Мануальная терапия при остеохондрозе
Мануальная терапия - одно из лучших средств избавления от боли и восстановления нормального функционирования позвоночника. Можно ли благодаря ее методам избавиться от остеохондроза навсегда?
Мануальная терапия считается очень эффективной в плане лечения, однако эти методики актуальны лишь при 1-3 стадиях остеохондроза, когда еще отсутствуют костные разрастания. К тому же для проведения этого вида лечения существуют противопоказания: инфекционные болезни позвоночника или суставов, свежие травмы позвоночника или конечностей, гипертония, онкологические патологии, острые нарушения в мозговом кровообращении и многое другое.
Кроме того, многочисленные исследования показали, что мануальные методы воздействия и коррекции позвоночника не приносят долговременной пользы, а использование любого из этих методов может вызвать своего рода зависимость.
И что самое главное, далеко не всем людям, страдающим от боль в спине, необходима такая коррекция позвоночника. Эти меры подходят для сравнительно небольшого числа людей, страдающих остеохондрозом: только 20% больных может понадобиться та или иная форма мануальной терапии, остальные 80% способны получить пользу и облегчить свое состояние благодаря самолечению и постуральным методам.
Постуральная гимнастика сравнительно недавно начала обретать популярность. При ее создании учитывались физиологические особенности организма. В основу упражнений заложены принципы йоги. Стандартные асаны способствуют укреплению мышц и помогают восстановить их равновесие.
В результате несложных упражнений происходит расслабление динамических мышц, находящихся почти у самой поверхности тела, с помощью которых мы можем осуществлять простые движения: поднять и опустить руку, согнуть ногу и т.д. В то же время постуральные мышцы, находящиеся у самого скелета, работа которых происходит за счет подкорки нашего мозга, активируются. Они способны подолгу удерживать напряжение, отвечают за осанку и вертикальное положение тела.
Благодаря постуральным методам эластичность и сила мышц постепенно выравниваются, за счет чего восстанавливаются все функции опорно-двигательного аппарата. Осанка улучшается, повышается подвижность суставов.
Поэтому мануальную терапию позвоночника не следует применять до тех пор, пока не будут испробованы и не окажутся безуспешными методы самотерапии (лечебная гимнастика, постуральные методы, компрессы и диетическое питание).
Профилактика осложнений
Боль - основной симптом остеохондроза. Постоянно ноющая или нестерпимо острая в конечностях, позвоночнике и внутренних органах, она овладевает мыслями и ограничивает движения.
Но не только боль мешает полноценной жизни. Травмирование нервных корешков вызывает их воспаление и отек. Межпозвонковые диски - это эластичные прокладки между костными телами позвонков, смягчающие резкие движения и обеспечивающие гибкость и подвижность позвоночника. Остеохондроз разрушает диски, теряется их эластичность, позвонки смещаются и постоянно травмируются.
Смещенные позвонки, части разрушенного диска сдавливают сосуды и нервные корешки, идущие от спинного мозга. В результате снижается кровоснабжение тканей и постепенно нарушается функция органа, за работу которого отвечает поврежденный сегмент позвоночника.
Организм своеобразно противится этому. Теперь пораженная часть надежно зафиксирована и неподвижна. Постепенно то же самое происходит и с другими участками. Осложнения остеохондроза в грудном и шейном отделах приводят к слабости рук и невозможности выполнять даже не очень сложные движения.
Если сдавливается позвоночная артерия в шейном отделе, то могут беспокоить головные боли, головокружения, нервозность и бессонница; нарушается слух, зрение и голос. В тяжелых случаях возможен даже ишемический инсульт.
Однако зачастую этих осложнений можно избежать. Общепризнано, что регулярная двигательная активность является незаменимым средством профилактики и лечения болезней. Когда она невозможна, старение организма быстро прогрессирует.
«Магия» мануальной терапии
«...Мало кто в современном мире ни разу не испытывал боли в спине. Однажды среди наших знакомых объявился друг-мануальщик. Он не врач, поэтому официально практиковать не мог, но у него это хорошо получалось. Какое-то время он спасал всех нас от приступов остеохондроза, но потом у него появилась большая клиентура и он не смог восстанавливать нас «по дружбе». Цены у него стали те еще, поэтому я вынуждена была отказаться от его услуг. В качестве компенсации он научил меня нескольким приемам.
Я сначала мало верила в успех, даже боялась, что наврежу себе. Однажды боль стала настолько невыносимой, что я решила - будь что будет, взяла записи и провела первый сеанс. Спина продолжала ныть, но я наконец-то уснула. На утро боли не было. Я так вдохновилась успехом, что теперь чуть что - сразу начинаю делать эти несложные упражнения, без них и жить уже не могу. При любой боли в спине не одно, так другое обязательно поможет.
- 1. Обопритесь руками о край стола, ноги и спина прямые, отодвиньте таз как можно дальше назад, запрокиньте голову, руки выпрямите. Почувствуйте каждый позвонок.
