Причины боли в коленных суставах: #артроз, #артрит, #коленобегуна, #коленопрыгуна, #пателофеморальныйсиндром

Среди многообразия причин болей в коленных суставах следует выделить 2 группы:

1) боли связанные с патологией самого сустава,

2) другие причины болей связанные с локальным поражением сухожилий, связок, энтезисов, бурсы.

Среди первой группы - это в основном, боли при артритах и артрозах.

#Артрозы

Артрозы - это хронический дегенеративно- деструктивный процесс, с поражением хряща и внутренних структур сустава, прогрессирующий с возрастом. Провоцирующими факторами могут быть избыточный вес, сопутствующие метаболические заболевания, наличие наследственной связи (артрозы у родителей).

В случае раннего артроза причиной могут быть предшествующие травмы, чрезмерные нагрузки, ортопедические проблемы (плоскостопие, разница длинны ног, вирус/вальгус голеней). Артрозы могут развиваться во всех суставах, но существуют различные особенности, так коленные суставы чаще поражаются у женщин.

При этом пациенты жалуются на боли при движении, это как правило «стартовые» боли в начале движения при вставании с низкого стула, при подъеме по лестнице, боли «механического» характера. Если нет сопутствующего синовита, болей в покое нет. Кроме того пациенты отмечают хруст при движении в коленных суставах, но это не «хруст-щелчок», а крепитирующий хруст «хруст снега», «хруст целлофана». При присоединении синовита возникает отек, чувство расписания в суставе, ограничение подвижности, может быть умеренное локальное повышение температуры, боли и при движении и в покое.

#Артриты

Артриты это всегда отечные суставы, болезненные при пальпации, локальное повышение температуры над ними, боли при движении в покое, ограничение подвижности.

Это могут быть артриты при ревматоидном артрите (выясняем анамнез, поражение других суставов, характерные изменения суставов кистей, анализы, повышенный РФ),

подагрическом артрите (избыточный вес, повышенная мочевая кислота, наличие кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости, анамнез),

псориатическом артрите (характерные изменения кожи, ногтей, наследственный анамнез),

пирофосфатной артропатии (возрастные пациенты, наличие кристаллов пирофосфат кальция в синовиальной жидкости),

болезнь Бехтерева (изменения в позвоночнике).

#Коленобегуна

«Колено бегуна» или синдром подвздошно-большеберцового тракта традиционно считается патологией спортсменов - бегунов на длинные дистанции, а также других спортивных дисциплин, использующих бег в своих тренировках. На практике такой синдром может возникать и у людей которые испытывают перегрузки в коленных суставах, часто вынуждены спускаться по наклонной плоскости, недавно начавших заниматься бегом, после чрезмерной физической работы.

При этом возникают резкие боли по наружной поверхности коленного сустава в проекции суставной щели, нередко локализация этих болей заставляет думать вначале о повреждении латерального мениска, но при выполнении функциональных проб, эти опасения пропадают. Однако болевой синдром выраженный и заставляет бегунов прекратить свои упражнения.

Что же происходит при этом синдроме?

Подвздошно-большеберцовый тракт проходит по латеральной поверхности коленного сустава и тесно прилегает к латеральному мыщелку бедренной кости, где есть сухожильная сумка, в этом месте возникает трение, натяжение и воспаление. Которое хорошо видно при осмотре на УЗИ коленных суставов-растяжение и утолщение стенок сухожильной сумки в этом месте и иногда с наличием небольшого выпота.

Лечение в данном случае будет покой, разгрузка конечности, в некоторых случаях иммобилизация тугой повязкой, кроме того успешно используется сейчас тейпирование, НПВП местно и внутрь и физиолечение. В некоторых случаях описан положительный эффект применение аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами и гиалуроновой кислоты для введения в области сухожилий.

#Коленопрыгуна

«Колено прыгуна» или тендинопатия собственной связки надколенника чаще возникает у спортсменов: баскетболистов, волейболистов, прыгунов в длину и высоту, конькобежцев. Но в моей практике спортсменов не так много, а тендинопатия собственной связки встречается и у обычных людей довольно часто. Предрасполагающим моментом можно назвать избыточный вес, артроз коленных суставов, плосковальгусные стопы.

Перенесенную в детстве болезнь Осгуд-Шляттера (хондропатию бугристости большеберцовый кости). То есть то, что может давать нагрузку на собственную связку надколенника. Чаще встречаются хронические дегенеративные изменения, чем острые, связанные с надрывом волокон. Но недавно был случай острого надрыва, когда женщина резко дернула назад ногу, при этом не отрывая стопу от пола.

