Причины боли в коленных суставах: #артроз, #артрит, #коленобегуна, #коленопрыгуна, #пателофеморальныйсиндром
Среди многообразия причин болей в коленных суставах следует выделить 2 группы:
- 1) боли связанные с патологией самого сустава,
- 2) другие причины болей связанные с локальным поражением сухожилий, связок, энтезисов, бурсы.
Среди первой группы - это в основном, боли при артритах и артрозах.
#Артрозы
Артрозы - это хронический дегенеративно- деструктивный процесс, с поражением хряща и внутренних структур сустава, прогрессирующий с возрастом. Провоцирующими факторами могут быть избыточный вес, сопутствующие метаболические заболевания, наличие наследственной связи (артрозы у родителей).
В случае раннего артроза причиной могут быть предшествующие травмы, чрезмерные нагрузки, ортопедические проблемы (плоскостопие, разница длинны ног, вирус/вальгус голеней). Артрозы могут развиваться во всех суставах, но существуют различные особенности, так коленные суставы чаще поражаются у женщин.
При этом пациенты жалуются на боли при движении, это как правило «стартовые» боли в начале движения при вставании с низкого стула, при подъеме по лестнице, боли «механического» характера. Если нет сопутствующего синовита, болей в покое нет. Кроме того пациенты отмечают хруст при движении в коленных суставах, но это не «хруст-щелчок», а крепитирующий хруст «хруст снега», «хруст целлофана». При присоединении синовита возникает отек, чувство расписания в суставе, ограничение подвижности, может быть умеренное локальное повышение температуры, боли и при движении и в покое.
#Артриты
Артриты это всегда отечные суставы, болезненные при пальпации, локальное повышение температуры над ними, боли при движении в покое, ограничение подвижности.
Это могут быть артриты при ревматоидном артрите (выясняем анамнез, поражение других суставов, характерные изменения суставов кистей, анализы, повышенный РФ),
- подагрическом артрите (избыточный вес, повышенная мочевая кислота, наличие кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости, анамнез),
- псориатическом артрите (характерные изменения кожи, ногтей, наследственный анамнез),
- пирофосфатной артропатии (возрастные пациенты, наличие кристаллов пирофосфат кальция в синовиальной жидкости),
- болезнь Бехтерева (изменения в позвоночнике).
#Коленобегуна
«Колено бегуна» или синдром подвздошно-большеберцового тракта традиционно считается патологией спортсменов - бегунов на длинные дистанции, а также других спортивных дисциплин, использующих бег в своих тренировках. На практике такой синдром может возникать и у людей которые испытывают перегрузки в коленных суставах, часто вынуждены спускаться по наклонной плоскости, недавно начавших заниматься бегом, после чрезмерной физической работы.
При этом возникают резкие боли по наружной поверхности коленного сустава в проекции суставной щели, нередко локализация этих болей заставляет думать вначале о повреждении латерального мениска, но при выполнении функциональных проб, эти опасения пропадают. Однако болевой синдром выраженный и заставляет бегунов прекратить свои упражнения.
Что же происходит при этом синдроме?
Подвздошно-большеберцовый тракт проходит по латеральной поверхности коленного сустава и тесно прилегает к латеральному мыщелку бедренной кости, где есть сухожильная сумка, в этом месте возникает трение, натяжение и воспаление. Которое хорошо видно при осмотре на УЗИ коленных суставов-растяжение и утолщение стенок сухожильной сумки в этом месте и иногда с наличием небольшого выпота.
Лечение в данном случае будет покой, разгрузка конечности, в некоторых случаях иммобилизация тугой повязкой, кроме того успешно используется сейчас тейпирование, НПВП местно и внутрь и физиолечение. В некоторых случаях описан положительный эффект применение аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами и гиалуроновой кислоты для введения в области сухожилий.
#Коленопрыгуна
«Колено прыгуна» или тендинопатия собственной связки надколенника чаще возникает у спортсменов: баскетболистов, волейболистов, прыгунов в длину и высоту, конькобежцев. Но в моей практике спортсменов не так много, а тендинопатия собственной связки встречается и у обычных людей довольно часто. Предрасполагающим моментом можно назвать избыточный вес, артроз коленных суставов, плосковальгусные стопы.
Перенесенную в детстве болезнь Осгуд-Шляттера (хондропатию бугристости большеберцовый кости). То есть то, что может давать нагрузку на собственную связку надколенника. Чаще встречаются хронические дегенеративные изменения, чем острые, связанные с надрывом волокон. Но недавно был случай острого надрыва, когда женщина резко дернула назад ногу, при этом не отрывая стопу от пола.
