Артроз коленного сустава (гонартроз): причины, симптомы, диагностика, лечение

Гонартроз (деформирующий артроз коленного сустава) – дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором поражается гиалиновый хрящ, покрывающий мыщелки большеберцовой и бедренной костей.

На поздних стадиях гонартроза в процесс вовлекается весь сустав; подлежащая часть кости уплотняется и разрастается. Гонартроз занимает первое место по распространенности среди всех артрозов.

Болезнь обычно возникает у пациентов в возрасте старше 40 лет и чаще наблюдается у женщин. В некоторых случаях (после травм, у спортсменов) гонартроз может развиваться в молодом возрасте.

Основным проявлением гонартроза являются боли, усиливающиеся при движениях, ограничение движений и синовит (накопление жидкости) в суставе. Гонартроз развивается постепенно, в течение многих лет. Лечение гонартроза консервативное. Существенную роль играет своевременная профилактика.

Причины гонартроза

Травмы (повреждения менисков колена, вывихи коленного сустава или переломы голени) (20—30% случаев)

Переломы ног и вывихи коленного сустава довольно часто приводят к тому, что коленка теряет свою изначальную форму, деформируется и перестает полноценно сгибаться. В результате колено страдает от недостатка движения, в нем ухудшается кровообращение и как следствие возникают застойные явления. Впоследствии все это создает предпосылки к развитию посттравматического гонартроза.

Обычно посттравматический артроз возникает спустя 3—5 лет после травмы, но в некоторых случаях артрозные изменения начинаются гораздо раньше — в течение 2—3 месяцев после вывиха или перелома.

Повреждения менисков (их защемление, надрывы или разрывы), сопровождающиеся «заклиниванием» колена, тоже способствуют возникновению артроза коленного сустава, особенно если «заклинивание» не было быстро ликвидировано и продолжалось в течение длительного времени. Увеличивают риск возникновения гонартроза операции по частичному удалению мениска (частичная резекция мениска), но особенно полное удаление мениска (тотальная менискэктомия). Полное удаление мениска приводит к последующему возникновению гонартроза как минимум у 80—90% прооперированных пациентов.

Для справки Столь частое возникновение гонартроза после тотальной менискэктомии обусловлено тем, что удаление всего мениска (или даже его части) приводит к нарушению конгруэнтности всех «деталей» колена, т. е. суставные хрящи лишаются дополнительного амортизатора (мениска) и подвергаются повышенному аномальному давлению.

Несоответствие нагрузок возрасту (5—7% случаев)

Многие люди пытаются в 45—60 лет заниматься спортом с такой же интенсивностью, как и в 20 лет, не понимая и не принимая очевидного факта, что физические возможности организма в 20 и в 45 лет неодинаковы. Недаром даже великие и талантливые спортсмены заканчивают профессиональную карьеру, за редчайшим исключением, максимум в 40 лет. А если они все-таки продолжают заниматься профессиональным спортом, то, как правило, кардинально пересматривают методики и программу тренировок — приводят их в соответствие с возрастом.

Но те немолодые люди, которые активно занимаются спортом (профессионально или любительски) без учета возрастных возможностей организма, очень часто перегружают суставы и провоцируют постепенное разрушение менисков и хрящей коленей даже в тех случаях, если они не получают серьезных травм.

Особенно часто суставы страдают у тех людей, которые в юности занимались спортом, потом в 20 лет бросили, а в 40—45 лет решили опять возобновить занятия и стали заниматься спортом с интенсивностью 16-летних. Многие из этих людей искренне недоумевают, почему в их теперешнем возрасте суставы не переносят нагрузки молодости, почему они воспаляются и болят. На самом деле все очень просто: прочность и эластичность суставов и их хрящевой ткани после 40 лет заметно снижается, а необдуманные нагрузки часто приводят к быстрому развитию артроза.

Чтобы этого не происходило, программу спортивных занятий надо менять и делать упор на медленные, плавные, «не-рывковые» упражнения. Благо, при правильном выполнении такими плавными упражнениями можно великолепно держать форму и укреплять мышцы (не хуже, чем резкими и быстрыми упражнениями).

