Главная / Популярная медицина стр. 6 / Кокцигодиния Кокцигодиния (боль в области копчика): причины, симптомы, диагностика, лечение Боли в области копчика доставляют множество неудобств и серьезно ограничивают движение. В большинстве случаев неприятные ощущения могут быть вызваны кокцигодинией.

В чем причина этого недуга и как от него избавиться? Очень часто это заболевание возникает в результате травмы с повреждением нервов в области крестца и копчика, причем болезнь может не давать о себе знать довольно долго — с момента сильного ушиба и до появления болевого синдрома может пройти до полугода. Оглавление: Определение

Симптомы

Диагностика

Лечение Симптомы кокцигодинии Подробнее... Болевой синдром. Боль может быть постоянной (она длится месяцы и годы), а может возникать периодически, без видимой причины или после нагрузки, длительного сидения, дефекации (опорожнения прямой кишки), полового контакта. Боль может ограничиваться только пределами копчика или же иррадиировать (распространяться) в ягодицы, прямую кишку, половые органы, промежность, нижнюю область живота, на переднее бедро. Боль усиливается при надавливании на область копчика.

Нарушение походки (пациент ходит медленно, переваливается, так как лишние движения усиливают боль).

Синдром раздраженной толстой кишки Синдром раздраженной толстой кишки — комплекс функциональных (обусловленных нарушениями функций кишки при отсутствии структурных повреждений ее ткани) кишечных нарушений, который включает в себя боль и/или дискомфорт в животе, облегчающийся после дефекации.

Запоры (так как из-за боли пациент редко ходит в туалет).

Перепады настроения, депрессия (подавленное настроение, чувство безысходности в течение долгого времени – обычно более 3-х месяцев). Формы Выделяют первичную и вторичную кокцигодинию. Первичная кокцигодиния — связана непосредственно с повреждением копчика.

— связана непосредственно с повреждением копчика. Вторичная кокцигодиния — наблюдается на фоне заболеваний органов малого таза (урологических, проктологических – заболеваний толстой кишки и заднего прохода). Вторичная кокцигодиния делится на: прокталгию (боль в прямой кишке); аноректальную боль (боль в заднем проходе, в прямой кишке, области промежности, которая распространяется в ягодицы, половые органы, нижнюю часть живота).

— наблюдается на фоне заболеваний органов малого таза (урологических, проктологических – заболеваний толстой кишки и заднего прохода). Вторичная кокцигодиния делится на: Причины Травма – основная причина возникновения заболевания. Она может возникнуть после удара и падения на копчик или на спину (в этом случае происходит смещение или вывих копчика). Особенностью посттравматической кокцигодинии является то, что боль может появиться спустя достаточно продолжительный отрезок времени после травмы, поэтому некоторые пациенты не связывают травму с возникновением боли в копчике.

возникновения заболевания. Она может возникнуть после удара и падения на копчик или на спину (в этом случае происходит смещение или вывих копчика). Особенностью посттравматической кокцигодинии является то, что боль может появиться спустя достаточно продолжительный отрезок времени после травмы, поэтому некоторые пациенты не связывают травму с возникновением боли в копчике. Воспаление нервов (невриты) и мышц (миозиты, растяжения) в области промежности и малого таза.

Ослабление мышечно-связочного аппарата промежности — возникает, в основном, в пожилом возрасте.

Запоры (отсутствие стула в течение нескольких дней или недель).

Рубцы в области заднего прохода, возникшие после хирургических вмешательств (операций на прямой кишке, промежности) и травм.

Заболевания органов малого таза: простатит (воспаление предстательной железы); парапроктит (воспаление прямой кишки и тканей, окружающих ее); геморрой (воспаление геморроидальных вен прямой кишки с образованием болезненных узлов); перелом тазовых костей.

Сидячий образ жизни, офисная работа.

Стрессы.

