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Артроз коленного сустава (гонартроз): причины, симптомы, диагностика, лечение
Гонартроз (деформирующий артроз коленного сустава) – дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором поражается гиалиновый хрящ, покрывающий мыщелки большеберцовой и бедренной костей.
Оглавление:
Причины гонартроза
Травмы (повреждения менисков колена, вывихи коленного сустава или переломы голени) (20—30% случаев)
Обычно посттравматический артроз возникает спустя 3—5 лет после травмы, но в некоторых случаях артрозные изменения начинаются гораздо раньше — в течение 2—3 месяцев после вывиха или перелома.
Повреждения менисков (их защемление, надрывы или разрывы), сопровождающиеся «заклиниванием» колена, тоже способствуют возникновению артроза коленного сустава, особенно если «заклинивание» не было быстро ликвидировано и продолжалось в течение длительного времени. Увеличивают риск возникновения гонартроза операции по частичному удалению мениска (частичная резекция мениска), но особенно полное удаление мениска (тотальная менискэктомия). Полное удаление мениска приводит к последующему возникновению гонартроза как минимум у 80—90% прооперированных пациентов.
Для справки
Столь частое возникновение гонартроза после тотальной менискэктомии обусловлено тем, что удаление всего мениска (или даже его части) приводит к нарушению конгруэнтности всех «деталей» колена, т. е. суставные хрящи лишаются дополнительного амортизатора (мениска) и подвергаются повышенному аномальному давлению.
Несоответствие нагрузок возрасту (5—7% случаев)
Особенно часто суставы страдают у тех людей, которые в юности занимались спортом, потом в 20 лет бросили, а в 40—45 лет решили опять возобновить занятия и стали заниматься спортом с интенсивностью 16-летних. Многие из этих людей искренне недоумевают, почему в их теперешнем возрасте суставы не переносят нагрузки молодости, почему они воспаляются и болят. На самом деле все очень просто: прочность и эластичность суставов и их хрящевой ткани после 40 лет заметно снижается, а необдуманные нагрузки часто приводят к быстрому развитию артроза.
Лишний вес тела (до 10% случаев)
Воспаление суставов (артрит) (до 5—7% случаев)
Врожденная слабость связочного аппарата («разболтанность» связок и суставов) или нарушение чувствительности в ногах при ряде нервных болезней (3—5% случаев)
Спазм мышц, передней поверхности бедра (комбинированный спазм подвздошно-поясничной мышцы к прямой мышцы бедра) (50—60% случаев)
Большинство врачей ничего не знают о спазме мышц передней поверхности бедра. Между тем выявить комбинированный спазм подвздошно-поясничной мышцы и прямой мышцы бедра очень просто. Скажем, если здоровый человек, лежа на животе, согнет ногу в колене и постарается притянуть пятку к ягодице, то это не вызовет у него никаких болезненных ощущений. В крайнем случае здоровый человек почувствует некоторое напряжение по передней поверхности бедра.
Человек, у которого мышцы передней поверхности бедра находятся в спазме, скорее всего, вообще не сможет, лежа на животе, подтянуть пятку к ягодице, даже если его колени пока еще здоровы. Или такая попытка вызовет у него сильные болевые ощущения в мышцах по передней поверхности бедра, чувство, что мышцы сейчас оторвутся (заметьте, боль будет сильнее ощущаться не в колене, а именно в мышцах по передней поверхности бедра).
Возникает резонный вопрос: откуда вообще берется спазм мышц бедра, почему у одних людей он есть, а у других его нет?
В подавляющем большинстве случаев спазм мышц передней поверхности бедра возникает на фоне длительного нервного напряжения, сильных или затяжных переживаний.
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Помимо «острого стресса», профессиональные психологи выделяют три основные «эмоциональные причины» гонартроза:
1) нервное напряжение, связанное с неблагоприятной обстановкой на работе или в семье;
2) проживание в постоянной конфликтной или напряженной ситуации: например, проживание в одной квартире с родственником-алкоголиком или наркоманом;
3) хроническое раздражение на кого-то (супруга, детей, родственников и т. д.).
При кажущихся различиях любое из описанных эмоциональных состояний может приводить к хроническому напряжению подвздошно-поясничной мышцы и прямой мышцы бедра со всеми вытекающими последствиями, особенно если человек не умеет «выпускать пар» и расслабляться.
Симптомы гонартроза
Женщины болеют гонартрозом несколько чаще мужчин. Развивается болезнь обычно после 40 лет, хотя иногда встречаются случаи «молодого» гонартроза — после травм или у профессиональных спортсменов.
Начинается заболевание исподволь, с незначительных болей в колене при ходьбе. Труднее всего больным даются спуск и подъем по лестнице. Иногда боль возникает, если человеку приходится простоять на ногах долгое время или когда нужно встать из положения сидя либо с кровати. Часто именно самые первые несколько шагов после вставания особенно болезненные. В покое, сидя и лежа боли обычно проходят.