Самыми вредными для коленей упражнениями являются приседания. Это настолько вредные для коленных суставов упражнения, что их вполне можно было бы назвать «упражнения прощай колени». Бездумные приседания, особенно осуществляемые регулярно, помногу и в быстром темпе, способны в короткие сроки привести к артрозу даже совершенно здорового человека. Кроме того, приседания часто провоцируют повреждения менисков, а еще они почти всегда ухудшают состояние коленей у людей, уже болеющих артрозом коленных суставов.

Лишний вес тела (до 10% случаев)

Как и в случае с коксартрозом, сам по себе лишний вес редко бывает главной причиной гонартроза. Но полные люди гораздо чаще получают повреждения менисков. Эти повреждения проходят у них гораздо тяжелее, чем у людей, не отягощенных лишними килограммами, и очень часто переходят в артроз коленных суставов. Особенно тяжелые формы гонартроза зачастую развиваются у тех полных людей, у которых лишний вес «сосредоточился в животе»: ведь большой живот перераспределяет нагрузку на ноги, и коленям приходится работать в несвойственном им режиме.

Кроме того, самые тяжелые формы гонартроза часто развиваются у людей, у которых имеется сочетание избыточного веса с сильным варикозным расширением вен на ногах.

Воспаление суставов (артрит) (до 5—7% случаев)

Коленный сустав очень часто воспаляется при артритах: ревматоидном, реактивном, псориатическом, а также при болезни Бехтерева, ревматизме и при подагре.

Воспаление коленного сустава при этих болезнях обычно сопровождается сильным опуханием колена и скоплением в нем большого количества патологической жидкости, нарушением циркуляции питательных веществ в полости сустава и разрушением структуры хрящевой ткани. Поэтому у многих людей, болевших артритом, впоследствии очень часто развивается вторичный артроз коленного сустава.

Врожденная слабость связочного аппарата («разболтанность» связок и суставов) или нарушение чувствительности в ногах при ряде нервных болезней (3—5% случаев)

Люди склонны считать избыточную гибкость (гипермобильность суставов) и способность легко, без разминки сесть в позу лотоса или на шпагат очевидным благом. Между тем такая гипермобильность отнюдь не всегда является полезной. Некоторые сверхгибкие люди, которым от рождения даны гипермобильные суставы и слишком слабые связки, так же как и люди, у которых из-за неврологических болезней сильно нарушена координация или чувствительность ног, в течение жизни неоднократно травмируют коленные суставы. Если таких травм или микротравм было слишком много или повреждение колена при одной из травм было слишком велико, то впоследствии «сумма повреждений» приводит к развитию вторичного артроза пострадавшего коленного сустава.

Спазм мышц, передней поверхности бедра (комбинированный спазм подвздошно-поясничной мышцы к прямой мышцы бедра) (50—60% случаев)

Сгибание и разгибание колена обеспечивают массивные мышцы бедра. Без правильной работы этих мышц полноценное функционирование коленного сустава невозможно. И любое нарушение мышечной системы: атрофия мышц бедра, их слабость или, наоборот, их перенапряжение и спазм — часто приводит к ухудшению состояния коленного сустава.

Причем хуже всего на коленные суставы действует именно спазм мышц. Спазм мышц передней поверхности бедра является самой чистой причиной артроза коленных суставов. Такой спазм можно обнаружить у подавляющего большинства людей, болеющих гонартрозом.

Большинство врачей ничего не знают о спазме мышц передней поверхности бедра. Между тем выявить комбинированный спазм подвздошно-поясничной мышцы и прямой мышцы бедра очень просто. Скажем, если здоровый человек, лежа на животе, согнет ногу в колене и постарается притянуть пятку к ягодице, то это не вызовет у него никаких болезненных ощущений. В крайнем случае здоровый человек почувствует некоторое напряжение по передней поверхности бедра.

Человек, у которого мышцы передней поверхности бедра находятся в спазме, скорее всего, вообще не сможет, лежа на животе, подтянуть пятку к ягодице, даже если его колени пока еще здоровы. Или такая попытка вызовет у него сильные болевые ощущения в мышцах по передней поверхности бедра, чувство, что мышцы сейчас оторвутся (заметьте, боль будет сильнее ощущаться не в колене, а именно в мышцах по передней поверхности бедра).