Привычка долго сидеть в туалете. Диагностика Анализ анамнеза заболевания и жалоб (когда (как давно) появились боли в области копчика или заднего прохода, сопровождаются ли они нарушением стула, с чем пациент связывает возникновение симптомов).

Анализ анамнеза жизни (были ли травмы копчика или спины в прошлом, операции на прямой кишке, присутствуют ли урологические, проктологические, посттравматические (возникшие после травмы) заболевания).

Анализ семейного анамнеза (наличие у родственников данного заболевания, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, нервных болезней).

Осмотр пациента. При пальпации (прощупывании) копчика и нижней части спины выявляют резкую боль. Диагноз « кокцигодиния» является « диагнозом исключения», то есть для его постановки необходимо исключить ряд заболеваний органов малого таза, которые могут вызывать подобные симптомы. Геморрой (воспаление геморроидальных вен прямой кишки с образованием болезненных узлов). Трещина заднего прохода (дефект стенки прямой кишки). Радикулит (повреждение или сдавливание корешков спинномозговых нервов). Урологические заболевания. Простатит (воспаление простаты). Уретрит (воспаление уретры – мочеиспускательного канала). Опухоли малого таза (мочевого пузыря, простаты, бульбоуретральных желез).

Только после исключения всех возможных причин боли, можно поставить диагноз " кокцигодиния". Лабораторные исследования. Биохимический анализ крови (для контроля функции печени, поджелудочной железы, содержания важных микроэлементов (калий, кальций, натрий) в крови). Общий анализ мочи (для контроля состояния мочевыводящих путей и органов мочеполовой системы). Копрограмма – анализ кала (можно обнаружить непереваренные фрагменты пищи, большое количество жира, грубые пищевые волокна).

Инструментальные исследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (позволяет исключить повреждение кишечника, предстательной железы, которые отсутствуют при кокцигодинии). Колоноскопия (диагностическая процедура, во время которой врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи специально оптического инструмента (эндоскопа)) – для исключения повреждения кишечника, которое может вызвать боль. Рентгенологическое обследование и компьютерная томография (КТ) – проводятся для выявления посттравматических изменений копчика (возникших после повреждения копчика). Функциональная рентгенография позвоночника – производится серия снимков позвоночника (преимущественно в боковой проекции) в горизонтальном положении с его максимальным сгибанием и разгибанием. Проба с введением местного анестетика (препарата, устраняющего или уменьшающего болевой синдром) в область копчика: при первичной кокцигодинии боль уменьшается или исчезает вовсе (так как причиной боли является повреждение копчика или нерва), при вторичной интенсивность боли не меняется. Тогда можно сделать вывод, что источником боли являются другие органы (например, предстательная железа прямая кишка, что требует проведения дополнительной диагностики.

Консультация невролога. Лечение кокцигодинии Кокцигодиния трудно поддается лечению, и зачастую подход к терапии данного заболевания является комплексным, состоящим из нескольких методов. Назначение обезболивающих препаратов: нестероидных (негормональных) противовоспалительных препаратов (НПВП), снижающих воспаление и боль; миорелаксантов (препаратов, расслабляющих мышцы); транквилизаторов (успокоительных лекарственных средств) и антидепрессантов по строгим показаниям (при наличии психических и неврологических расстройств); локального (местного) введения анестетиков (обезболивающих препаратов) в область копчика.

Иммобилизация – ограничение движения (полное или частичное) на время лечения.

Массаж спины, мануальная терапия (лечение позвоночника и суставов с помощью лечебного воздействие руками по специальным методикам).

Физиотерапевтические процедуры (лазеротерапия (лечение лазером), дарсонвализация (лечение импульсными токами) на область копчика, грязелечение, лечебные ванны и др.).

Консультация психотерапевта, психолога для выявления возможного психического заболевания.

Лечение заболеваний органов малого таза, которые привели к развитию кокцигодинии: геморроя (воспаления геморроидальных вен прямой кишки с образованием геморроидальных узлов); трещины заднего прохода (дефекта стенки прямой кишки); радикулита (поражения корешков спинномозговых нервов); урологических заболеваний (простатита (воспаления простаты), опухолей и др.).

