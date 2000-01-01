Главная / Популярная медицина стр. 4 / Как предотвратить инсульт: 7 простых правил, как уберечься от инсульта Как предотвратить инсульт: 7 простых правил, как уберечься от инсульта Профилактика инсульта должна начинаться уже сегодня. Защитите себя и предотвратите инсульт, независимо от вашего возраста или семейного положения. Что можно сделать, чтобы предотвратить инсульт? Возраст делает нас более восприимчивыми к инсульту, так же как и наследственность, а именно наличие матери, отца или другого близкого родственника, у которого был инсульт. Наследственность изменить невозможно, но есть много других факторов риска инсульта, которые вы можете контролировать - при условии, что вы знаете о них. "Знание - это сила", - говорит доктор Наталья Рост, доцент неврологии Гарвардской медицинской школы и помощник директора Службы интенсивных инсультов при Массачусетской общей больнице. "Если вы знаете, что тот или иной фактор риска саботирует ваше здоровье и предрасполагает к повышенному риску инсульта, вы можете принять меры для смягчения последствий этого риска". Как предотвратить инсульт Вот семь способов, чтобы избежать инсульт. 1. Снижение артериального давления Подробнее... Высокое артериальное давление является самым важным фактором, удваивая или даже увеличивая риск инсульта, если он не контролируется. "Высокое артериальное давление является самым большим фактором риска инсульта как у мужчин, так и у женщин", - говорит доктор Рост. "Мониторинг артериального давления и, если оно повышено, его лечение, вероятно, является самой большой разницей, которую люди могут сделать для здоровья своих сосудов". Цель: поддерживать артериальное давление ниже 135/85. Но для некоторых допустимая цель (например, 140/90) может быть более подходящей. Как ее достичь: Сократите количество соли в рационе не более 1500 миллиграммов в день (около половины чайной ложки).

(около половины чайной ложки). Избегайте продуктов с высоким содержанием холестерина, таких как гамбургеры, сыр и мороженое.

Ешьте от 4 до 5 стаканов фруктов и овощей каждый день, одну порцию рыбы два-три раза в неделю, а также несколько ежедневных порций цельного зерна и молочных продуктов с низким содержанием жира.

Больше тренируйтесь - не менее 30 минут в день, и больше, если возможно.

Бросайте курить, если курите.

При необходимости принимайте лекарства от артериального давления. 2. Похудеть Ожирение, а также связанные с ним осложнения (в том числе высокое кровяное давление и диабет) повышают вероятность инсульта. Если у вас избыточный вес, потеря всего лишь 10 фунтов может реально повлиять на риск инсульта. Цель: Несмотря на то, что индекс идеальной массы тела (ИМТ) составляет 25 или меньше, это может быть нереально для вас. Поработайте с вашим врачом, чтобы создать личную стратегию похудения. Как ее достичь: Старайтесь съедать не более 1500-2000 калорий в день (в зависимости от уровня вашей активности и вашего текущего индекса массы тела).

Увеличьте количество упражнений, которые вы делаете с такими видами деятельности, как ходьба, гольф, или играть в теннис, и, делая деятельность частью каждого дня. 3. Больше активности и упражнений Упражнения способствуют потере веса и снижению артериального давления, но они также выступают в качестве самостоятельного редуктора инсульта. Цель: Выполнять упражнения умеренной интенсивности не менее пяти дней в неделю. Как этого достичь: Каждое утро после завтрака гулять по окрестностям.

Фитнес-клуб.

Когда вы занимаетесь спортом, достигайте уровня, на котором вы тяжело дышите, но все равно можете говорить.

Идите по лестнице вместо лифта, когда сможете.

Если у вас нет 30 последовательных минут на физические упражнения, разбивайте их на 10--15-минутные сеансы несколько раз в день. 4. Если вы пьете - делайте это умеренно. Немного алкоголя может снизить риск инсульта. "Исследования показывают, что если вы пьете примерно по одной рюмке в день, ваш риск может быть ниже", - говорит доктор Рост. "Как только вы начинаете пить больше двух напитков в день, ваш риск резко возрастает." Цель: не пить алкоголь и делать это умеренно. Как этого достичь: Выпейте не более одного стакана алкоголя в день.

Сделайте красное вино своим первым выбором, потому что оно содержит ресвератрол, который, как считается, защищает сердце и мозг.

Следите за размерами порций. Напиток стандартного размера - это 5-унционный бокал вина, 12-унционный бокал пива или 1,5-унционный бокал крепкого спиртного напитка. 5. Лечение мерцательной аритмии Подробнее... Фибрилляция предсердий - это форма нерегулярного сердцебиения, вызывающая образование тромбов в сердце. Эти сгустки могут попасть в мозг, вызывая инсульт. "Мерцательная аритмия несет в себе почти пятикратный риск инсульта, и к ней следует относиться серьёзно", - говорит доктор Рост. Цель: если у вас мерцательная аритмия, вылечите её. Как ее достичь: Если у Вас есть такие симптомы, как сердцебиение или одышка, обратитесь к врачу для обследования.

Возможно, Вам понадобится принять антикоагулянт (разжижитель крови), например, варфарин (кумадин) или один из новых антикоагулянтных препаратов прямого действия, чтобы снизить риск инсульта при мерцательной аритмии предсердий. Ваши врачи могут помочь вам в этом лечении. 6. Лечение диабета Подробнее... При высоком уровне сахара в крови со временем кровеносные сосуды повреждаются, в результате чего внутри них чаще образуются сгустки. Цель: Держите уровень сахара в крови под контролем. Как этого достичь: Контролируйте уровень сахара в крови по указанию врача.

Используйте диету, физические упражнения и лекарства, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах рекомендуемого диапазона. 7. Бросить курить Подробнее... Курение ускоряет образование тромбов. Оно гущает кровь и увеличивает количество отложений в артериях. "Наряду со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями, отказ от курения - одно из самых важных изменений в образе жизни, которое поможет вам значительно снизить риск инсульта", - говорит доктор Рост. Цель: Бросить курить. Как этого достичь: Обратитесь к врачу, чтобы он посоветовал вам наиболее подходящий способ отказаться от курения.

Используйте вспомогательные средства для того, чтобы бросить курить, такие как никотиновые таблетки или пластыри, консультации или лекарства.

Не сдавайтесь. Большинству курильщиков нужно несколько раз попробовать бросить курить. Считайте, что каждая попытка приближает вас на шаг к успешному избавлению от привычки. Определите инсульт F-A-S-T Подробнее... Слишком много людей игнорируют признаки инсульта, потому что сомневаются в том, что их симптомы реальны. "Моя рекомендация - не ждите, если у вас есть какие-то необычные симптомы", советует доктор Рост. Слушай свое тело и доверяй своим инстинктам. Если что-то не так, немедленно обратитесь за профессиональной помощью". Национальная Ассоциация Инсультов создала легкую аббревиатуру, чтобы помочь вам вспомнить и действовать по признакам инсульта. Вырежьте это изображение и поместите его на холодильник для удобства. Признаки инсульта включают: слабость с одной стороны тела

онемение лица

необычная и сильная головная боль

потеря зрения

онемение и покалывание

шаткая походка.

Почему инсульт приходит в феврале В народе считается, что самое «инсультное» время года летнее: чем жарче, тем опаснее. Однако, если сравнивать с летом, вероятность получить инсульт зимой выше на 26-36%! В плане смертности от сосудистых катастроф в печальных лидерах года - февраль. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.