До того как у человека заболят колени, спазм мышц передней поверхности бедра может очень долго вообще не давать о себе знать, т. е. человек этот спазм даже не замечает, «не осознает» его. Или чувствует только тяжесть, усталость в ногах, иногда в сочетании с хронической ноющей болью в пояснице.

Но если подвздошно-поясничная мышца и прямая мышца бедра находятся в спазмированном состоянии слишком долго, то постепенно они «стягивают» колени и не дают им двигаться легко и свободно, как раньше. В итоге такой спазм мышц передней поверхности бедра провоцирует развитие артроза коленных суставов или повышает риск разрыва мениска.

Возникает резонный вопрос: откуда вообще берется спазм мышц бедра, почему у одних людей он есть, а у других его нет?

В подавляющем большинстве случаев спазм мышц передней поверхности бедра возникает на фоне длительного нервного напряжения, сильных или затяжных переживаний.

И именно нервно-спастическая реакция мышц бедра (сильный спазм мышц в ответ на нервное напряжение или потрясение) «виновата» в том, что у многих людей коленные суставы начинают болеть после разводов, потери близких, увольнения с работы и других ударов судьбы.

! Это интересно Помимо «острого стресса», профессиональные психологи выделяют три основные «эмоциональные причины» гонартроза: 1) нервное напряжение, связанное с неблагоприятной обстановкой на работе или в семье; 2) проживание в постоянной конфликтной или напряженной ситуации: например, проживание в одной квартире с родственником-алкоголиком или наркоманом; 3) хроническое раздражение на кого-то (супруга, детей, родственников и т. д.).

При кажущихся различиях любое из описанных эмоциональных состояний может приводить к хроническому напряжению подвздошно-поясничной мышцы и прямой мышцы бедра со всеми вытекающими последствиями, особенно если человек не умеет «выпускать пар» и расслабляться.

Многих моих пациентов удивляет тот факт, что состояние мышц бедра и состояние коленей зависит от эмоционального самочувствия. Если и вас удивляет это обстоятельство, поясню: совершенно очевидно, что все мышцы нашего тела управляются нервной системой (причем не всегда осознанно). И напряжение нервной системы автоматически передается на мышцы. Когда вы злитесь, то непроизвольно сжимаете челюстные мышцы (стискиваете зубы) или сжимаете кулаки. Когда вы волнуетесь, активизируется сердечная мышца и убыстряется сердцебиение. По тому же принципу при длительном нервном напряжении непроизвольно возникает комбинированный спазм прямой мышцы бедра и подвздошно-поясничной мышцы.

Симптомы гонартроза

Женщины болеют гонартрозом несколько чаще мужчин. Развивается болезнь обычно после 40 лет, хотя иногда встречаются случаи «молодого» гонартроза — после травм или у профессиональных спортсменов.

Начинается заболевание исподволь, с незначительных болей в колене при ходьбе. Труднее всего больным даются спуск и подъем по лестнице. Иногда боль возникает, если человеку приходится простоять на ногах долгое время или когда нужно встать из положения сидя либо с кровати. Часто именно самые первые несколько шагов после вставания особенно болезненные. В покое, сидя и лежа боли обычно проходят.

Первоначальные болевые ощущения при гонартрозе не возникают «за секунду», т. е. не появляются сразу, в один день. Периоду интенсивных болей при артрозе почти обязательно предшествует период многомесячных или даже многолетних несильных болей, возникающих исключительно при долгой ходьбе, нагрузке, ходьбе по лестнице или вставании со стула.

Если же боли возникли резко, в один день или тем более в одну секунду, а раньше никаких болей в колене не было, то это обычно указывает на какое-то иное заболевание или повреждение. Например, на защемление мениска, ущемление синовиальной оболочки сустава или попадание между хрящами колена кусочка хряща (хондромного тела).

Впрочем, при гонартрозе такие неприятности тоже могут произойти, и тогда они осложнят течение артроза, добавят резкие болевые ощущения. И лечить артроз тогда придется с учетом вышеперечисленных осложнений. Но изначально диагноз «артроз коленного сустава» подтверждается именно постепенным развитием болевых симптомов.

Несмотря на временами интенсивные болевые ощущения, вначале, на первой стадии артроза, кости колена сохраняют свою первоначальную форму и почти не деформируются, но сам сустав при этом может выглядеть немного распухшим.