Первоначальные болевые ощущения при гонартрозе не возникают «за секунду», т. е. не появляются сразу, в один день. Периоду интенсивных болей при артрозе почти обязательно предшествует период многомесячных или даже многолетних несильных болей, возникающих исключительно при долгой ходьбе, нагрузке, ходьбе по лестнице или вставании со стула.
Если же боли возникли резко, в один день или тем более в одну секунду, а раньше никаких болей в колене не было, то это обычно указывает на какое-то иное заболевание или повреждение. Например, на защемление мениска, ущемление синовиальной оболочки сустава или попадание между хрящами колена кусочка хряща (хондромного тела).
Впрочем, при гонартрозе такие неприятности тоже могут произойти, и тогда они осложнят течение артроза, добавят резкие болевые ощущения. И лечить артроз тогда придется с учетом вышеперечисленных осложнений. Но изначально диагноз «артроз коленного сустава» подтверждается именно постепенным развитием болевых симптомов.
Несмотря на временами интенсивные болевые ощущения, вначале, на первой стадии артроза, кости колена сохраняют свою первоначальную форму и почти не деформируются, но сам сустав при этом может выглядеть немного распухшим.
Такое изменение формы сустава на первых порах может быт ь связано с синовитом —скоплением в колене патологической жид кости.
Если жидкости в суставе «набирается» слишком много, она распространяется даже на заднюю поверхность колена, в область подколенной ямки. Такое скопление жидкости носит название «киста Бейкера».
Для справки
Термин «киста Бейкера» часто пугает пациентов, поскольку название наводит многих людей на мысль, что речь идет об онкологическом процессе. Однако это всего лишь термин, означающий распространение отека под колено, а в ряде случаев и ниже — на заднюю поверхность голени. Никакого отношения к онкологии данное состояние не имеет. Киста Бейкера обычно легко уменьшается под действием противовоспалительных препаратов или введением в колено гормональных лекарств.
На второй стадии гонартроза, спустя несколько месяцев после начала заболевания, боли в колене явно усиливаются. Болевые ощущения появляются уже от минимальной нагрузки или сразу после нее, т. е. боль вызывается теперь практически любым движением в пораженном колене. Но особенно сильно колено болит после продолжительной нагрузки, долгой ходьбы, ношения даже небольших тяжестей.
После достаточно продолжительного отдыха боль обычно полностью проходит, но при очередном движении сразу возникает вновь.
Примерно в это же время к болевым ощущениям добавляется хруст в коленном суставе при движениях. Он существенно отличается по громкости от еле слышимых щелчков, изредка сопровождающих отдельные движения здоровых суставов. По мере прогрессирования болезни подобный хруст, сначала выраженный слабо, становится все слышнее и отчетливее.
Параллельно усилению болей и появлению хруста на второй стадии гонартроза уменьшается возможность нормально сгибать ногу в колене. При попытке согнуть колено «до упора» возникает резкая боль в суставе, а чаще полное сгибание колена становится просто-напросто невозможным. Иногда колено сгибается только до угла 90°, а дальше с трудом и через боль.
На этой же стадии болезни становится заметно, что сустав деформирован. В первую очередь это касается костных деформаций — изменения формы костей сустава (при ощупывании колена можно заметить, что его кости изменили свою форму, стали как бы шире и «грубее»).
Кроме того, изменение формы сустава усугубляется скоплением в суставе патологической жидкости (синовитом). Синовит на этой стадии гонартроза наблюдается гораздо чаще и бывает порой выражен значительно сильнее, чем в начале болезни, на ее первой стадии.
На третьей стадии гонартроза боли в колене еще больше усиливаются. Теперь колено болит не только при движении и ходьбе.
Боли начинают беспокоить человека даже в покое. Больному трудно найти удобное положение в постели, устроить пораженное колено так, чтобы оно не болело. И все же, найдя правильное положение, человек обычно может заснуть. Хотя если разрушение сустава сочетается с нарушением кровообращения, то сустав начинает «крутить» и среди ночи, обычно при смене погоды или, как говорят сами пациенты, «к дождю».
Подвижность коленного сустава в это время снижается до минимума. Колено уже совершенно невозможно согнуть более чем на 90°, а иногда оно вовсе почти не сгибается. Кроме того, часто пропадает возможность до конца разогнуть, т. е. выпрямить ногу. В таком случае больной человек все время ходит на слегка согнутых ногах.
По сравнению со второй стадией на третьей стадии гонартроза кости сустава деформируются еще сильнее, а в некоторых случаях развивается варусная или вальгусная деформация ног — они приобретают О-образную или Х-образную форму. В итоге у людей, имеющих подобные деформации ног, походка часто становится неустойчивой — возникает так называемая переваливающаяся походка.
Изменения в коленном суставе при гонартрозе
При гонартрозе первыми в колене обычно повреждаются именно хрящи и мениски: хрящи становятся сухими, шероховатыми, покрываются трещинами и постепенно расплющиваются. Мениски тоже покрываются микротрещинами и расплющиваются.
Диагностика гонартроза
Для уточнения диагноза при гонартрозе используют те же методы диагностики, что и при артрозе тазобедренного сустава: клинический и биохимический анализы крови, рентгенографию и магнитно-резонансную томографию.