- 2. Покачивайте головой вправо-влево. Выполняйте в трех вариантах: голова прямо, голова наклонена вперед, голова отклонена назад.
- 3. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сожмите ладони в кулак. Сделайте вдох. На выдохе несколько раз отведите руки назад.
- 4. Встаньте на колени, руки вытяните вперед. Поднимите таз, а голову опустите. Сначала ползите по полу на подбородке, затем на груди, как будто пролезаете под забор. Потом, наоборот. поднимите таз, как будто выбираетесь из-под забора
- 5. Наклоняйтесь вниз, резко отведя назад и вверх прямые руки.
- 6. Максимально отведите локти назад и одновременно откиньте голову.
- 7. Встаньте прямо. Сделайте шаг правой ногой. Правой рукой возьмитесь за левое плечо и дерните на себя. Повторите упражнение левой рукой.
Упражнений должно быть обязательно 7. Если какое-то делать не захотите, замените его на любое разминочное и сделайте его первым...»
Методы мануальной терапии долгое время называли в народе костоправством. Возможно, поэтому бытует мнение, что это жесткая и достаточно болезненная процедура постановки «неправильно стоящих» позвонков на место. Однако это не так.
Современные методы мануальной терапии основаны на двух главных принципах: принцип «жевательной резинки» и принцип «заклинившего замка». Если резинку резко потянуть, она порвется, если медленно и плавно - растянется. То же и с заклинившим замком.
Необходимо осторожно поворачивать ключ в разных направлениях, находя нужное положение.
Поэтому резких движений при выполнении таких упражнений лучше избегать, особенно если решили восстанавливаться самостоятельно. Делайте их медленно и плавно, помните, главное - не навредить.
Как не навредить гимнастикой?
«У меня уже давно шейный остеохондроз. Но с недавнего времени начались боли в области правого плеча и лопатки. Упражнения, которые я делала в период обострения, только ухудшили состояние. Оказалось, что моя застарелая болезнь дала осложнение - плече-лопаточный периартрит. Сняли боль уколами. А дальше что? Какие упражнения можно делать при таком двойном диагнозе, да еще если боль возникла за рабочим столом?»
При плече-лопаточном периартрите воспаляются ткани, окружающие плечевой сустав. Появляются спайки, отложение солей, может возникнуть атрофия мышц, нарушение чувствительности. Научиться расслаблять мышцы, снимать боль и восстанавливать амплитуду движений плечевого сустава поможет специальная гимнастика.
Занятие начинайте с разминки, а затем переходите к специальным упражнениям для плечевого сустава, лопатки и прилегающих к ним мышц.
Сидя на стуле, выполните упражнения для кистей и лучезапястных суставов. Только после этого «подходите» к больному плечевому.
Идите от простых упражнений к более сложным, не делайте их «через боль», чередуйте силовые с упражнениями на расслабление.
Упражнения, которые выполняются сидя на стуле
- 1. Вращение в области предплечий, сгибание и разгибание в локтевых суставах, поднимание и опускание плеч (прятать голову в плечи).
- 2. Руки «в замке» на коленях, поднимание рук вперед - вверх, сгибание их в локтевых суставах, кисти «в замке» положить на грудь, на одно плечо, на другое, затем вытягивать руки ладонями наружу, вперед вниз, вперед - вверх.
- 3. Покачивание опущенной вдоль тела и расслабленной больной рукой вперед, назад и по небольшому радиусу.
- 4. Руки на коленях, круговые движения лопатками в обе стороны.
- 5. Сесть на край стула, здоровой рукой перебирать по спинке стула вверх, то же самое повторить больной рукой.
Даже после выздоровления продолжайте занятия лечебной гимнастикой, избегайте перенапряжения рук, рывковых движений и работы с высока поднятыми руками.
Упражнения для мышц шеи - боковые наклоны головы, наклоны вперед и назад, повороты головы, круговые движения - делайте осторожно. При шейном остеохондрозе замените их следующими: руки на затылок «в замок» - наклон вперед и назад, руки на висках - боковые наклоны головы. Руки помогают легким нажимом.
Используя эти упражнения в сочетании с общеукрепляющими, можно составить комплекс гимнастики в любом периоде болезни, не опасаясь осложнений шейного остеохондроза.
Совет:
«Лежишь на спине - положи подушку (валик) под колени. Лежишь на боку - положи подушку между ног, лежишь наживете - положи подушку под бедра. Во время чтения или работы за компьютером - положи руки на стол».
Постизометрическая релаксация - лекарство от боли в мышцах, суставах и позвоночнике
Одним из видов мануальной терапии является постизометрическая релаксация (ПИР) мышц. Не следует пугаться столь мудреного названия: на самом деле оно означает всего лишь расслабление мышцы после ее изометрического (то есть без изменения длины) сокращения.
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