Такое изменение формы сустава на первых порах может быт ь связано с синовитом —скоплением в колене патологической жид кости.

Если жидкости в суставе «набирается» слишком много, она распространяется даже на заднюю поверхность колена, в область подколенной ямки. Такое скопление жидкости носит название «киста Бейкера».

Для справки Термин «киста Бейкера» часто пугает пациентов, поскольку название наводит многих людей на мысль, что речь идет об онкологическом процессе. Однако это всего лишь термин, означающий распространение отека под колено, а в ряде случаев и ниже — на заднюю поверхность голени. Никакого отношения к онкологии данное состояние не имеет. Киста Бейкера обычно легко уменьшается под действием противовоспалительных препаратов или введением в колено гормональных лекарств.

На второй стадии гонартроза, спустя несколько месяцев после начала заболевания, боли в колене явно усиливаются. Болевые ощущения появляются уже от минимальной нагрузки или сразу после нее, т. е. боль вызывается теперь практически любым движением в пораженном колене. Но особенно сильно колено болит после продолжительной нагрузки, долгой ходьбы, ношения даже небольших тяжестей.

После достаточно продолжительного отдыха боль обычно полностью проходит, но при очередном движении сразу возникает вновь.

Примерно в это же время к болевым ощущениям добавляется хруст в коленном суставе при движениях. Он существенно отличается по громкости от еле слышимых щелчков, изредка сопровождающих отдельные движения здоровых суставов. По мере прогрессирования болезни подобный хруст, сначала выраженный слабо, становится все слышнее и отчетливее.

Параллельно усилению болей и появлению хруста на второй стадии гонартроза уменьшается возможность нормально сгибать ногу в колене. При попытке согнуть колено «до упора» возникает резкая боль в суставе, а чаще полное сгибание колена становится просто-напросто невозможным. Иногда колено сгибается только до угла 90°, а дальше с трудом и через боль.

На этой же стадии болезни становится заметно, что сустав деформирован. В первую очередь это касается костных деформаций — изменения формы костей сустава (при ощупывании колена можно заметить, что его кости изменили свою форму, стали как бы шире и «грубее»).

Кроме того, изменение формы сустава усугубляется скоплением в суставе патологической жидкости (синовитом). Синовит на этой стадии гонартроза наблюдается гораздо чаще и бывает порой выражен значительно сильнее, чем в начале болезни, на ее первой стадии.

На третьей стадии гонартроза боли в колене еще больше усиливаются. Теперь колено болит не только при движении и ходьбе.

Боли начинают беспокоить человека даже в покое. Больному трудно найти удобное положение в постели, устроить пораженное колено так, чтобы оно не болело. И все же, найдя правильное положение, человек обычно может заснуть. Хотя если разрушение сустава сочетается с нарушением кровообращения, то сустав начинает «крутить» и среди ночи, обычно при смене погоды или, как говорят сами пациенты, «к дождю».

Подвижность коленного сустава в это время снижается до минимума. Колено уже совершенно невозможно согнуть более чем на 90°, а иногда оно вовсе почти не сгибается. Кроме того, часто пропадает возможность до конца разогнуть, т. е. выпрямить ногу. В таком случае больной человек все время ходит на слегка согнутых ногах.

По сравнению со второй стадией на третьей стадии гонартроза кости сустава деформируются еще сильнее, а в некоторых случаях развивается варусная или вальгусная деформация ног — они приобретают О-образную или Х-образную форму. В итоге у людей, имеющих подобные деформации ног, походка часто становится неустойчивой — возникает так называемая переваливающаяся походка.

Изменения в коленном суставе при гонартрозе

При гонартрозе первыми в колене обычно повреждаются именно хрящи и мениски: хрящи становятся сухими, шероховатыми, покрываются трещинами и постепенно расплющиваются. Мениски тоже покрываются микротрещинами и расплющиваются.

Чуть позже, на второй стадии артроза, меняется и форма костей, формирующих коленные суставы: суставные края костей деформируются, на них образуются аномальные наросты (остеофиты), расстояние между костями уменьшается. Со временем, по мере разрушения хрящей и менисков, расстояние между костями в колене может исчезнуть, а нижняя часть бедренной кости может «сесть» на большеберцовую кость. В этом случае колено почти совсем перестает сгибаться.

