей и постепенно нарушается функция органа, за работу которого отвечает поврежденный сегмент позвоночника. Организм своеобразно противится этому. Теперь пораженная часть надежно зафиксирована и неподвижна. Постепенно то же самое происходит и с другими участками. Осложнения остеохондроза в грудном и шейном отделах приводят к слабости рук и невозможности выполнять даже не очень сложные движения. Если сдавливается позвоночная артерия в шейном отделе, то могут беспокоить головные боли, головокружения, нервозность и бессонница; нарушается слух, зрение и голос. В тяжелых случаях возможен даже ишемический инсульт. Однако зачастую этих осложнений можно избежать. Общепризнано, что регулярная двигательная активность является незаменимым средством профилактики и лечения болезней. Когда она невозможна, старение организма быстро прогрессирует. «Магия» мануальной терапии Подробнее... «...Мало кто в современном мире ни разу не испытывал боли в спине. Однажды среди наших знакомых объявился друг-мануальщик. Он не врач, поэтому официально практиковать не мог, но у него это хорошо получалось. Какое-то время он спасал всех нас от приступов остеохондроза, но потом у него появилась большая клиентура и он не смог восстанавливать нас «по дружбе». Цены у него стали те еще, поэтому я вынуждена была отказаться от его услуг. В качестве компенсации он научил меня нескольким приемам. Я сначала мало верила в успех, даже боялась, что наврежу себе. Однажды боль стала настолько невыносимой, что я решила - будь что будет, взяла записи и провела первый сеанс. Спина продолжала ныть, но я наконец-то уснула. На утро боли не было. Я так вдохновилась успехом, что теперь чуть что - сразу начинаю делать эти несложные упражнения, без них и жить уже не могу. При любой боли в спине не одно, так другое обязательно поможет. Подробнее... 1. Обопритесь руками о край стола, ноги и спина прямые, отодвиньте таз как можно дальше назад, запрокиньте голову, руки выпрямите. Почувствуйте каждый позвонок.

2. Покачивайте головой вправо-влево. Выполняйте в трех вариантах: голова прямо, голова наклонена вперед, голова отклонена назад.

3. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сожмите ладони в кулак. Сделайте вдох. На выдохе несколько раз отведите руки назад.

4. Встаньте на колени, руки вытяните вперед. Поднимите таз, а голову опустите. Сначала ползите по полу на подбородке, затем на груди, как будто пролезаете под забор. Потом, наоборот. поднимите таз, как будто выбираетесь из-под забора

5. Наклоняйтесь вниз, резко отведя назад и вверх прямые руки.

6. Максимально отведите локти назад и одновременно откиньте голову.

7. Встаньте прямо. Сделайте шаг правой ногой. Правой рукой возьмитесь за левое плечо и дерните на себя. Повторите упражнение левой рукой. Упражнений должно быть обязательно 7. Если какое-то делать не захотите, замените его на любое разминочное и сделайте его первым...» Методы мануальной терапии долгое время называли в народе костоправством. Возможно, поэтому бытует мнение, что это жесткая и достаточно болезненная процедура постановки «неправильно стоящих» позвонков на место. Однако это не так. Современные методы мануальной терапии основаны на двух главных принципах: принцип «жевательной резинки» и принцип «заклинившего замка». Если резинку резко потянуть, она порвется, если медленно и плавно - растянется. То же и с заклинившим замком. Необходимо осторожно поворачивать ключ в разных направлениях, находя нужное положение. Поэтому резких движений при выполнении таких упражнений лучше избегать, особенно если решили восстанавливаться самостоятельно. Делайте их медленно и плавно, помните, главное - не навредить. Как не навредить гимнастикой? Подробнее... «У меня уже давно шейный остеохондроз. Но с недавнего времени начались боли в области правого плеча и лопатки. Упражнения, которые я делала в период обострения, только ухудшили состояние. Оказалось, что моя застарелая болезнь дала осложнение - плече-лопаточный периартрит. Сняли боль уколами. А дальше что? Какие упражнения можно делать при таком двойном диагнозе, да еще если боль возникла за рабочим столом?» При плече-лопаточном периартрите воспаляются ткани, окружающие плечевой сустав. Появляются спайки, отложение солей, может возникнуть атрофия мышц, нарушение чувствительности. Научиться расслаблять мышцы, снимать боль и восстанавливать амплитуду движений плечевого сустава поможет специальная гимнастика. Занятие начинайте с разминки, а затем переходите к специальным упражнениям для плечевого сустава, лопатки и прилегающих к ним мышц. Сидя на стуле, выполните упражнения для кистей и лучезапястных суставов. Только после этого «подходите» к больному плечевому. Идите от простых упражнений к более сложным, не делайте их «через боль», чередуйте силовые с упражнениями на расслабление. Упражнения, которые выполняются сидя на стуле 1. Вращение в области предплечий, сгибание и разгибание в локтевых суставах, поднимание и опускание плеч (прятать голову в плечи).

2. Руки «в замке» на коленях, поднимание рук вперед - вверх, сгибание их в локтевых суставах, кисти «в замке» положить на грудь, на одно плечо, на другое, затем вытягивать руки ладонями наружу, вперед вниз, вперед - вверх.

3. Покачивание опущенной вдоль тела и расслабленной больной рукой вперед, назад и по небольшому радиусу.

4. Руки на коленях, круговые движения лопатками в обе стороны.

5. Сесть на край стула, здоровой рукой перебирать по спинке стула вверх, то же самое повторить больной рукой. Подробнее... Даже после выздоровления продолжайте занятия лечебной гимнастикой, избегайте перенапряжения рук, рывковых движений и работы с высока поднятыми руками. Упражнения для мышц шеи - боковые наклоны головы, наклоны вперед и назад, повороты головы, круговые движения - делайте осторожно. При шейном остеохондрозе замените их следующими: руки на затылок «в замок» - наклон вперед и назад, руки на висках - боковые наклоны головы. Руки помогают легким нажимом. Используя эти упражнения в сочетании с общеукрепляющими, можно составить комплекс гимнастики в любом периоде болезни, не опасаясь осложнений шейного остеохондроза. Совет: «Лежишь на спине - положи подушку (валик) под колени. Лежишь на боку - положи подушку между ног, лежишь наживете - положи подушку под бедра. Во время чтения или работы за компьютером - положи руки на стол».

Постизометрическая релаксация - лекарство от боли в мышцах, суставах и позвоночнике Одним из видов мануальной терапии является постизометрическая релаксация (ПИР) мышц. Не следует пугаться столь мудреного названия: на самом деле оно означает всего лишь расслабление мышцы после ее изометрического (то есть без изменения длины) сокращения. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.