Лордоз

Лордоз – физиологическое или патологическое искривление позвоночника в переднезаднем направлении с выпуклостью, обращенной кпереди. Физиологический лордоз в норме формируется на первом году жизни. Патологический лордоз может развиваться в любом возрасте вследствие врожденной или приобретенной патологии позвонков, тазобедренных суставов, мышц спины, ягодиц и бедер. Сопровождается болями и нарушением осанки. В тяжелых случаях может затруднять работу внутренних органов.

Лечение лордоза чаще консервативное. При выраженной патологии и/или прогрессировании патологического лордоза может потребоваться операция.

Анатомия

В норме человеческий позвоночник имеет 4 искривления: два лордоза (поясничный и шейный) и два кифоза (крестцовый и грудной). Все они расположены в переднезаднем (саггитальном) направлении. Боковых искривлений (сколиоза) в норме быть не должно.

Первые признаки физиологических кифозов и лордозов обнаруживаются сразу после рождения. Однако у младенцев они выражены слабо. Изгибы становятся выраженными, когда ребенок начинает стоять и ходить, то есть, к окончанию первого года жизни. А окончательно анатомическая структура позвоночника формируется к 16-18 годам, когда происходит закрытие костных зон роста. Тем не менее, патологический лордоз может возникать как у детей и подростков, так и у взрослых. Причиной его развития в различных случаях становится как изменение формы и размера позвонков, так и другие патологические процессы в некоторых отделах опорно-двигательного аппарата.

При патологическом лордозе обычно наблюдается ряд характерных изменений. Позвонки смещаются кпереди, их тела веерообразно расходятся. В передних отделах отмечается разрежение костной структуры и расширение межпозвоночных дисков. Остистые отростки соседних с пораженным отделом позвонков уплотняются и сближаются.

Если патологический лордоз возникает в детском или молодом возрасте, развивается деформация грудной клетки, сопровождающаяся сдавливанием и нарушением функции органов грудной полости. Могут также наблюдаться деформации других частей тела. При этом чем раньше появился лордоз, тем ярче выражены перечисленные изменения.

Классификация лордозов

С учетом локализации выделяют две основные формы лордоза:

Шейного отдела позвоночника.

Поясничного отдела позвоночника.

С учетом причин возникновения различают:

Первичный лордоз, который развивается вследствие различных патологических процессов, возникающих непосредственно в позвоночнике.

Вторичный лордоз, который носит компенсационный характер и возникает потому, что тело пытается приспособиться к поддержанию равновесия в нефизиологичных для него условиях.

С учетом формы выделяют:

Физиологический лордоз.

Избыточный патологический лордоз (гиперлордоз).

Выпрямление изгиба (гиполордоз).

С учетом возможности возвращения тела в нормальное положение различают:

Нефиксированный лордоз, при котором пациент может сознательным усилием выпрямить спину.

Частично фиксированный лордоз, при котором возможны ограниченные изменения угла изгиба.

Фиксированный лордоз, при котором возвращение тела в нормальное положение невозможно.

Причины развития патологического лордоза

Причиной развития первичного патологического лордоза могут стать такие процессы, как пороки развития, опухоли и воспаления в области позвонков, спондилолистез, мышечные торсионные спазмы и позвоночные травмы.

Вторичный патологический лордоз может возникать вследствие сгибательной контрактуры тазобедренного сустава, анкилоза (неподвижности) тазобедренного сустава, патологического или врожденного вывиха бедра, системных заболеваний костно-мышечного аппарата, церебрального спастического пареза нижних конечностей, полиомиелита с поражением мышц тазовой области и нижних конечностей, а также беременности. В последнем случае лордоз носит временный характер и исчезает после рождения ребенка. При всех перечисленных состояниях центр тяжести тела смещается вперед и, для того чтобы удержать равновесие, человек перегибается в пояснице.

К числу предрасполагающих факторов, которые увеличивают вероятность развития лордоза и при определенных условиях могут стать причиной возникновения этой патологии, также относится нарушение осанки, избыточный вес с отложением большого количества жира на животе и резкий рост в детском и подростковом возрасте.

У детей и подростков вторичный компенсаторный гиперлордоз обычно носит мобильный характер и может уменьшаться или исчезать при устранении вызвавшей его причины. Длительно существующий лордоз у взрослых пациентов становится фиксированным, и изгиб позвоночника в таких случаях не меняется даже после устранения провоцирующих факторов.

Симптомы патологического лордоза

К числу общих проявлений патологического лордоза относится изменение осанки (обычно при нарушении нормальной кривизны одного отдела позвоночника возникает более или менее выраженное искривление и других его отделов), повышенная утомляемость и боли в пораженном отделе позвоночника, которые усиливаются после физической нагрузки или пребывания в неудобной позе. Наблюдается ограничение при выполнении определенных физических действий. При выраженном лордозе могут развиваться заболевания сердца, легких, почек, желудка и кишечника, обусловленные нарушением нормального взаиморасположения и сдавливанием соответствующих органов.