Диагностика гонартроза

Для уточнения диагноза при гонартрозе используют те же методы диагностики, что и при артрозе тазобедренного сустава: клинический и биохимический анализы крови, рентгенографию и магнитно-резонансную томографию.

Точно так же, как и при коксартрозе, клинический анализ крови (из пальца) и биохимический анализ крови (из вены) при гонартрозе проводят лишь для того, чтобы исключить какую-либо другую патологию. Сам по себе артроз коленного сустава не дает изменений в показаниях анализов. Анализы крови при гонартрозе остаются в норме, за исключением тех случаев, когда он развивается на фоне или вследствие какого-либо артрита.

Важным методом диагностики гонартроза является рентгенография. С помощью рентгеновского снимка коленного сустава мы можем не только увидеть характерные для гонартроза костные разрастания (остеофиты) и сужение суставных щелей, но и выяснить, в каком из трех отделов колена: внутреннем, наружном или в области надколенника — произошли наибольшие патологические изменения.

Еще больше информации о состоянии коленного сустава нам может дать магнитно-резонансная томография (MPT). МРТ позволяет оценить состояние хряща коленного сустава, а также помогает выявить сопутствующую патологию — повреждение менисков или связок колена.

Лечение гонартроза

Коленный сустав относится к суставам поверхностного расположения, т. е. в отличие от тазобедренного сустава он не спрятан под толщей мышц, а расположен довольно близко под кожей. Подобное расположение коленного сустава определяет различие в тактике лечения по сравнению с лечением артроза тазобедренных суставов.

Какие лечебные мероприятия могут принести пользу при гонартрозе?

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): диклофенак, пироксикам, кетопрофен, индометацин, бутадион и их производные

НПВП при гонартрозе используют в основном короткими курсами, понемногу. Обычно я назначаю НПВП людям, болеющим гонартрозом, только в периоды явных обострений или при явлениях синовита (при скоплении жидкости в колене). Сразу после ликвидации обострения или синовита я отменяю НПВП и перехожу к другим лечебным мероприятиям.

Хондропротекторы (глюкозамин и хондроитинсульфат) — препараты для восстановления хрящевой ткани

При артрозе коленных суставов хондропротекторы тоже считают «препаратами выбора», т. е. они относятся к той группе лекарств, применение которых в большинстве случаев является важной и даже обязательной частью терапии. Их нужно принимать большинству людей, болеющих гонартрозом.

Лечебные мази и кремы, хотя и не могут никоим образом исцелить артроз, все-таки могут облегчить состояние больного гонартрозом.

При артрозе коленного сустава, протекающем без явлений синовита, можно согревающие мази с целью улучшить кровообращение в суставе.

Для этого применяют меновазин, гевкамен, эспол, никофлекс-крем и др. Перечисленные мази обычно вызывают у пациента чувство приятного тепла и комфорта. Они редко дают какие-либо побочные эффекты.

Мази на основе пчелиного яда (апизатрон, унгапивен) и яда змей (випросал) оказывают раздражающее и отвлекающее действие, но, кроме того, всасываясь в небольшом количестве через кожу, улучшают эластичность связок и мышц, а также микроциркуляцию крови. Однако и побочных эффектов от их применения бывает больше: такие мази довольно часто вызывают аллергию и воспаление кожи в местах их нанесения. Еще следует знать, что они противопоказаны женщинам в критические дни и детям.

Мази на основе нестероидных противовоспалительных препаратов (индометациновая, бутадионовая, долгит, вольтарен-гель, фастум и др.) используют в тех случаях, когда течение гонартроза усугубляется явлениями синовита. К сожалению, они действуют не так эффективно, как хотелось бы, ведь кожа пропускает не более 5—7% действующего вещества, а этого явно недостаточно для полноценного противовоспалительного эффекта.

Средства для компрессов обладают большим по сравнению с мазями лечебным эффектом. Из применяемых в наше время средств местного действия наиболее полезны при гонартрозе три препарата: димексид, бишофит и медицинская желчь. Применение компрессов с этими веществами вызывает ощутимое облегчение и приносит пользу минимум 70% пациентов.