В отличие от «колена прыгуна», (которое было описано ранее), и при котором боль и отек возникает по боковой поверхности коленного сустава, здесь боль и отек возникают в нижнем полюсе надколенника и усиливаются при ходьбе, сгибании колена.
Тендинопатия может возникнуть как ближе к верхнему полюсу надколенника, так и в дистальном отделе связки, месте прилегания к бугристости большеберцовый кости. При пальпации этой области локально выявляется резкая болезненность. Хорошо видно изменение связки при УЗИ коленного сустава.
В лечении преобладает покой, ношение ортезов, внутрь и местно НПВП, физиолечение. При необходимости выполняются лечебные блокады.
#Синдром Пеллегрини-Штиды
Синдром Пеллегрини-Штиды - это оссифицирующий периостит медиальной области коленного сустава. Причиной его могут быт прямая травма или резкое сокращение приводящих мышц бедра с кровоизлиянием в сухожилие большой приводящей мышцы или боковой коллатеральной связки, в последующем в этом месте образуются оссификаты.
Пациенты жалуются на боли в области верхне-внутренней части коленного сустава, в проекции медиального мыщелка бедренной кости, при движении, при сгибании-разгибании коленного сустава, спуске- подъеме по лестнице. При пальпации болезненность, может быть припухлость локальная в области медиального мыщелка бедренной кости.
На УЗИ можно заподозрить данный синдром - хорошо видно отек сухожилия боковой коллатеральной связки, локальное снижение эхогенности, в последующем обнаруживается истончение этой связки и внутри/ вокруг расположенные оссификаты. На рентгене отчетливо видна линейной формы тень, оссифитат от диафиза до мыщелка бедренной кости.
В лечении применяют локальные инъекции ГКС (дипроспан) с местными анестетиками (лидокаин 2%). Физиолечение, прием НПВП. При отсутствии эффекта и выраженном болевом синдроме проводят оперативное лечение, не ранее чем после 3 мес зрелости оссификата.
#Пателофеморальныйсиндром
Пателофеморальная складка синовиальной оболочки - это рудимент, который во взрослом состоянии присутствует у 30-50 % людей. При этом она может не доставлять никаких неудобств, если не произойдёт ее воспаление и отек с последующим формированием фиброза. Предрасполагающим моментом для возникновения воспаления являются постоянная механическая травматизация этой складки при многочисленных повторяющихся движениях на сгибание-разгибание в коленном суставе, например по занятии фитнесом, бег вверх-вниз, велосипед.
При этом на прием может прийти совершенно молодой пациент/пациентка с жалобами на боли в области надколенника, как бы под ним и назойливо повторяющие щелчки при этой боли. В лечении применяют разгрузку поражённого сустава, ношение ортезов, покой конечности, физиопроцедуры, в некоторых случаях описан хороший эффект от введения аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами, гиалуроновой кислоты. При неэффективности консервативных мер, показано оперативное лечение (артроскопическая ревизия с иссечение складки).
#Анзериновыйбурсит или бурсит «гусиной лапки»
Анзериновая сумка образована сухожилиями портняжной, полуперепончатой и тонкой, напоминающие лапку гуся, огибая коленный сустав с внутренней стороны, они прикрепляются к большеберцовой кости. Сухожилия покрыты в свою очередь бурсой (синовиальной сумкой), при трении возможно воспаление и пропотевание жидкости внутрь бурсы. Клинически это выглядит как отек с внутренней стороны коленного сустава, сразу ниже надколенника. При пальпации болезненность в этой области и отечность, покраснение, боли при ходьбе, при спуске по лестнице. На УЗИ можно хорошо увидеть наличие скопления жидкости. При пункции, жидкость, как правило вязкая, тягучая.
Причины такого воспаления разнообразные нагрузки на коленный сустав у спортсменов, бегунов на длинные расстояния, у работников строительной сферы, где нагрузка приходится на коленные суставы. Часто способствует повышенный вес, плоскостопие, дегенеративные изменения в коленном суставе, артроз, разрывы внутреннего мениска, частая травматизация.
Из лечения применяют НПВП местно и внутрь, довольно эффективно откачивание жидкости ( если исключена инфекционная природа бурсита), и введение в сухожильную сумку дипроспан.Компрессы с димексидом, медицинской жёлчью местно, физиолечение, ношение бандажа.
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