Если боль связанна с патологической (ненормальной) подвижностью травмированного ранее копчика, а также при отсутствии эффекта от терапевтических процедур проводится удаление копчика. Лечение кокцигодинии, как правило, консервативное и в основном местное Медикаментозное лечение. Нередко назначаются нестероидные противовоспалительные (НПВС) такие, как ибупрофен, напроксен, ингибиторы ЦОГ-2. Эти препараты помогают уменьшить воспаление в области копчика и, таким образом, уменьшить боль. При наличии запоров назначаются слабительные. Применение специальных подушек в виде кольца или другой формы для того, чтобы предотвратить контакт копчика с поверхностью при сидении. Физиотерапия. Ультразвук, электрофорез и другие процедуры помогают уменьшить воспалительный процесс. Блокады. Местное введение анестетика вызывает обезболивание зоны копчика, а комбинация со стероидом (дексазон) снимает воспаление. Эффект обычно держится от 1 до 3 недель. В год рекомендуется делать не более трех блокад.

ПОКАЗАНИЯ: переломы копчика, кокцигодиния.

ТЕХНИКА. Положение больного лежа на спине с подтя­ нутыми ногами. Такое положение может быть придано больному на гинекологическом или урологическом крес­ ле (рис. 18, а). При этом необходимо соблюдать следую­ щие требования: таз больного должен быть приподнят и слегка выдвинут на край стола, ноги располагаются на подставках с желобовидными опорами, головной конец стола слегка приподнят.

По задней срединной линии между верхушкой копчика и заднепроход­ ным каналом тонкой иг­ лой инфильтрируют кожу и подкожную клетчатку 0,25 % раствором анесте­тика. Затем под контролем указатель­ ного пальца левой руки, введенного в прямую кишку, длинной иглой (8—10 см) вводят анесте­ зирующий раствор, кон­ центрируя его главным образом вокруг копчика и кпереди от него. На проведение блокады рас­ ходуют 100-150 мл 0,25 % раствора анестетика. К раствору анестети­ ка может быть добавлен раствор этилового спир­та в соотношении 1:10. Мануальная терапия. Иногда применяются определенные методики воздействия на копчик. Но выполняться они должны только опытным мануальным терапевтом. ЛФК. Помогает улучшить кровообращение в области копчика. Кроме того, физические нагрузки увеличивают выработку эндорфинов. При стойком, резистентном болевом синдроме рекомендовано оперативное лечение. Хотя, с точки зрения техники, операция не сложная, но период восстановления достаточно длительный. Осложнения и последствия Перепады настроения, депрессия (подавленное настроение, чувство безысходности в течение долгого времени – обычно более 3-х месяцев) — длительная, изнуряющая боль сказывается на психическом здоровье человека.

Нарушения функций органов малого таза (расстройства мочеиспускания, импотенция (половое бессилие, неспособность мужчины выполнить полноценный половой акт)).

Хронические запоры (из-за снижения частоты посещений туалета, связанных с сильной болью).

Приапизм (длительная болезненная эрекция). Профилактика кокцигодинии копчика Избегайте физических перегрузок и травм. Обувь на устойчивой подошве убережет от падений, особенно в гололед. Будьте внимательны на мокрых гладких ступеньках — именно на них часто происходят падения на копчик.

Не стоит рисковать ради сомнительного успеха во время занятий спортом: спуск с крутой горы на лыжах или на велосипеде часто приводит к падениям и ушибам копчика. Не рекомендуется носить тяжести, особенно пожилым людям, — есть большой риск потерять равновесие и упасть.

Если у вас сидячая работа, обязательно один раз в час делайте разминку — встаньте и пройдитесь по комнате или по коридору. Это позволит избежать застойных явлений в области малого таза. Используйте при этом мягкие пружинистые кресла, подкладывайте под таз подушечки (продаются в аптеках). Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.