Лечение гонартроза
Коленный сустав относится к суставам поверхностного расположения, т. е. в отличие от тазобедренного сустава он не спрятан под толщей мышц, а расположен довольно близко под кожей. Подобное расположение коленного сустава определяет различие в тактике лечения по сравнению с лечением артроза тазобедренных суставов.
Какие лечебные мероприятия могут принести пользу при гонартрозе?
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): диклофенак, пироксикам, кетопрофен, индометацин, бутадион и их производные
Хондропротекторы (глюкозамин и хондроитинсульфат) — препараты для восстановления хрящевой ткани
Лечебные мази и кремы, хотя и не могут никоим образом исцелить артроз, все-таки могут облегчить состояние больного гонартрозом.
Средства для компрессов обладают большим по сравнению с мазями лечебным эффектом. Из применяемых в наше время средств местного действия наиболее полезны при гонартрозе три препарата: димексид, бишофит и медицинская желчь. Применение компрессов с этими веществами вызывает ощутимое облегчение и приносит пользу минимум 70% пациентов.
Внутрисуставные инъекции (инъекции в сустав) часто применяют для оказания экстренной помощи при заболеваниях суставов. Во многих случаях внутрисуставной инъекцией можно эффективно облегчить состояние пациента. Но в то же время уколы в сустав при гонартрозе делают гораздо чаще, чем это необходимо на самом деле. Именно об этой неверной, на мой взгляд, тенденции мне хочется поговорить подробнее.
Например, у пациента выявлен артроз коленного сустава второй стадии, осложненный синовитом, т. е. припуханием сустава из-за скопления в нем патологической жидкости. Скопление жидкости (синовит) затрудняет проведение лечебных процедур: мануальной терапии, гимнастики, физиотерапии. В такой ситуации врач делает внутрисуставную инъекцию гормонального препарата, чтобы устранить синовит, а через неделю приступает к остальным активным лечебным мероприятиям. Это правильный подход.
При внутрисуставном введении кортикостероидов действительно необходимо, нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, нежелательно делать такие инъекции в один и тот же сустав чаще 1 раза в 2 недели. Дело в том, что введенное лекарство «заработает» в полную силу не сразу, и врач сможет окончательно оценить эффект процедуры только спустя 10—14 дней.
Если и после этого введение кортикостероида в сустав не дало нужного результата, лучше отказаться от самой идеи лечения гормональными препаратами, тем более что больше 4—5 инъекций гормонов в один и тот же сустав крайне нежелательно, так как существенно повышается вероятность побочных эффектов.
Несколько полезней вводить в пораженный артрозом коленный сустав хондропротекторы (алфлутоп, хондролон или гомеопатический Цель Т). Эти препараты применяют курсами, в течение 2—3 лет. За курс лечения — от 5 до 15 инъекций хондропротекторов в один сустав, в год проводят в среднем 2—3 таких курса.
Гораздо сильнее, а главное быстрее, чем хондропротекторы, действуют появившиеся в продаже примерно 10 лет назад препараты на основе производного гиалуроновой кислоты — натриевой соли гиалуроновой кислоты (гиалуроната натрия).
Мануальная терапия при гонартрозе первой и второй стадий часто дает великолепный результат. Порой нескольких процедур бывает достаточно для того, чтобы пациент почувствовал значительное облегчение. Особенно хорошо мануальная терапия коленных суставов помогает, если сочетать ее с тракцией сустава, приемом хон- дропротекторов, криотерапией и внутрисуставными инъекциями препаратов гиалуроновой кислоты.
Такая комбинация лечебных процедур, с моей точки зрения, намного эффективнее предлагаемых в любой поликлинике многочисленных физиотерапевтических мероприятий.
Самостоятельные лечебные мероприятия
В первые месяцы лечения гонартроза при ходьбе и нагрузках желательно пользоваться ортезами — наколенниками. Они уменьшают нагрузку на больной сустав при ходьбе, при долгом стоянии и оберегают его от повторных микротравм.
Кроме того, при гонартрозе, как и при артрозе тазобедренного сустава, во время ходьбы желательно пользоваться тростью (о том, как правильно подобрать трость, рассказано в главе 10). И точно так же при избыточной полноте вам необходима диета для снижения веса.
Лечебная гимнастика — самый важный компонент лечения гонартроза. Без нее вылечить колени будет очень сложно.
Вопрос, который часто задают мне пациенты:
Конечно, для здорового человека ходьба полезна во всех смыслах—для сердца, органов дыхания, сосудов ног и т. д., но при артрозе, а особенно при запущенном гонартрозе, длительная ходьба вредна.
ГОНАРТРОЗ и сходные с ним клинические состояния
Гонартроз (деформирующий артроз, остеоартроз, остеоартрит, дегенеративный артрит или гипертрофический артрит) – полиэтиологическое дегенеративно–дистрофическое заболевание, характеризующееся поражением суставного хряща...
Рекомендации по лечению артроза коленного сустава от врача
Артроз коленного сустава (гонартроз, деформирующий артроз коленного сустава) – дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором поражается гиалиновый хрящ, покрывающий мыщелки большеберцовой и бедренной костей...
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