В зависимости от характера патологических изменений может наблюдаться несколько вариантов нарушения осанки, сопровождающихся уменьшением или увеличением лордоза.

Кругловогнутая спина (кифолордотическая осанка) сопровождается увеличением всех изгибов. Поясничный лордоз и грудной кифоз усилены. Ноги находятся в положении легкого переразгибания или легкого сгибания в коленных суставах. Лопатки торчат, плечи приведены, надплечья приподняты, живот выступает вперед. Голова также может быть несколько выдвинута кпереди.

Круглая спина (кифотическая осанка). Наблюдается значительное увеличение грудного кифоза при соответствующем уменьшении поясничного лордоза. Центр массы тела при таком нарушении осанки смещается кзади, поэтому человек слегка сгибает ноги при стоянии и ходьбе, чтобы выровнять этот дисбаланс. Отмечается наклон головы вперед и уменьшение угла наклона таза. Плечи приведены, надплечья приподняты, лопатки торчат. Руки свисают несколько кпереди от туловища. Грудь запавшая, живот выступает вперед.

Плосковогнутая спина. Отмечается уплощение шейного лордоза и уменьшение грудного кифоза. Поясничный лордоз в норме или увеличен. Таз при такой осанке центр массы смещается кзади, колени переразогнуты или немного согнуты. Голова опущена, подбородок «смотрит» вниз. Лопатки торчат, грудная клетка впалая.

Плоская спина. Все естественные изгибы позвоночника уменьшены, особенно сильно выражено уплощение поясничного лордоза. Угол наклона таза уменьшен. Лопатки торчат, грудная клетка смещена кпереди, нижняя часть живота выпирает.

Чаще всего, говоря о патологическом лордозе, подразумевают усиление поясничного лордоза (поясничный гиперлордоз), при котором наблюдается кифолордотическая осанка. Именно такое изменение формы позвоночника развивается при большинстве вторичных патологических лордозов.

С учетом характера патологического процесса выделяют несколько видов гиперлордоза, которые различаются по симптоматике и клиническому течению.

Фиксированный и нефиксированный поясничный усиленный лордоз, который развивается вследствие процессов, вызывающих смещение центра тяжести тела кпереди. Может возникать при деформации грудной клетки вследствие спондилолистеза, заднего вывиха и сгибательной контрактуры бедра, а также резком искривлении позвоночника с образованием реберного горба в результате выраженного сколиоза или костного туберкулеза. Начало может быть как острым, так и постепенным. Характер течения и клиническая симптоматика определяются степенью лордоза.

Разгибательная пояснично-тазобедренная ригидность. Развивается у молодых пациентов с нормальным состоянием позвоночника. Формируется как защитная поза при различных объемных и слипчивых процессах в области нервных корешков. Может возникать при арахноидите спинного мозга, радикулите и некоторых других заболеваниях. Избыточный лордоз в данном случае появляется вследствие безболевой контрактуры поясничных и ягодичных мышц. Начало постепенное. Характерным признаком такого лордоза является скользящая походка. Обычно протекает благоприятно.

Фиксированный поясничный усиленный лордоз, который возникает вследствие объемных процессов в поясничном отделе позвоночника. Чаще всего такой лордоз развивается при грыжах диска. Обычно первые симптомы лордоза появляются в среднем возрасте. Начало может быть как постепенным, так и острым (при прорыве студенистого ядра). Лордоз сопровождается разгибательной контрактурой поясничных и ягодичных мышц. При попытке преодолеть контрактуру и придать телу нормальное положение возникает резкая болезненность в области тазобедренных суставах. Наблюдаются симптомы растяжения. Иррадиация (распространение боли по задней поверхности бедра и голени) отмечаются редко. Нарушений чувствительности и движений нет. Течение лордоза обычно неблагоприятное. Со временем развивается декомпенсация, возникают нейродистрофические изменения в мягких тканях. Характерны выраженные, длительные боли.

Из-за нарушения нормальной формы позвоночника при всех видах лордоза происходит патологическое перераспределение нагрузки на кости, связки и мышцы. Связки перерастягиваются, мышцы постоянно находятся в состоянии повышенного напряжения. В результате развивается вялость, слабость, быстрая утомляемость. При стойком, длительно существующем лордозе могут возникать следующие осложнения:

Патологическая подвижность позвонков.

Множественный лестничный псевдоспондилолистез (уменьшение стабильности межпозвоночных дисков).

Выпадения дисков.

Межпозвоночные грыжи.

Псоит (воспалительный процесс в подвздошно-поясничной мышце).

Деформирующий артроз суставов позвоночника.

Диагностика лордоза

Диагноз патологического лордоза выставляется на основании осмотра и данных рентгенографии. В ходе осмотра врач оценивает естественное для пациента положение тела и особенности осанки, а также проводит ряд специальных тестов, чтобы установить, является ли лордоз фиксированным и сопровождается ли он неврологическими нарушениями. Кроме того, врач пальпирует мышцы спины и исследует органы грудной полости.