В отличие от «колена прыгуна», (которое было описано ранее), и при котором боль и отек возникает по боковой поверхности коленного сустава, здесь боль и отек возникают в нижнем полюсе надколенника и усиливаются при ходьбе, сгибании колена.

Тендинопатия может возникнуть как ближе к верхнему полюсу надколенника, так и в дистальном отделе связки, месте прилегания к бугристости большеберцовый кости. При пальпации этой области локально выявляется резкая болезненность. Хорошо видно изменение связки при УЗИ коленного сустава.

В лечении преобладает покой, ношение ортезов, внутрь и местно НПВП, физиолечение. При необходимости выполняются лечебные блокады.

#Синдром Пеллегрини-Штиды

Синдром Пеллегрини-Штиды - это оссифицирующий периостит медиальной области коленного сустава. Причиной его могут быт прямая травма или резкое сокращение приводящих мышц бедра с кровоизлиянием в сухожилие большой приводящей мышцы или боковой коллатеральной связки, в последующем в этом месте образуются оссификаты.

Пациенты жалуются на боли в области верхне-внутренней части коленного сустава, в проекции медиального мыщелка бедренной кости, при движении, при сгибании-разгибании коленного сустава, спуске- подъеме по лестнице. При пальпации болезненность, может быть припухлость локальная в области медиального мыщелка бедренной кости.

На УЗИ можно заподозрить данный синдром - хорошо видно отек сухожилия боковой коллатеральной связки, локальное снижение эхогенности, в последующем обнаруживается истончение этой связки и внутри/ вокруг расположенные оссификаты. На рентгене отчетливо видна линейной формы тень, оссифитат от диафиза до мыщелка бедренной кости.

В лечении применяют локальные инъекции ГКС (дипроспан) с местными анестетиками (лидокаин 2%). Физиолечение, прием НПВП. При отсутствии эффекта и выраженном болевом синдроме проводят оперативное лечение, не ранее чем после 3 мес зрелости оссификата.

#Пателофеморальныйсиндром

Пателофеморальная складка синовиальной оболочки - это рудимент, который во взрослом состоянии присутствует у 30-50 % людей. При этом она может не доставлять никаких неудобств, если не произойдёт ее воспаление и отек с последующим формированием фиброза. Предрасполагающим моментом для возникновения воспаления являются постоянная механическая травматизация этой складки при многочисленных повторяющихся движениях на сгибание-разгибание в коленном суставе, например по занятии фитнесом, бег вверх-вниз, велосипед.

При этом на прием может прийти совершенно молодой пациент/пациентка с жалобами на боли в области надколенника, как бы под ним и назойливо повторяющие щелчки при этой боли. В лечении применяют разгрузку поражённого сустава, ношение ортезов, покой конечности, физиопроцедуры, в некоторых случаях описан хороший эффект от введения аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами, гиалуроновой кислоты. При неэффективности консервативных мер, показано оперативное лечение (артроскопическая ревизия с иссечение складки).

Анзериновая сумка образована сухожилиями портняжной, полуперепончатой и тонкой, напоминающие лапку гуся, огибая коленный сустав с внутренней стороны, они прикрепляются к большеберцовой кости. Сухожилия покрыты в свою очередь бурсой (синовиальной сумкой), при трении возможно воспаление и пропотевание жидкости внутрь бурсы. Клинически это выглядит как отек с внутренней стороны коленного сустава, сразу ниже надколенника. При пальпации болезненность в этой области и отечность, покраснение, боли при ходьбе, при спуске по лестнице. На УЗИ можно хорошо увидеть наличие скопления жидкости. При пункции, жидкость, как правило вязкая, тягучая.

Причины такого воспаления разнообразные нагрузки на коленный сустав у спортсменов, бегунов на длинные расстояния, у работников строительной сферы, где нагрузка приходится на коленные суставы. Часто способствует повышенный вес, плоскостопие, дегенеративные изменения в коленном суставе, артроз, разрывы внутреннего мениска, частая травматизация.

Из лечения применяют НПВП местно и внутрь, довольно эффективно откачивание жидкости ( если исключена инфекционная природа бурсита), и введение в сухожильную сумку дипроспан.Компрессы с димексидом, медицинской жёлчью местно, физиолечение, ношение бандажа.

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