Внутрисуставные инъекции (инъекции в сустав) часто применяют для оказания экстренной помощи при заболеваниях суставов. Во многих случаях внутрисуставной инъекцией можно эффективно облегчить состояние пациента. Но в то же время уколы в сустав при гонартрозе делают гораздо чаще, чем это необходимо на самом деле. Именно об этой неверной, на мой взгляд, тенденции мне хочется поговорить подробнее.

Чаще всего в сустав вводят препараты кортикостероидных гормонов: кеналог, дипроспан, гидрокортизон, флостерон, целестон, метипред, депо-медрол.

Кортикостероиды хороши тем, что они быстро и эффективно подавляют боль и воспаление при синовите (отеке и припухании сустава). Именно быстрота, с какой достигается лечебный эффект, — причина того, что кортикостероидные инъекции завоевали особую популярность среди врачей. Но привело это к тому, что внутрисуставные инъекции гормонов стали делать даже без реальной необходимости.

Однако проблема состоит в том, что как раз сам артроз кортикостероиды не лечат и лечить не могут, а значит, не могут и предотвратить развитие артроза! Кортикостероиды не улучшают состояние суставного хряща, не укрепляют костную ткань и не восстанавливают нормальное кровообращение. Все, что они могут, — это уменьшить ответную воспалительную реакцию организма на то или иное повреждение в полости сустава. Поэтому применять внутрисуставные инъекции гормональных препаратов как самостоятельный метод лечения бессмысленно; они должны использоваться только в комплексной терапии артроза.

Например, у пациента выявлен артроз коленного сустава второй стадии, осложненный синовитом, т. е. припуханием сустава из-за скопления в нем патологической жидкости. Скопление жидкости (синовит) затрудняет проведение лечебных процедур: мануальной терапии, гимнастики, физиотерапии. В такой ситуации врач делает внутрисуставную инъекцию гормонального препарата, чтобы устранить синовит, а через неделю приступает к остальным активным лечебным мероприятиям. Это правильный подход.

При внутрисуставном введении кортикостероидов действительно необходимо, нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, нежелательно делать такие инъекции в один и тот же сустав чаще 1 раза в 2 недели. Дело в том, что введенное лекарство «заработает» в полную силу не сразу, и врач сможет окончательно оценить эффект процедуры только спустя 10—14 дней.

Нужно также знать, что обычно первая инъекция кортикостероидов приносит большее облегчение, чем последующие. И если первое внутрисуставное введение препарата не дало результата, маловероятно, что его даст второе или третье введение того же препарата в то же место. В случае неэффективности первой внутрисуставной инъекции нужно либо сменить препарат, либо, если смена лекарства не помогла, точнее выбрать место укола.

Если и после этого введение кортикостероида в сустав не дало нужного результата, лучше отказаться от самой идеи лечения гормональными препаратами, тем более что больше 4—5 инъекций гормонов в один и тот же сустав крайне нежелательно, так как существенно повышается вероятность побочных эффектов.

К сожалению, на практике приходится сталкиваться с излишней «целеустремленностью» врачей, которые раз за разом вводят кортикостероидные препараты в один и тот же сустав, не добившись хотя бы минимального эффекта первыми тремя инъекциями.

И самое главное — частые инъекции кортикостероидов ухудшают состояние тех пациентов, у которых поражение суставов сочетается с сахарным диабетом, повышенным артериальным давлением, ожирением, почечной недостаточностью, язвенной болезнью желудка или кишечника, туберкулезом, гнойными инфекциями и психическими заболеваниями. Даже введенные исключительно в полость сустава кортикостероиды оказывают влияние на весь организм и могут обострить течение перечисленных заболеваний.

Несколько полезней вводить в пораженный артрозом коленный сустав хондропротекторы (алфлутоп, хондролон или гомеопатический Цель Т). Эти препараты применяют курсами, в течение 2—3 лет. За курс лечения — от 5 до 15 инъекций хондропротекторов в один сустав, в год проводят в среднем 2—3 таких курса.

Преимущество этих лекарств в их способности воздействовать на причину заболевания: они улучшают состояние хрящевой ткани и нормализуют обмен веществ в суставе, т. е. в отличие от кортикостероидов хондропротекторы не только устраняют симптомы болезни, но и лечат артроз. Возникает вопрос: почему же внутрисуставное введение хондропротекторов реже используется врачами?