При подозрении на патологический лордоз в обязательном порядке делают рентгенографию позвоночника в прямой и боковой проекции. Для того, чтобы получить представление о степени лордоза выполняют боковые рентгенограммы при максимальном разгибании и сгибании спины. При этом рентгенолог путем измерений оценивает подвижность позвоночника в переднезадней плоскости (нормальная, уменьшенная, усиленная). Кроме того, врач выявляет нарушения структуры и формы позвонков, а также их взаиморасположения.

Лечение лордоза

Лечением гипер- и гипо- лордозов занимаются ортопеды и вертебрологи. Основной задачей терапии является устранение причины, вызвавшей патологический лордоз. В ходе лечения также проводится кинезитерапевтическая реабилитация и ортопедические процедуры. Пациентам назначают мануальную терапию, лечебный массаж и лечебную физкультуру. Иногда показано ношение корректоров осанки (бандажей или корсетов).

При первичных патологических лордозах проводится оперативное лечение с последующей реабилитацией.

Фиксированный поясничный гиперлордоз

Общий облик больного с фиксированной поясничной гиперэкстензией бывает различным. Чаще всего имеет место гиперэкстензия в коленных суставах. Этого не бывает лишь в тех случаях, когда коленные суставы включаются в качестве как бы дополнительного звена кинематической цепи позвоночника в целях дополнительной компенсации нарушенного равновесия тела. Таз по отношению к подчеркнуто выпрямленным ногам представляется «выпяченным» кзади, верхняя часть живота — вперед, а грудная клетка — откинутой кзади. В некоторых случаях вперед выпячивается и нижняя часть живота. Такую походку у больных спондилолистезом ортопеды определяют как «симптом горделивого лобка». Все это хорошо заметно при взгляде на больного в профиль.

Если повернуть обнаженного пациента спиной к врачу, поясничная гиперэкстензия видна далеко не всегда, особенно у тучных субъектов, у которых истинная конфигурация маскируется мягкими тканями. Видимые разгибатели поясницы в одних случаях напряжены резко. По бокам вырисовывающегося вертикального углубления хорошо контурируются как многораздельные мышцы, так и выпрямитель спины — «синдром вожжей».

В других случаях ни визуально, ни пальпаторно не определяется напряжение поверхностных мышц: реализация позы поясничной гиперэкстензии — сложный механизм. Разгибание в пояснице при фиксированной гиперэкстензии обычно удается в большом объеме. Наклон же у этих больных туловища вперед чаще осуществляется путем сгибания в тазобедренном суставе.

Иногда в начале наклона таз после ряда дополнительных боковых движений еще больше выдается назад, лордозирование усиливается, разгибательные мышцы поясницы напрягаются. И лишь после этого больной наклоняется в одних лишь тазобедренных суставах. Кифозирование невозможно ни активным усилием, ни при попытках пассивного сгибания туловища, ни в положении сидя, стоя или лежа.

Когда больной лежит на спине, можно подвести под поясницу ладонь, а при пассивном или активном сгибании ног в тазобедренных и коленных суставах гиперэкстензия поясницы не исчезает. И все же больные чаще предпочитают позу на спине, а не на животе: попытка кифозирования в пояснице усиливает боли.

Степень фиксированного лордоза, исследуя больных курвиметрически в положении стоя при максимальном сгибании и разгибании в поясничном отделе. У больных с обострением люмбоишиальгии фиксированный лордоз (2-10 мм по курвиметру) в 9%. Гиперлордоз более 18 мм встречается чаще при некорешковой люмбоишиальгии — в 18% и реже — при корешковых синдромах. Чаще он определяется при III стадии грыжи диска по Армстронгу — в 8,9%, при I стадии — в 8,6% и реже всего во II стадии — в 5,1%.

Фиксированный поясничный гиперлордоз, возникающий в ответ на объемные процессы в поясничном позвоночном сегменте, в первую очередь при грыже диска. Наблюдается чаще в среднем возрасте. Начало острое, совпадающее с прорывом студенистого ядра, или плавное, совпадающее с периодом относительной ремиссии.

Явления нейроостеофиброза выражены преимущественно в зонах мышечных контрактур, обеспечивающих гиперлордоз: в задних поясничных и ишиокруральных мышцах. Разгибательная контрактура в области поясницы преодолевается частично, а в тазобедренной области — в достаточном объеме, но сопровождается значительными болями; симптомы «растяжения» положительны, явления корешковой ирритации встречаются редко, явления корешкового выпадения почти отсутствуют.

Гиперлордоз возможен и при внутрибрюшных паравертебральных процессах, при синдроме Альвареса: расслабление брюшной стенки при сокращении поясничной мускулатуры и диафрагмы («фантомная опухоль»).

Гиперлордоз нередко сочетается со сколиозом. Течение заболевания при наличии фиксированного гиперлордоза неблагоприятное в связи с усугубляющейся «ортопедической» декомпенсацией и с развивающимися явлениями нейроостеофиброза.

Как неблагоприятный вариант течения поясничного остеохондроза, характеризуется выраженностью и длительностью болевых проявлений.