Все дело в том, что эти препараты помогают только 50—60% больных, и угадать, будет эффект от их применения или нет, заранее невозможно. К тому же требуется довольно много инъекций в сустав, что, как мы говорили, повышает риск травмирования сустава иглой и увеличивает риск осложнений.

Помимо того, действие этих препаратов в отличие от гормонов развивается слишком медленно, а эффект от их применения обычно невелик.

Гораздо сильнее, а главное быстрее, чем хондропротекторы, действуют появившиеся в продаже примерно 10 лет назад препараты на основе производного гиалуроновой кислоты — натриевой соли гиалуроновой кислоты (гиалуроната натрия).

Препараты гиалуроновой кислоты — очень полезные и эффективные лекарства: гиалуронат натрия образует на поврежденном хряще защитную пленку, предохраняющую ткань хряща от дальнейшего разрушения и улучшающую скольжение соприкасающихся хрящевых поверхностей.

Кроме того, препараты гиалуроновой кислоты проникают в глубь хряща, улучшая его упругость и эластичность. Благодаря этим препаратам «подсохший» и истончившийся при артрозе хрящ восстанавливает свои амортизирующие свойства. В результате ослабления механической перегрузки уменьшается боль в больном коленном суставе и увеличивается его подвижность.

При этом введенные правильно в полость сустава препараты гиалуроновой кислоты практически не дают побочных эффектов.

Применение препаратов гиалуроновой кислоты позволило в буквальном смысле поставить на ноги многих больных из тех, кого раньше, до появления этих лекарств, однозначно пришлось бы оперировать. А учитывая стоимость операции на суставах, выясняется, что своевременное применение гиалуроновой кислоты (даже на протяжении нескольких лет) в любом случае и во всех смыслах обходится пациенту дешевле операции по эндопротезированию коленного сустава.

Мануальная терапия при гонартрозе первой и второй стадий часто дает великолепный результат. Порой нескольких процедур бывает достаточно для того, чтобы пациент почувствовал значительное облегчение. Особенно хорошо мануальная терапия коленных суставов помогает, если сочетать ее с тракцией сустава, приемом хон- дропротекторов, криотерапией и внутрисуставными инъекциями препаратов гиалуроновой кислоты.

Такая комбинация лечебных процедур, с моей точки зрения, намного эффективнее предлагаемых в любой поликлинике многочисленных физиотерапевтических мероприятий.

Самостоятельные лечебные мероприятия

В первые месяцы лечения гонартроза при ходьбе и нагрузках желательно пользоваться ортезами — наколенниками. Они уменьшают нагрузку на больной сустав при ходьбе, при долгом стоянии и оберегают его от повторных микротравм.

Специальные ортопедические наколенники продаются в ортопедических салонах, магазинах медтехники и иногда в аптеках. Носить их можно от 2 до 6 часов подряд, а после необходимо снимать, чтобы восстановилось кровообращение в суставе. И конечно, надо снимать наколенник, когда вы отдыхаете, лежите и тем более на ночь, иначе долгое сдавливание кровеносных сосудов приведет к ухудшению со стояния сустава.

Кроме того, при гонартрозе, как и при артрозе тазобедренного сустава, во время ходьбы желательно пользоваться тростью (о том, как правильно подобрать трость, рассказано в главе 10). И точно так же при избыточной полноте вам необходима диета для снижения веса.

Лечебная гимнастика — самый важный компонент лечения гонартроза. Без нее вылечить колени будет очень сложно.

Вопрос, который часто задают мне пациенты:

Нужно ли разрабатывать ногу длительной ходьбой и полезна ли ходьба при гонартрозе?

Конечно, для здорового человека ходьба полезна во всех смыслах—для сердца, органов дыхания, сосудов ног и т. д., но при артрозе, а особенно при запущенном гонартрозе, длительная ходьба вредна.

Ведь коленные суставы при артрозе не справляются даже с минимальной повседневной нагрузкой, а здесь предлагается загрузить их еще больше! Подобные действия, скорее всего, приведут лишь к усилению болей и дальнейшему разрушению суставов.

Прежде чем нагружать, а точнее перегружать, колени, надо сначала снять обострение, укрепить мышцы ног и как следует подлечить больные суставы. Лишь потом можно переходить к активным повседневным действиям, постепенно наращивая нагрузку и ни в коем случае не допуская болевых ощущений.

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